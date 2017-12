CN DE KUNG-FU, PROBA “LIGHT-FIGHTING SANDA”, LA CERNAVODĂ

Sâmbătă, la Cernavodă, în Sala “Axiopolis”, va avea loc ediţia 2014 a Campionatului National de Kung-Fu, proba “Light-Fighting Sanda” individual, organizat de către CSA “Axiopolis-Sport” Cernavodă. “Light-Fighting Sanda” este o probă “uşoară”, cu atingerea “skin touch” a capului şi a corpului, sportivii purtând echipament complet de protecţie. Este o probă spectaculoasă, dar în acelaşi timp nu este periculoasă, mai ales că, la copii şi cadeţi, casca are ataşat un grilaj de protecţie. Campionatul este organizat pentru copii IV: 6-7 ani, copii III: 8-9 ani, copii II: 10-11 ani, copii I: 12-13 ani, cadeţi: 14-15 ani, juniori: 16-17 ani, tineret: 16-20 ani, seniori: 18-34 ani, la feminin şi masculin. La seniori se organizează şi concurs la categoria de greutate “open”. Din judeţul Constanţa vor participa sportivi de la CSU Neptun Constanţa (preşedinte Cornel Panait), CS Marea Neagră Constanţa (preşedinte Florin Iordănoaia), CS Noua Generaţie Mangalia (preşedinte Ciprian Broască), CSC Mihail Kogălniceanu (preşedinte Constantin Parizea) şi CSA Axiopolis Sport Cernavodă (preşedinte Marilena Nicola). Programul campionatului - sâmbătă, ora 11.00 - 11.15: deschiderea oficială, demonstraţii de arte marţiale; 11.15 - 13.00: meciuri la seniori şi copii (două suprafeţe de luptă); 13.00 - 13.30: pauza de masă; 14.00 - 17.00: meciuri la juniori, cadeţi şi tineret; 17.00 - 17.30: festivitatea de premiere şi închiderea campionatului. Intrarea spectatorilor este liberă! În urma desfăşurării acestui campionat se vor selecţiona sportivii pentru lotul naţional de Kung-Fu la această probă, în vederea participării la viitoarele concursuri internaţionale.

BRONZ PENTRU ANDREEA CHIŢU LA EUROPENELE DE JUDO

Andreea Chiţu a cucerit ieri, la Campionatele Europene de judo de la Montpellier (Franţa), medalia de bronz la categoria 52 kg. După un prim tur liber şi o victorie în faţa lui Penelope Bonna (Franţa), ea a cedat în lupta cu Iulia Rijova (Rusia), intrând în recalificări. Acolo, Chiţu a trecut de Laura Gomez Ropinon (Spania), iar în lupta pentru medalia de bronz s-a impus în faţa germancei Mareen Kraeh. La categoria 48 kg, Alexandra Pop a fost eliminată în primul tur al grupei C de Amelie Rosseneu (Franţa). Tot la 52 kg, Larisa Florian a avut o primă victorie în grupa A, cu Odette Giuffrida (Italia), fiind învinsă în turul 2 de câştigătoarea ulterioară a grupei, kosovara Majlinda Kelmendi. Şi Loredana Ohîi a fost eliminată în prima luptă din grupa A, categoria 57 kg, de Hedvig Karakas (Ungaria). Tot la 57 kg, Corina Căprioriu s-a calificat în semifinale, după ce a câştigat grupa D, cu victorii în faţa sportivelor Katinka Szabo (Ungaria) şi Irina Zabludina (Rusia). Ea a fost, însă, învinsă în penultimul act de Automne Pavia (Franţa) şi va lupta pentru medalia de bronz cu portugheza Telma Monteiro. La masculin, categoria 66 kg, Laszlo Szoke l-a învins în primul tur pe Jasper Lefevere (Belgia), pierzând în turul secund cu bielorusul Dmitri Şerşan. Delegaţia României îi mai are în competiţie pe Costel Dănculea (73 kg), Daniel Natea (+ 100 kg) şi Vlăduţ Simionescu (+ 100 kg). România are drept obiectiv la CE din Franţa cucerirea unei medalii.

