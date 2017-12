PROPUNERI CONTROVERSATE DE MODIFICARE A STATUTULUI FRF

Sâmbătă, de la ora 10.00, la Casa Fotbalului din Bucureşti, este programată Adunarea Generală extraordinară a Federaţiei Române de Fotbal, care va fi urmată de o întrunire a Comitetului Executiv, de la ora 14.00. Prima Adunare Generală a FRF de la câştigarea alegerilor de către Răzvan Burleanu are pe ordinea de zi modificarea statutului, unele propuneri, considerate drept “dubioase şi controversate”, având scopul de a spori autoritatea preşedintelui şi secretarului general. Reprezentanţi ai unor cluburi se plâng de faptul că modificările care ar urma să fie făcute le-au fost transmise fără a fi evidenţiate textele abrogate. În cazul în care modificările vor fi aprobate de Adunarea Generală, secretarul general al FRF ar urma să stabilească membrii comisiilor federaţiei, iar statutul ar cuprinde şi sancţiuni cu munca în folosul comunităţii fotbalistice pentru încălcarea unor prevederi. Una dintre cele mai controversate propuneri de modificare a Statutului FRF se referă la cvorumul Adunării Generale. Un alt aspect controversat este legat de numărul de mandate pe care ar urma să-l deţină un preşedinte şi de limita de vârstă a candidaţilor la şefia FRF. Sâmbătă, Adunarea Generală va lua în discuţie şi validarea contractului de rentă viageră încheiat între FRF şi preşedintele de onoare Mircea Sandu. De asemenea va fi supusă votului şi schimbarea lui Mircea Sandu din funcţia de administrator al CNAF Mogoşoaia, care ar urma să fie preluată de Răzvan Burleanu, conform articolului 51 din Statut, dar acesta poate delega atribuţiile unei alte persoane.

CRISTI MUNTEANU A SCĂPAT DE DOSARUL PENAL

Fostul fotbalist Andrei Mărgăritescu a fost condamnat, vineri, la trei ani de închisoare cu suspendare, în timp ce în cazul fostului portar de la FC Farul, Cristi Munteanu, s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva sa, după ce acesta s-a împăcat cu partea vătămată. Cei doi foşti dinamovişti au scăpat, astfel, de închisoarea cu executare în dosarul în care au fost acuzaţi de procurori că au făcut afaceri cu o maşină declarată furată. Curtea de Apel Bucureşti îl condamnase pe Cristi Munteanu la cinci ani de închisoare cu executare, iar pe Andrei Mărgăritescu - la trei ani de închisoare cu suspendare. Pe de altă parte, David Cosmin Rotundu a fost găsit vinovat de infracţiunea de complicitate la tentativă de înşelăciune de instanţa supremă, care a decis să schimbe pedeapsa de 10 ani şi şase luni de închisoare, dată de Curtea de Apel Bucureşti, astfel încât el va executa, în final, patru ani şi 11 luni de închisoare. De asemenea, medicul Alexandru Cristian Mircea Magherescu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, Cristinel Antonio Enache - la un an de închisoare cu suspendare, Adrian Mihai Radu - la doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare, soţia sa, Bianca Radu, la doi ani sub supraveghere pentru fapta de tăinuire, iar Bogdan Treveleanu - la o pedeapsă de doi ani închisoare cu suspendare. Sentinţa dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

GERMANUL HANS MICHAEL WEISS, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI OŢELUL GALAŢI

Germanul Hans Michael Weiss, în vârstă de 49 de ani, este noul antrenor principal al echipei Oţelul, el înlocuindu-l la conducerea tehnică pe conaţionalul său Ewald Lienen, care nu a mai dorit să continue la gruparea din Galaţi. „Am ajuns la o înţelegere, mai trebuie puse la punct câteva detalii, iar luni voi fi prezent în cantonamentul echipei, din Slovacia. Trebuie să definitivăm lotul de jucători, ne aşteaptă multă muncă. Sunt bucuros că am ajuns în prima ligă din România, la un club cu o istorie bogată, şi sper să contribui la readucerea echipei la performanţele din urmă cu câţiva ani. Am urmărit parcursul echipei din perioada Lienen, cel care a salvat echipa de la retrogradare, însă acum este şi mai greu, o luăm practic de la zero. Am discutat cu o serie de jucători, trebuie să ne încadrăm, însă, în bugetul clubului. Obiectivul meu este lucrez cu jucători tineri, să-i ajut să ajungă la un nivel înalt”, a spus Weiss, care a antrenat echipa naţională a statului Filipine în perioada ianuarie 2011 - ianuarie 2013. Anterior, el a fost directorul tehnic al Federaţiei de Fotbal din Rwanda. Născut la 11 martie 1965, la Dannenfels, Germania, Weiss este căsătorit cu o japoneză şi are două fiice, Lisa şi Matilda.

CFR CLUJ ÎŞI COMPLETEAZĂ LOTUL

Oficialii clubului CFR Cluj au anunţat achiziţionarea atacantului portughez Bruno Guimaraes Pinho de Azevedo, care a evoluat ultima dată la echipa UD Oliveirense, din liga a doua din Portugalia. Bruno Guimaraes, în vârstă de 28 de ani, are 1,94 m înălţime şi a semnat un contract pe două sezoane cu CFR Cluj. El a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Valecambrense, Feirense, Pampilhosa, Fiaes, Academico Viseu şi MSK Zilina. Tot joi, CFR Cluj anunţase transferul jucătorilor Antonio Jakolis şi Daniel Stana.

