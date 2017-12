Tricolorii vin la Constanţa pe 23 martie

Selecţionerul Victor Piţurcă a stabilit programul echipei naţionale în vederea dublei cu Serbia, programată pe 28 martie, de la ora 20.45, pe Stadionul “Farul” din Constanţa, şi cu Austria, programată pe 1 aprilie, ora 21.30, pe “Hypo Worthersee Arena” din Klagenfurt, în preliminariile Campionatului Mondial din 2010. Astfel, tricolorii se vor reuni la Casa Fotbalului luni, 23 martie, la ora 12.00, urmînd să plece la Constanţa, cu autocarul, o oră mai tîrziu. De la Constanţa, deplasarea la Klagenfurt va fi efectuată cu o cursă charter luni, 30 martie, la ora 17.30. Naţionala Serbiei va ateriza pe aeroportul “Mihail Kogălniceanu” joi, 26 martie, la ora 20.20. Delegaţia sîrbă va locui la Hotelul “Vega” din Mamaia, unde vineri, 27 martie, de la ora 14.00, va avea loc şi conferinţa de presă a selecţionerului Radomir Antic. Antrenamentul oficial este prevăzut în cursul serii aceleiaşi zile, doar primele 15 minute ale acestuia urmînd să fie deschise presei. Sîrbii vor părăsi România la două ore după încheierea meciului.

România a coborît trei locuri în clasamentul FIFA

Echipa naţională de fotbal a României a coborît trei poziţii, pînă pe locul 20, în clasamentul mondial al FIFA, care a fost dat publicităţii ieri. Tricolorii au un total de 849 de puncte, în timp ce campioana Europei, Spania, rămîne pe primul loc, cu 1.666p. Faţă de luna trecută, Portugalia a urcat pe locul 10, după o ascensiune de două poziţii. Serbia, una dintre adversarele României în preliminariile CM 2010, este pe locul 36, cu 708p, în timp ce Franţa ocupă locul 12, cu 1.004p. Lituania este pe 52, cu 573p, Austria se află pe 88, cu 393p, în timp ce Insulele Feroe ocupă locul 185, cu 42p. Primele trei locuri sînt ocupate Spania - 1.666p, Germania - 1.366p şi Olanda - 1.317p. Brazilia se află doar pe locul 5, în urma campioanei mondiale Italia. Argentina, Croaţia, Rusia şi Anglia ocupă în această ordine locurile 6-9. Top 10 este închis de Portugalia care a urcat două poziţii faţă de luna ianuarie.

Amical cu Portugalia pentru naţionala “B” a României

La data de 1 aprilie 2009, echipa naţională “B” a României va susţine un joc amical contra reprezentativei similare a Portugaliei. Meciul va avea loc la Rio Maior, ora de start nefiind, deocamdată, comunicată. De naţionala B se ocupă Valeriu Răchită, recent cooptat în corpul de observatori tehnici ai echipei naţionale, fără a fi semnat, în momentul de faţă, vreun contract cu Federaţia Română de Fotbal. La jocul de la Rio Maior, Răchită va fi secondat de Cristian Sava şi Dorin Arcanu. Reunirea lotului este programată joi, 26 martie, la ora 12.00, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, decolarea spre Portugalia fiind prevăzută luni, 30 martie, la ora 6.00, de pe aeroportul “Henri Coandă”. Numele jucătorilor convocaţi vor fi anunţate în cursul serii zilei de duminică, 22 martie, după ce se vor desemna loturile primei reprezentive şi a celei de tineret care vor disputa jocuri oficiale în aceeaşi perioadă.

