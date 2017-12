Qatar şi-a depus oficial candidatura pentru organizarea CM de fotbal

Qatar şi-a depus oficial, luni, candidatura pentru organizarea Cupei Mondiale din 2018 sau ediţiei din 2022, a dezvăluit Federaţia de Fotbal de la Doha. „Pot să vă confirm că Federaţia de Fotbal din Qatar a trimis astăzi (n.r. - luni) o scrisoare către FIFA în care îşi depune oficial candidatura pentru CM din 2018 şi 2022”, a declarat secretarul general al forului din Qatar, Saoud al-Mouhanadi. Pe lîngă Qatar, care candidează pentru prima oară la organizare unei ediţii a Cupei Mondiale, şi-au mai depus oficial candidaturile Anglia, Belgia şi Olanda (împreună), dar şi Spania şi Portugalia (împreună). Printre ţările care s-au mai arătat interesate de găzduirea Cupelor Mondiale din 2018 şi 2022 se mai numără Japonia, China, Mexic, SUA, Rusia, Australia şi posibil Canada. FIFA a anunţat că federaţiile naţionale interesate de organizare acestor competiţii trebuie să-şi manifeste această intenţie pînă pe 2 februarie. FIFA va dezvălui numele ţărilor organizatoare pentru CM 2018 şi 2022 în luna decembrie 2010.

Organizatorii CM 2010 le-au cerut fanilor africani să-şi cumpere din timp bilete la partide

Organizatorii Campionatului Mondial de fotbal din 2010 şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca stadioanele nu vor fi pline în timpul turneului final, aşa că le-au cerut fanilor din Africa de Sud să-şi cumpere bilete din timp, nu în ziua partidei. „Una dintre provocările noastre este ca stadioanele să fie pline. Trebuie să educăm lumea în aşa fel încît să-şi cumpere bilete pentru Campionatul Mondial începînd de luna viitoare, cînd se vor pune în vînzare”, a declarat şeful comisiei de organizare a CM 2010, Danny Jordaan, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la Johannesburg. Cele mai multe meciuri din Africa nu se joacă pe stadioane pline, fanii îşi cumpără bilete cînd ajung la stadion, în ziua meciului, iar organizatorii încearcă să evite un astfel de lucru la turneul care va începe pe 11 iunie 2010, în Africa de Sud. Preşedintele FIFA, Sepp Blatter, a afirmat că turneul nu va fi afectat foarte mult de criza financiară, dar este posibil să nu fie la fel de profitabil ca cel din 2006, organizat în Germania. „Bugetele au fost stabilite şi se pare că profitul nu va fi atît de mare, dar lumea arăta altfel acum cîţiva ani”, a precizat Blatter. Africa de Sud trebuie să finalizeze construcţia a zece stadioane, chiar dacă preţul lor este mai mare decît cel stabilit iniţial. Preţurile la ciment, oţel sau alte materiale de construcţii au crescut, iar suma se va ridica la cel puţin 316 milioane de dolari. Aproximativ 450.000 de vizitatori vor sosi în Africa de Sud cu ocazia CM din 2010.

Beckham sugerează că ar prefera să mai rămînă la AC Milan

Mijlocaşul englez David Beckham, împrumutat de Los Angeles Galaxy la AC Milan doar pentru trei luni, a lăsat să se înţeleagă că îşi doreşte prelungirea sejurului în Italia, după ce a marcat primul său gol în echipamentul noii sale formaţii, duminică, în victoria obţinută la Bologna, scor 4-1. „Mă simt foarte bine aici. Am venit la o echipă care mă dorea de mai mulţi ani, unde joc în faţa unor suporteri excepţionali. Rămîn pînă în martie şi apoi vom mai vedea. Deocamdată mă concentrez asupra jocului meu. La Bologna am marcat un gol special, de fapt totul este special pentru mine de cînd joc aici. Mai importantă, însă, este victoria echipei, pentru că ne ajută să privim cu mai mare încredere întîlnirea de miercuri cu Genoa”, a declarat Beckham. Şi antrenorul Carlo Ancelotti ar dori să-l mai păstreze pe jucătorul englez la Milano: „Beckham este cel care deţine cheia acestei probleme. Noi avem mîinile legate, pentru că el are un contract ferm în SUA. Dar deocamdată, atît timp cît îl avem, trebuie să profităm de prezenţa sa. Iar el ne oferă multe”. Beckham este împrumutat la AC Milan de către gruparea americană Los Angeles Galaxy, unde ar trebui să revină în luna martie.

