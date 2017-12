Del Piero a prins lotul Italiei pentru EURO 2008

Selecţionerul Italiei, Roberto Donadoni, a anunţat, ieri, lotul de 24 de jucători convocat în vederea Campionatului European de fotbal din Elveţia şi Austria, printre aceştia aflîndu-se Antonio Cassano şi Alessandro Del Piero. Iată lista celor 24, cu menţiunea că la EURO 2008 vor face deplasarea numai 23 de jucători - portari: Gianluigi Buffon (Juventus Torino), Marco Amelia (Livorno), Morgan De Sanctis (FC Sevilla); fundaşi: Andrea Barzagli (Palermo), Fabio Cannavaro (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Fabio Grosso (Olympique Lyon), Marco Materazzi (Internazionale Milano), Cristian Panucci (AS Roma), Gianluca Zambrotta (FC Barcelona); mijlocaşi: Massimo Ambrosini (AC Milan), Gennaro Gattuso (AC Milan), Alberto Aquilani (AS Roma), Mauro Camoranesi (Juventus Torino), Daniele De Rossi (AS Roma), Simone Perrotta (AS Roma), Riccardo Montolivo (Fiorentina) şi Andrea Pirlo (AC Milan); atacanţi: Luca Toni (Bayern Munchen), Marco Borriello (Genoa), Alessandro Del Piero (Juventus Torino), Antonio Di Natale (Udinese), Fabio Quagliarella (Udinese), Antonio Cassano (Sampdoria). Italia face parte din Grupa C, unde va întîlni Olanda, România şi Franţa. Tot ieri, Federaţia Italiană de Fotbal a anunţat prelungirea cu doi ani a contractului selecţionerului Roberto Donadoni, care va rămîne la conducerea echipei naţionale pînă în 2010. Preşedintele forului italian, Giancarlo Abate, a declarat că există o clauză de reziliere a contractului, de care se pot prevala atît selecţionerul, cît şi federaţia, în zece zile de la încheierea EURO 2008. Numit în iulie 2006 la conducerea echipei naţionale, Donadoni nu reuşise pînă acum să se pună de acord privind prelungirea contractului cu federaţia italiană.

Olanda a început pregătirile pentru EURO 2008

Cea mai mare parte a jucătorilor convocaţi de selecţionerul Olandei, Marco van Basten, în lotul lărgit pentru Campionatul European din Austria şi Elveţia, a ajuns la Noordwijk aan Zee, pentru un stagiu de pregătire de cinci zile. Antrenorul naţionalei batave nu contează deocamdată pe cei trei fotbalişti de la Real Madrid, Van Nistelrooy, Sneijder şi Robben, aflaţi cu echipa spaniolă la Riyad, pentru o partidă amicală cu Al Nassr, pe portarul formaţiei Manchester United, Van der Sar, care joacă în această seară finala Ligii Campionilor, şi pe atacantul scoţienilor de la Celtic Glasgow, Vennegoor of Hesselink. Patru dintre cei cinci jucători se vor alătura lotului vineri, în timp ce Sneijder va ajunge de-abia luni, în cel de-al doilea cantonament al selecţionatei Olandei, care va avea loc la Hoenderloo. Sîmbătă, echipa lui Van Basten va disputa o partidă amicală în compania Ucrainei, la Rotterdam. Pe 29 mai, olandezii vor juca împotriva selecţionatei Danemarcei, pentru ca, pe 1 iunie, să întîlnească Ţara Galilor, ultimul test înainte de turneul final al Campionatului European din 7-29 iunie, unde Olanda face parte din Grupa C, alături de selecţionatele României, Italiei şi Franţei.

