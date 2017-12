Festivalul Internaţional de Şah - Trofeul “Callatis”

Pentru că una dintre priorităţile primarului municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, este sprijinirea sportului în municipiul Mangalia precum şi susţinerea organizării de competiţii sportive în oraşul nostru, Mangalia va fi în perioada 19-30 august gazda unor importante competiţii ale sportului minţii dotate cu Trofeul “Callatis”. Primăria Municipiului Mangalia, Clubul Sportiv Callatis Mangalia, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Şah Constanţa organizează la Mangalia în perioada 19-25 august Festivalul Internaţional de Şah - Trofeul “Callatis”, ediţia a X-a. Competiţia se adresează sportivilor din cluburi afiliate la Federaţia Română de Şah şi sportivilor invitaţi din Ucraina şi se desfăşoară la Restaurantul “Oltenia” din staţiunea Olimp. Festivitatea de premiere va avea loc luni, 25 august, ora 14.00. Structura competiţiei - Turneu Open Internaţional pentru junior şi junioare, 7 runde, sistem elveţian, ritm de joc: 90 min. + 30sec./mutare; Turneu Grand Prix Junior 2008 pentru sportivii născuţi după 1 ianuarie 1996, 9 runde, sistem elveţian, ritm de joc: 90 minute, cu clasamente pentru copiii de 8 ani şi de 10 ani; Turneu pentru însoţitori (antrenori, profesori, părinţi, bunici). În continuarea Trofeului “Callatis”, în perioada 26-30 august se vor organiza Campionatele Naţionale pe echipe la junioare şi juniori. Competiţiile se vor desfăşura tot la Restaurantul “Oltenia”, iar festivitatea de premiere va avea loc sîmbătă, 30 august, începînd cu ora 15.00.

Conducerea FC Rapid: Dinamo - “avorton al fotbalului românesc”, Steaua - “grupare ilegală”

Conducerea FC Rapid a publicat, marţi, pe site-ul oficial un comunicat de presă în care a atacat-o pe adversara din etapa viitoare, Dinamo, pe care a numit-o “avorton al fotbalului românesc”, dar şi pe cealaltă rivală bucureşteană, Steaua, o “grupare ilegală” în opinia giuleştenilor. Comunicatul intitulat “Nu jucăm derbiuri cu falsurile istorice!” este un răspuns la acuzele antrenorului dinamovist Mircea Rednic, care a afirmat că a fost dat afară de pe stadion la meciul Oţelul Galaţi - Rapid, disputat cu porţile închise în cadrul etapei a IV-a a Ligii I, de către oficialii giuleşteni. De asemenea, conducerea guleşteană i-a răspuns şi preşedintelui executiv al FC Dinamo, Cristian Borcea, care afirmase că Rapid a stat 25 de ani în Divizia B şi nu este obişnuită cu fotbalul mare. “Exact atîţia ani de existenţa avea Rapid în momentul în care acest al doilea avorton al fotbalului românesc, Dinamo, şi-a făcut apariţia printr-un abuz grosolan. Rapid ajunsese, pînă atunci, într-o finală de cupă europeană şi jucase derbiuri adevărate, cu Ripensia, Venus, Unirea Tricolor, CAO etc. Dar, de unde să cunoască «ilegaliştii» aceste crîmpeie de istorie adevărată, nu fabricată? Şi chiar îi anunţăm pe dinamovişti că nici nu avem pretenţia să jucăm vreodată derbiuri în compania acestui imens fals istoric numit Dinamo, ne-am declasa dacă am face-o. Jucăm cu această echipă pentru că aşa ne obligă competiţia şi îi lăsăm satisfacţia de a disputa unicul derbi (al comunismului) alături de cealaltă grupare ilegală, Steaua. Să vă fie de bine!”, se arată în comunicatul semnat de conducerea FC Rapid. FC Dinamo a răspuns atacurilor giuleştenilor printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului şi intitulat “Opriţi delirul”, precizînd că “actualii salariaţi ai birourilor de lîngă Podul Grant ar trebui să candideze pentru clinicile Bălăceanca sau Socola”.

Abel Gomez, prezentat oficial

Noul mijlocaş al Stelei, Abel Gomez Moreno, a declarat, ieri, la prezentarea oficială, că este foarte mulţumit de transferul la echipa “roş-albastră”, pentru că are acum şanse mari să îşi îndeplinească visul, acela de a evolua în Liga Campionilor. “Sînt foarte mulţumit că am venit la un club mare din fotbalul european. Am găsit la această echipă o atmosferă excelentă şi în aceste zile mi-am făcut o impresie foarte bună. Este un pas foarte important în cariera mea, pentru că am şansa să joc în Liga Campionilor. Dacă Steaua va elimina Galatasaray va fi ceva extraordinar pentru mine”, a declarat Abel Gomez Moreno. Preşedinte Valeriu Argăseală a anunţat că mijlocaşul spaniol a efectuat marţi controlul medical, unde nu au fost probleme şi a semnat deja contractul cu Steaua. Abel Gomez Moreno (26 de ani), primul jucător spaniol din istoria Stelei, va juca la formaţia roş-albastră cu numărul 26 pe tricou. El a evoluat în ultimii doi ani la Real Murcia şi, potrivit declaraţiilor lui Gigi Becali, a costat aproximativ 200.000 de euro. Moreno a mai fost legitimat la Sevilla, Atletico şi Malaga B.

Victor Becali, pentru a doua zi consecutiv la DNA

Impresarul Victor Becali s-a prezentat, marţi, pentru a doua zi consecutiv la DNA, unde procurorii l-au chemat pentru a-i prezenta materialul de urmărire penală în dosarul transferurilor de fotbal. La ieşire, impresarul a fugit de ziarişti pentru a nu le da declaraţii. Victor Becali a mers şi luni la DNA, unde a stat aproximativ patru ore. Impresarul şi avocatul său, Cristian Sârbu, care îl reprezintă şi pe Cristi Borcea, s-au prezentat, luni dimineaţă, la DNA, unde sînt aşteptaţi mai mulţi impresari în aceste zile, pentru a li se prezenta materialul de urmărire penală. Printre persoanele aşteptate se numără Gheorghe Popescu, Jean Pădureanu, Mihai Stoica, Gheorghe Neţoiu şi Cristi Borcea. DNA a început, săptămîna trecută, procedura de prezentare a materialului de urmărire penală în dosarul transferurilor de fotbalişti. Vineri, Ioan Becali şi George Copos nu s-au prezentat, depunînd cereri de amînare, potrivit unor surse judiciare.

Membrii CAF care au judecat cazul “valiza” au fost demişi

Comitetul Executiv al FRF a decis ca Daniel Florea, Valentin Epure şi Marian Lupu, membri ai Curţii de Arbitraj pentru Fotbal (CAF), să fie revocaţi din cauza neregulilor constatate de Comisia de analiză a legalităţii hotărîrilor pronunţate de organismele jurisdicţionale ale FRF în cazul “valiza”. Comisia formată din Constantin Anghelache şi Dumitru Costin a prezentat, marţi, Comitetului Executiv al FRF raportul referitor la legalitatea hotărîrilor pronunţate de organismele FRF în cazul “valiza”. Anghelache a declarat, într-o conferinţă de presă, că membrii CAF au încălcat propriul regulament: “La Curtea de Arbitraj pentru Fotbal am constatat încălcări ale regulamentului propriu de către CAF. Articolul 14 a fost încălcat. Dacă cele patru părţi implicate, U Cluj, Steaua, Gigi Becali şi Petre Marin au constituit o parte şi l-au nominalizat pe Daniel Florea, era necesar ca FRF, cea care a declanşat acest caz, să fie notificată şi să-şi desemneze propriul arbitru, conform regulamentului. Daniel Florea a omis să informeze FRF cu sau fără intenţie. Din cauza procedurilor pe care le-au încălcat s-a ajuns la schimbarea deciziei”. Deocamdată, CAF îşi va continua activitatea cu cinci membri, urmînd să fie completată ulterior componenţa acestui organism. De asemenea, membrii Comisiei de Disciplină şi cei ai Comisiei de Apel au primit un ultim avertisment, pentru vicii de procedură în judecarea acestui caz.