Panucci vrea să plece de la AS Roma

Internaţionalul italian, Christian Panucci, a declarat, duminică, după ce a fost anunţat că va fi rezervă pentru întîlnirea cu Napoli, din etapa a 20-a din Serie A, că doreşte să părăsească pe AS Roma, echipă la care este legitimat de opt sezoane, informează Gazzetta dello Sport. „Am decis deja, vreau să plec de la club. Simt că nu mai sînt respectat aici”, a afirmat apărătorul în vîrstă de 35 de ani, care a urmărit din tribună victoria formaţiei sale pe terenul lui Napoli, scor 3-0. Panucci, al treilea căpitan al echipei după Totti şi De Rossi, evoluează la AS Roma din 2001, după ce a mai jucat la Genoa, AC Milan, Real Madrid, Inter Milano, Chelsea Londra şi AS Monaco. Publicaţiile sportive susţin că internaţionalul italian, al cărui contract cu AS Roma expiră în luna iunie, ar putea semna în vară cu AC Torino sau AC Milan.

Blanc şi-a prelungit contractul cu Bordeaux

Antrenorul Laurent Blanc şi-a prelungit pentru încă doi ani contractul cu echipa Girondins Bordeaux, a anunţat preşedintele grupării franceze, Jean-Louis Triaud. Fost campion mondial în 1988 şi campion european în 2000, ca jucător în echipa naţională a Franţei, Blanc a debutat în postura de antrenor la Bordeaux, în anul 2007, devenind vicecampion al Franţei în 2008.

Rosicky şi-a reluat antrenamentele

Mijlocaşul lui Arsenal Londra, Tomas Rosicky, a început un program de pregătire individuală, după aproape 12 luni de absenţă provocată de repetatele probleme medicale cu care s-a confruntat la ambii genunchi. „Este o schimbare pozitivă în ceea ce priveşte starea de sănătate a lui Tomas. Sperăm că perioada dificilă prin care a trecut a luat sfîrşit”, a declarat agentul fotbalistului, Pavel Paska. Rosicky a evoluat ultima dată pentru Arsenal într-o partidă cu Newcastle, în Cupa Angliei, care a avut loc pe data de 26 ianuarie 2008. De atunci, internaţionalul ceh în vîrstă de 28 de ani, care a ratat şi Campionatul European de anul trecut, a fost supus mai multor intervenţii chirurgicale la genunchi.

Obi Mikel, prins băut la volan

Mijlocaşul nigerian al echipei Chelsea Londra, John Obi Mikel, a fost surprins în stare de ebrietate la volan, sîmbătă dimineaţă, în ziua meciului pe care formaţia sa îl avea programat în Cupa Angliei, cu Ipswich Town, scor 3-1. Obi Mikel, în vîrstă de 21 de ani, a fost oprit la ora 5.30 dimineaţa, de doi poliţişti, care au observat cum un automobil Range Rover era condus în mod ciudat. Fotbalistul a fost supus unui test respirator, arestat, acuzat şi eliberat pe cauţiune, pînă la ora jocului Chelsea - Ipswich. Antrenorul echipei Chelsea, brazilianul Luiz Felipe Scolari, s-a înfuriat la aflarea veştii, după ce nu îl convocase pe Obi Mikel la partida respectivă pentru a-l odihni! Mikel va apărea în faţa magistraţilor pe 3 aprilie şi riscă o pedeapsă de minimum un an suspendare a permisului de conducere şi maximum şase luni de închisoare, cu o amendă în valoare de aproximativ 6.000 de euro, ceea ce reprezintă mai puţin decît cîştigul său zilnic (Mikel cîştigă aproape 50.000 de euro săptămînal!).

