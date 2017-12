Simplă formalitate pentru FC Vaslui

Astăzi sînt programate partidele retur din turul al doilea preliminar al Cupei UEFA, două meciuri jucîndu-se de marţi. De la ora 20.30 va evolua şi FC Vaslui, pe teren propriu. Echipa antrenată de Viorel Hizo are de îndeplinit, după victoria clară din tur, cu 2-0, o simplă formalitate în duelul cu Metalurgs Liepajas. Din restul partidelor cea mai interesantă se anunţă cea din Danemarca, cu Manchester City la un pas de catastrofă! La Viena se va juca partida dintre Austria şi WIT Georgia, meci în manşă unică, turul neputîndu-se disputa din cauza războiului din Georgia. Rezultatele de marţi: FC Nordsjaelland - Queen of the South 2-1 (în tur: 2-1); Lokomotiv Sofia - FK Borac Cacak 1-1 (0-1). Programul de azi - ora 17.00: FC Moscova - Legia Varşovia (2-1 în tur); ora 17.25: FC Midtjylland - Manchester City (1-0); ora 19.00: Hapoel Kiryat Shmona - Litex Loveci (0-0); Hapoel Tel Aviv - Vojvodina Novi Sad (0-0); ora 19.15: Zrinski - Sporting Braga (0-1); ora 19.30: Hertha Berlin - Interblock (2-0); Slaven Belupo - Aris Salonic (0-1); SV Salzburg - Suduva (4-1); Viking Stavanger - Honka (0-0); ora 20.00: Cerno More Varna - Maccabi Netanya (1-1); FF Kalmar - AA Gent (1-2); Lillestrom - FC Copenhaga (1-3); Omonia Nicosia - AEK Atena (1-0); Rosenborg - Djurgarden (1-2); ora 20.30: Austria Viena - WIT Georgia; IF Brondby - Haka Valkeakoski (4-0); FC VASLUI - Metalurgs Liepajas (2-0); Sturm Graz - FC Zurich (1-1); MSK Zilina - Slovan Liberec (2-1); ora 21.00: Beşiktaş Istanbul - Siroki Brijeg (2-1); Debrecen - Young Boys Berna (1-4); Grasshoppers Zurich - Lech Poznan (0-6); ora 21.15: Bellinzona - Dnepr Dnepropetrovsk (2-3); Steaua Roşie Belgrad - APOEL Nicosia (2-2); ora 21.30: FC ETO Gyor - VfB Stuttgart (1-2); Rennes - Stabaek (1-2); ora 21.45: Hajduk Split - Deportivo La Coruna (0-0); St. Patrick’s - Elfsborg (2-2); ora 22.00: Aston Villa - Hafnarfjordur (4-1); SSC Napoli - Vllaznia (3-0).

Fostul impresar Gheorghe Popescu, trei ore la DNA

Fostul impresar Gheorghe Popescu s-a prezentat, miercuri, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), pentru prezentarea materialul de urmărire penală în dosarul transferurilor de fotbalişti în care este acuzat alături de alţi oameni de fotbal. La intrarea în sediul DNA Popescu a declarat doar că organele de cercetare trebuie lăsate să îşi facă treaba şi pînă la proba contrarie trebuie respectată prezumţia de nevinovăţie. După aproximativ trei ore Gică Popescu a părăsit sediul DNA. “Au fost trei ore de lectură. Erau foarte multe capitole. Nu am apucat să trecem prin ele. O să vină domnul avocat să le citească pe toate”, a spus Popescu. Mai multe persoane acuzate în acest dosar au fost chemate de procurori la DNA pentru a li se prezenta materialele de urmărire penală. În perioada următoare este aşteptat să vină la DNA şi Jean Pădureanu. Procurorii DNA anchetează transferurile unor fotbalişti români în străinătate din perioada 1990-2005, în acest caz fiind vizaţi mai mulţi oameni de fotbal. În acest dosar al transferurilor de fotbalişti, pînă în prezent, au fost audiaţi de procurorii anticorupţie mai mulţi conducători de cluburi, impresari şi fotbalişti.

Dorinel Munteanu, noul antrenor al Universităţii Cluj

Acţionarul majoritar al grupării “U” Cluj, Vasile Onacă, a declarat, ieri, că Dorinel Munteanu este noul antrenor al echipei şi va semna un contract valabil pentru următoarele două sezoane. “Mă bucur că am reuşit să-l aducem la Cluj pe unul dintre cei mai mari fotbalişti români. Sperăm să reuşim să-i facem pe suporteri să zîmbească din nou. Îi mulţumim din suflet lui Dorinel că a acceptat să vină să antreneze Universitatea”, a spus Onacă. Dorinel Munteanu s-a declarat fericit pentru noul său angajament, ţinînd să precizeze că “obiectivul nostru este promovarea imediată în Liga I, iar pînă în iarnă lotul nu va suferi modificări importante”. Altfel, Munteanu nu crede că va avea probleme cu suporterii echipei rivale din oraş, CFR Cluj. Dorinel Munteanu va fi ajutat de secunzii Gică Mihali, Cătălin Ciorman şi Marius Popescu, în timp ce preparator fizic va fi Yuksel Yesilova, iar Mihai Nădăban se va ocupa de pregătirea portarilor.

