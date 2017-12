40 de milioane de euro pentru trofeul Ligii Campionilor

Fiecare echipă participantă în acest sezon al Ligii Campionilor va cîştiga cel puţin 5,4 milioane de euro din partea UEFA, în timp ce formaţia care va cuceri trofeul va încasa pînă la 40 de milioane de euro, informează ediţia online a cotidianul spaniol “AS”. Principala favorită la cîştigarea trofeului este formaţia engleză Chelsea Londra, una dintre adversarele lui CFR Cluj în Grupa A a Ligii Campionilor, în timp ce pe locul secund în clasamentul favoritelor este Real Madrid. Fiecare echipă care va juca în grupele competiţiei va încasa 4,5 milioane de euro, chiar dacă nu va obţine niciun punct. UEFA plăteşte fiecare club cîte 3 milioane de euro pentru că s-a calificat în competiţie şi cîte 400.000 de euro pentru fiecare din cele şase meciuri disputate. Pentru fiecare egal o echipă mai primeşte 300.000 de euro, iar o victorie este plătită cu încă 600.000 de euro. Cele 16 echipe care trec de grupe încasează 2,2 milioane de euro, cele calificate în sferturi primesc 2,5 milioane de euro, iar cele din semifinale încasează alte 3 milioane de euro. Finalista primeşte 4 milioane, iar cîştigătoarea trofeului cel puţin 5 milioane, iar în total poate cîştiga premii de pînă la 40 de milioane de euro. Cîştigătoarea trofeului de anul trecut, Manchester United, a încasat 38 de milioane de euro, dar sumele primite variază în funcţie şi de banii primiţi pentru drepturile de televizare ale partidelor.

Mourinho, cel mai “scandalagiu” antrenor din Europa

Administratorul delegat al formaţiei italiene Catania, Pietro Lo Monaco, a remis un comunicat oficial în care afirmă că este deranjat de declaraţiile antrenorului lui Inter Milano, Jose Mourinho, despre care a spus că ştie doar să provoace scandaluri. Mourinho a declarat după victoria lui Inter în faţa Cataniei că echipa sa putea să cîştige uşor cu scorul de 5-1, chiar dacă rezultatul final a fost 2-1 pentru formaţia din Milano. Administratorul Cataniei, Pietro Lo Monaco, a spus despre antrenorul portughez că a jignit toţi locuitorii din oraşul sicilian şi îşi riscă “dinţii”, dar apoi şi-a cerut scuze, motivînd că expresia este una specifică zonei Siciliei şi că nu susţine violenţa. Antrenorul lui Inter l-a ironizat pe oficialul Cataniei în timpul conferinţei de presă pentru partida cu Panathinaikos, spunînd că a auzit de Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, dar nu şi de Pietro Lo Monaco de la Catania, pe care l-a acuzat că-şi face publicitate. Oficialul formaţiei la care evoluează şi românul Nicolae Dică a comentat marţi, prin intermediul unui comunicat, declaraţiile tehnicianului: “Inter, şi o spun cu toată convingerea, are cel mai puternic lot din Europa. Este păcat că are şi cel mai scandalagiu antrenor de pe continent. Pe mine nu mă interesează să apar pe prima pagină a ziarelor, în timp ce Mourinho ne-a arătat că are un aer de superioritate dezgustător. Plus că pe mine mă cheamă Lo Monaco, nu Monaco simplu, dar cred că de acum înainte mă va ţine minte”, a spus oficialul formaţiei din Serie A, care a adăugat că fotbalul italian nu are nimic de pierdut dacă Mourinho nu va mai antrena o echipă din prima ligă.

Pirlo s-a accidentat şi nu va juca în meciul cu FC Zurich

Mijlocaşul lui AC Milan, Andrea Pirlo, s-a accidentat la antrenamentul de marţi al echipei şi nu va mai putea evolua în partida cu FC Zurich, programată joi în prima manşă a turului I din Cupa UEFA. Pirlo a suferit o leziune musculară la coapsa dreaptă, iar vineri va putea efectua un control medical, pentru a afla perioada cît va fi indisponibil. Meciul AC Milan - FC Zurich va avea loc joi, de la ora 21.45, pe Stadionul “Giuseppe Meazza”, iar returul este programat la 2 octombrie.

Schuster: “Robinho a ajuns la un club mediocru din Anglia”

Antrenorul german al echipei Real Madrid, Bernd Schuster, a declarat că internaţionalul brazilian Robinho, care a plecat în această vară de la gruparea spaniolă la Manchester City, a ajuns la un club mediocru din Anglia. “În plan sportiv este o decepţie că Robinho a plecat de la noi, dar i-am respectat dorinţa de a ajunge la un club mediocru din Anglia”, a declarat, ironic, Schuster pentru postul de televiziune Cuatro. Internaţionalul brazilian, care mai avea contract cu Real Madrid pînă în 2010, a spus în mai multe rînduri că vrea să se transfere la Chelsea, dar a semnat o înţelegere pe patru sezoane cu Manchester City, cu puţin timp înainte de încheierea perioadei de transferări din această vară. În vîrstă de 24 de ani, Robinho a marcat primul gol în campionatul englez, în partida pe care echipa Manchester City a pierdut-o, pe teren propriu, scor 1-3, în faţa lui Chelsea, în etapa a IV-a din Premier League.