UNGUR, ELIMINAT ÎN TURUL SECUND LA BUCUREŞTI

Tenismanul Adrian Ungur, jucător venit din calificări şi locul 118 ATP, a ratat, ieri, accederea în sferturile de finală ale turneului BRD Năstase Ţiriac Trophy, dotat cu premii în valoare totală de 485.760 de euro. Ungur a fost învins în turul secund, cu 4-6, 6-0, 6-3, după o oră şi 44 de minute, de uzbekul Denis Istomin, poziţia 53 în clasamentul mondial. Pentru prezenţa în turul al doilea al turneului de la Arenele BNR, Ungur va primi 32 de puncte ATP şi un cec în valoare de 7.405 euro. Tot ieri, tenismanul rus Mihai Iujnîi, cap de serie nr. 2 şi locul ATP, a fost eliminat în turul al doilea. Iujnîi a fost învins, cu 6-3, 6-3, după o oră şi nouă minute, de olandezul Robin Haase, poziţia 50 în ierarhia mondială. Haase îl va întâlni în sferturile de finală pe uzbekul Denis Istomin. Pe tabloul de dublu, perechea poloneză Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski, cap de serie nr. 3, s-a calificat în semifinalele după neprezentarea cuplului Julian Knowle / Vasek Pospisil (Austria / Canada). Într-un alt meci de dublu de la turneul bucureştean, perechea Jamie Murray / John Peers (Marea Britanie / Australia), cap de serie nr. 4, a învins în sferturile de finală, cu 6-1, 6-2, cuplul italian Daniele Bracciali / Andreas Seppi.

CUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL FEMININ

Rezultatele înregistrate ieri, la Tîrgovişte, în sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin: HC Zalău - HCM BAIA MARE 21-31, CSM Ploieşti - CORONA BRAŞOV 28-30, HCM ROMAN - Ştiinţa Bucureşti 31-17 şi SCM CRAIOVA - U. Jolidon Cluj 25-23. Miercuri seară, în ultimul meci din optimi, HCM Baia Mare a trecut, scor 33-27, de HCM Rm. Vîlcea. Formaţia CSU Neptun Constanţa a fost eliminată miercuri, în optimi, de echipa Universitatea Jolidon Cluj, care s-a impus cu 33-23 (16-14). Semifinalele HCM Baia Mare - Corona Braşov şi HCM Roman - SCM Craiova sunt programate sâmbătă, de la orele 11.00 şi 13.00 (ambele transmise în direct de Digi Sport 1). Finala mică se va disputa duminică, de la ora 11.00 (Digi Sport 1), iar finala mare va avea loc în aceeaşi zi, de la ora 13.00 (Digi Sport 1).

PLAY-OFF-UL LN DE BASCHET MASCULIN

Astăzi au loc primele partide din play-off-ul Ligii Naţionale de baschet masculin, după următorul program: CSU Sibiu - U. Cluj (ora 18.00, Digi 24 Cluj), BC Mureş Tg. Mureş - BCM Piteşti (ora 19.00), CSM Oradea - SCM Craiova (ora 19.15, Digi 24 Oradea) şi CSU Ploieşti - Energia Rovinari (ora 20.00). Următoarele partide vor avea loc sâmbătă, tot pe terenul primelor echipe. Se joacă după sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”.

RONALD GAVRIL VA BOXA ÎN LAS VEGAS

Boxerul român Ronald Gavril a confirmat, pe contul său de Twitter, că va urca în ring în data de 3 mai, în cadrul unei gale în care americanul Floyd Mayweather şi argentinianul Marcos Maidana se vor lupta pentru titlurile mondiale WBC şi WBA Super World la categoria welter. Ronald „The Thrill” Gavril îl va înfrunta în gala de la MGM Grand Arena din Las Vegas pe americanul Tyrell Hendrix, la categoria supermijlocie. Membru al echipei Mayweather Promotions, Gavril, sportiv în vârstă de 27 de ani, este antrenat de Eddie Mustafa Muhammad şi are opt victorii din tot atâtea meciuri susţinute la profesionişti (şase prin KO). Gavril va susţine la 3 mai al doilea său meci din 2014, împotriva unui boxer de 30 de ani, care are un palmares de zece victorii (3 prin KO) şi trei înfrângeri (două KO), plus două egaluri, dar care a pierdut două din ultimele trei confruntări. Pe afişul galei de la Las Vegas mai figurează şi alţi pugilişti cu nume, precum britanicul Amir Khan sau americanul Adrien Broner.