Şi Rehhagel a anunţat 24 de jucători

Campioana europeană en titre a anunţat lotul cu care-şi va apăra titlul european cucerit în urmă cu 4 ani. Antrenorul Otto Rehhagel a anunţat 24 de jucători, la unul din ei urmînd să renunţe pînă la turneul final. Surpriza neplăcută este absenţa puştiului minune de la Panathinaikos, Sotiris Ninis (18 ani), cel care, luni, a devenit cel mai tînăr fotbalist grec care a înscris pentru naţională, la meciul Grecia - Cipru! Iată şi lotul Greciei pentru EURO 2008 - portari: Antonis Nikopolidis (Olympiakos), Costas Chalkias (Aris), Alexandros Tzorvas (OFI); fundaşi: Nikos Spyropoulos, Loukas Vintra, Giannis Goumas (Panathinaikos), Paraskevas Antzas, Vassilis Torossidis, Christos Patsatzoglou (Olympiakos), Traianos Dellas, Socratis Papastathopoulos (AEK Atena), Giourkas Seitaridis (Atletico Madrid), Sotiris Kyrgiakos (Eintracht Frankfurt); mijlocaşi: Angelos Basinas (Mallorca) Georgos Karagounis, Alexandros Tziolis (Panathinaikos), Stelios Giannakopoulos (Bolton Wanderers), Costas Katsouranis (Benfica); atacanţi: Angelos Charisteas (Nurnberg), Fanis Gekas (Bayer Leverkusen), Georgos Samaras (Celtic), Dimitris Salpigidis (Panathinaikos), Nikos Liberopoulos (AEK Atena), Ioannis Amanatidis (Eintracht Frankfurt).

Cehia a anunţat prima lotul pentru turneul final

Federaţia Cehă de Fotbal a dat publicităţii, marţi, lotul de 23 de jucători care va fi folosit la Campionatul European din Austria şi Elveţia, după ce selecţionerul Karel Bruckner a decis ca Daniel Pudil a fost înlocuit de Rudolf Skacel. Lotul Cehiei de 23 de jucători pentru EURO 2008 este următorul - portari: Petr Cech (Chelsea), Jaromir Blazek (Nurenberg), Daniel Zitka (Anderlecht); fundaşi: Zdenek Grygera (Juventus), Marek Jankulovski (AC Milan), Michal Kadlec (Sparta Praga), Radoslav Kovac (Spartak Moscova), Zdenek Pospech (FC Copenhaga), David Rozehnal (Lazio Roma), Tomas Sivok (Sparta Praga), Tomas Ujfalusi (Fiorentina); mijlocaşi: Tomas Galasek (Nurenberg), David Jarolim (Hamburg), Marek Matejovsky (Reading), Jaroslav Plasil (Osasuna), Rudolf Skacel (Hertha Berlin), Jan Polak (Anderlecht), Libor Sionko (FC Copenhaga), Stanislav Vlcek (Anderlecht); atacanţi: Milan Baros (Porstmouth), Martin Fenin (Frankfurt), Jan Koller (Nurnberg), Vaclav Sverkos (Banik Ostrava). Cehia va evolua la EURO 2008 în Grupa A, cu Elveţia (7 iunie), Portugalia (11 iunie) şi Turcia (15 iunie).

214.000 de euro pentru titlul european

Fiecare dintre cei 23 de jucători ai naţionalei Spaniei va primi cîte 214.000 de euro dacă selecţionata antrenată de Luis Aragones va cuceri titlul european. Suma promisă în cazul cîştigării Campionatului European este mult mai mică decît cea pe care internaţionalii iberici o puteau obţine în 2006, 540.000 de euro, dacă deveneau campioni mondiali, la turneul din Germania. Dacă Spania nu trece de sferturile de finală ale competiţiei ce va avea loc între 7-29 iunie, fiecare component al lotului va încasa o primă fixă, de 30.000 de euro, precizează cotidianul madrilen “As”. Selecţionerul Luis Aragones a început deja pregătirile în vederea participării la EURO 2008, în apropierea Madridului. Spania are prevăzute două partide amicale, pe 31 mai, la Huelva, contra naţionalei din Peru şi pe 4 iunie, la Santander, împotriva SUA. Spania face parte din Grupa D la Euro-2008, alături de Suedia, Rusia şi campioana europeană en titre, Grecia.

Amical Grecia - Cipru

Echipa naţională a Greciei a învins, luni seară, la Patras, cu 2-0 (Ninis 5, Katsouranis 59-pen.), reprezentativa Ciprului, într-un meci de pregătire pentru EURO 2008. Selecţionerul Greciei, Otto Rehhagel, a folosit următoarea formulă de echipă: Chalkias - Vyntra (71 Melissis), Dellas (64 Goumas), Spyropoulos, Papastathopoulos - Giannakopoulos (64 Christodoulopoulos), Karagounis (79 Makos), Katsouranis, Ninis (46 Tziolis) - Salpiggidis (46 Liberopoulos), Gekas. Grecia face parte din grupa D la EURO 2008, alături de selecţionatele Rusiei, Spaniei şi Suediei.

