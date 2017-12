Partide amicale pentru formaţiile dobrogene din Liga a III-a

Pe 15 august va porni la drum o nouă ediţie a campionatului Ligii a III-a de fotbal. În această perioadă cele şapte echipe dobrogene, care vor lua startul în Seria a II-a, încearcă să-şi definitiveze formulele de start şi susţin partide de verificare. Sîmbătă dimineaţă sînt programate patru întîlniri în care sînt implicate şase echipe dobrogene din Liga a III-a, o echipă tulceană de ligă secundă, Delta, precum şi o formaţie constănţeană de liga a IV-a, FC Farul II. Iată programul jocurilor: CS Năvodari - CSO Ovidiu (ora 10.00, teren “Petromidia”); Portul - Callatis Mangalia (ora 10.30, teren “Portul”); FC Farul II - Săgeata Stejaru (ora 11.00, teren “SNC”); CS Eforie - Delta Tulcea (ora 11.00, teren “Voinţa”). Vineri după-amiază, la Mangalia, s-au întîlnit, într-un joc de verificare, echipa locală Callatis şi CSM Medgidia. Partida s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 4-2, după ce la pauză a fost 1-1. Au înscris: Popescu 2, I. Ilie şi Enis Cogali, respectiv Nae şi E. Anuţă.

Adunarea Generală Ordinară a AJF Constanţa

Luni, 4 august, de la ora 16.00, la Restaurantul “Sport” din strada Cuza Vodă, va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Constanţa. Sînt convocaţi delegaţii tuturor echipelor înscrise în campionatele judeţului Constanţa (Liga a IV-a şi Campionatul Judeţean). Tot la această şedinţă se vor stabili programul Ligii a IV-a şi componenţa seriilor Campionatului Judeţean pentru sezonul 2008-2009.

Gică Popescu nu crede într-o “revoluţie” care să ducă la schimbarea lui Mircea Sandu

Fostul internaţional Gheorghe Popescu a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu crede într-o “revoluţie” care să ducă în acest moment la schimbarea din funcţie a preşedintelui Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu. În ceea ce priveşte suma de 20 milioane de euro despre care preşedintele FC Timişoara, Marian Iancu, a spus că trebuie strînsă de conducătorii de cluburi pentru înlăturarea lui Mircea Sandu, Gică Popescu a menţionat că aceşti bani trebuie investiţi mai bine în centrele de copii şi juniori. Popescu a adăugat că nu ştie cine ar putea să îl înlocuiască acum pe Mircea Sandu. Cu toate acestea, întrebat ce părere are despre faptul că Ioan şi Victor Becali Becali îl susţin pe Mircea Lucescu pentru o eventuală candidatură la preşedinţia FRF, Popescu a răspuns: “M-aş bucura ca acest lucru să fie adevărat ca să nu mai creadă lumea că ei sînt numai în spatele meu. Mircea Lucescu este un om cu o experienţă senzaţională în fotbal. A trăit atît de multe lucruri, cunoaşte foarte multe lucruri. Indiferent ce ar face în fotbal dînsul ar fi binevenit. Ca preşedinte, ca orice. Dar trebuie să îşi dorească acest lucru”. În opinia fostului fotbalist, Mircea Sandu ar fi un preşedinte de federaţie foarte bun dacă ar renunţa la implicarea în deciziile comisiilor şi la telefoane. Popescu a mai spus că Ioan Becali l-a anunţat prin SMS, în urmă cu trei ani, în timpul campaniei, din 2005, pentru alegerea preşedintelui FRF, că Mircea Sandu vrea 400.000 de euro pentru a renunţa la şefia federaţiei.

Mutu îşi va prelungi, luni, contractul cu Fiorentina

Internaţionalul român Adrian Mutu îşi va prelungi luni, 4 august, actuala înţelegere pe care o are cu Fiorentina, care i-a propus atacantului un contract valabil pînă în 2012, informează Fiorentina.it. Publicaţia italiană scrie că în primele ore ale zilei de luni va avea loc “mult aşteptata” întâlnire dintre Mutu, Pantaleo Corvino şi Alessandro Moggi, în urma căreia se aşteaptă ca jucătorul să parafeze un nou contract, care îi va aduce 200.000 de euro în plus faţă de actuala înţelegere, valabilă pînă în 2011. Gruparea italiană i-a prelungit la începutul acestei săptămîni contractul internaţionalului francez Sebastien Frey, care a fost curtat în această vară de AC Milan şi Bayern Munchen.

Marius Niculae este, oficial, jucătorul lui Dinamo

Conducerea FC Dinamo a înregistrat, vineri, la LPF, transferul atacantului Marius Niculae, după ce a primit cartea verde din partea clubului scoţian Inverness, jucătorul avînd astfel drept de joc duminică, în meciul de pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaş. Marius Niculae va purta tricoul cu nr. 9. Niculae, împreună cu Florin Bratu, Ionel Dănciulescu şi Bogdan Lobonţ, a prezentat la unul dintre magazinele sponsorului tehnic echipamentul pe care îl vor purta fotbaliştii lui Dinamo în noua ediţie de campionat.

Chivu a revenit la antrenamente

Fundaşul Cristian Chivu a revenit la antrenamentele echipei Internazionale Milano de la Centrul Sportiv “Angelo Moratti”, el pregătindu-se separat. Chivu a făcut o serie de alergări şi exerciţii individuale, informează site-ul oficial al campioanei Italiei. Internaţionalul român a fost supus pe 23 iunie unei intervenţii chirurgicale la umăr, la Clinica Ortopedică din Pavia.

Van der Vaart a semnat cu Real Madrid

Mijlocaşul Rafael van der Vaart s-a înţeles în sfîrşit cu Real Madrid, a anunţat postul de radio madrilen Cadena Ser. SV Hamburg va primi circa 11 milioane de euro pentru fotbalistul olandez, durata contractului nefiind comunicată.

Ultimele rezultate din manşa secundă a primului tur preliminar al Cupei UEFA

Joi seară, în ultimele 22 de meciuri din manşa secundă a primului tur preliminar al Cupei UEFA s-au înregistrat următoarele rezultate: APOEL Nicosia - FK Pelister 1-0 (în tur: 0-0); FC Midtjylland - Bangor City 4-0 (6-1); Kalmar FF - Racing Union Luxembourg 7-1 (3-0); B36 Torshavn - Brondby IF 0-2 (0-1); MSK Zilina - MTZ-RIPO Minsk 1-0 (2-2); The New Saints FC - FK Suduva 0-1 (0-1); IA Akranes - FC Honka Espoo 2-1 (0-3); Debrecen VSC - Şahtior Karagandi 1-0 (1-1); FC Copenhaga - Cliftonville FC 7-0 (4-0); CS Grevenmacher - FH Hafnarfjordur 1-5 (2-3); Partizani Tirana - Siroki Brijeg 1-3 (0-0); KS Vllaznia - FC Koper 0-0 (2-1); AC Bellinzona - Ararat Erevan 3-1 (1-0); Slaven Belupo - Marsaxlokk FC 4-0 (4-0); Austria Viena - Tobol Kostanai 2-0 (0-1); AC Juvenes-Dogana - Hapoel Tel-Aviv 0-2 (0-3); UE Sant Julia - Cernomoreţ Varna 0-5 (0-4); NK Zrinjski - FC Vaduz 3-0 (2-1); NK Ljubljana - FK Zeta 1-0 (1-1); Lech Poznan - Hazar Lenkoran 4-1 (1-0); Saint Patrick\'s Athletic FC - JFK Olimps 2-0 (1-0); Manchester City - EB Streymur 2-0 (2-0).