HOCHEIŞTII ROMÂNI, LA UN PAS DE VICTORIE ÎN FAŢA CROAŢIEI

Naţionala de hochei a României participă în aceste zile la Campionatul Mondial din Lituania, Divizia I, Grupa B, obiectivul fiind evitarea retrogradării în eşalonul trei. Miercuri, în al treilea joc, tricolorii au acumulat primul punct, fiind învinşi de Croaţia abia după prelungiri şi şuturi de departajare, scor 4-5. De remarcat faptul că naţionala pregătită de suedezul Greg Lindqvist a fost la un pas de o mare surpriză în această ultimă partidă, în condiţiile în care în minutul 47 s-a desprins la 3-1. Croaţii, cu mulţi jucători care evoluează în KHL, au revenit pe final şi au egalat în minutul 58. Pentru România au înscris Zsok, Mihaly şi Borş. În prelungiri nu s-a marcat, iar la şuturile de departajare, croaţii s-au impus cu 2-1, pentru noi înscriind Fodor. După trei etape, România ocupă locul 5 în clasament, fiind în luptă directă cu Olanda pentru evitarea ultimei poziţii, care duce în eşalonul trei al hocheiului mondial. Polonia conduce cu 9p, fiind urmată de Croaţia 8p, Lituania 6p şi Marea Britanie 3p. Meciul decisiv va fi cel cu Olanda (zero puncte), programat sâmbătă. Aseară, hocheiştii români au întâlnit Lituania.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Maccabi Tel Aviv este cea de-a doua echipă calificată în Final Four-ul Euroligii de baschet masculin, programat la Milano, după FC Barcelona. Israelienii au eliminat... echipa gazdă a Final Four-ului - EA7 Emporio Armani, după două victorii clare la Tel Aviv! Olympiacos s-a impus şi în cea de-a doua jucată acasă şi a dus sfertul de finală la partida decisivă, care se va juca în această seară, la Madrid. Meci decisiv şi în ultimul sfert de finală, astăzi, la Moscova, Panathinaikos reuşind şi ea să câştige cele două meciuri de acasă. Rezultate de miercuri: Olympiacos Pireu - Real Madrid 71-62 (2-2 la general); Panathinaikos Atena - CSKA Moscova 73-72 (2-2 la general); Maccabi Tel Aviv - EA7 Emporio Armani Milano 86-66 (3-1 la general). Astăzi sunt programate ultimele meciuri din sferturile de finală: CSKA Moscova - Panathinaikos Atena şi Real Madrid - Olympiacos Atena.

PLAY-OFF ÎN NBA

Miami Heat a rămas singura favorită neînvinsă în play-off-ul NBA, după ce şi Spurs a pierdut pe teren propriu meciul al doilea cu Mavs. Neînvinsă este şi Blazers, care a câştigat de două ori în Houston, fiind foarte aproape de calificarea în turul al doilea, următoarele două meciuri fiind programate la Portland. Rezultate din play-off-ul NBA: Miami Heat - Charlotte Bobcats 101-97 (2-0 la general); San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 92-113 (1-1 la general); Houston Rockets - Portland TrailBlazers 105-112 (0-2 la general).

PLAY-OFF ÎN NHL

Campioana en titre continuă lupta pentru apărarea trofeului în NHL, Blackhawks reuşind să egaleze la 2 la general, după un meci foarte disputat, în care a condus cu 2-0, a egalat la 3-3 cu patru minute înainte de final şi a câştigat în prelungiri! Rezultate din play-off-ul NHL: Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 4-3 (2-2 la general); Dallas Stars - Anaheim Ducks 4-2 (2-2 la general); Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 4-3 (2-2 la general).

CAMPIONATUL MONDIAL DE SNOOKER

La Teatrul „Crucible“ din Sheffield s-a încheiat ieri primul tur al Campionatului Mondial de snooker, ediţia 2014. Iată ultimele rezultate: Mark Davis (favorit nr. 13) - Dominic Dale 5-10 şi Mark Allen (15) - Michael Holt 10-4. La închiderea ediţiei, în ultima întâlnire din 16-imi, Neil Robertson (2) - Robbie Williams, scorul era 7-2, fiind greu de crezut că australianul, numărul 1 mondial în acest moment, mai putea rata calificarea în optimi. Iată programul complet al optimilor de finală, în ordinea tabloului de concurs: Ronnie O’Sullivan (favorit nr. 1) - Joe Perry (16), Shaun Murphy (9) - Marco Fu (8), Barry Hawkins (5) - Ricky Walden (12), Mark Davis (13) - Michael Wasley, Mark Selby (3) - Ali Carter (14), Alan McManus - Ken Doherty, Judd Trump (7) - Ryan Day şi Mark Allen (15) - Neil Robertson (sau Robbie Williams). Dintre capii de serie, au părăsit competiţia în primul tur Ding Junhui (4), Stuart Bingham (6), Stephen Maguire (10), John Higgins (11) şi Mark Davis (13). Ieri au avut loc şi primele frame-uri din optimi, care se joacă în sistemul „cel mai bun din 25”, Selby conducând cu 5-3 în faţa lui Carter.

