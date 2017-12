REZULTATE MODESTE PENTRU JUNIOARELE CONSTĂNŢENE LA CM DE ATLETISM

În această săptămână, două atlete constănţene au luat startul la Campionatele Mondiale de atletism rezervate junioarelor 1 şi găzduite de localitatea Eugene (SUA), dar niciuna dintre ele nu a reuşit să ajungă în finale. Astfel, Andreea Lefecenco (CS Farul Constanţa, antrenori Cecilia Gevat şi Alin Larion) s-a clasat doar pe locul 15 în proba de triplusalt, cu o săritură de 13,14 metri, ratând calificarea în finala de 12 din cauza a numai... patru centimetri. În schimb, Andreea Timoftei (LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa, antrenor Niculina Chiricuţă) a fost departe de locurile calificante în semifinalele probei de 400 de metri garduri, fiind eliminată încă din serii.

CUPA PRESEI LA VOLEI PE PLAJĂ

Terenul special amenajat pe plaja Luv din Mamaia, în zona Cazino, găzduieşte sâmbătă partidele din cadrul Cupei Presei Dolce Sport la volei pe plajă, întrecere în cadrul căreia jurnaliştii vor încerca să-şi demonstreze veleităţile voleibalistice. Înscrierile oficiale sunt programate sâmbătă, începând cu ora 10.00, la terenul de joc. De la ora 11.00 vor începe meciurile care vor desemna campioana presei la volei pe plajă. Şi-au anunţat participarea jurnalişti de la Dolce Sport, Libertatea, Radio ZU, ProSport, DigiSport, Pro TV, Antena 1, Neptun TV şi „Telegraf“.

„CUPA AR XV“ LA MINI-RUGBY

Sâmbătă, între orele 9.00-11.00, Asociația de Rugby XV Constanța organizează, pe terenul de fotbal “Farul II”, “Cupa AR XV” la mini-rugby, etapa a 8-a, rezervată copiilor cu vârstele de 10, 12 şi 14 ani. La această competiţie vor participa aproximativ 150 de copii de la șapte cluburi constănțene: CSO Ovidiu, CS Mihail Kogălniceanu, RC Marina Mangalia, CS Victoria Cumpăna, CS Portul Constanţa şi o selecţionată a echipelor CS Tomitanii și AS Perla Murfatlar. Clasamentul înaintea acestei etape - categoria U10: 1. Cumpăna, 2. Murfatlar, 3. Ovidiu; U12: 1. Murfatlar, 2. Cumpăna, 3. Mihail Kogălniceanu; U 14: 1. Ovidiu, 2. Mihail Kogălniceanu, 3. Cumpăna. La finalul competiţiei, copiii vor primi sucuri şi dulciuri.

ROMÂNIA VA JUCA PENTRU LOCURILE 7-8 LA CE DE POLO

Reprezentativa României a învins, vineri, Franţa, scor 15-8 (3-3, 3-1, 6-1, 3-3), într-un meci contând pentru turneul locurilor 7-10 al Campionatelor Europene de polo, care se desfăşoară la Budapesta (Ungaria). Golurile tricolorilor au fost marcate de Tiberiu Negrean (5), Mihnea Gheorghe (3), Cosmin Radu (2), Mihnea Chioveanu (2), Nicolae Diaconu, Andrei Creţu şi Alexandru Matei. În meciul pentru locurile 7-8, România va întâlni Spania, care a întrecut Germania cu scorul de 15-8. Partida România - Spania este programată sâmbătă, de la ora 13.00.

ROMÂNIA ARE DOUĂ REPREZENTANTE ÎN FINALELE CE DE BOX PENTRU JUNIOARE

Elena Timofte (categoria 48 kg) şi Denisa Ionela Ungureanu (63 kg) s-au calificat în finalele Campionatelor Europene de box feminin pentru junioare, care se desfăşoară în Italia, la Assisi. Timofte a învins-o prin KO tehnic în repriza a treia pe englezoaica Melissa Hall și va boxa în finală cu rusoaica Maria Huzahmetova, victorioasă la puncte (decizie 2-1) în fața italiencei Giusy Gioia. Ungureanu a dispus la puncte de germanca Mellisa Freitag (2-1) și se va bate pentru titlul continental cu poloneza Adranna Jadrzejzyk, care a trecut, cu 3-0, de unguroaica Bernadett Gall. Dana Georgiana Iorga (50 kg) a rămas cu medalia de bronz, după ce a fost învinsă în semifinale de poloneza Agata Kawecka, prin KO tehnic în repriza a treia. Tot cu bronzul a rămas și Patricia Gabriela Martinconi (+80 kg), învinsă chiar la debut de turcoaica Melike Cakar, la puncte (3-0).

TREI AMBARCAȚIUNI ROMÂNEȘTI, ÎN FINALELE CM DE CANOTAJ PENTRU TINERET

Trei ambarcaţiuni româneşti, cele de dublu rame feminin, dublu vâsle feminin şi patru vâsle feminin, s-au calificat în finalele Campionatelor Mondiale de canotaj pentru tineret Under 23, din oraşul italian Varese, după ce au concurat în recalificări. La dublu rame feminin, Elena-Lavinia Ţîrlea şi Mădălina Bereş s-au clasat pe primul loc, echipajul format din Gianina-Elena Beleagă, Ana-Maria Simion, Maricela-Dorina Otea şi Iuliana Buhuş a ocupat locul al doilea în proba de patru vâsle feminin, iar Viviana-Iuliana Bejinariu şi Ioana Vrînceanu au terminat pe primul loc la dublu vâsle feminin. Echipajul feminin de patru rame fără cârmaci (Maria-Evelina Cogianu, Mihaela-Dumitriţa Vultur, Mihaela-Teodora Berindei, Ana Orhei) a ocupat locul 3 în recalificări şi a ratat astfel intrarea în Finala A. Vineri au mai concurat în recalificări echipajele masculine de dublu rame (Dănuţ-Viorel Rusu şi Cristian Ivaşcu) şi patru vâsle (Adrian Cionca, Ioan Prundeanu, Cristi-Ilie Pîrghie, Vasile Agafiţei), în timp ce barca masculină de patru rame fără cârmaci (Vlad-Dragoş Aicoboae, Toader-Andrei Gontaru, Marius-Vasile Cozmiuc, Adrian Damii) a evoluat în semifinale. Echipajul feminin de dublu vâsle categorie uşoară (Andreea Asoltanei, Ionela-Livia Lehaci), deşi a câştigat seria a treia, va evolua în semifinalele programate sâmbătă.