Mutu vrea să răspundă criticilor prin golurile marcate pentru Fiorentina

Atacantul român Adrian Mutu a afirmat că Fiorentina va reuşi încă o calificare în grupele Ligii Campionilor şi a adăugat că jucătorii îşi vor demonstra valoarea pe teren, după ce au fost criticaţi de patronul Diego Della Valle. “Noi am discutat în vestiar despre situaţia din acest moment. Sîntem supăraţi că am pierdut ultimul meci, trebuia să ne mobilizăm pentru a nu pierde puncte, dar campionatul este lung, acum trebuie să ne gîndim la următoarele partide. Cred că Prandelli a vorbit de frica de a fi între primii patru în clasament. Multe echipe au trecut prin momente grele, iar acum trebuie să demonstrăm că sîntem o echipă bună, mai ales celor care nu cred în noi”, a spus Adrian Mutu. Jucătorul român a comentat şi declaraţiile patronului Diego Della Valle, care a afirmat că atacanţii trebuie să alerge mai mult: “Cred că Fiorentina merită să fie între primele patru echipe din clasament. Eu şi Gilardino vom răspunde criticilor pe teren prin marcarea de goluri. Nu ştiu dacă avem nevoie de jucători importanţi, clubul urmează programul anunţat acum cîţiva ani”. Fiorentina este pe locul 4 în Serie A, cu cinci puncte mai puţin decît ocupanta locului 3, AC Milan. Formaţia antrenată de Prandelli va întîlni pe liderul Internazionale Milano duminică, în deplasare. “O să mă uit la meciul lui Inter cu Manchester. Ştim că Inter are un lot puternic, sînt practic două echipe. Meciul o să fie unul foarte dificil pentru noi. Dacă vom cîştiga, trecem peste un moment foarte important. Ştiam că acest sezon va fi mai dificil”, a mai afirmat Adrian Mutu.

FRF a anulat cartonaşul roşu primit de Stelian Stancu

Comisia de Disciplină a FRF a anulat cartonaşul roşu primit de fotbalistul formaţiei FC Timişoara, Stelian Stancu, în meciul cu Pandurii Tîrgu Jiu, din etapa a 19-a a Ligii I. S-a considerat că arbitrul Sorin Corpodean a greşit eliminîndu-l pe timişorean la faza respectivă, cînd a dictat penalty pentru Pandurii în urma unui fault comis de Stancu asupra lui Raskovici, iar portarul Pantilimon a parat şutul lui Păcurar. Alţi doi jucători eliminaţi în acea etapă, Sebastian Dubarbier (CFR Cluj) şi Marius Constantin (Rapid Bucureşti), au primit cîte două etape de suspendare.

FC Barcelona a rămas fără socio numărul 1, decedat la 88 de ani

Josep Boada, socio (suporter-membru) numărul 1 de la FC Barcelona, a murit marţi seară, la 88 de ani, după ce a fost “legat” de clubul catalan încă de la vîrsta de 2 ani, respectiv din 1 septembrie 1923. După moartea lui Llibert Cuatrecasas, fostul socio numărul 1, în 2006, el a devenit cel mai vechi socio al grupării blau-grana. Boada s-a născut într-o familie de fani ai Barcelonei şi a fost prezent la aproape toate meciurile formaţiei sale favorite. El le-a transmis încă de mici copiilor săi pasiunea pentru FC Barcelona, care au devenit socios încă înainte de a fi botezaţi!

Beckham se aşteaptă să fie criticat la întoarcerea la LA Galaxy

Mijlocaşul englez al formaţiei AC Milan, David Beckham, a afirmat într-un interviu că se aşteaptă să fie criticat de suporterii echipei Los Angeles Galaxy după ce va reveni în SUA, din vară, informează presa italiană. Beckham este împrumutat la AC Milan pînă în vară, după ce iniţial cluburile s-au înţeles pentru un împrumut doar de cîteva luni. “Sînt sigur că va exista un moment în care voi fi criticat, pentru că lumea nu înţelege de ce am ales să rămîn aici pînă la vară. Oamenii pasionaţi cu adevărat de fotbal ştiu că îmi doresc foarte mult să joc în continuare pentru Anglia şi trebuie să iau unele decizii pentru a juca la Campionatul Mondial”, a spus Beckham. Mijlocaşul în vîrstă de 33 de ani a adăugat că selecţionerul Fabio Capello l-a sfătuit să joace la un nivel cît mai înalt pentru a se menţine în lotul primei reprezentative a Angliei. “Nimic nu îţi este garantat în viaţă, sînt mulţi jucători tineri care vin din spate şi trebuie să fiu sigur că profit de toate şansele. Iubesc să joc pentru Anglia, voi avea 35 de ani la finalul Mondialului şi nu ştiu ce se va mai întîmpla atunci. Mulţi nu credeau că pot să mai joc într-un campionat puternic”, a adăugat fostul căpitan al primei reprezentative a Albionului. Altfel, David Beckham are şanse să evolueze în meciul cu Siena, după ce la unul dintre antrenamentele de marţi a suferit o uşoară entorsă la gleznă.

