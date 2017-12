TECĂU SE MENŢINE PE LOCUL 23 ÎN CLASAMENTUL ATP DE DUBLU

Tenismanul constănţean Horia Tecău se menţine pe locul 23 în clasamentul ATP de dublu, dat publicităţii ieri, cu 2.920 de puncte, în timp ce Florin Mergea a coborât de pe locul 63 pe 64, cu 1.216p. La simplu, Victor Hănescu a urcat două poziţii şi se află pe locul 76, cu 650p. Adrian Ungur a coborât un loc, de pe 108 pe 109, cu 528p, iar Marius Copil a urcat o poziţie, până pe 147, cu 369p. Spaniolul Rafael Nadal a încheiat oficial sezonul pe primul loc (13.030p), urmat de sârbul Novak Djokovic (12.260p) şi un alt spaniol, David Ferrer (5.800p).

CUPA EHF LA HANDBAL FEMININ

Echipa de handbal feminin U. Jolidon Cluj a fost repartizată în prima urnă valorică pentru tragerea la sorţi a optimilor de finală ale Cupei EHF, programată astăzi, la Viena. Potrivit anunţului de ieri al forului european de profil, componenţa celor două urne valorice este următoarea - Urna 1: Copenhaga Handbold (Danemarca), Team Esbjerg (Danemarca), Elche CF Murcia (Spania), TSV Bayer 04 Leverkusen (Germania), Ipress Center Vac (Ungaria), U. Jolidon Cluj, Dinamo Volgograd (Rusia), Lada Togliatti (Rusia); Urna 2: DHK Banik Most (Cehia), Rocasa Ace Gran Canaria (Spania), Frisch Auf Goppingen (Germania), Fehervar KH (Ungaria), Astrakhanochka (Rusia), Iuventa Michalovce (Slovacia), Skuru IK (Suedia), Cankaya Anka Spor (Turcia). U. Jolidon Cluj este singura reprezentantă a României rămasă în Cupele Europene feminine, după ce HCM Baia Mare a fost eliminată din Liga Campionilor, HC Zalău, din Cupa EHF, iar Corona Braşov, din Cupa Cupelor. Echipa clujeană a fost calificată direct în turul al treilea al Cupei EHF, fază în care a eliminat formaţia elenă AC PAOK.

BRONZ PENTRU JUDOKA DANIEL NATEA, LA CE UNDER-23

Sportivul român Daniel Natea a cucerit medalia de bronz în limitele categoriei +100 kg, duminică, la Campionatele Europene de judo Under-23 de la Samokov (Bulgaria). Natea l-a învins în primul tur pe bulgarul Atanas Kostadinov, dar apoi a fost întrecut de rusul Stepan Sarkisian. În recalificări, Natea l-a învins pe polonezul Kamil Grabowski, apoi pe sârbul Vladimir Gajic, în meciul pentru medalia de bronz. La aceeaşi categorie, Flavius Smeu a cedat în primul tur, la Gajic. În limitele categoriei 73 kg, Adrian Daroti a fost întrecut în manşa inaugurală de francezul Arthur Clerget, iar la 90 kg, Raul Hănciută a pierdut în primul tur la lituanianul Ovidijus Varnas. În afara medaliei de bronz cucerite de Natea, România a mai câştigat două medalii de aur la Samokov, prin Alexandra Larisa Florian (52 kg) şi Loredana Ohîi (57 kg). În clasamentul pe medalii, România a terminat pe poziţia a treia, cu două medalii de aur şi una de bronz (plus un loc 7), devansată de Rusia, cu 2-3-5, şi de Ungaria, cu 2-0-1 (plus un loc 5).

FLORIAN GHEORGHE, NOUL PREŞEDINTE AL FRHG

Fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Tineret, Florian Gheorghe, a câştigat, ieri, alegerile pentru conducerea Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG). La alegeri au fost înscrişi trei candidaţi, Florian Gheorghe, Zoltan Olti Paşca şi Alexandru Butucel, dar cel din urmă a decis să se retragă şi să-l susţină pe Florian Gheorghe. În urma voturilor, Florian Gheorghe a fost ales de 11 membri, în timp ce Zoltan Olti Paşca, de nouă. Ministerul Tineretului şi Sportului a oprit, în luna aprilie, finanţarea Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă din cauza problemelor interne, după ce Curtea de Apel a anulat, în 4 aprilie, alegerile pentru preşedinţia FRHG organizate în cadrul Adunării Generale din 19 iulie 2012 şi câştigate de Tanczos Barna, ales preşedinte în 2008, iar în 2012, reales pentru încă un mandat de patru ani.

