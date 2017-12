Un nou suspect arestat în cazul uciderii lui Marian Cozma

Purtătorul de cuvînt al Poliţiei din Veszprem, Piroska Varadi, a declarat că a fost arestat cel de-al cincilea suspect în cazul uciderii lui Marian Cozma. El se numeşte P. Gabor, este cetăţean maghiar şi a fost arestat luni la Budapesta. Primii suspecţi reţinuţi de Poliţie au fost Raffael Sandor, Nemeth Gyozo şi o femeie, aceştia fiind reţinuţi în Austria pe cînd încercau să ajungă cu o maşină în Italia. Al patrulea suspect, Ivan Sztojka, s-a predat vineri poliţiei. Poliţa din Veszprem a dezvăluit că, după ce au fost urmărite înregistrările de la faţa locului, nu se poate vorbi despre atacul unui grup de 20-30 de persoane, ci de patru bărbaţi care i-au atacat pe handbalişti.

Partida România - Serbia va începe la ora 20.45

Ora de începere a meciului România - Serbia, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2010, s-a schimbat, fiind modificată de la 20.15, la 20.45, a anunţat, ieri, Federaţia Română de Fotbal. Oficialii federaţiei au obţinut acordul Federaţiei Sîrbe de Fotbal şi al FIFA pentru schimbarea orei de disputare a partidei, astfel încît partida va începe cu o jumătate de oră mai tîrziu, la 20.45. Meciul România - Serbia, din Grupa a 7-a a preliminariilor pentru CM din 2010, se va juca pe 28 martie, pe Stadionul “Farul” din Constanţa.

România va organiza CE Under 19 din 2011

Directorul general al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Ionuţ Lupescu, a declarat că România a obţinut dreptul de a organiza Campionatul European Under 19 din 2011, pe noul Stadion “Naţional” din Bucureşti, informează site-ul sport.ro. “Vom organiza, în 2011, Campionatul European under 19. Stadionul va fi gata în 2010. Am adus încă o competiţie aici şi eu cred că este foarte bine, pentru că înseamnă că cei de afară ne apreciază pentru munca pe care o facem”, a declarat, ieri, oficialul FRF pentru sport.ro. Este a doua competiţie fotbalistică atribuită României după ce Comitetul Executiv al UEFA a hotărît, la 29 ianuarie, la Nyon, să acorde oraşului Bucureşti şi noului său Stadion “Naţional” dreptul de a organiza finala UEFA Europa League, ediţia 2011-2012. România a găzduit un ultim turneu internaţional important în 1998, atunci cînd s-a organizat, la Bucureşti, turneul final al Campionatului European de tineret.

Mutu şi Chivu, în echipa etapei din Italia

Internaţionalii români Adrian Mutu şi Cristi Chivu au fost aleşi în echipa etapei cu numărul 24 din Serie A, pentru prestaţiile excelente avute în cele două derby-uri pe care Fiorentina şi Inter le-au disputat. Chivu a fost integralist în victoria pe care Internazionale Milano a obţinut-o, cu 2-1, împotriva lui AC Milan, atrăgîndu-şi toate laudele la sfîrşitul meciului. “Trebuia să se acorde un penalty pentru un fault clar făcut de Chivu asupra lui Inzaghi, dar chiar şi aşa, el a făcut numeroase intercepţii vitale şi tacklinguri în careul lui Inter. Dacă românul se poate menţine apt sută la sută, este un adevărat cîştig”, a scris goal.com. Mutu a fost un adevărat fenomen pentru Fiorentina, reuşind să înscrie trei goluri, iar prezenţa sa în echipa etapei nu este de mirare. “Gruparea Viola părea destinată să cedeze locul patru celor de la Genoa, fiind condusă cu 3-0 cu doar jumătate de oră înainte de final. Doar că Mutu, care a marcat din penalty, lovitură liberă şi în ultimul minut, a obţinut un punct nesperat, dar preţios”, a notat sursa citată. Echipa etapei: Julio Cesar - Capelli, Manfredini, Chivu, Fini - Stankovic, Doni, Nedved, Ronaldinho - Mutu, Cassano.

Raul nu-şi doreşte “un adio artificial” de la echipa naţională

Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) intenţionează să-i aducă un omagiu atacantului Raul, convocîndu-l pentru un meci amical cu Argentina, însă jucătorul formaţiei Real Madrid se opune acestui proiect, informează cotidianul AS. Oficialii federaţiei spaniole doresc să pună în practică această idee la meciul cu Argentina, care va organizat în luna noiembrie, pe Stadionul “Santiago Bernabeu”, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea forului spaniol. “Se vrea să se aducă un omagiu carierei fostului căpitan al echipei naţionale, care nu a mai fost convocat din septembrie 2006 şi care nu se află nici în vederile selecţionerului Vicente del Bosque”, scrie AS. Potrivit AS, Raul, care a devenit la 31 de ani cel mai bun marcator din istoria clubului Real Madrid (309 goluri), depăşindu-l pe legendarul Alfredo Di Stefano, nu-şi doreşte însă un “adio artificial” de la echipa naţională. “Nu vrea un omagiu. El vrea să fie convocat pentru meritele sale”, a declarat agentul jucătorului, Gines Carvajal.

