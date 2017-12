JOCURILE OLIMPICE DE TINERET

Sportiva Ana Luiza Filiorianu s-a clasat, ieri, pe locul 4 în finală la gimnastică ritmică, proba individual-compus, la Jocurile Olimpice de Tineret (JOT) de la Nanjing. Ana Luiza Filiorianu a încheiat competiţia cu un total de 55.850 puncte (nota 13.500 la cerc, 14.350 la minge, 13.600 la măciuci şi 14.400 la panglică), cu care s-a clasat pe locul 4. În calificări, gimnasta s-a clasat pe locul 5 (55.325 puncte). Delegaţia României a cucerit până în prezent cinci medalii la JOT: argint - judoka Ştefania Dobre, la categoria 63 de kilograme, două medalii de aur - echipajele de dublu rame fără cârmaci, feminin şi masculin, argint - Andrei Rareş Toader, la aruncarea greutăţii şi tot argint - Alexandru Mihăiţă Novac, la aruncarea suliţei. De asemenea, marţi, la atletism, Ioana Teodora Gheorghe, alături de patru băieţi şi trei fete din şapte ţări, a câştigat medalia de aur în proba de ştafetă mixtă internaţională 8x100. JOT se desfășoară în perioada 16-28 august, fiind o competiţie rezervată sportivilor cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani.

HCM BAIA MARE A CÂŞTIGAT SUPERCUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL FEMININ

Campioana HCM Baia Mare a câştigat Supercupa României la handbal feminin, după ce a învins, marți seară, formaţia HCM Roman, scor 25-22 (12-10), într-un meci disputat la Braşov. Cea mai bună jucătoare a partidei a fost Raluca Ivan, de la HCM Roman.

ŞARAPOVA VREA CA TIME-OUT-URILE MEDICALE DIN TIMPUL PARTIDELOR DE TENIS SĂ FIE PLĂTITE

Jucătoarea rusă Maria Şarapova, locul 6 WTA, ar dori ca intervenţiile medicale în timpul partidelor de tenis să se facă pe bani, pentru a se face astfel diferenţa între sportivele care mimează accidentări şi cele care au nevoie de un astfel de time-out. Întrebată de un jurnalist ce ar schimba în tenis dacă ar putea, ea a răspuns: „Aş face ca intervenţiile medicale să fie plătite. Cred că am vedea astfel cine are nevoie şi cine nu. Dacă s-ar plăti 2.500 de dolari sau ceva asemănător pentru o intervenţie, ar fi distractiv, cred”. De multe ori, jucătorii/jucătoarele care apelează la intervenţia medicului sau a fizioterapeutului în timpul unei partide o fac pentru a rupe ritmul unei întâlniri şi/sau pentru a-şi regăsi cadenţa. Recent, în semifinalele turneului de la Cincinnati, Şarapova s-a confruntat cu o astfel de situaţie, în partida pierdută în faţa jucătoarei sârbe Ana Ivanovic (scor 2-6, 7-5, 5-7). După ce a pierdut al doilea set, Ivanovic a cerut intervenţia medicului turneului, acuzând ameţeli. Totuşi, rusoaica nu a dorit să facă referire la acel meci. „Acea situaţie nu m-a deranjat. Am reacţionat întotdeauna pozitiv după o pauză medicală. Nu-mi amintesc să fi suferit sau să mă fi simţit victimă”, a adăugat fosta nr. 1 mondial, câştigătoare în acest an a turneului de la Roland Garros după o finală cu Simona Halep.