ADMINISTRAREA DREPTURILOR COMERCIALE ALE F1, PE MÂNA UNEI FEMEI

Sacha Woodward-Hill , în vârstă de 44 de ani, se va ocupa de administrarea drepturilor comerciale ale Formulei 1 în perioada în care omul de afaceri britanic Bernie Ecclestone va fi judecat pentru corupţie, la München. De profesie avocat şi cu o prezenţă discretă, Sacha Woodward-Hill este mâna dreaptă a lui Ecclestone şi conduce departamentul juridic al Formula One Group. Ea a fost implicată, în ultima vreme, în toate afacerile importante încheiate de Ecclestone cu privire la Marele Circ. De curând, Ecclestone a admis că va avea nevoie de ajutor în perioada în care va compărea în faţa tribunalului din München. Procesul a început ieri şi sunt prevăzute, în total, 26 de zile de audieri, până la 16 septembrie. În această perioadă, britanicul în vârstă de 83 de ani trebuie să se prezinte la audieri de două ori pe săptămână, marţi şi miercuri. Ecclestone este acuzat de mituirea unui bancher german şi riscă până la zece ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat că i-ar fi plătit 44 de milioane de dolari mită germanului Gerhard Gribkowsky, pentru ca acesta să convingă conducerea băncii de stat BayernLB, la care lucra, să vândă drepturile comerciale ale Formulei 1 fondului de investiţii CVC Capital Partners. Gribkowsky, fost angajat al BayernLB, a fost condamnat în iunie 2012 la opt ani şi jumătate de închisoare pentru corupţie, abuz de încredere şi evaziune fiscală. După un an şi jumătate de detenţie preventivă şi opt luni de proces, Gribkowsky a recunoscut, în faţa instanţei, că a primit bani de la Ecclestone pentru a convinge banca de stat la care era angajat să accepte vânzarea către CVC Partners.

PHELPS NU ŞTIE DACĂ VA PARTICIPA LA JO 2016

Înotătorul american Michael Phelps, care a revenit ieri în competiţii, la 20 de luni de la ultima sa cursă, a declarat că nu ştie dacă va particicipa la Jocurile Olimpice din 2016. „Nimeni nu m-a influenţat să revin, am decis să revin în competiţii pentru mine însumi. Tot ce pot să spun este că mă simt foarte bine la antrenamente, zâmbesc tot timpul. Nu am făcut nimic în ultimele 18 luni. Însă mi-a lipsit ceva, mi-a lipsit înotul”, a spus sportivul în vârstă de 28 de ani. Phelps, cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice (22 de medalii), a concurat aseară în Grand Prix-ul de la Mesa, în proba de 100 m fluture. „Vreau doar să particip, să îmi recapăt mentalitatea de concurent. Mă gândesc la un anumit timp pe care vreau să îl realizez, dar nu o să-l spun”, a precizat Phelps. Concursul de la Mesa este primul al său după Jocurile Olimpice din 2012.

DJOKOVIC VA DEVENI TATĂ

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic, locul 2 ATP, a anunţat ieri, pe contul său de Facebook, că va deveni tată pentru prima dată, logodnica sa, Jelena Ristic, fiind însărcinată. „Dragii mei prieteni, aţi fost alături de mine la momentele mai bune sau mai grele ale carierei mele. Am fost binecuvântat să călătoresc în lume, să joc cel mai frumos sport, care îmi aduce emoţie şi bucurie. Sunt fericit, iubit şi sănătos. Jelena şi cu mine suntem cu adevărat binecuvântaţi să devenim în curând părinţi. Iubita mea este însărcinată!”, a scris Djokovic, care va împlini 27 de ani la 22 mai. Fostul nr. 1 mondial şi Jelena Ristic, care conduce fundaţia tenismanului, sunt într-o relaţie de peste opt ani şi s-au logodit vara trecută.