Chivu a suferit cînd a fost făcut trădător

Fundaşul Cristian Chivu a declarat, miercuri, că a suferit când a fost făcut trădător de suporterii echipei AS Roma, în momentul transferului la formaţia Internazionale Milano. “La Roma m-am simţit foarte bine şi am suferit mult cînd am fost făcut trădător pentru că am plecat la Internazionale Milano”, a spus Chivu. Internaţionalul român şi-a amintit momentul cînd Francesco Totti i-a spart nasul în timpul unui meci la naţională. “La un meci al naţionalelor Totti mi-a spart nasul, dar apoi, cînd am ajuns la Roma, am trecut peste acel moment şi am devenit prieteni. Admir dragostea sa pentru Roma şi pot spune că este unul dintre cei mai buni fotbalişti din lume”, a afirmat Chivu.

Germania îşi va prezenta echipa la... 3.000 m

Joachim Low, antrenorul naţionalei Germaniei, a ales cel mai înalt vîrf de munte al ţării pentru a-şi anunţa şi prezenta echipa cu care urmează să încerce să cîştige Campionatul European din vară. Evenimentul din 16 mai va avea loc la 2.962 de metri altitudine, la Panorama Lounge, în Zugspitze, loc ce se învecinează cu Austria, dar are ca panoramă în zilele senine şi vîrfurile munţilor din Elveţia, cele două ţări organizatoare ale EURO 2008. „Am căutat o localitate atrăgătoare, care leagă din punct de vedere geografic şi simbolic Germania de cele două ţări gazdă”, a declarat Oliver Bierhoff, managerul general al naţionalei germane.

Fotbalistul care s-a deghizat în Adolf Hitler şi-a cerut scuze germanilor

Mijlocaşul echipei australiene Central Coast Mariners, Andre Gumprecht, şi-a cerut scuze germanilor pentru că la o petrecere care a avut loc luni s-a deghizat în fostul dictator Adolf Hitler, a anunţat ediţia online a publicaţiei australiane “Daily Telegraph”. Gumprecht a declarat că s-a simţit foarte prost după gestul pe care l-a făcut şi că nu se aştepta ca el să capete o asemenea amploare în Europa şi mai ales în Germania. Fotbalistul şi-a cerut public scuze pentru că s-a îmbrăcat în haine asemănătoare cu ale dictatorului Adolf Hitler şi spune că el a vrut să facă o glumă. Organizaţiile evreilor din Australia au depus o plîngere faţă de comportamentul fotbalistului, iar Federaţia Australiană de Fotbal va analiza dacă jucătorul va fi sancţionat. Gumprecht a explicat că toţi fotbaliştii prezenţi la petrecere au fost deghizaţi, dar că respectivele costume nu au nicio legătură cu personalitatea sau orientările politice ale jucătorilor. “Australienii au simţul umorului, iar pentru că eu sînt german au decis să-mi dea un costum asemănător cu al lui Hitler. Recunosc faptul că nu m-am gîndit ce se poate întîmpla, dar nu am purtat niciun însemn nazist. Nu vreau să dau vina pe nimeni şi vă pot asigura că pe viitor nu voi mai face astfel de lucruri”, a mai explicat fotbalistul.

„Kaka, fă-te contabil!”

Antrenorul lui Inter Milano, Roberto Mancini, i-a sugerat jucătorului lui AC Milan, Kaka, să lucreze în contabilitate, după ce atacantul s-a plîns că este faultat foarte des. “Există faulturi şi au existat întotdeauna. Situaţia nu s-a schimbat prea mult în ultimii ani. Din păcate, atacanţii vor suferi întotdeauna prea multe faulturi. Dacă cineva nu vrea să fie faultat, atunci ar trebui să aleagă meseria de contabil”, a declarat Roberto Mancini. Kaka a declarat de curînd că desele accidentări care l-au ţinut departe de teren în ultima vreme sînt cauzate de faptul că este faultat extrem de des şi nu este protejat de arbitri. În apărarea atacantului brazilian a sărit şi vicepreşedintele lui AC Milan, Adriano Galliani, care a declarat că dacă va fi faultat la fel de des, Kaka va fi nevoit să se retragă prematur din fotbal, aşa cum a păţit şi Marco van Basten.

Clemente s-a decis să locuiască în Iran

Antrenorul Javier Clemente a ajuns la un acord cu Federaţia Iraniană de Fotbal şi a decis să locuiască la Teheran pentru a putea pregăti prima reprezentativă. Tehnicianul spaniol a refuzat iniţial să locuiască în Iran, apoi a fost nemulţumit de un nou contract, care prevedea că el are voie să plece în Spania doar de cîteva ori pe an. În vîrstă de 57 de ani, Clemente a fost demis din funcţia de selecţioner al Serbiei în luna decembrie, după ce a ratat calificarea la EURO 2008. Naţionala Iranului face parte din Grupa a 5-a preliminară a zonei asiatice pentru Campionatul Mondial din 2010, alături de Siria, Emiratele Arabe Unite şi Kuweit.

Kim Clijsters a născut o fetiţă

Fosta jucătoare de tenis Kim Clijsters a devenit, miercuri, mamă pentru prima oară după ce a născut o fetiţă care se va numi Jada Elly, a anunţat purtătorul de cuvînt al familiei. Fetiţa lui Kim Clijsters şi a jucătorului american de baschet Brian Lynch a avut la naştere 3,035 kg şi 51 cm. Clijsters, care a cîştigat US Open în 2005, are 24 de ani, iar în mai 2007, cu două luni înainte de căsătoria lui Lynch, s-a retras din circuitul profesionist.