Koller nu revine la naţională

Atacantul Jan Koller, în vîrstă de 35 de ani, cel mai bun marcator din istoria echipei naţionale a Cehiei, a anunţat că se retrage din prima reprezentativă, chiar dacă selecţionerul Petr Rada i-a cerut să revină. “Am discutat de mai multe ori cu Petr Rada şi am ajuns la concluzia că este mai bine să mă retrag. I-am văzut pe băieţi în meciul amical cu Anglia şi au jucat foarte bine. Nu mai este nevoie ca eu să revin la echipă. Am spus deja că mă retrag şi mă voi ţine de cuvînt”, a declarat Jan Koller, care în prezent evoluează la Samara, în prima ligă rusă. Atacantul ceh, înalt de 2,02 m, a anunţat că se retrage de la naţională după eliminarea Cehiei de la EURO 2008. El are 90 de selecţii în prima reprezentativă, pentru care a marcat de 55 de ori. Koller şi-a început cariera la Sparta Praga, apoi a mai evoluat la Lokeren, Anderlecht, Borussia Dortmund, Monaco, iar în acest an a jucat şi la Nurnberg înainte să se transfere în Rusia.

Simici se retrage din naţionala Croaţiei

„Am decis să mă retrag din echipa naţională. Sînt mîndru de tot ce am realizat cu naţionala Croaţiei şi sînt mîndru de fiecare din cele 100 de selecţii. Acum, cînd a venit momentul retragerii, vreau să le mulţumesc suporterilor croaţi şi tuturor celor care au fost alături de mine în aceşti ani”, a declarat Dario Simici pe site-ul oficial al clubului AS Monaco. La 32 de ani şi cu 100 de selecţii la naţională, fundaşul transferat în vară de la AC Milan se va consacra echipei din Principat.

Agresat pentru că semăna cu patronul lui Newcastle

Un abonat al clubului Newcastle, care seamănă cu patronul echipei, Mike Ashley, a fost agresat de mai multe ori de fanii nemulţumiţi ai echipei, informează ediţia online, de ieri, a cotidianului englez “Daily Mail”. Suporterul, pe nume Alan McKenna, a fost confundat de mai multe ori cu patronul echipei, Mike Ashley, şi a fost agresat în toaletele de la Stadionul “St. James Park” şi bătut într-un restaurant. “Imediat după ce am intrat în cafeneaua respectivă am fost abordat de doi bărbaţi. Unul m-a întrebat dacă sînt patronul lui Newcastle United. Ştiam că o să fie probleme pentru că erau beţi şi nu glumeau. Am rîs şi le-am spus că nu sînt eu”, a declarat McKenna, care a adăugat că unul dintre bărbaţi i-a spus că este mincinos şi a încercat să-l lovească, dar apoi a fost oprit de mai multe persoane din apropiere. El a spus că s-a întîlnit întîmplător cu Mike Ashley într-un lift la stadion şi şi-a permis să glumească de asemănarea dintre ei. “Am rîs şi ne-am mai văzut şi la partida cu Fulham, apoi l-am invitat la un restaurant, unde s-a fotografiat cu toată lumea. Pînă şi echipa lui de relaţii publice s-a pozat cu mine pentru că nu le venea să creadă cît de mult semănăm”, a declarat englezul, care a adăugat că vrea să poarte un tricou pe care să scrie “Eu nu sînt Mike”, pentru a nu mai fi confundat cu Ashley, care şi-a atras antipatia suporterilor după ce a provocat demisia lui Kevin Keegan.

Muntari a fost suspendat trei etape

Mijlocaşul ghanez al Interului, Sulley Muntari, a fost suspendat trei etape după ce a fost eliminat la meciul cu formaţia Catania, din etapa a doua a campionatului Italiei. Jucătorul a fost eliminat la finalul primei reprize pentru că a lovit în faţă un adversar şi i-a spart buza. Meciul a fost cîştigat de milanezi cu 2-1.

Juande Ramos nu este îngrijorat

Antrenorul formaţiei engleze Tottenham Hotspur, Juande Ramos, a declarat că nu este nicio problemă că echipa sa este pe ultimul loc în Premier League după patru etape disputate, informează Sky Sports. Tottenham a pierdut, luni seară, cu 1-2, meciul împotriva lui Aston Villa şi are un singur punct în clasament. “Au trecut patru partide, este numai începutul campionatului. Problema a fost că am avut prea puţin timp să-i pregătim pe Vedran Corluka, Roman Pavliucenko şi Fraizer Campbell. Sîntem în urmă cu pregătirea, dar trebuie să ne menţinem concentraţi şi să urcăm cît mai sus posibil în clasament. Nu a fost un început prea bun de campionat, pentru că am pierdut trei partide şi nu ne convine această situaţie”, a declarat Ramos. Tehnicianul spaniol a adăugat că echipa are în lot jucători tineri şi speră ca ei să fie calmi şi să depăşească momentul dificil din acest moment. “Mereu sînt furios după un rezultat slab şi aşa cred că sînt şi jucătorii. Şi portarul este de vină, la fel ca restul echipei. Cred că a jucat absolut magnific în afară de golurile primite”, a afirmat antrenorul. După patru etape, Tottenham Hotspur ocupă locul 20 în Premier League, cu un punct după patru etape disputate.

Medalie de aur şi record mondial pentru Pistorius la Jocurile Paralimpice

Atletul sud-african Oscar Pistorius, sportiv care are ambele picioare amputate, şi-a realizat visul de a cîştiga trei medalii de aur la Jocurile Paralimpice de la Beijing, după ce s-a impus, marţi, în proba de 400 m, cu un record mondial. Deja cîştigător la 100 m şi 200 m, Pistorius, în vîrstă de 21 de ani, a fost cronometrat în cursa de 400 m cu timpul de 47 de secunde şi 49 sutimi. Sud-africanul avea un triplu obiectiv la Beijing: cîştigarea probelor de 100 m, 200 m şi 400 m.