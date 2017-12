BAYERN A INTERZIS DOUĂ PUBLICAŢII BRITANICE LA RETURUL CU MANCHESTER UNITED

Clubul german Bayern München a interzis două publicaţii britanice, „The Sun“ şi „Daily Mirror“, la meciul retur cu Manchester United, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce acestea au publicat articole defăimătoare la adresa jucătorului Bastian Schweinsteiger. După meciul tur, încheiat la egalitate, scor 1-1, în care Schweinsteiger a marcat un gol şi a fost eliminat, cele două publicaţii au făcut un joc de cuvinte din numele jucătorului, „Schwein“ însemnând în limba germană „porc“. “You Schwein” a scris „The Sun“, în timp ce „Mirror“ a titrat “You dirty Schwein”, în traducere “Porc murdar”. „După manşa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, cele două publicaţii engleze au scris într-o manieră nerespectuoasă şi discriminatorie la adresa jucătorului nostru Bastian Schweinsteiger. FC Bayern nu acceptă o astfel de exprimare şi condamnă comportamentul ziarelor. Nu vom acorda acreditări reprezentanţilor publicaţiilor „Sun“ şi „Daily Mirror“ pentru meciul retur din 9 aprilie”, se arată într-un comunicat al grupării germane. Formaţia Manchester United a încheiat la egalitate, scor 1-1 (Vidici 58 / Schweinsteiger 67), meciul susţinut marţi seară, pe teren propriu, în compania echipei Bayern München, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

IBRAHIMOVIC VA LIPSI CEL PUŢIN O LUNĂ DE PE TEREN

Preşedintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a declarat, ieri, că atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic ar putea absenta cel puţin o lună în urma accidentării suferite miercuri seară, în meciul cu Chelsea Londra. „Ibrahimovic efectuează în acest moment nişte examene medicale, dar cred că va lipsi cel puţin o lună. Cu siguranţă nu va putea juca în meciul retur cu Chelsea. Ibrahimovic este foarte important pentru echipă, dar avem înlocuitori pe măsură şi mă gândesc la Lucas Moura”, a spus Al-Khelaifi. În cazul în care internaţionalul suedez va lipsi o lună de pe teren, el va rata eventualele meciuri din semifinalele Ligii Campionilor, dar şi finala Cupei Ligii Franţei, împotriva formaţiei Olympique Lyon, care va avea loc la 19 aprilie. Ibrahimovic a simţit o durere musculară în timpul meciului cu Chelsea Londra, scor 3-1 (Lavezzi 3, David Luiz 61-autogol, Pastore 90+3 / Hazard 27-pen.), din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, şi a fost schimbat în minutul 60 al întâlnii de miercuri.

JEFUIT ÎN TIMP CE ERA LA MECI!

Locuinţa jucătorului Blaise Matuidi, component al echipei Paris Saint-Germain, a fost spartă în noaptea de miercuri spre joi, la scurt timp după ce fotbalistul a evoluat în partida cu Chelsea Londra, din Liga Campionilor, scor 3-1. „În timp ce Zlatan Ibrahimovic a suferit la meciul cu Chelsea o accidentare, colegul său Blaise Matuidi s-a confruntat şi el cu o problemă, în noaptea de miercuri spre joi. Nu este o problemă de sănătate. Matuidi a avut neplăcerea de a afla că locuinţa sa a fost spartă de hoţi”, notează jurnalul francez „Le Parisien“. Matuidi este al treilea jucător de la PSG victimă a unui furt din locuinţă în acest sezon, după Ezequiel Lavezzi şi Nicolas Douchez.

MANDZUKIC VA RĂMÂNE LA BAYERN

Preşedintele clubului Bayern München, Karl Heinz Rummenigge, este încrezător că atacantul Mario Mandzukic va rămâne la gruparea bavareză şi în sezonul viitor, în ciuda faptului că a fost transferat la campioana Europei şi Robert Lewandowski. „Pare foarte fericit. Nu există niciun semn care să arate că şi-ar dori să plece în vară. Oricum, ştiind că are contract până în 2016, eu pot dormi liniştit”, a declarat Rummenigge, subliniind că s-a întâlnit recent cu Mandzukic. Croatul joacă pentru Bayern din 2012, când a venit de la VfL Wolfsburg.

FC BARCELONA VA FACE APEL LA DECIZIA FIFA

Clubul FC Barcelona a anunţat că va face apel la decizia Comisiei de Disciplină a FIFA prin care nu mai are dreptul de a efectua transferuri în sezonul viitor, pentru infracţiuni comise la achiziţionarea a zece jucători minori. Gruparea catalană a anunţat că va face apel la FIFA, precizând că, dacă va fi cazul, se va adresa şi Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS). De asemenea, FC Barcelona a menţionat că va solicita suspendarea deciziei, pentru a „respecta drepturile clubului”. Clubul spaniol a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a FIFA cu interzicerea dreptului de a efectua transferuri în sezonul viitor, pentru infracţiuni comise la achiziţionarea a zece jucători minori, plus o amendă de 450.000 de franci elveţieni. Totodată, clubul are 90 de zile la dispoziţie pentru a rezolva problemele legate de jucătorii minori.