Al Hilal - Saba Baterry 1-1, în Liga Campionilor Asiei

Echipa saudită Al Hilal, antrenată de Cătălin Necula şi cu Mirel Rădoi pe teren, a terminat la egalitate, scor 1-1 (Hawsawi 34 / Farzane 14), meciul disputat, miercuri, pe teren propriu, în compania formaţiei iraniene Saba Baterry, în prima etapă din Grupa A a Ligii Campionilor Asiei. În aceeaşi fază a Grupei D, formaţia antrenată de Ioan Andone, Al Ettifaq, a pierdut în deplasare, scor 1-2, pe terenul echipei uzbece Bunyodkor Taşkent, unde evoluează şi brazilianul Rivaldo.

Riquelme şi-a anunţat retragerea de la Naţională

Fostul jucător al Barcelonei, în prezent la Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, a anunţat, pentru a doua oară în ultimi trei ani, că se va retrage de la echipa naţională a Argentinei, din cauza unui diferent pe care îl are cu selecţionerul Diego Armando Maradona. „Echipa naţională este un capitol închis pentru mine. O să văd Cupa Mondială la televizor. Nu gîndim în acelaşi fel şi nu împărtăşim acelaşi cod de etică. Cît timp el este antrenor la echipa naţională, nu putem lucra împreună”, a declarat fostul jucător al echipei Villarreal. La rîndul său, Maradona a declarat că este dezamăgit de această decizie a lui Riquelme: “Sînt foarte trist că Riquelme nu vrea să joace în echipa mea, dar nu o să mă plîng de acest lucru”. Riquelme îşi mai anunţase odată retragerea de la naţională, imediat după Cupa Mondială din 2006, dar a revenit asupra acestei decizii un an mai tîrziu. Juan Roman Riquelme a purtat tricoul echipei naţionale a Argentinei între 1998-2008 şi a marcat pentru selecţionata sud-americană 18 goluri în cele 54 de partide disputate.

Mijatovici, aproape de demisie

Pedrag Mijatovici, director sportiv al clubului Real Madrid, ar putea fi demis în urma înfrîngerii, 0-4, înregistrate de Real în faţa echipei Liverpool, în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Singurul inconvenient pentru demiterea lui Mijatovici, care ocupa postul de director sportiv din vara anului 2006, ar putea fi compensaţia de un milion de euro pe care ar trebui să o plătească clubul, precizează Marca. Cu toate acestea, actualul preşedinte al Realului, Vicente Boluda, “caută o formulă prin care această plecare să se facă la costuri cît mai scăzute”. Mijiatovici a fost criticat în ultima perioda de presa iberică pentru politica de transferuri pusă în practică la gruparea madrilenă.

Zenit St. Petersburg l-a transferat pe Fernando Meira

Clubul turc Galatasaray a anunţat că a ajuns la un acord cu ruşii de la Zenit Sankt Petersburg pentru transferul definitiv al portughezului Fernando Meira. “Fernando Meira a primit o ofertă foarte atractivă şi a venit să ne spună că nu o poate refuza, el alegînd să părăsească Galatasaray. Drepturile asupra jucătorului au fost cedate clubului Zenit Sankt Petersburg”, se arată într-un comunicat al turcilor, care nu au făcut însă publice datele financiare ale contractului. Conform presei ruse, gruparea din Istanbul va încasa aproximativ 6 milioane de euro în urma acestei înţelegeri. Meira a evoluat şapte ani la VfB Stuttgart înainte să fie adus la Galatasaray, în luna iulie a anului trecut, atunci cînd a semnat un contract pe patru ani cu turcii. Internaţionalul portughez, în vîrstă de 31 de ani, a fost extrem de criticat în ultima perioadă, mai ales după ce a greşit grav în meciul din Cupa UEFA cu Girondins Bordeaux, eroare care le-a permis francezilor să înscrie cel mai rapid gol din istoria competiţiei, după doar 12 secunde de la fluierul de start.