DEŞI ÎNVINSĂ, CORONA RĂMÂNE LIDER ÎN LIGA MOL

ASC Corona Braşov a fost învinsă de campioana Dab.Docler cu scorul de 3-2 (0-0, 2-0, 1-2), la Dunaujvaros, dar se menţine pe primul loc în Liga MOL la hochei pe gheaţă. HSC Miercurea Ciuc s-a impus cu 5-3 (2-1, 3-2, 0-0) la Budapesta, în disputa cu UTE, ultima clasată. În clasament, Corona ocupă primul loc, cu 42 de puncte (23 jocuri), urmată de HC Nove Zamky 40p (20j), Dab.Docler 39p (21j), Miskolci Jegesmedvek 37p (22j), Ferencvaros Budapesta ESMTK 34p (22j), HSC Miercurea Ciuc 33p (21j) şi UTE 3p (22j).

RUGBYŞTII ENGLEZI S-AU ÎNCLINAT ÎN FAŢA „ALL BLACKS“

Naţionala de rugby a Angliei a pierdut pe „Twickenham“, în faţa campioanei mondiale en titre, Noua Zeelandă, cu 22-30 (16-20 la pauză), în faţa a peste 81.000 de spectatori, într-un meci-test desfăşurat sâmbătă. A fost al 13-lea meci-test consecutiv al Noii Zeelande încheiat cu victorie, ultima partidă pe care campioana mondială o va mai juca în Europa în acest an fiind programată la sfârşitul acestei săptămâni, contra Irlandei, la Dublin. Alte rezultate: Ţara Galilor - Argentina 40-6, Italia - Fiji 37-31, Irlanda - Australia 15-32, Franţa - Tonga 38-18, Georgia - SUA 23-25, Uruguay - Spania 16-15.

CARLSEN A OBŢINUT PRIMA VICTORIE ÎN MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL LA ŞAH

Norvegianul Magnus Carlsen a obţinut prima victorie în faţa indianului Viswanathan Anand, actualul campion mondial la şah, în meciul pentru titlul suprem care are loc în oraşul indian Chennai. În partida numărul 5, în care s-a jucat apărarea semi-slavă, Magnus Carlsen, cu piesele albe, a obţinut victoria după 58 de mutări. În prezent, scorul este 3-2 pentru Carlsen. Primele patru partide s-au terminat remiză, după 16, 25, 51 şi 64 de mutări.

HIRSCHER S-A IMPUS ÎN SLALOMUL SPECIAL DE LA LEVI

Austriacul Marcel Hirscher, câştigător al Globului Mare de Cristal în precedenta ediţie a Cupei Mondiale la schi alpin, şi-a adjudecat slalomul special de la Levi (Finlanda), a doua cursă din ediţia 2013-2014. Hirscher i-a devansat pe compatriotul său Mario Matt şi pe tânărul norvegian Henrik Kristoffersen (19 ani), aflat la primul podium din carieră. Hirscher, campion mondial al disciplinei, a urcat pe podium în toate slalomurile din sezonul trecut, când a obţinut cinci victorii în Cupa Mondială. Americanul Ted Ligety, învingător în slalomul uriaş de la Soelden, prima cursă a sezonului, a ocupat locul 11, la 14 sutimi de nordic. Trei dintre favoriţii la clasarea în Top 10, francezul Alexis Pinturault, germanul Felix Neureuther şi italianul Manfred Moelgg, au căzut pe traseu, fiind descalificaţi. Pentru Hirscher (24 de ani), aceasta a fost a 19-a victorie a carierei, 11 fiind obţinute la slalom special. După ce a terminat pe locul 3 la Soelden, el s-a instalat în fruntea clasamentului general al Cupei Mondiale, cu 160 de puncte, urmat de americanul Ted Ligety, cu 124p.

