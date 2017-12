Fiorentina i-a propus lui Mutu o creştere salarială

Presa italiană scrie că noul salariu propus de oficialii Fiorentinei pentru atacantul Adrian Mutu este cu 10 procente mai mare decît suma de bani pe care o primea anual, pînă în prezent, internaţionalul român. Cotidianul italian “Corriero dello Sport” scrie că pe lîngă prelungirea contractului cu un an, pînă în 2012, lui Mutu i s-a propus şi mărirea salariului cu 10%, el avînd în prezent un contract în valoare de aproape 1,8 milioane de euro pe an, dar se precizează că atacantul român poate primi în plus între 200.000 şi 300.000 de euro pe an. Fiorentina a anunţat oficial în cursul zilei de joi că i-a propus lui Mutu o uşoară mărire de salariu şi prelungirea pînă în 2012 a contractului actual. Oferta Fiorentinei vine după ce a primit o scrisoare din partea reprezentantului jucătorului, care anunţa noile cereri ale lui Adrian Mutu, iar directorul sportiv al echipei, Pantaleo Corvino, a explicat că atacantul român este un jucător valoros şi îşi doreşte să accepte noua înţelegere, pentru că gruparea pe care o reprezintă vrea să ducă o politică responsabilă şi coerentă în privinţa jucătorilor. Altfel, presa italiană menţioneză că Mutu a refuzat o ofertă din partea clubului turc Fenerbahce, iar un alt club interesat de transferul său este AS Roma, care l-a achiziţionat pe Riise şi îl dorea şi pe Huntelaar, dar suma cerută de Ajax este considerată prea mare. “Roma îl vrea pe Mutu? Nu cred că este adevărat. În primul rînd trebuie să vorbească cu Fiorentina, pentru că Adrian este un jucător sub contract. De ajuns, nu mai vreau să vorbesc de cazul Mutu”, a explicat agentul jucătorului, Alessandro Moggi.

Programul Ligii Campionilor şi Cupei UEFA

Forul european a anunţat, vineri, că ediţia 2008-2009 a Ligii Campionilor va debuta în acest an pe 15/16 iulie, cu prima manşă a turului I preliminar, iar Steaua va intra în competiţie pe 12/13 august, cînd e programat turul al treilea, informează site-ul oficial al UEFA. În primul tur preliminar vor fi introduse 28 de echipe, iar alte 14 se vor adăuga pe parcurs. Cele 14 echipe cîştigătoare din acea fază a competiţiei vor întîlni 18 echipe pentru cele 16 locuri din grupe, unde alte 16 formaţii sînt deja calificate, printre care şi CFR Cluj, iar ele îşi vor afla adversarul pe 28 august, la Monaco. Meciurile din grupele Ligii Campionilor vor începe pe 16/17 septembrie, iar finala este programată miercuri, 27 mai 2009, pe Stadio “Olimpico” din Roma. Cupa UEFA va începe noul sezon pe 17 iulie, cu primul tur preliminar, iar finala competiţiei este programată la 20 mai 2009, pe Stadionul lui Fenerbahce Istanbul, “Şukru Saracoglu”, informează site-ul oficial al forului european. În competiţie vor intra 74 de echipe, printre care şi cele calificate în urma clasamentului Fair-Play: Manchester City, Hertha Berlin şi FC Nordsjaelland. Echipele care vor reprezenta România în Cupa UEFA în sezonul 2008-2009, Rapid, Dinamo, Unirea Urziceni şi Poli Ştiinţa Timişoara, vor debuta în competiţie pe 18 septembrie, cînd este programată prima manşă a turului I. Cele patru formaţii româneşti îşi vor afla adversarii pe 29 august, cînd va avea loc tragerea la sorţi, la Monaco.