FEDERER S-A ÎNTÂLNIT CU IDOLUL SĂU, MICHAEL JORDAN, LA US OPEN

Tenismanul Roger Federer s-a întâlnit marţi, la New York, cu idolul său, legendarul baschetbalist Michael Jordan, care a asistat la meciul elveţianului cu australianul Marinko Matosevic, scor 6-3, 6-4, 7-6 (7/4). „Este un lucru special pentru mine să-l întâlnesc pe Michael Jordan. Este idolul meu, pentru că a jucat foarte mult şi părea că tot ceea ce face este atât de uşor. A avut această dorinţă de a câştiga, de a fi cel mai bun, de a răspunde „prezent“ în ciuda presiunii şi de a-şi ajuta echipa. Am vorbit de tenis, despre modul în care mă antrenez, despre astfel de lucruri”, a declarat Federer. Jordan, care a câştigat şase titluri NBA cu echipa Chicago Bulls şi este proprietarul grupării Charlotte Hornets, a recunoscut că nu se prea pricepe la tenis. „Însă Roger este un mare sportiv și se mişcă bine pe teren”, a declarat Michael Jordan, mare amator de golf.

SURPRIZĂ IMENSĂ ÎN PRIMUL TUR LA US OPEN

Tenismena slovacă Dominika Cibulkova, favorita nr. 12, a fost eliminată în primul tur la US Open de sportiva americană Catherine Bellis, în vârstă de 15 ani. Cibulkova, finalistă la Openul Australiei în acest an, a fost învinsă cu scorul de 6-1, 4-6, 6-4. Bellis, care are doar 15 ani și 152 de zile, a beneficiat de un wild-card la US Open, ea aflându-se pe locul 1.208 în clasamentul WTA. Americanca este cea mai tânără jucătoare care câştigă un meci pe circuitul WTA, după Anna Kournikova în 1996, care avea 15 ani și 93 de zile. Tot în primul tur a fost eliminată și rusoaica Svetlana Kuzneţova, favorita nr. 20, care a cedat în fața Marinei Erakovic (Noua Zeelandă), cu scorul de 3-6, 6-2, 7-6 (7/3). Tot pe tabloul feminin, chinezoaica Zhang Shuai, a 32-a favorită, a fost învinsă de germanca Mona Barthel, cu scorul de 6-1, 6-2. Pe tabloul masculin, cehul Lukas Rosol, favorit nr. 29, a fost eliminat în primul tur, după ce a pierdut în fața croatului Borna Coric, cu scorul de 6-4, 6-1, 6-2.

FEDERER ŞI WAWRINKA VOR JUCA PENTRU ELVEŢIA ÎN SEMIFINALELE CUPEI DAVIS

Tenismenii Roger Federer, locul 3 ATP, şi Stanislas Wawrinka, poziţia a patra în ierarhia mondială, vor juca pentru Elveţia în meciul cu echipa Italiei, din semifinalele Cupei Davis, a anunţat, ieri, „Gazzetta dello Sport“. Alături de Federer şi Wawrinka, căpitanul nejucător al Elveţiei i-a mai convocat pe Marco Chiudinelli, locul 167 ATP, şi Michael Lammer, poziţia 454 în clasamentul mondial. Partida Elveţia - Italia, din semifinalele Cupei Davis, se va disputa în perioada 12-14 septembrie, la Geneva.

RUGBYSTUL PAT MCCABE SE RETRAGE, DUPĂ CE A SUFERIT O A TREIA FRACTURĂ ÎN ZONA CERVICALĂ

Rugbystul australian Pat McCabe se retrage din activitate, după ce a suferit o a treia fractură în zona cervicală în mai puţin de doi ani, a anunţat, ieri, antrenorul său de la echipa ACT Brumbies, Stephen Larkham. În vârstă de 26 de ani, McCabe s-a accidentat, sâmbătă, la meciul cu Noua Zeelandă, pierdut de Australia, scor 20-51, în Turneul celor patru Naţiuni. Testele efectuate în Noua Zeelandă au arătat că „a suferit o fractură uşoară la gât”, a explicat Larckham. „Apoi, McCabe s-a întâlnit cu un specialist la Sydney, care a confirmat că are o fractură şi care l-a sfătuit să nu mai joace rugby vreodată”, a spus antrenorul. McCabe a suferit o primă fractură de cervicale în noiembrie 2012, iar apoi în iunie 2013. „Cred că, în aceste condiţii, decizia lui Patty de a nu mai juca este cea bună”, a afirmat Larckham.