Un fan al formaţiei Boca Juniors, asasinat într-o reglare de conturi

Un fan al formaţiei Boca Juniors a fost asasinat în casa lui din Buenos Aires, duminică, iar potrivit poliţiei ar fi o reglare de conturi între facţiuni rivale pentru controlul “Xeneize”, clubul suporterilor reputaţi pentru violenţa lor. Fanul asasinat este Cristian Ponce, alias “Fosforito”, în vîrstă de 30 de ani, rivalul actualului şef, Mauro Martin. Ponce era un apropiat al fostului conducător, Jose Barrita, alias “El Abuelo”, mort en 2001, după ce a fost condamnat pentru că a participat la asasinarea a doi fani ai River Plate, în aprilie 1994. “Ponce avea o viaţă agitată şi avea datorii, însă totul arată că este vorba de o reglare de conturi în clubul suporterilor de la Boca”, a subliniat poliţia. Sîmbătă, Ponce se afla în maşina sa, însă a fost reperat de persoane necunoscute, care l-au dus la domiciliul său, l-au bătut, i-au distrus casa şi apoi l-au împuşcat în faţa soţiei şi a copiilor săi. Grav rănit, el a murit duminică la spital. Tatăl său, Ezequiel Ponce, a declarat presei că fiul său nu mai putea intra în stadion pentru a asista la meciurile formaţiei Boca Juniors, din cauza responsabililor “Xeneize”. Din 1939, circa 185 de persoane au murit în Argentina, în reglări de conturi în legătură cu fotbalul. Conform altor cifre, furnizate de ONG-ul “Să salvăm fotbalul”, este vorba de 232 de morţi, din care cinci anul trecut.

Marit Breivik a anunţat că nu va mai pregăti naţionala Norvegiei

Selecţionerul Marit Breivik (53 de ani) a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, că din luna mai nu va mai antrena naţionala feminină de handbal a Norvegiei, adăugând că încă nu s-a hotărât ce va face după aceea. „Vine un moment în viaţă cînd trebuie să iei o pauză. Voi continua la naţională pînă în luna mai, dar e timpul ca eu să încerc ceva nou. Am încredere în viitorul naţionalei şi cred că secundul meu, Thorir Hergeirsson, este cea mai bună alternativă pentru postul de selecţioner, dar nu eu trebuie să decid”, a afirmat Breivik. Întrebată dacă va continua în cadrul forul naţional, Breivik a spus: „Pentru moment, am cîteva oferte de a antrena, dar nu ştiu ce voi face”. Breivik este antrenoarea naţionalei feminine a Norvegiei din 1994. În tot acest timp, în palmaresul echipei feminine s-au adunat un titlu olimpic la Beijing 2008 şi un bronz la Sydney 2000, un titlu mondial la turneul final din Danemarca şi Norvegia, în 1999, 3 medalii de argint (1997, 2001 şi 2007), patru titluri europene (CE 1998 din Olanda, CE 2004 din Ungaria, CE 2006 din Suedia şi CE 2008 din Macedonia), două medalii de argint (CE 1996 din Danemarca şi CE 2002 din Danemarca) şi o medalie de bronz (CE 1994 din Germania).

Italianul Piepoli, suspendat doi ani pentru dopaj

Ciclistul italian Leonardo Piepoli a fost suspendat, luni, pe o perioadă de doi ani, după ce în a fost depistat dopat cu EPO Cera în Turul Franţei, în 2008, a anunţat Comitetul Olimpic Italian (Coni). Sentinţa în cazul Piepoli a fost dată de Tribunalul Naţional Antidoping, rutierul nefiind prezent. Suspendarea ciclistului va expira pe 25 ianuarie 2011. Italianul Leonardo Piepoli a fost depistat dopat în urma testelor făcute în Turul Franţei în perioada 4-15 iulie. Rutierul s-a dopat cu eritropoietină (EPO) de ultimă generaţie. Imediat după ce a fost testat pozitiv, echipa Saunier Duva l-a concediat pentru încălcarea codului etic al echipei.

Est - Vest, scor 12-11 în All Star Game-ul din NHL

Echipa Conferinţei de Est a învins, duminică noapte, la Montreal, cu scorul de 12-11, după executarea loviturilor de departajare, formaţia Conferinţei de Vest, în cel de-al 57-lea All Star-Game al Ligii Profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă. La finalul timpului regulamentar scorul a fost egal, 11-11. Golurile Estului au fost marcate de Ovechkin, Staal, Kovalev (2), Markov, St. Louis (2), Parise, Malkin, Heatley şi Bouwmeester, în timp ce pentru Vest au înscris Tkachuk, Marleau, Souray (2), Boyle, Nash, Hejduk, Iginla, Doan, Toews şi Kane. Unicul gol înscris la loviturile de departajare a fost reuşit de Alexei Kovalev, pentru echipa Estului. Hocheistul rus, în vîrstă de 34 de ani, component al formaţiei Montreal Canadians, a fost desemnat cel mai bun jucător al întîlnirii.