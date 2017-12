Amical de lux pentru “tricolorii mici”

Naţionala de tineret a României va disputa în această seară, de la ora 22.00, pe “Stadio Comunale” din Pistoia, un amical de lux împotriva selecţionatei olimpice a Italiei, echipă aflată în plină pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Beijing. Din lotul convocat de selecţionerul Emil Săndoi fac parte şi doi jucători de la FC Farul, Florin Pătraşcu şi Vasile Păcuraru, care au însă şanse mici să fie titulari. “Mulţumesc cluburilor că au permis jucătorilor să vină la naţională, chiar dacă nu este o dată tocmai potrivită, avînd în vedere că mai sînt trei-patru zile pînă la începerea campionatului. Mă bucur că am reuşit să perfectăm acest amical, este o schimbare de categorie, ca la box, avînd în vedere că întîlnim echipa olimpică under-23 a Italiei. Este cel mai greu joc pe care îl vom susţine cu această generaţie, un test foarte important înaintea meciurilor oficiale din această toamnă”, a spus Săndoi.

Mutu, locul 7 în topul dezastrelor financiare din Premiership

Internaţionalul român Adrian Mutu ocupă locul 7 într-un top al dezastrelor financiare din Premiership, ierarhie realizată de cotidianul “The Sun”, în care figurează jucători cumpăraţi cu bani mulţi de grupările engleze şi care au dezamăgit. Mutu a fost achiziţionat de Chelsea în 2003, cu 16 milioane de lire sterline. “Se ştiau puţine despre Mutu înainte de venirea sa de la Parma, dar după ce a fost concediat pentru că a fost depistat pozitiv cu cocaină, era puţin probabil ca fanii echipei Chelsea să îl uite prea uşor. Faptul că a înscris şase goluri în 27 de meciuri din campionat a făcut ca la plecarea sa să se verse puţine lacrimi”, scrie “The Sun”. Prima poziţie a topului este ocupată tot de o achiziţie a clubului Chelsea, Andrei Şevcenko (30 de milioane de lire sterline), cel mai scump jucător din istoria fotbalului englez. Şevcenko a marcat doar nouă goluri în 49 de meciuri din campionatul Angliei. Pe locul secund se află Albert Luque (Newcastle, 10 milioane de lire sterline), urmat de El Hadji Diouf (Liverpool, 10 milioane de lire sterline), Chris Sutton (Chelsea, 10 milioane de lire sterline), Serghei Rebrov (Tottenham, 11 milioane de lire sterline) şi Steve Marlet (Fulham, 11,5 milioane de lire sterline). Mutu, ocupantul locului 7, este urmat în ierarhie de Darren Bent (Tottenham, 17 milioane de lire sterline), Djibril Cisse (Liverpool, 14 milioane de lire sterline) şi Jose Reyes (Arsenal, 10,5 milioane de lire sterline).

Real Madrid a cerut ca Robinho să nu mai evolueze la Jocurile Olimpice

Real Madrid a solicitat, luni, Confederaţiei Braziliene de Fotbal (CBF) să nu-l convoace la Jocurile Olimpice de la Beijing pe atacantul Robinho, care a suferit o accidentare în zona pubisului. Această accidentare a fost diagnosticată, luni, de serviciile medicale ale clubului, care a trimis un fax la CBF cerîndu-i să anuleze convocarea lui Robinho, în vîrstă de 24 de ani, pentru turneul olimpic. Robinho este unul dintre cei trei jucători de peste 23 de ani convocaţi pentru Beijing, alături de Ronaldinho (AC Milan) şi Thiago Neves (Fluminense). Potrivit clubului Real, Robinho a plecat, luni, alături de coechipierii săi în Austria, în stagiu de pregătire, unde s-ar putea recupera sub supravegherea medicilor clubului.

Ronaldinho va avea numărul 80 la AC Milan

Atacantul Ronaldinho va purta tricoul cu numărul 80 la AC Milan, adică anul naşterii sale (n.r. - el s-a născut pe 21 martie 1980), a anunţat, luni, vicepreşedintele Adriano Galliani, informează site-ul oficial al grupării milaneze. Galliani a menţionat că nu a existat nicio discuţie cu olandezul Clarence Seedorf, pentru ca acesta să-i cedeze lui Ronaldinho tricoul cu numărul 10. “În 23 de ani, niciodată nu am cerut unui jucător să-i cedeze numărul altuia. Dacă numărul 10 era liber, altfel s-ar fi pus problema. Pato a luat numărul 7 deoarece Şevcenko plecase. Nu am cerut niciodată şi nu vom cere niciodată nimănui să renunţe la numărul său. Nu a existat nicio discuţie cu Clarence în acest sens”, a spus Galliani. Firma Adidas a anunţat că a primit deja 11.000 de comenzi pentru tricouri ale milanezilor cu numele Ronaldinho, care a semnat săptămîna trecută un contract pe trei sezoane cu AC Milan, el fiind transferat de la FC Barcelona. Ronaldinho pleacă astăzi, la Paris, alături de Pato, pentru a se alătura echipei olimpice a Braziliei. Altfel, Galliani a comentat şi situaţia unui alt brazilian din lot, Kaka: “Nu există nicio ofertă de 150 de milioane de euro din partea vreunui club. Aceste lucruri sînt legende care se autoalimentează. Mîine (n.r. - azi) poate cineva scrie de 200 de milioane, iar apoi o să se ajungă la 300 de milioane. Ne-au sunat şi de la Real Madrid pentru Kaka, dar jucătorul rămîne cu noi”.

