CS “Marea Neagră” a dominat Cupa “Shaolin Callatis” la kung-fu

Centrul Cultural din Mangalia a găzduit, sîmbătă, ediţia a III-a a Cupei “Shaolin Callatis” la Kung-Fu, competiţie la care au participat 81 de sportivi cu vîrsta între 7 şi 15 ani, din Bucureşti, Tulcea, Galaţi, Vaslui, Tîrgovişte, Bîrlad, Constanţa, Poarta Albă şi Mangalia. S-a concurat la trei probe: Taolu (luptă imaginară), Non-Contact Sanda (luptă sportivă fără contact la faţă) şi Light-Fighting Sanda (luptă sportivă cu contact uşor). Iată sportivii constănţeni care s-au clasat primii la categoria lor de vîrstă: Taolu feminin, sub 12 ani - Ana Maria Greceanu (CS “Marea Neagră” Constanţa); Taolu masculin, sub 12 ani - Bogdan Mitel (“Marea Neagră”); Taolu masculin, 12-15 ani - Mircea Ionescu (CS Wushu Maxx Mangalia); Non-Contact Sanda, feminin: 7-8 ani, 25 kg - Andreea Andronache (“Marea Neagră”); 11-12 ani, 55 kg - Anca Tudorică (“Marea Neagră”); masculin: 7-8 ani, 25 kg - Sebastian Angheluţă (Wushu Maxx); 8-9 ani - Antonio Ştirban, 30kg (Wushu Maxx); 9-10 ani, 35 kg - Ovidiu Moroianu (“Marea Neagră”); 10-11 ani, 35 kg - Alexandru Botezatu (Wushu Maxx); 12-13 ani, 55 kg - Marian Sandu (“Marea Neagră”); 14-15 ani, 65 kg - Alexandru Antonache (“Marea Neagră”); Light-Fighting Sanda, masculin: 10-11 ani, 35 kg - Bogdan Mitel (“Marea Neagră”); 10-11 ani, 40 kg - Răzvan Ilişanu (“Marea Neagră”); 12-13 ani, 50 kg - Ioan Gidu Zal (“Marea Neagră”); 14-15 ani, peste 50 kg - Alexandru Antonache (“Marea Neagră”). CS “Marea Neagră” Constanţa a ocupat primul loc în clasamentul pe cluburi, cu 11 medalii de aur, urmat de CS “Wushu Maxx” Mangalia. „La acest concurs s-au realizat două premiere: Ana Maria Greceanu, în vîrstă de 5 ani şi jumătate, a depăşit sportive cu o vîrstă mult mai mare, iar Andreea Andronache, 6 ani, s-a impus la categoria de vîrstă 7-8 ani. Cel mai bun rezultat l-a obţinut Alexandru Antonache, cu două medalii de aur şi una de argint. Organizarea acestei ediţii a fost posibilă datorită sprijinului direct acordat de către primarul Claudiu Tusac şi Consiliul Local Mangalia”, a declarat Florin Iordănoaia, preşedintele CS “Marea Neagră”.

“Stejăreii” under 17, debut cu dreptul la Turneul “Mării Negre”

Echipa naţională de rugby sub 17 ani a României a cîştigat, ieri, la Poti (Georgia), primul meci disputat la Turneul “Mării Negre”. “Stejăreii” au dispus cu 17-0, 8-0 la pauză, de Georgia A (formaţia secundă a gruzinilor). Pentru România au marcat Niacşu - un eseu şi Conache - patru lovituri de pedeapsă. Sîmbătă, 5 iulie, în finala competiţiei, echipa noastră va întîlni învingătoarea din confruntarea Georgia - Ucraina. Din lotul României face parte şi constănţeanul Ionuţ Ariton (Cleopatra).