AS ROMA, LA OPT PUNCTE DE JUVENTUS

AS Roma a redus la opt puncte diferenţa faţă de liderul Juventus Torino, în urma victoriei de miercuri seară, cu 4-2 (Gervinho 12, Totti 16, Pjanici 49, Taddei 82 / Acquah 15, Biabiany 90), din partida cu Parma, disputată pe „Stadio Olimpico“ din Roma. Întâlnirea a fost întreruptă în data de 2 februarie, după nouă minute de joc, din cauza terenului impracticabil şi a ploii torenţiale. Meciul, care a contat pentru etapa a 22-a a campionatului italian, s-a reluat din momentul întreruperii, cu o aruncare de la margine pentru Parma, chiar dacă echipele nu au fost obligate să alinieze aceiaşi jucători.

ESSIEN VA ABSENTA DOUĂ SĂPTĂMÂNI DE PE TEREN

Mijlocaşul ghanez al echipei AC Milan, Michael Essien, va lipsi două săptămâni de pe teren, după ce s-a accidentat la coapsa dreaptă, a anunţat, ieri, clubul italian. „Michael Essien a fost victima unei accidentări la coapsa dreaptă. El va lipsi două săptămâni de pe teren, iar peste zece zile va efectua un nou control medical”, se arată în comunicatul grupării milaneze. În vârstă de 31 de ani, Essien s-a accidentat sâmbătă, în timpul meciul cu formaţia Chievo Verona, scor 3-1, în care l-a înlocuit pe compatriotul său Sulley Muntari, accidentat şi el, la gleznă.

MARCELO BIELSA, POSIBIL SELECŢIONER AL MAROCULUI

Argentinianul Marcelo Bielsa se află pe lista candidaţilor la postul de antrenor al naţionalei Marocului, alături de portughezul Manuel Jose, francezul Herve Renard şi italianul Giovanni Trapatoni, conform presei africane. Postul de selecţioner este vacant din septembrie 2013, când a expirat contractul lui Rachid Raoussi, iar federaţia a intrat într-o criză instituţională. Bielsa este liber de la sfârşitul sezonului trecut, când s-a despărţit de Athletic Bilbao. El a mai fost selecţioner al naţionalei statului Chile, în perioada 2007-2011.

UN TRANSSEXUAL SUSŢINE CĂ AR FI AVUT ÎNTÂLNIRI INTIME CU ROMARIO

Justiţia braziliană a decis să îi interzică unui transsexual să dea publicităţii fotografii despre care acesta susţine că ar fi fost făcute în timpul unor întâlniri intime cu fostul internaţional Romario, în prezent deputat în Brazilia. Potrivit „O Globo“, transsexualul Julio Campos Zampirolli, cunoscut ca Thalita, va trebui să plătească o amendă de 10.000 de reali (aproape 3.200 de euro) pentru fiecare încălcare, în cazul în care nu va respecta decizia justiţiei. Romario a confirmat în instanţă că a ieşit dintr-un cabaret din Rio de Janeiro ţinându-se de mână cu Thalita, la 13 decembrie. Judecătorul a considerat însă că acest lucru nu îi dă dreptul transsexualului să dea publicităţii fotografii sau discuţii din viaţa privată. „În baza elementelor pe care le avem la dispoziţie, considerăm solicitarea lui Romario fondată, conform principiului constituţional de protejare a intimităţii fiecărui cetăţean”, a spus judecătorul. În vârstă de 48 de ani, Romario a câştigat Cupa Mondială de fotbal cu Brazilia, în 1994.

JUCĂTORII NAŢIONALEI COASTEI DE FILDEŞ AU ADUS PROSTITUATE LA HOTEL ÎNAINTEA MECIULUI CU BELGIA

Jucătorii naţionalei Coastei de Fildeş au adus prostituate la hotel înaintea meciului amical cu Belgia, disputat în luna martie, a anunţat, ieri, săptămânalul local „Abidjan Sports“. „Jucătorii ivorieni au adus prostituate în camerele de hotel de la Bruxelles, în seara zilei de 3 martie”, a scris „Abidjan Sports“. Săptămânalul african a publicat, sub anonimat, declaraţia unui jucător din prima reprezentativă, care consideră că „echipa naţională a devenit un bordel”. „Şi la New York, în august 2013, mai mulţi jucători au apelat la prostituate înaintea meciului amical cu Mexic. Amenzile sunt inutile din moment ce astfel de acţiuni continuă. Când jucăm la Abidjan, situaţia este şi mai gravă. Nu am nimic cu selecţionerul Sabri Lamouchi, dar nu are autoritate asupra grupului”, a mai spus internaţionalul ivorian. De cealaltă parte, Federaţia Ivoriană de Fotbal a dezminţit aceste informaţii. „La Bruxelles am fost cazaţi într-un cartier de lux, aproape de sediul Uniunii Europene, într-o zonă securizată şi unde sunt interzise astfel de practici”, a afirmat Eric Kacou, directorul de comunicare al Federaţiei Ivoriene de Fotbal. Echipa naţională a Coastei de Fildeş a terminat la egalitate, în deplasare, scor 2-2, meciul amical cu reprezentativa Belgiei.