Peseiro, suspendat o etapă

Antrenorul Rapidului, Jose Peseiro, a fost suspendat o etapă de Comisia de Disciplină a FRF şi nu va sta pe bancă în partida cu FC Timişoara, ca urmare a faptului că a părăsit spaţiul tehnic în timpul derby-ului cu Dinamo. Peseiro a fost eliminat, duminică, de arbitrul Alexandru Tudor după ce a părăsit spaţiul tehnic în prelungirile jocului cu Dinamo. Aceasta a fost a treia eliminare din primele cinci etape ale sezonului pentru a tehnicianul Rapidului. Partida FC Timişoara - Rapid, din etapa a 6-a a Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 21.45. Tot ieri, atacantul echipei Pandurii Tg. Jiu, Alexandru Piţurcă, a fost suspendat trei etape şi amendat cu 2.500 de lei după ce l-a accidentat grav pe Monel Cârstoiu (FC Argeş), jucătorul piteştean suferind o fractură de tibie.

Keşeru a rămas fără antrenor

Formaţia la care evoluează şi internaţionalul român de tineret Claudiu Keşeru, FC Nantes, l-a demis pe antrenorul Michel Der Zakarian, iar favorit pentru preluarea echipei este fostul tehnician al lui Lyon, Alain Perrin. “Am decis să întrerupem colaborarea pe cale amiabilă”, a declarat administratorul delegat al clubului francez, Pascal Praud. În vîrstă de 45 de ani, Der Zakarian a fost numit antrenor principal la Nantes în luna iunie, după ce timp de doi ani a fost, pe rînd, antrenor la grupele de juniori şi secund la echipa mare. El este primul tehnician concediat în această stagiune din Ligue 1, iar interimatul pînă la partida cu Le Mans va fi asigurat de doi antrenori din cadrul clubului.

Ronaldo, spre Manchester City

Vicepreşedintele executiv al lui AC Milan, Adriano Galliani, a declarat, ieri, că brazilianul Ronaldo, care a evoluat ultima dată la AC Milan, are mari şanse să se transfere la formaţia engleză Manchester City. “Un foarte bun prieten de-al meu, care este expert pe piaţa braziliană de transferuri, mi-a confirmat că Ronaldo este dorit de Manchester City”, a afirmat Galliani. Atacantul brazilian în vîrstă de 31 de ani se află în prezent în Spania, acolo unde efectuează, ajutat de propriul psihoterapeut, un program special de recuperare după accidentare foarte gravă pe care a suferit-o la genunchi în luna februarie. Ronaldo, liber de contract după ce AC Milan nu i-a mai prelungit înţelegerea care a expirat la finalul lunii iunie, va putea semna cu Manchester City şi după data de 1 septembrie, termen la care se încheie perioada de transferuri în Premier League.

Pavlyuchenko, la Tottenham

Tottenham Hotspur l-a achiziţionat, ieri, pentru aproximativ 20 de milioane de euro, pe internaţionalul rus Roman Pavlyuchenko de la Spartak Moscova. “Îndată ce voi obţine viza voi zbura în Anglia şi voi semna contractul. Totul s-a întîmplat aşa de rapid încît nici nu am mai apucat să-mi iau rămas bun de la colegi”, a declarat atacantul rus de 26 de ani, care va fi remunerat de gruparea londoneză cu 38.000 de euro pe săptămînă. Pavlyuchenko a fost golgeterul Rusiei la turneul final din Austria şi Elveţia, competiţie la care a marcat trei goluri. Presa britanică scrie că Juande Ramos şi-a dorit de mai multă vreme un atacant care să îl înlocuiască pe Robbie Keane, care a plecat la Liverpool. Mai mult, BBC susţine că internţionalul olandez al lui Ajax Amsterdam, Klass-Jan Huntelaar, este următoare ţintă a lui “Spurs”, după ce Dimitar Berbatov va fi vîndut la Manchester United.

