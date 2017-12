Cătălina Ponor, premiată în absenţă de Agenţia Naţională pentru Sport

Gimnasta Cătălina Ponor a ocupat poziţia a doua în clasamentul celor mai bune sportive în probe olimpice în 2006, fiind devansată de colega sa de la lotul olimpic de gimnastică, Sandra Izbaşa. Pentru că sportiva constănţeană nu a putut fi prezentă la ceremonia organizată ieri, la Izvorani, de Agenţia Naţională pentru Sport, premiul a fost ridicat de antrenorul Matei Stănei. De asemenea, cea mai bună federaţie sportivă a fost desemnată FR de Gimnastică. Antrenorul lotului feminin de gimnastică, constănţeanul Nicolae Forminte, premiat la secţiunea cei mai buni antrenori în sporturi olimpice, a declarat nu îl surprinde desemnarea FRG drept cea mai bună federaţie din România. “Nu cred că este o premieră faptul că Federaţia Română de Gimnastică s-a numărat mereu în fruntea celorlalte federaţii. După cunoştinţa mea nici nu intenţionează să schimbe această obişnuinţă. Un lucru este sigur, muncim şi sperăm ca munca să fie cu folos şi rezultatele să urmeze. Este plăcut să fiu premiat de domnul Belu, de ce să nu fie? Domnul Belu a fost, este şi va rămîne o persoană carismatică şi un foarte bun coleg”, a afirmat Forminte.

Marcel Popescu regretă demisia lui Ilie Floroiu din fruntea FR de Atletism

Preşedintele CS Dinamo, Marcel Popescu, a declarat că regretă demisia lui Ilie Floroiu de la conducerea Federaţiei Române de Atletism. “Nu este numai George Boroi candidat pentru interimatul de la FR de Atletism. Doina Melinte, Violeta Beclea-Szekely, Gabriela Szabo şi, de ce nu, chiar şi Nicolae Mărăşescu, sînt numai cîteva nume care ar putea candida şi care ar putea face mult. Ceea ce nu înseamnă că Ilie Floroiu nu a făcut sau nu putea face mai mult. Ştim toţi că poate nu a beneficiat de tot sprijinul necesar şi este o persoană de o calitate umană şi profesională deosebită, care a cedat. Pe mine mă doare că a cedat, chiar am mai încercat să îl conving să nu cedeze, pentru că atletismul românesc avea nevoie de el”, a afirmat Popescu.

Andrei Pavel, în calificări la Indian Wells

Cel mai bine clasat jucător român in ierarhia ATP, Andrei Pavel, va juca în calificările primului turneu din seria Masters pe 2007, Indian Wells, dotat cu premii in valoare de peste trei milioane de dolari. Clasat pe locul 107 în ierarhia ATP Rankings, Pavel îl va întîlni în primul tur al calificărilor pe americanul Scott Oudesma, iar în eventualitatea unui succes, va juca împotriva învingătorului disputei Andreas Seppi (Italia) - Jeff Selzenstein (SUA). Primul tur al tabloului principal masculin de la Indian Wells va debuta vineri.

Mutu, în topul “stranierilor” etapei a 27-a din Serie A

Adrian Mutu se află pe locul al doilea în topul celor mai buni “stranieri” ai etapei 27-a din Serie A, în urma notelor primite în principalele publicaţii din Italia. Atacantul Fiorentinei, care are o medie a notelor de 7,14, a ocupat şi locul şase în clasamentul celor mai buni jucători din această rundă. Internaţionalul român continuă să fie cel mai bun jucător al acestui sezon în Serie A, cu o medie a notelor de 6,61, şi este inclus în formaţia campionatului.

Trei jucători din străinătate la naţionala de tineret a României

Antrenorul principal Emil Săndoi se va baza pe trei jucători legitimaţi la cluburi de peste hotare, Claudiu Keşeru (FC Nantes-Atlantique), Hristu Chiacu (Wisla Cracovia) şi Cristian Cigan (FC Sopron) în vederea celor două meciuri amicale pe care naţionala noastră de tineret le va disputa în compania reprezentativelor Irlandei de Nord (24 martie) şi Poloniei (28 martie). Meciul contra Irlandei de Nord va avea loc sîmbătă, 24 martie, de la ora 15.00, pe stadionul “Nicolae Dobrin” din Piteşti, locul şi ora de disputare a partidei contra Poloniei urmînd să fie anunţate ulterior.