Steaua se menţine pe locul 71 în clasamentul IFFHS

Steaua Bucureşti rămîne cea mai bine clasată echipă românească în ierarhia mondială realizată de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Steaua a rămas pe locul 71, cu 131 de puncte, la egalitate cu formaţia cameruneză FC Cotonsport. Următoarea echipă românească din clasament este CFR Cluj, care are 114,5 p şi a urcat două poziţii, pînă pe locul 91. Dinamo are 93 p şi a urcat cinci poziţii, pînă pe 144, fiind la egalitate cu mai multe echipe, printre care şi Ajax Amsterdam. Unirea Urziceni are 91,5 p şi a urcat cinci locuri, ajungînd pe 152, la egalitate cu gruparea ucraineană Dnepr Dnepropetrovsk. Rapid este şi ea în ascensiune şi a urcat şase locuri, are 87,5 p şi este pe locul 170, în timp ce Oţelul Galaţi, care are 82 p, a coborît o poziţie, pînă pe 199. Liderul clasamentului IFFHS este Manchester United (286 p), urmată de Chelsea (258 p) şi Bayern Munchen (252 p).

Apostu a semnat cu Nyiregyhaza Spartacus

Atacantul Bogdan Apostu a ajuns la o înţelegere cu formaţia ungară de primă ligă, Nyiregyhaza Spartacus FC, cu care a semnat un contract valabil pe doi ani. “Am ales Ungaria pentru că a fost o ofertă avantajoasă, atît pentru mine, cît şi pentru club. Am avut un sezon bun la Sachnin şi sper să mă menţin cel puţin pe aceeaşi linie şi la Nyiregyhaza”, a declarat Apostu, care în returul sezonului precedent a evoluat în Israel, la formaţia Ben Sakhnin, pentru care a înscris şase goluri. Apostu, care a mai jucat la Corvinul (1999-2001), Oţelul Galaţi (2001-2004), UTA (2004-2005 şi 2006-2007), Farul Constaţa (2005-2006 şi în turul ediţiei 2007-2008) va cîştiga 120.000 de euro în perioada pe care o va petrece la Nyiregyhaza Spartacus.

Steaua Bucureşti - KV Sasja HC, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor la handbal masculin

Echipa de handbal masculin Steaua Bucureşti va juca în dublă manşă eliminatorie, contînd pentru primul tur preliminar al Ligii Campionilor, cu formaţia belgiană KV Sasja HC, conform tragerii la sorţi care a avut loc, marţi, la Viena. Steaua va juca partidele din primul tur preliminar, cu Sasja HC, pe 6-7 septembrie (turul, pe teren propriu) şi 13-14 septembrie (returul, în deplasare). Steaua Bucureşti revine în cea mai importantă competiţie intercluburi europeană, după ce în sezonul precedent a ajuns pînă în faza optimilor de finală ale Cupei Cupelor, fiind eliminată de ungurii de la MKB Veszprem.

Grupă grea pentru Rulmentul Braşov

Echipa de handbal feminin Rulmentul Braşov nu a avut noroc, ieri, la tragerea la sorţi a grupelor pentru preliminarile Ligii Campionilor. Vicecampioana României va evolua în grupa a treia a turului al doilea preliminar împotriva formaţiilor Ikast Bording (Danemarca), SPR SAFO Lublin (Polonia) şi a unei adversare care va veni din primul tur. Echipele calificate din primul tur se vor cunoaşte după turneele programate între 5 şi 7 septembrie. Partidele din cel de-al doilea tur vor avea loc în perioada 3-5 octombrie şi doar prima clasată din cele patru grupe va ajunge în grupele preliminare din Liga Campionilor, acolo unde România are deja o reprezentantă, Oltchim Rm. Vîlcea. Rulmentul va debuta în compania echipei calificate după primul tur, aceasta putînd fi SKP Bratislava, Milli Piyango SK, HC Sassari sau LC Bruhl Handball. Partida se va disputa pe 3 octombrie, a doua zi fiind programat duelul cu SPR SAFO Lublin (Polonia), iar în ultima zi a turneului va avea loc meciul cu favorita Ikast Bording (Danemarca). Prima şansă la organizarea turneului o are formaţia daneză, iar a doua şansă Rulmentul Braşov. Braşovul a jucat ultima dată în Liga Campionilor în sezonul 2006-2007, cînd a fost eliminată, în turul al doilea preliminar, de FTC Budapesta. În sezonul trecut, echipa antrenată de Mariana Târcă a jucat finala Cupei Cupelor, pe care a pierdut-o în faţa formaţiei norvegiene Larvik HK.