Polonia, la primul antrenament pentru EURO 2008

Selecţionerul olandez al Poloniei, Leo Beenhakker, a condus primul antrenament din cadrul stagiului de pregătire pentru EURO 2008, efectuat în localitea germană Donaueschingen. Delegaţia poloneză va sta în Germania 12 zile, timp în care antrenorul Beenhakker va trebui să se hotărască asupra lotului final de 23 de jucători care se va deplasa la turneul final din 7-29 iunie. Deocamdată, tehnicianul olandez nu îi are la dispoziţie pe portarii Tomasz Kuszczak (Manchester United) şi Artur Boruc (Celtic Glasgow), dar cei doi se vor alătura coechipierilor în cursul acestei săptămîni. Polonia debutează în Grupa B a Campionatului European cu o partida în faţa Germaniei, urmată de meciurile contra Austriei şi Croaţiei.

Campioana NBA a avut ultimul cuvînt!

Campioana en titre a NBA, San Antonio Spurs, s-a calificat - cu emoţii - în finala Conferinţei de Vest a Ligii Profesioniste nord-americane de baschet (NBA), după ce a învins, luni noapte, în deplasare, cu 91-82 (51-42), formaţia New Orleans Hornets, în meciul decisiv al semifinalei Conferinţei. Cel mai bun jucător al învingătorilor a fost Ginobili - 26p, în timp ce de la gazde s-a remarcat David West - 20p. San Antonio Spurs, campioana NBA în 1999, 2003, 2005 şi 2007, a cîştigat seria cu scorul general de 4-3. Şi asta în condiţiile în care Spurs a trebuit să învingă pe terenul uneia din cele mai în formă echipe ale momentului, care pierduse un singur meci pe teren propriu în ultimele trei luni!!! În finala Conferinţei de Vest, San Antonio Spurs va întîlni pe LA Lakers, campioana conferinţei în regular season, primul meci fiind programat la Los Angeles în această noapte. În Eastern Conference, primul meci al finalei s-a jucat azi-noapte: Boston Celtics - Detroit Pistons.

Detroit Red Wings s-a calificat în finala NHL

Echipa Detroit Red Wings s-a calificat în finala Ligii Profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după ce a învins, luni noapte, în deplasare, cu 4-1 (3-0, 1-0, 0-1), formaţia Dallas Stars, în meciul şase al finalei Conferinţei de Vest. Golurile învingătorilor au fost marcate de Draper, Datsiuk, Drake şi Zetterberg, în timp ce pentru gazde a înscris Robidas. Detroit a cîştigat seria cu scorul general de 4-2 şi va lupta pentru Cupa “Stanley”. În Cupa “Stanley” - denumirea finalei NHL, Detroit Red Wings va întîlni pe Pittsburgh Penguins, care a trecut în finala Conferinţei de Est, cu scorul general de 4-1, de Philadelphia Flyers. Prima partidă a finalei se va juca sîmbătă la Detroit, meciul decisiv urmînd să aibă loc tot pe terenul echipei Red Wings.

Gattuso va rămîne încă trei sezoane la AC Milan

Mijlocaşul Gennaro Gattuso a declarat, luni seară, în cadrul unei conferinţe de presă, că va rămîne încă trei sezoane la echipa AC Milan, infirmînd astfel zvonurile care anunţau că internaţionalul italian va pleca la Bayern Munchen sau la o formaţie din Anglia. “Rămân aici pentru încă trei ani. Îmi voi încheia cariera la AC Milan”, a spus Gattuso, în vîrstă de 30 de ani. AC Milan a terminat pe locul cinci actuala ediţie a campionatului italian şi va participa în sezonul viitor în Cupa UEFA.

Mallorca e de vînzare

Preşedintele Real Club Deportivo Mallorca, Vicente Grande Garau, în acelaşi timp acţionar majoritar al clubului spaniol, a decis să scoată la vînzare, pentru suma de 40 de milioane de euro, pachetul de 93 la sută din acţiunile grupării din insulele Baleare, deţinut de familia sa. Grande a împuternicit în acest sens un cabinet de avocatură din Madrid, care are la dispoziţie mai multe săptămîni pentru a încheia tranzacţia, însă cîţiva potenţiali cumpărători s-au arătat deja interesaţi. Presa iberică menţionează că omul de afaceri spaniol ar fi declarat, într-un cerc de prieteni, că nu vrea să vîndă pe un preţ de nimic pachetul de acţiuni “chiar dacă indicatorii economici par să evolueze împotriva sa”.