LUCIAN BUTE ÎNCĂ ÎȘI CAUTĂ ANTRENOR

Boxerul român Lucian Bute, fost campion mondial IBF la categoria supermijlocie, este în continuare în căutarea unui antrenor, după ce s-a despărțit de Stephan Larouche. Bute va pleca săptămâna viitoare în California, pentru a se întâlni cu Freddie Roach, cel mai cunoscut antrenor de box din lume, care a lucrat, printre alții, cu celebrul filipinez Manny Pacquiao, campion mondial. Pugilistul gălățean se va pregăti o perioadă la sala lui Roach. După cum relatează presa canadiană, Roach nu s-ar ocupa de pregătirea lui Bute tot timpul, având în vedere că și alți boxeri doresc să se antreneze cu reputatul tehnician. Bute ar putea fi antrenat de unul dintre oamenii de încredere ai lui Roach, la sala acestuia, care ar acționa pe post de consilier. Portalul „La Presse” relatează că despărțirea dintre Jean Pascal și GYM/InterBox pune sub semnul întrebării revanșa pe care boxerul de origine haitiană ar trebui să i-o acorde lui Bute, după ce l-a învins la puncte în ianuarie. Planul era ca meciul revanșă să aibă loc în luna decembrie, dar acum nimic nu mai este sigur.

JUNIORII APOSTOL ȘI FRUNZĂ, SEMIFINALIȘTI LA CE DE TENIS DE CÂMP

Perechea Bogdan Ionuţ Apostol / Nicolae Frunză, cap de serie nr. 4, s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu masculin din cadrul Campionatelor Europene de tenis de câmp rezervate juniorilor, competiţie ce se desfăşoară la Klosters-Serneus (Elveţia). Apostol şi Frunză au învins în sferturile de finală, cu scorul de 6-3, 6-4, cuplul elveţian Raphael Baltensperger / Johan Nikles. Pentru un loc în semifinale, Apostol şi Frunză vor întâlni perechea care se va impune în meciul Quentin Halys / Johan Sebastien Tatlot (Franţa, cap de serie nr. 1) - Fabian Faller / Tim Sandkaulen (Germania). În optimi, Apostol și Frunză au trecut, cu scorul de 6-4, 6-4, de cuplul portughez Nuno Borges / Felipe Cunha Silva. Tot vineri, Ioana Loredana Roşca, cap de serie nr. 6, a ratat calificarea în semifinalele probei de simplu feminin, fiind învinsă în sferturi, cu scorul de 6-3, 6-3, de Sara Sorribes Tormo (Spania). La dublu feminin, perechea Ioana Ducu / Ioana Loredana Roşca, cap de serie nr. 1, a ratat, vineri, calificarea în semifinale, fiind învinsă, cu scorul de 6-2, 3-6, 10-4, de perechea ungară Lilla Barzo / Anna Bondar, cap de serie nr. 6. În optimi, Roşca şi Ducu au învins, cu scorul de 6-2, 4-6, 10-7, cuplul norvegian Alexandra Borg / Melanie Stokke, cap de serie nr. 16.

RAMUNAS NAVARDAUSKAS A CÂŞTIGAT ETAPA A 19-A A TURULUI FRANŢEI

Sportivul lituanian Ramunas Navardauskas a câştigat etapa a 19-a a Turului Franţei, vineri, la Bergerac. Navardauskas a fost urmat de germanul John Degenkolb şi de norvegianul Alexander Kristoff. Italianul Vincenzo Nibali (Astana) continuă să conducă în clasamentul general.

ATLETUL GALEZ RHYS WILLIAMS A FOST DEPISTAT POZITIV

Atletul galez Rhys Williams, campion european en titre în proba de 400 m garduri, a fost depistat pozitiv şi trebuie să se retragă de la Jocurile Commonwealth-ului, de la Glasgow. „El a fost suspendat provizoriu de agenţia antidoping britanică din toate competiţiile pentru că a încălcat regulamentul antidoping IAAF la un control efectuat la 11 iulie, în cadrul reuniunii de la Glasgow”, a anunţat federaţia galeză. „Sunt în stare de şoc. Nu am luat cu bună ştiinţă nicio substanţă interzisă. Am susţinut mereu şi am militat pentru un sport curat”, a declarat Rhys Williams, în vârstă de 30 de ani, care este fiul fostei vedete a rugbyului galez J.J. Williams.

RECORD MONDIAL LA ŞTAFETĂ 4X100 M LIBER FEMININ

Australia a stabilit un record mondial la înot în proba feminină de ştafetă 4x100 m liber, cu timpul de 3 minute, 30 de secunde şi 98 de sutimi, joi, la Jocurile Commonwealth-ului de la Glasgow. Precedentul record, de 3:31,72, era deţinut de Olanda din data de 26 iulie 2009, de la Campionatele Europene de la Roma. Joi, la Glasgow, pe locul 2 s-a clasat Anglia, iar poziţia a treia a fost ocupată de Canada.