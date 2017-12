Bulgarii nu s-au prezentat la turneul Asociaţiei Internaţionale de Rugby “Dunăre - Marea Neagră”

Vineri a debutat la Constanţa prima ediţie a turneului Asociaţiei Internaţionale de Rugby “Dunăre - Marea Neagră”, competiţie organizată de CS Cleopatra, în parteneriat cu Federaţia Română de Rugby, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa. Primul meci a adus însă o surpriză neplăcută, bulgarii de la RC Spartak Varna neprezentîndu-se la startul partidei cu RC Cleopatra. “M-au sunat cu două ore înaintea jocului şi mi-au comunicat că nu mai pot ajunge la Constanţa”, a explicat preşedintele lui RC Cleopatra, Vasile Chirondojan. În aceste condiţii, formaţia bulgară a fost înlocuită de o selecţionată constănţeană, formată din jucători tineri de la formaţii din judeţ. Drept urmare, RC Cleopatra s-a duelat cu selecţionata constănţeană, învingînd cu scorul de 22-10 (10-5), la eseuri 4-2. Următorul joc din turneu este programat luni, de la ora 14.30, cînd RCJ Farul va întîlni pe Kredo 63 Odessa (Ucraina). Delegaţia oaspeţilor a sosit încă de vineri la Constanţa, urmînd ca sîmbătă să asiste la meciul dintre România - Rusia din Cupa Europeană a Naţiunilor, programat la Bucureşti, de la ora 14.00, partidă în care va evolua şi jucătorul Farului, Daniel Carpo.

Beatrice Morar la CN de atletism pentru juniori

Seria întrecerilor interne rezervate atletismului în sală va continua şi la sfîrşitul acestei săptămîni, sîmbătă şi duminică, Sala de Atletism a Complexului Sportiv Naţional “Lia Manoliu” din Bucureşti urmînd a găzdui Campionatul Naţional pentru juniori II. Pentru această competiţie Clubul Sportiv Farul a aruncat-o în luptă pe Beatrice Morar, care va concura în cadrul a două probe, 60 m şi triplusalt. Sportiva este antrenată de Cecilia Gevat şi Alin Larion.

Un singur constănţean la Top 12 juniori la tenis de masă

După ce săptămîna trecută Constanţa a găzduit Top 12 la seniori şi senioare, sîmbătă şi duminică, în oraşul Mediaş se vor reuni cei mai buni 12 juniori şi junioare din categoria a III-a pentru a se întrece pentru trofeul din acest an. La competiţiei participă un singur constănţean, Mihai Cărtună, sportivul de la LPS - CSS „Nicolae Rotaru” – CS Farul fiind însoţit de antrenorul Stelian Haşoti. „Sperăm să termine în primii trei. Este un concurs greu, iar el acum ocupă poziţia a opta în clasament”, a spus Haşoti. Tot la sfîrşitul acestei săptămîni, Cristina Hîrîci şi Ana Maria Sebe participă la Open-ul Ungariei pentru juniori, competiţie ce are loc în oraşul Tata. Cele două participă în toate cele trei probe: echipe (alături de Camelia Postoacă), dublu şi simplu.

Perechea Mergea/Tecău, a ratat calificarea în semifinale la Besancon

Dublul român format din Florin Mergea şi Horia Tecău, a ratat calificarea în penultimul act al turneului challenger de la Besancon (Franţa), turneu dotat cu premii totale de 106.500 euro. Favoriţi numărul 4 la această competiţie, Mergea/Tecău au fost eliminaţi, în sferturile de finală, scor 4-6, 2-6, de perechea formată din Karol Beck (Slovacia) / Jaroslav Levinsky (Cehia). Pentru calificarea în sferturi, cei doi tenismeni români vor împrăţi 1360 euro şi vor primi 20 puncte ATP. În cadru lturneului de la Wolsfburg (Germania), dublul Adrian Cruciat / Andis Juska (Letonia) a fost eliminat în sferturile de finală de perechea Tomasz Bednarek/Lukas Rosol (Polonia/Cehia), care s-a impus cu 7-6, 6-4.

Maradona şi Pele, invitaţi la un turneu demonstrativ în memoria lui Dobrin

Nadia Comăneci i-a invitat pe Diego Armando Maradona şi Pele la turneul demonstrativ care va fi organizat în vara acestui an la Piteşti şi încă trei oraşe din ţară în memoria fostului fotbalist Nicolae Dobrin. Dacă Pele va fi invitat de onoare, Maradona a primit invitaţia de a juca în cele patru partide ale turneului demonstrativ. Fondurile strînse în urma turneului vor fi donate Şcolii de Fotbal Nicolae Dobrin, care şi-a continuat activitatea şi după decesul fostului jucător piteştean. „În timpul vieţii, Gicu juca la diferite turnee cu prietenii şi artiştii. Mereu umplea stadioanele. Acum, acei prieteni şi artişti vor organiza un turneu în memoria lui Gicu, turneu care se va desfăşura în mai multe oraşe din România şi la care va fi invitat şi marele Diego Armando Maradona”, a declarat Gica Dobrin, care a fost soţia marelui fotbalist.

Luceafărul Lotus Băile Felix va juca meciurile de pe teren propriu la Roman

Formaţia Luceafărul Lotus Băile Felix, din Liga a II-a la fotbal, va disputa meciurile de pe teren propriu din returul campionatului pe Stadionul Moldova din Roman, după ce în tur a evoluat în Bacău. „Nu ni s-a acceptat de către federaţie solicitarea de a juca la Bucureşti. Trebuia să alegem o distanţă mai mică de 60 de kilometri faţă de Bacău. Am avut două variante, Roman şi Piatra Neamţ”, a declarat managerul general Mircea Crainiciuc. Luceafărul s-a aflat în negociere de fuzionare cu Rocar Bucureşti, proces care nu a mai avut însă loc. Giani Nedelcu, patronul grupării bucureştene, va finanţa ambele formaţii pînă la finalul returului. Echipa din Băile Felix a promovat anul trecut în Liga a II-a, dar a disputat meciurile din turul campionatului la Bacău, fiind sprijinită financiar în această perioadă pe plan local în oraşul moldav. În această iarnă, acest sprijin a fost retras, astfel că echipa a fost nevoită să se mute în altă parte.

Oltchim Rm. Vâlcea vrea o victorie şi în capitala Sloveniei

Ajunsă pe prima poziţie în cadrul celei de-a doua grupe principale a Ligii Campionilor, Oltchim Rm. Vâlcea speră într-o victorie şi în partida pe care o va disputa sîmbătă (ora 18.45), cu Krim Ljubljana. Echipa antrenată de Radu Voina nu va avea însă o misiune uşoară în capitala Sloveniei, deţinătoarea celor două trofee de Liga Campionilor sperînd în continuare la semifinalele competiţiei în ciuda accidentărilor cu care se confruntă la nivel de lot. Dacă pentru Krim victoria este obligatorie pentru a păstra speranţe la calificare, campioana României are şansa de a se apropia tot mai mult de penultimul act al întrecerii în cazul unui nou succes în faţa echipei slovene. „În ultima perioadă am avut un program destul de încărcat: miercuri am jucat la Brăila, iar după am plecat spre Ljubljana. Ne dorim să demonstrăm că echipa noastră este capabilă să cîştige toate partidele”, a decalarat pe site-ul oficial al întrecerii Radu Voina. În partida disputată la Rm. Vâlcea, Oltchim s-a impus cu 36-30 în faţa celor de la Krim Ljubljana.