Liga Campionilor la volei, manşa retur

Rezultatele înregistrate ieri, în Liga Campionilor la volei - feminin, turneul play-off de şase formaţii, manşa retur: Eczacibasi Zentiva Istanbul (Turcia) - Fakro Muszynianka Muszyna (Polonia) 3-0 (25-17, 25-16, 25-22) - în tur: 3-1. Astăzi sînt programate celelalte două jocuri - ora 19.00: Dinamo Moscova (Rusia) - Turk Telekom Ankara (Turcia) - 3-2, ora 21.30: Volley Bergamo (Italia) - Scavolini Pesaro (Italia) - 3-1; masculin, sferturi de finală, manşa retur: Zenit Kazan (Rusia) - Lube Banca Marche Macerata (Italia) 3-2 (20-25, 25-23, 23-25, 25-20, 15-11) - 0-3, Iraklis Salonic (Grecia) - VfB Friedrichshafen (Germania) 3-0 (25-18, 25-20, 28-26) - 3-0, Trentino Volley (Italia) - Domex Tytan AZS Czestochowa (Polonia) 3-0 (25-19, 25-14, 25-12) - 3-1. Astăzi, de la ora 19.00, va avea loc întîlnirea Iskra Odinţovo (Rusia) - PGE Skra Belchatow (Polonia) - 2-3. La masculin, deţinătoarea trofeului, Zenit Kazan, a ratat calificarea în Final Four. Turneele Final Four se vor desfăşura la Perugia (Italia), pe 28 şi 29 martie - la feminin şi la Praga (Cehia), pe 4 şi 5 aprilie - la masculin.

Un ciclist a fost arestat în Italia pentru trafic de substanţe dopante

Ciclistul italian Giani da Ros, care concurează pentru echipa Liquigas de la începutul acestui sezon, a fost arestat miercuri, la Padova, el fiind acuzat de trafic de substanţe interzise în sport. Da Ros, 23 de ani, a fost reţinut de carabinierii din Milano, care au venit după el în Padova, acolo unde se afla în pregătire pe un velodrom cu echipa sa. Sportivul va fi interogat joi de către un judecător, în cadrul unor audieri preliminare, ce vor avea loc la Milano. Ancheta condusă de Parchetul din Milano a condus la arestarea a 12 persoane, iar poliţiştii au efectuat alte 64 de percheziţii în regiunile Lombardia, Piemont, Frioul-Vinitie, Julienne şi Vinitie. Cercetările au descoperit că, pe lîngă Da Ros, mai sînt implicaţi alţi sportivi amatori, preparatori fizici, responsabili ai unor săli de forţă, dar şi diferiţi comercianţi.

Lindsey Vonn şi Michael Walchhofer au cîştigat Cupa Mondială la coborîre

Ieri, la Are (Norvegia), au început finalele Cupei Mondiale la schi alpin, în care vor fi stabiliţi cîştigătorii la fiecare specialitate. Deşi a lipsit de la startul cursei de coborîre, austriacul Michael Walchhoher şi-a adjudecat globul specialităţii, pentru a treia oară în carieră, urmat în clasament de Klaus Kroell (Austria) şi de elveţianul Didier Defago. Cursa i-a revenit norvegianului Aksel Lund Svindal, care i-a depăşit pe elveţianul Didier Cuche şi pe suedezul Hans Olsson. Svindal şi Cuche ocupă primele locuri în clasamentul general al Cupei Mondiale, urmaţi de Ivica Kostelici şi Benjamin Raich. La feminin, cursa i-a revenit americancei Lindsey Vonn, urmată de Maria Riesch (Germania) şi Renate Goetschl (Austria). Vonn, care cîştigase în avans globul coborîrii, este sigură acum şi de victoria în clasamentul general al Cupei Mondiale, adjudecîndu-şi pentru a doua oară consecutiv Marele Glob de Cristal!

Alonso prevede un sezon animat în Formula 1

Pilotul spaniol al Renault, Fernando Alonso, a declarat, ieri, la Barcelona, că sezonul 2009 din Formula 1 va fi extrem de disputat, cu echipe precum BMW, Toyota sau Brawn ce s-ar putea implica în lupta pentru titlu. “Lucrurile vor fi diferite faţă de 2008. Nu va mai exista dominare Ferrari-McLaren. Anumite echipe au arătat bine: BMW, Toyota, Brawn. Campionatul va fi deschis şi foarte interesant. Va fi bine pentru public, pentru spectatori şi pentru sport”, a afirmat Alonso. Spaniolul s-a arătat mulţumit de monopostul său, Renault R29, “uşor de condus” şi “performant”. “La începutul sezonului trecut, nu eram optimist. După primele două sau trei curse, credeam că va fi un an de vacanţă, pentru a vedea circuitele şi a descoperi oraşele. În final, am avut rezultate bune, datorită muncii echipei. În acest an, punctul de plecare este mai bun. Dacă evoluăm la fel de bine ca anul trecut, avem şanse”, a spus Alonso.