Walcott, la Arsenal, pînă în 2014

Oficialii lui Arsenal Londra i-au oferit un nou angajament internaţionalului englez Theo Walcott, căruia i-au propus un salariu săptămînal de aproximativ 55.000 de euro în următoarele cinci sezoane. Walcott, care în prezent este indisponibil din cauza operaţiei pe care a suferit-o la umăr, are contract cu gruparea londoneză pînă în iulie 2010. Potrivit publicaţiilor britanice, impresarul mijlocaşului în vîrstă de 19 ani a avut, ieri, o întrevedere cu reprezentanţii lui Arsenal pentru a discuta ultimele detalii ale tranzacţiei. Walcott evoluează la formaţia antrenată de Arsene Wenger din 2006, an în care a fost transferat de la Southampton, pentru aproximativ 10 milioane de euro. De serviciile internaţionalului englez s-au mai interesat în această iarnă formaţiile Manchester City şi Real Madrid.

Nesta a fost operat la coloana vertebrală

Fundaşul echipei AC Milan, Alessandro Nesta, care nu a jucat în acest sezon din cauza unor probleme la spate, a fost supus, ieri, unei intervenţii chirurgicale la coloana vertebrală. Potrivit agenţiei de presă Ansa, operaţia a durat aproximativ o oră şi a presupus o intervenţie la un disc intervertebral. Medicii i-au prescris “repaus total” timp de două săptămîni, urmînd ca după aceea să înceapă perioada de recuperare. Problemele lui Nesta s-au accentuat săptămîna trecută, oficialii clubului milanez anunţînd chiar că jucătorul nu se poate odihni dacă nu ia medicamente.

Probleme financiare pentru FC Barcelona şi FC Valencia

Cluburile FC Barcelona şi FC Valencia, două dintre principalele grupări din campionatul spaniol, au probleme din cauza lipsei de lichidităţi, a anunţat, ieri, presa iberică. Ziarul La Vanguardia notează că FC Barcelona este pe cale de a negocia un împrumut de 30 de milioane de euro, în aşteptarea unei sume echivalente ce trebuie plătite de către canalul de televiziune catalan TV3. Potrivit sursei citate, clubul catalan, care este lider detaşat în Primera Division şi al cărui venit ar trebui să se apropie în acest an de 380 de milioane de euro, nu cunoşte totuşi grave probleme financiare, ci doar o lipsă de lichididăţi. Situaţia grupării FC Valencia este mult mai serioasă, iar jucătorii se plîng că nu au primit ultimele salariile. Potrivit televiziunii naţionale spaniole (TVE), clubul are datorii în valoare totală de 16 milioane de euro. Această situaţie ar putea explica rezultatele modeste din ultimul timp ale echipei, care a pierdut trei din ultimele patru meciuri din Primera Division. Cotidianul local Las Provincias a scris că unul dintre vicepreşedinţii clubului din Valencia, Fernando Gomez, s-a întîlnit, luni, cu jucătorii şi le-a transmis că nu ştie exact data la care se vor achita salariile restante. FC Valencia este în aşteptarea unui împrumut pentru a rezolva cele mai urgente datorii. Situaţia financiară ar putea constrînge clubului să vîndă la sfîrşitul sezonului cîţiva dintre jucătorii importanţi, printre care se numără şi atacantul David Villa, al cărui transfer ar aduce grupării FC Valencia aproape 40 de milioane de euro.

Criza economică afectează pregătirile pentru JO de iarnă din 2014

Criza economică afectează pregătirile pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, din 2014, deoarece companiile private ruse nu vor să participe la licitaţiile organizate de autorităţi pentru construirea infrastructurilor necesare. Autorităţile locale au fost obligate recent să-şi prelungească termenele pînă la care pot organiza licitaţii pentru construirea infrastructurilor, din cauza lipsei de interes din partea societăţilor private, afectate de criză. În plus, autorităţile par să nu poată cumpăra terenurile pe care ar trebui să fie construite infrastructurile olimpice, din cauza preţurilor prea mici pe care le oferă proprietarilor. În noiembrie 2008, oraşul austriac Salzburg s-a declarat dispus să găzduiască Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 dacă Soci, desemnat de Comitetul Olimpic Internaţional (CIO), nu reuşeşte să termine la timp construcţiile, dintre care mare parte trebuie făcute de la zero. Vicepremierul însărcinat cu pregătirile pentru Jocurile Olimpice, Dmitri Kozak, a declarat pe 21 noiembrie 2008, că Rusia intenţionează să revizuiască planul de cheltuieli pentru Olimpiada de Iarnă din 2014, din cauza crizei economice globale. Rusia anunţase că va cheltui 12 miliarde de dolari în staţiunea la Marea Neagră, dintre care şapte milioane din fonduri publice, iar restul din surse private. „Vreau să vă spun, sincer, că am vorbit cu toţi investitorii - există, bineînţeles, dificultăţi în obţinerea împrumuturilor - dar niciunul dintre ei nu se retrage, ceea ce pentru mine a fost o surpriză”, a declarat Kozak. „Au confirmat toţi că sînt pregătiţi să îşi ducă la bun sfîrşit angajamentele”, a adăugat el.