Steaua l-a prezentat, oficial, pe Elton

Antrenorul campioanei României Steaua Bucureşti, Cosmin Olăroiu, a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă organizate cu ocazia prezentării lui Elton Jose Xavier Gomes, că jucătorul brazilian compensează prin inteligenţă şi mobilitate handicapul înălţimii. “Este un jucător care compensează prin inteligenţă şi mobilitate handicapul înălţimii. Nu suntem adepţii jucătorilor mici, însă Elton este un jucător de excepţie. Avem fotbalişti înalţi şi puternici, însă avem nevoie şi de fantezie în joc”. Elton a declarat că trebuie să îşi scrie istoria la Steaua. “Voi munci din greu şi voi lupta pentru locul meu. Am venit să ajut şi trebuie să îmi scriu istoria la Steaua. Nu înţeleg ce spun coechipierii despre mine, dar văd că sunt fericiţi pentru venirea mea. Andrey mă cunoaşte foarte bine, am jucat unul împotriva celuilalt, şi m-a ajutat. MM m-a convins să vin aici, deşi am mai avut oferte şi din Turcia sau Ucraina. Îl iubesc pe Maradona, a fost unul dintre cei mai buni jucători din lume, şi pot spune că avem caracteristici asemănătoare, viteză şi joc direct pe poartă. Am evoluat pentru naţionala under-17 a Braziliei, mă gândesc şi la naţionala mare, dar în primul rînd vreau să ajut Steaua”, a spus Elton. Întrebat cu ce antrenori şi jucători celebri a mai jucat, brazilianul a spus “Cu Carlos Albero, Doni, Mascherano şi cu antrenorii Leao, Daniel Passarella şi Antonio Lopez. Şi Oli”, a completat brazilianul rîzînd. După conferinţa de presă, Elton a ieşit pe teren unde a jonglat cu balonul. Elton Jose Xavier Gomes, transferat de Steaua de la formaţia braziliană Corinthians, a semnat un contract valabil pînă la 30 iunie 2010 şi va purta tricoul cu numărul 86.

Judecarea cazului Ganea a fost amînată pentru luni

Comisia de Disciplină a FRF a amînat pentru luni judecarea cazului în care atacantul echipei Rapid, Ionel Ganea, este acuzat că l-a lovit cu capul în figură pe fotbalistul Michael Baird, de la Universitatea Craiova, în pauza meciului disputat în etapa a 21-a a Ligii I. Baird nu s-a prezentat la şedinţa de miercuri a Comisiei de Disciplină, astfel că judecarea cazului a fost amînată pentru luni, 12 martie, la ora 15.00, a explicat directorul de imagine al FC Rapid, Cristian Costache. Din partea FC Rapid, la şedinţa Comisiei de Disicplină s-au prezentat jucătorii Iannis Zicu şi Vasile Maftei, în calitate de martori, precum şi Ionel Ganea, ca acuzat. “Am venit degeaba aici. Ei au făcut memoriu şi tot ei n-au venit. Dacă n-a venit Baird, înseamnă că nu i-a făcut nimeni nimic”, a declarat căpitanul rapidist Vasile Maftei la ieşirea de la comisie. Ionel Ganea a negat existenţa vreunei altercaţii cu Baird. “Toate ciocnirile pe care le-am avut au fost pe teren şi atît”, a spus Ganea, înainte de a pleca de la comisie.

Condescu refuză să le plăteasă jucătorilor primele în avans

Preşedintele clubului Pandurii Tg. Jiu, Marin Condescu, refuză să plătească în avans primele pentru victoria din partida cu Poli Iaşi, de duminică, spunînd că banii vor intra în contul jucătorilor la finalul lunii, aşa cum scrie în regulament. Fotbaliştii s-au întîlnit, ieri, cu preşedintele Marin Condescu, negociind o eventuală achitare în avans a primelor de 750 de dolari pentru victoria din meciul cu Poli Iaşi, prime care ar trebui achitate la sfîrşitul lunii martie, conform regulamentului de ordine interioară al clubului. Jucătorii au promis un rezultat pozitiv la meciul cu CFR Cluj din etapa viitoare ca garanţie pentru achitarea în avans a primelor. Preşedintele Condescu nu a cedat însă la rugăminţile jucătorilor din superstiţie, angajîndu-se că le va achita primele aşa cum scrie în regulament, la sfîrşitul lunii. “Nu le dau banii înainte din superstiţie. De cîte ori le-am dat primele înainte am luat bătaie în meciul care urma. Înainte de meciul cu CFR Cluj de aici, din tur, le-am dat banii înainte şi m-am învăţat minte. 750 de dolari este salariul minim din minerit”, a spus Condescu.