OLIMPIA CLUJ VA JUCA ÎN PRELIMINARIILE LIGII CAMPIONILOR

Campioana României, Olimpia Cluj, face parte din Grupa 2 a preliminariilor Ligii Campionilor la fotbal feminin, alături de NSA Sofia (Bulgaria), Raheny United FC (Irlanda) şi FC Hibernians (Malta). Formaţia noastră va fi gazda jocurilor din cadrul Grupei 2, programate între 9 şi 14 august. Învingătoarele celor opt grupe preliminare şi cele mai bune două ocupante ale locului secund (ţinându-se cont de meciurile cu prima şi a treia clasată) vor evolua în 16-imile de finală, alături de 22 de formaţii direct acceptate în această fază. Tragerea la sorţi a partidelor din 16-imi va avea loc în 19 august. Dublele manşe eliminatorii vor avea loc în octombrie.

HERRERA ŞI-A PLĂTIT SINGUR CLAUZA DE REZILIERE ŞI A PLECAT LA MANCHESTER UNITED!

Clubul Athletic Bilbao a anunţat că jucătorul Ander Herrera şi-a plătit clauza de reziliere şi va putea părăsi gruparea bască, el semnând pe patru sezoane cu Manchester United. „Astăzi, 26 iulie, Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat clubul Athletic Club că jucătorul Ander Herrera Aguera şi-a îndeplinit condiţiile prevăzute pentru validarea rezilierii unilaterale a contractului cu gruparea noastră. El a dorit să-şi rezilieze unilateral contractul care îl lega de noi de la 11 iulie 2011, iar în acest sens, a depus suma stabilită în contract”, a anunţat clubul Athletic Bilbao. Herrera a semnat apoi cu Manchester United un contract pe patru sezoane. Tot joi, Athletic Bilbao anunţase că a refuzat o ofertă de 36 de milioane de euro din partea grupării Manchester United pentru fotbalistul Ander Herrera.

LUKE SHAW A SEMNAT CU MANCHESTER UNITED

Manchester United a reuşit al doilea transfer sonor din această vară, după înregimentarea lui Ander Herrera. Luke Shaw, puştiul teribil al lui Southampton, este de vineri, oficial, noul jucător al „Diavolilor”. United a achitat suma-record de 33 de milioane de lire (aproximativ 41,25 de milioane de euro) pentru Shaw, care devine astfel cel mai scump tânăr jucător britanic din istorie, dar şi cel mai bine plătit tânăr jucător din Premier League. Shaw, care va împlini 19 ani pe 12 iulie, a semnat un contract pe patru ani şi va avea un salariu săptămânal de 100.000 de lire (125.000 de euro). Până în acest moment, Adnan Januzaj era fotbalistul Under 21 cel mai bine plătit din prima ligă engleză: 3.900.000 de euro pe an. Fundaşul francez Patrice Evra, care şi-a prelungit cu încă un sezon contractul cu United, ar urma să fie rezerva lui Shaw, care a jucat de trei ori în naţionala de seniori a Angliei, fiind titular în meciul cu Costa Rica de la CM 2014. Din Brazilia, acolo unde conduce naţionala Olandei, Louis van Gaal, cel care va prelua banca tehnică a lui United după turneul final, a ţinut în permanenţă legătura cu vicepreşedintele Ed Woodward, cei doi cooperând în privinţa transferurilor de până acum. Se pare că United mai pregăteşte câteva mutări sonore, printre care germanul Marco Reus, unul dintre marii absenţi de la CM 2014.

LALLANA VA JUCA LA FC LIVERPOOL

FC Liverpool este pe punctul de a-l transfera pe Adam Lallana, una dintre surprizele plăcute din Premier League în sezonul trecut. Conform presei din Anglia, „cormoranii” vor plăti 25 de milioane de lire sterline pe mijlocaşul venit de la Southampton, club care a mai făcut două afaceri excelente în această vară: Rickie Lambert merge tot la Liverpool, pentru 5,5 milioane de euro, iar Luke Shaw la Manchester United, pentru 31,5 milioane de lire! 9 goluri a înscris mijlocaşul de 26 de ani al lui Southampton în stagiunea precedentă.

DAVID MOYES NEGOCIAZĂ CU GALATASARAY

Rămas fără angajament după despărţirea de Manchester United, David Moyes se află în negocieri avansate cu şefii lui Galatasaray. Managerul scoţian s-a deplasat deja la Istanbul şi a fost pozat la sosire de fotoreporterii de la amkspor.com în timp ce aştepta maşina care urma să îl ducă la întâlnirea cu başkanii. Galatasaray se află în căutarea unui nou antrenor, după ce italianul Roberto Mancini a fost concediat în urma rezultatelor slabe înregistrate în sezonul precedent. „Leii” au terminat campionatul pe locul secund, cu 65 de puncte, la nouă lungimi distanţă de Fenerbahce. Printre cei luaţi în calcul pentru banca tehnică a Galatei s-a numărat şi Mircea Lucescu, dar acesta a ales să rămână la Şahtior Doneţk.