Cristiano Ronaldo ar pleca la Real Madrid

Resemnat după ce naţionala sa a fost eliminată de la EURO 2008, atacantul portughez Cristiano Ronaldo a anunţat că se gîndeşte foarte serios la posibilitatea unui transfer la Real Madrid. “Posibilitatea să plec este mare. Să pot semna cu Real este un vis pentru mine, ar fi un nou drum. Acum, acest lucru nu depinde de mine, iar din acest motiv îmi este greu să spun altceva”, a declarat jucătorul lui Manchester United. Întrebat dacă ştie despre o posibilă ofertă oficială a lui Real către Manchester, Ronaldo a răspuns: “Poate, nu ştiu. Vom vedea ce se întîmplă în următoarele zile, dacă ajung la o înţelegere. Toată lumea ştie ce vreau”. El a mai precizat că în ultimele trei luni a avut o problemă la picior şi că trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale. Deşi Real Madrid este gata să plătească 80 de milioane de euro în schimbul jucătorului portughez, care ar avea un salariu anual de 9 milioane de euro, campioana Europei nici nu vrea să audă! „Ronaldo nu este de vînzare” - aşa a sunat, scurt şi concis, reacţia oficială a lui Manchester United, publicată pe site-ul oficial al clubului englez.

Ronaldinho vrea să participe la Olimpiadă

Atacantul echipei FC Barcelona, Ronaldinho Gaucho, care a asistat, miercuri seară, la Belo Horizonte, la meciul Brazilia - Argentina, scor 0-0, în preliminariile CM din 2010, a afirmat că vrea să participe cu naţionala braziliană la Jocurile Olimpice de la Beijing. “Echipa îmi lipseşte, sper să revin cît mai repede posibil”, a declarat Ronaldinho pentru agenţia Folha Press. Ronaldinho a asigurat că şi-a revenit complet după accidentarea la o coapsă, care l-a împiedicat să joace din luna martie. “Sînt complet refăcut, trebuie doar să-mi revin total din punct de vedere fizic. Îmi doresc să particip la Jocurile Olimpice”, a spus brazilianul. “Ronnie” a urmărit meciul de miercuri alături de Pele şi de preşedintele Confederaţiei Braziliene de Fotbal (CBF) Ricardo Teixeira. “Toată Brazilia vrea ca Ronaldinho să revină în naţională”, a spus Teixeira pentru Folha Press. Brazilianul se află sub contract cu FC Barcelona pînă în 2010, însă ar putea fi transferat la clubul Manchester City.

Coupet discută cu Atletico Madrid

Internaţionalul francez Gregory Coupet negociază un transfer la echipa spaniolă Atletico Madrid, după ce a anunţat, pe 21 mai, că nu va rămîne la Olympique Lyon. Potrivit publicaţiilor AS şi Marca, fostul goal-keeper al campioanei Franţei a discutat joi, la Madrid, cu oficialii clubului Atletico. Conducerea madrilenilor nu doreşte să plătească niciun ban clubului lyonez, cu care Coupet mai este sub contract pînă în 2010. În vîrstă de 35 de ani, jucătorul francez a sosit la Lyon în 1997 şi a cucerit cu gruparea din Hexagon şapte titluri de campion al Franţei.

Steve McClaren, la Twente Enschede

Fostul selecţioner al echipei naţionale a Angliei, Steve McClaren, a acceptat funcţia de antrenor al formaţiei olandeze FC Twente Enschede şi a semnat un contract valabil pentru doi ani. McClaren a antrenat Anglia pînă în luna noiembrie a anului trecut, dar fostul antrenor al lui Middlesbrough a fost demis pentru că a ratat calificarea la EURO 2008. Înainte să accepte oferte echipei din Eredivisie, McClaren a mai negociat şi cu Blackburn Rovers.

Paraguay, lider în preliminariile din America de Sud

Echipa naţională a statului Chile a învins, joi noapte, în deplasare, cu 3-2 (Suazo 61-pen., 90, Jara 72 / Maldonado 58, Arango 80), reprezentativa Venezuelei, în etapa a şasea a preliminariilor pentru Cupa Mondială de fotbal din 2010, zona Americii de Sud, informează AFP. Clasamentul grupei preliminare din zona Americii de Sud este următorul: 1. Paraguay 13 puncte, 2. Argentina 11 p, 3. Columbia 10 p, 4. Chile 10 p, 5. Brazilia 9 p, 6. Uruguay 8 p, 7. Venezuela 7 p, 8. Ecuador 5 p, 9. Bolivia 4 p, 10. Peru 3 p. Etapa a şaptea va avea loc pe 6 septembrie şi programează următoarele meciuri: Peru - Venezuela, Columbia - Uruguay, Argentina - Paraguay, Chile - Brazilia şi Ecuador - Bolivia.