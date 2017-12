Azi se încheie Cupa “Studenţilor UMC” la fotbal

Demarată pe 10 martie, Cupa “Studenţilor UMC” la fotbal a ajuns la final. Astăzi, la Baza Nautică a Universităţii Maritime din Constanţa, de la ora 10.00, se vor disputa semifinalele: TB 23 - EM 22 şi EM 24 - TA 11, urmate de cele două finale (mică şi mare) şi de festivitatea de premiere (ora 14.00), premiile totale însumînd 1.500 RON. Semifinalistele s-au stabilit ieri, în urma sferturilor de finală: EM 24 - EM 11 9-4; TB 23 - TA 25 6-6, 3-1 după 7m; EM 22 - SE 42 4-3; TA 11 - TA 17 6-4.

Dublă victorie pentru naţionala de futsal în Israel

Echipa naţională de fotbal în sală a României a susţinut, marţi şi miercuri, două meciuri amicale la Tel Aviv, în compania selecţionatei ţării gazdă. “Tricolorii” şi-au valorificat superioritatea şi au învins de două ori Israelul, cu acelaşi scor, 3-2. În meciul al doilea, golurile s-au înscris după pauză, iar pentru oaspeţi au marcat Lorand Szocs, Gabriel Dobre şi Marian Şotîrcă. De remarcat apetitul ofensiv al constănţeanului Gabi Dobre, care a înscris cîte un gol în ambele partide! Formaţia antrenată de Zoltan Jakab va pregăti acum dubla manşă a barajului cu Cehia pentru calificarea la Campionatul Mondial din Brazilia. Meciul tur va avea loc pe 2 aprilie, la Pardubice, iar returul pe 15 aprilie, la Tg. Mureş.

Fostul jucător dinamovist Alexandru Custov a încetat din viaţă

Fostul jucător al echipei Dinamo Bucureşti, Alexandru Custov, a murit joi dimineaţă, la vîrsta de 54 de ani, el suferind de diabet şi tromboflebită. Alexandru Custov s-a născut pe 8 mai 1954, la Fundeni, judeţul Ilfov. A început fotbalul la echipa din Fundeni, iar cînd avea 14 ani, Ion Nunweiller, antrenor la Dinamo, l-a adus la echipa de juniori a clubului din Şoseaua Ştefan cel Mare. În 1973, la 19 ani, a jucat în prima echipă a clubului Dinamo, în Divizia A, alături de fotbalişti ca Dinu, Cheran, Deleanu, Sătmăreanu II, Lucescu, Dumitrache. A jucat 11 ani neîntrerupţi la Dinamo între 1973 şi 1984. A mai evoluat, între 1984 şi 1986, la Victoria Bucureşti. A cîştigat cinci titluri de campion cu Dinamo, în 1975, 1977, 1982, 1983, 1984 şi două Cupe ale României (1982 şi 1984). A jucat 336 de meciuri în prima divizie şi a înscris 29 de goluri. A evoluat pe postul de mijlocaş ofensiv şi era cunoscut drept “omul fără splină”. Pentru echipa naţională a României a jucat de două ori. A debutat cu Japonia, pe 18 iulie 1982, meci cîştigat de “tricolori” cu scorul de 3-1, antrenor fiind Mircea Lucescu. După ce şi-a încheiat cariera fotbalistică, Custov a rămas ofiţer în cadrul Ministerului de Interne.

Beckham ar putea juca meciul său cu numărul 100 la naţională

Selecţionerul echipei naţionale a Angliei, Fabio Capello, a anunţat, ieri, lotul lărgit pentru meciul amical cu Franţa, programat miercuri, la Paris. Printre cei 30 de jucători se află şi David Beckham, care dacă va evolua poate bifa prezenţa sa cu numărul 100 în prima reprezentativă. Franţa, care se află în grupa României la EURO 2008, va juca la mijlocul săptămînii viitoare două meciuri amicale: naţionala mare va întîlni, miercuri, Anglia, pe “Stade de France”, în timp ce naţionala secundă va evolua, marţi, împotriva naţionalei din Mali, pe “Stade Charlety”. Selecţionerul Franţei, Raymond Domenech, a convocat 39 de fotbalişti pentru aceste două meciuri amicale, însă printre ei nu se numără nici acum David Trezeguet...