Rezultate din Cupa UEFA Intertoto

Rezultate înregistrate, duminică seară, în ultimele două jocuri din prima manşă a turului al treilea al Cupei UEFA Intertoto: Sivasspor (Turcia) - Sporting Braga (Portugalia) 0-2 şi Panionios Atena (Grecia) - SSC Napoli (Italia) 0-1. Meciurile retur sînt programate pe 26 şi 27 iulie. Echipele care vor obţine calificarea vor evolua în turul al doilea preliminar al Cupei UEFA.

Cech şi-a prelungit contractul cu Chelsea

Internaţionalul ceh Petr Cech şi-a prelungit contractul cu gruparea Chelsea Londra pînă în 2013, el semnînd un nou contract pe cinci sezoane, a anunţat BBC. Cech mai avea doi ani de contract cu Chelsea, însă clubul englez i-a oferit un nou acord, îmbunătăţit. Petr Cech este legitimat la gruparea londoneză din 2004, cînd a fost transferat de la Rennes în schimbul sumei de şapte milioane de lire sterline. Pînă în prezent, portarul ceh a evoluat la Chelsea în 166 de meciuri. “Sînt încîntat că Petr a semnat un nou contract. În opinia mea, el este cel mai bun portar din lume”, a declarat tehnicianul londonezilor, brazilianul Luiz Felipe Scolari.

Makelele, transferat la PSG

Mijlocaşul Claude Makelele a fost transferat de la gruparea Chelsea Londra la Paris Saint Germain, după mai multe săptămîni de negocieri, a anunţat clubul francez, luni, pe site-ul oficial. Fotbalistul în vîrstă de 35 de ani a fi prezentat oficial, ieri după amiază, la PSG. Makelele, care şi-a anunţat retragerea din naţionala Franţei după EURO 2008, este a doua achiziţie importantă a clubului PSG din această vară, după Ludovic Giuly. Makelele a semnat un contract pe doi ani cu PSG, după ce în ultimele cinci sezoane a jucat la Chelsea, informează cotidianul L’Equipe. În contractul semnat de Makelele este stipulat faptul că după cei doi ani în care va activa ca jucător, el va deveni consilierul preşedintelui clubului francez. Claude Makelele a mai evoluat în cariera sa la Brest (1991-92), Nantes (1992-97), Olympique Marseille (1997-98), Celta Vigo (1998-2000), Real Madrid (2000-2003) şi Chelsea (2003-2008).

Şahtior Doneţk, învinsă în prima etapă din Ucraina

Echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, a pierdut, duminică, în deplasare, cu scorul de 0-2 (Panas 22, Fedorciuk 90), meciul susţinut în compania formaţiei FC Lvov, în prima etapă a campionatului Ucrainei. La Şahtior, fundaşul Răzvan Raţ a fost integralist. Echipa lui Tiberiu Ghionea, Dinamo Kiev, s-a instalat pe primul loc în clasament după victoria cu 2-0 în faţa lui Iliciveţ Mariupol. Ghioane a fost introdus pe teren în minutul 59.

Putin va reprezenta Rusia la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice

Premierul Rusiei, Vladimir Putin, va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing, pe 8 august, a anunţat, luni, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. “Sîntem la cîteva zile distanţă de Jocurile Olimpice, sute de mii de vizitatori vor veni la Beijing, printre care şi mulţi ruşi, iar premierul Vladimir Putin va avea cea mai înaltă funcţie. Putin va asista la ceremonia de deschidere şi se va întîlni cu conducătorii chinezi”, a declarat Lavrov, în timpul vizitei pe care o efectuează în China. Potrivit unei surse de la Kremlin, preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, nu va participa la ceremonia de pe 8 august, la care şi-au anunţat prezenţa mai mulţi şefi de stat, printre care George W. Bush (preşedintele SUA) şi Nicolas Sarkozy (preşedintele Franţei).

Federer, Nadal, Borg şi McEnroe vor juca meciuri demonstrative în Malaezia

Primii doi tenismeni ai lumii, Roger Federer şi Rafael Nadal, se vor întîlni, pe 18 noiembrie, într-un meci demonstrativ în Malaezia, în cadrul turneului “Countdown of Champions”, care va mai conţine un joc între foştii lideri mondiali Bjorn Borg şi John McEnroe. Partidele sînt programate pe 18 noiembrie, pe arena “Bukit Jalil” din Kuala Lumpur. În 2007, în cadrul acestui turneu s-au întîlnit Federer, Nadal, Gasquet şi Sampras. Federer şi Nadal au jucat în 2008 două finale de turneu de Grans Slam, la Roland Garros şi la Wimbledon, ambele fiind cîştigate de spaniol. Borg şi McEnroe vor reedita finala din 1980 de la Wimbledon, cînd s-a impus suedezul. Borg are 52 de ani şi s-a retras din viaţa sportivă în 1983, la vîrsta de 26 de ani, după ce cîştigase 16 titluri de Grand Slam şi 62 de turnee ATP. McEnroe are 49 de ani şi s-a retras din sport în 1992. În toată cariera sa a adunat 7 titluri de Grand Slam şi 77 de turnee ATP cîştigate.