David Villa şi-a prelungit contractul cu Valencia

Atacantul spaniol David Villa şi-a prelungit, ieri, contractul cu FC Valencia pînă în 2014, iar în acest fel oficialii echipei susţin că nu mai există posibilitatea ca jucătorul să plece la alt club. Fotbalistul în vîrstă de 26 de ani a fost golgeterul Spaniei la Campionatul European din acest an, cu patru goluri marcate, şi a afirmat că şi-a prelungit contractul pentru a termina cu speculaţiile legate de un transfer la Real Madrid. “Mereu am lucrat alături de agentul meu pentru ca eu să rămîn aici, dar sînt mîndru că alte cluburi au fost interesate de mine. Valencia a preferat să mă păstreze şi să nu încaseze bani prin vînzarea mea, chiar dacă s-au oferit foarte mulţi. Trebuie să le mulţumesc pentru tot ceea ce au făcut pentru mine şi pentru efortul considerabil”, a afirmat Villa în cadrul unei conferinţe de presă. Preşedintele grupării spaniole, Vicente Soriano, a precizat că a primit o ofertă în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, dar nu a vrut să o accepte pentru a construi o echipă competitivă. Decizia ca Villa să-şi prelungească înţelegerea poate însemna un al doilea eşec al zilei pentru Real Madrid, care a ratat şi transferul lui Cazorla, care şi-a prelungit contractul cu Villarreal pînă în 2014.

Bolt ar fi trebuit să termine cursa în 9,52 secunde

Glen Mills, antrenorul deţinătorului recordului mondial în proba de 100 de metri Usain Bolt, a declarat că atletul ar fi terminat cursa de la Jocurile Olimpice de la Beijing în 9,52 secunde dacă nu s-ar fi bucurat pe ultimii metri, şi nu în 9,69 secunde. “Dacă ar fi continuat, cel mai slab timp pe care putea să-l realizeze era 9,52. Acesta e primul an pentru el în care aleargă în proba de 100 de metri. Peste doi ani ar trebui să fie în vîrful acestei probe şi pînă atunci sunt sigur că aşa va fi”, a spus Glen Mills. Usain Bolt se află în Zurich pentru a concura în proba de 100 de metri la întrecerea “Weltklasse”. “Am putut să mă odihnesc de cînd sînt aici şi nu sînt obosit. Încerc să-mi pun sîngele în mişcare din nou. Nu cred că poţi să-ţi stabileşti alt ţel după ce ai făcut la Jocurile Olimpice. Doar încerc să ajung la sfîrşitul sezonului, fără accidentări, şi să mă duc acasă ca să mă pot simţi bine”, a spus Bolt.Jamaicanul Usain Bolt a stabilit recorduri mondiale în toate cele trei probe cîştigate de el la Beijing: 100 m (9 secunde şi 69 de sutimi), 200 m (19 secunde şi 30 de sutimi) şi ştafetă 4x100 m (37 de secunde şi 10 sutimi).

Aproximativ 20 de milioane de obiecte folosite la JO vor fi scoase la licitaţie

Autorităţile chineze intenţionează să scoată la licitaţie aproximativ 20 de milioane de obiecte legate de Jocurile Olimpice, printre care şi patul în care a dormit baschetbalistul Yao Ming pe timpul competiţiei, informează presa chineză. Patul, în lungime de 2,31 m, fabricat special pentru jucătorul de 2,26 m, se aşteaptă a fi unul dintre obiectele cele mai apreciate din piesele de mobilier cu care a fost dotat satul olimpic şi care vor fi scoase la licitaţie. Printre obiectele care vor fi scoase la vînzare se numără dulapuri, mese, corpuri de iluminat, echipament sportiv sau chiar becuri. Alte obiecte căutate ar putea fi aparatele electrice utilizate de atletul Liu Xiang, campion olimpic la Atena la 110 m garduri, care s-a retras din proba de la JO de la Beijing din cauza unei accidentări, sau instrumentele de muzică tradiţională care au fost folosite la festivitatea de deschidere. Potrivit cotidianului “Beijing Times”, obiectele sunt atât de numeroaee încât licitaţiile ar putea dura doi ani. Conform estimărilor presei, autorităţile chineze ar putea obţine din aceste licitaţii aproape 100 de milioane de euro.

Monedă de două lire sterline cu logo-ul Jocurilor Olimpice de la Londra

O monedă cu valoarea de două lire sterline a fost lansată, miercuri, ea marcînd predarea ştafetei din partea Beijingului oraşului Londra şi care are gravat pe ea logo-ul Jocurilor Olimpice din 2012. Această nouă monedă marchează momentul în care primarul Londrei, Boris Johnson, a primit drapelul olimpic de la edilul Beijingului, Guo Jinlong, în timpul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing. Moneda, care pe cealaltă parte are chipul Reginei Elizabeta a II-a, va avea valoare legală în Marea Britanie, chiar dacă ediţia este limitată. Aceasta este prima ediţie de monede apărută cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Londra, autorităţile britanice avînd în plan să lanseze mai multe. Următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice, a 30-a, va avea loc la Londra, în perioada 29 august - 9 septembrie 2012.