Cristiano Ronaldo, peste George Best

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a marcat două goluri în meciul pe care echipa sa, Manchester United, l-a cîştigat miercuri seară în faţa lui Bolton, scor 2-0, şi a depăşit recordul lui Best în privinţa celor mai multe goluri reuşite într-un sezon. Ronaldo a ajuns la 33 de goluri marcate în acest sezon, în timp ce Best a înscris 32 de goluri în sezonul 1967-1968. Portughezul a declarat că pentru el a fost o onoare să fie pentru prima dată căpitanul lui Manchester United, mai ales că acest lucru s-a petrecut într-unul din cele mai importante meciuri din cariera sa. “Este o onoare şi o plăcere pentru mine, dar am simţit şi o mare responsabilitate. Nu mi-am schimbat personalitatea doar pentru faptul că am fost căpitan. A fost o noapte excelentă pentru mine”, a declarat Cristiano Ronaldo.

Bruckner se va retrage din activitate după EURO 2008

Tehnicianul Karel Bruckner, în vîrstă de 68 de ani, a anunţat, joi, la Praga, că va renunţa la postul de selecţioner al Cehiei şi se va retrage din activitate după Campionatul European din Elveţia şi Austria, competiţie ce va avea loc în perioada 7-29 iunie. “După 34 de ani de antrenorat, am optat pentru alt mod de viaţă”, a spus tehnicianul, într-o conferinţă de presă ce a avut loc la sediul Federaţiei Cehe de Fotbal (CMFS). Karel Bruckner a reuşit, cu naţionala Cehiei, să acceadă pînă în semifinalele Campionatului European din 2006, însă la Cupa Mondială din 2006 cehii au fost eliminaţi încă din primul tur. La Campionatul European din această vară, Cehia va evolua în Grupa A, unde va avea ca adversare Elveţia, Portugalia şi Turcia. Înainte de a fi numit selecţionerul Cehiei, în 2002, Bruckner a antrenat, în perioada 1998-2001, naţionala cehă de tineret, dar şi mai multe echipe din Cehia (Sigma Olomouc, Banik Ostrava, FK Drnovice) şi formaţia slovacă Inter Bratislava. Presa de la Praga îl consideră un posibil succesor al lui Bruckner pe secundul acestuia, Karel Rada, dar menţionează ca variante şi numele antrenorilor Karel Jarolim (Slavia Praga) şi Ivan Hasek (Al Ahly).

Juventus plănuieşte construirea unui nou stadion

Clubul italian Juventus Torino a făcut cunoscut faptul că are în plan construirea unui nou stadion, care să înlocuiască arena “Delle Alpi”. Comitetul Director al clubului torinez şi-a dat acordul în acest sens, iar noua construcţie va costa circa 105 milioane de euro, urmînd a fi ridicată pe locul actualului “Delle Alpi”, pînă în sezonul 2011-2012.

Finala probei de dans la CM de patinaj artistic

După etapa a doua a finalei probei de dans a Campionatelor Mondiale de patinaj artistic de la Goteborg, trei perechi din Europa se află pe primele patru locuri. Lideri înainte ultimei etape sînt francezii Isabelle Delobel şi Olivier Schoenfleder, sportivi care au patru puncte avans faţă de ruşii Jana Khokhlova şi Sergei Novitski şi aproape patru puncte şi jumătate avans faţă de canadienii Tessa Virtue şi Scott Moir. Ultima etapă a finalei de dans, cea a programului liber, este programată vineri, începînd cu ora 19.25.

Douăzeci de echipe vor participa la Turul ciclist al Franţei

Douăzeci de echipe au fost reţinute, joi, de organizatorii Turului ciclist al Franţei pentru următoarea ediţiei a competiţiei de ciclism care va începe pe 5 iulie, la Brest. ASO (Amaury Sport Organisation) a anunţat că la Turul Franţei vor participa toate echipele cu licenţă ProTour, cu excepţia formaţiei Astana a deţinătorului titlului, spaniolul Alberto Contador. Astana a fost exclusă luna trecută de ASO în urma cazurilor de dopaj survenite în 2006 şi 2007 la această echipă. De asemenea, organizatorii au invitat trei echipe din a doua divizie (Continental Pro), Agritubel, Slipstream şi Barloworld. Fiecare echipă va alinia nouă rutieri pentru un pluton de 180 de concurenţi. Cele 20 de echipe sînt următoarele: Franţa - AG2R, Agritubel (Continental Pro), Bouygues Telecom, Cofidis, Credit Agricole, Francaise des Jeux; Spania - Caisse d’Epargne, Euskaltel, Saunier Duval; Germania - Gerolsteiner, Milram; Belgia - Quick Step, Silence; SUA - High Road, Slipstream (Continental Pro); Italia - Lampre, Liquigas; Danemarca - CSC; Marea Britanie - Barloworld (Continental Pro); Olanda - Rabobank.