DJOKOVIC A ACUZAT DIN NOU AGENŢIA MONDIALĂ ANTIDOPING

Tenismanul sârb Novak Djokovic a acuzat din nou Agenţia Mondială Antidoping (AMA), care l-a suspendat pe compatriotul său Viktor Troicki un an pentru dopaj şi care a afirmat că nr. 2 mondial a fost „prost informat” cu privire la acest caz. „Pentru mine, este o nedreptate şi o ruşine totală, care demonstrează încă o dată că sistemul nu funcţionează şi că agenţia nu poate spune nimic pentru a mă convinge de contrariu”, a declarat Djokovic. Tenismanul sârb a fost extrem de nemulţumit de faptul că absenţa lui Troicki (nr. 76 mondial) şi forfait-ul lui Janko Tipsarevic (nr. 36), accidentat la un picior, au împiedicat echipa Serbiei să învingă Cehia în finala Cupei Davis. Troicki, fost nr. 12 în clasamentul ATP, a fost sancţionat pentru că nu a furnizat o probă sangvină, după o prelevare urinară la controlul antidopaj de la turneul Masters 1000 de la Monte Carlo, pe 15 aprilie. Jucătorul a ales să sesizeze Tribunalul Arbitral pentru Sport (TAS), apreciind că el nu a refuzat intenţionat sau prin neglijenţă şi nici nu a uitat să furnizeze eşantionul sangvin, în timp ce agentul însărcinat cu controlul a dat o versiune diferită a incidentului. TAS a redus suspendarea, la începutul lunii noiembrie, de la 18 luni la un an.

STEPANEK ŞI... LEGENDELE

Tenismanul Radek Stepanek, în vârstă de 34 de ani şi nr. 44 mondial, care a adus punctul victoriei pentru Cehia în finala Cupei Davis cu Serbia, duminică, la Belgrad, aşa cum a reuşit şi în 2012, în faţa Spaniei, a apreciat că echipa sa a devenit “o legendă”. „Îmi place să joc în Cupa Davis. Este o competiţie unică. Dorinţa de a juca în Cupa Davis datează din tinereţea mea, când am văzut imagini cu echipa noastră în 1980 (n.r. - victoria Cehoslovaciei în Cupa Davis), aceste imagini m-au însoţit de-a lungul vieţii şi cred că am reuşit să facem mai bine decât această echipă. Noi am păstrat titlul. Am devenit astăzi (n.r. - duminică) legende. Sper că vom inspira generaţia următoare. Am scris o pagină de istorie. Doar cinci echipe au reuşit să câştige Cupa Davis de două ori la rând, deci este o zi istorică pentru noi”, a declarat Stepanek. Tenismanul ceh a mai spus că iubeşte să joace tenis şi vrea să profite de fiecare minut: „Îmi place să joc tenis în fiecare zi. La începutul anului, mi-am pus numeroase întrebări, în special dacă voi fi în măsură să joc la acest nivel. Dacă mi-ar fi spus cineva, la o săptămână după intervenţia chirurgicală la care am fost supus, că voi câştiga meciul decisiv în finala Cupei Davis, i-aş fi râs în faţă. Dar pasiunea cu care joc mă ajută şi vreau să joc cât mai mult, atât timp cât corpul mă va ajuta, atât timp cât mă voi putea menţine la acest nivel. Şi voi profita de fiecare minut, deoarece tenisul este viaţa mea”. Echipa Cehiei a câştigat pentru a doua oară consecutiv Cupa Davis, după ce a învins în finala de la Belgrad, cu scorul general de 3-2, formaţia Serbiei. În meciul decisiv, Radek Stepanek a trecut de Dusan Lajovic, cu 6-3, 6-1, 6-1. Cehia era deţinătoarea trofeului, după ce anul trecut a învins în finală Spania, tot cu 3-2.

FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE KAYAC-CANOE VREA INTRODUCEREA PROBELOR FEMININE DE CANOE LA JO

Federaţia Internaţională de Kayac-Canoe (ICF) va pleda în cadrul Comitetului Olimpic Internaţional (CIO) pentru introducerea probelor feminine de canoe începând cu Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo. ICF a adoptat, în cadrul reuniunii care a avut loc la Lima, o moţiune de susţinere a introducerii la Jocurile Olimpice a probelor feminine de canoe simplu, la slalom şi sprint, pe distanţa de 200 m. Probele de canoe feminin au fost introduse la Campionatele Mondiale începând cu anul 2010. Conform unor statistici, canoe este un sport care distorsionează bazinul şi, astfel, prezintă un risc în cazul unor viitoare sarcini.

RECORD MONDIAL LA PATINAJ VITEZĂ

Sportiva americană Brittany Bowe a stabilit un record mondial la 1.000 m, duminică, la Salt Lake City, în a doua etapă a Cupei Mondiale de patinaj viteză. Bowe s-a impus cu timpul de un minut, 12 secunde şi 58 de sutimi, depăşind cu zece sutimi recordul deţinut din ianuarie 2012 de sportiva canadiană Christine Nesbitt. Recordul lui Bowe a fost al patrulea stabilit începând de vineri la Salt Lake City. A treia etapă a Cupei Mondiale va avea loc la Astana (Kazahstan), în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie.