CUPA PRESEI LA TENIS DE CÂMP

Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa organizează în perioada 15-18 octombrie, la Tenis Club IDU din Mamaia, întrecerile celei de-a V-a ediţii a Cupei Presei la tenis de câmp. Se va concura la individual, masculin şi feminin (minimum patru participante), dar şi în proba de dublu (minimum patru perechi). Participanţii se vor prezenta cu legitimaţia de serviciu şi trebuie să fie angajaţi în compartimentele redacţional sau tehnic la respectiva instituţie mass-media. Participanţii vor evolua cu propriile rachete sau cu cele puse la dispoziţie de TC IDU. În funcţie de numărul participanţilor, modul de desfăşurare al competiţiei va fi decis la şedinţa tehnică, programată marţi, 15 octombrie, la ora 10.00, la Tenis Club IDU din Mamaia, după care se vor disputa primele meciuri. Se va juca după sistemul “cel mai bun din trei seturi”. La simplu masculin, semifinaliştii din ediţia trecută vor fi capi de serie, pentru a nu se întâlni între ei din primul tur. Confirmările de participare pot fi făcute telefonic la următoarele numere: 0749.149.026 - Paul Alexe sau 0745.754.502 - Cătălin Donose. Vă aşteptăm în număr cât mai mare! Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa.

CURS DE ARBITRI DE FOTBAL LA CONSTANŢA

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa (preşedinte Vasile Mihu) şi Comisia Judeţeană de Arbitri (preşedinte Aurel Oniţa) anunţă că au început înscrierile pentru Cursul de arbitri de fotbal, care va fi organizat pe durata anului 2013. Cursul va începe în data de 17 octombrie 2013. Doritorii, care trebuie să aibă vârsta între 14 şi 25 de ani, se pot înscrie la sediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal, din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoane de contact: Cosmin Stoian (0730.500.197) şi Vasile Curt (0723.312.143).

HCM BAIA MARE, ÎNVINSĂ DE GYOR

Vicecampioana României la handbal feminin, HCM Baia Mare, a fost învinsă sâmbătă, pe teren propriu, de campioana Ungariei, Gyor ETO, cu 33-21 (16-10), în a doua partidă din Grupa A a Ligii Campionilor. În primul meci din grupă, HCM Baia Mare a cedat, în deplasare, în faţa campioanei Germaniei, Thuringer HC, cu 29-36 (15-18), în timp ce Gyor ETO, deţinătoarea trofeului, a trecut de Hypo Viena, cu 41-22 (21-11). Gyor ETO are maximum de puncte după două meciuri - patru, în timp ce HCM Baia Mare rămâne cu zero puncte. Pentru HCM Baia Mare urmează “dubla” cu Hypo Viena, pe teren propriu, la 19 octombrie, şi în deplasare, la 2 noiembrie, confruntarea de pe teren propriu cu Thuringer HC, din 9 noiembrie, şi ultima partidă din grupă, la 16 noiembrie, pe terenul celor de la Gyor. Primele două clasate se vor califica în faza următoare.

HC ZALĂU ŞI U. JOLIDON CLUJ ŞI-AU AFLAT ADVERSARELE DIN CUPA EHF

Echipa de handbal feminin HC Zalău va întâlni, în turul al treilea al Cupei EHF, formaţia cehă DHK Banik Most, care a eliminat, sâmbătă seară, pe Levanger HK (Norvegia), în manşa retur din turul secund al competiţiei. DHK Banik Most a învins în manşa tur cu 27-22, iar sâmbătă seară, pe terenul formaţiei norvegiene Levanger HK, s-a impus cu 21-17. Cu scorul general de 48-39, echipa DHK Banik Most s-a calificat în turul al treilea al Cupei EHF. Manşa tur este programată la Zalău (9 sau 10 noiembrie), iar returul, pe terenul formaţiei din Cehia, o săptămână mai târziu. În aceeaşi fază a competiţiei, U. Jolidon Cluj va înfrunta pe AC, după ce formaţia elenă a eliminat ieri, pe teren propriu, echipa bulgară ASC Veliko Tarnovo. În prima manşă din turul secund al Cupei EHF, echipa bulgară s-a impus pe teren propriu, cu 24-22, dar ieri a fost învinsă, în deplasare, de AC PAOK, cu 28-20. Cu scorul general de 50-44, AC PAOK s-a calificat în turul al treilea al Cupei EHF. Manşa tur este programată la Cluj-Napoca (9 sau 10 noiembrie), iar returul, în deplasare, peste o săptămână. HC Zalău şi U. Jolidon Cluj erau calificate direct în turul al treilea al competiţiei. Câştigătoarele se vor califica în optimile de finală ale Cupei EHF.

ŞTIINŢA BACĂU, CA ŞI CALIFICATĂ ÎN TURUL AL TREILEA AL CUPEI EHF

Ştiinţa Bacău a învins, scor 36-21 (17-9), formaţia Klaipeda Dragunas (Lituania), în prima manşă a turului al doilea din Cupa EHF la handbal masculin. Vicecampioana României va disputa partida retur duminică, 20 octombrie, la Klaipeda. Câştigătoarea acestei duble manşe va accede în turul al treilea al competiţiei, ultimul înainte de play-off.

CSM DIGI ORADEA, ÎN TURUL AL TREILEA AL LIGII CAMPIONILOR LA POLO

Campioana României la polo, CSM Digi Oradea, a reuşit o splendidă calificare în turul trei al Ligii Campionilor, câştigând toate cele trei meciuri ale turneului din turul secund, pe care l-a găzduit la sfârşitul săptămânii trecute: 15-13 cu ASC Duisburg (campioana Germaniei), 12-10 cu CN Marseille (campioana Franţei) şi 10-9 cu Szolnok (vicecampioana Ungariei). Campioana României şi Szolnok merg mai departe în Liga Campionilor, iar echipa de pe locul 3, Marseille, va continua în Eurocup. Turul al treilea al Ligii Campionilor se dispută în dublă manşă, la 26 octombrie şi 9 noiembrie, adversara orădenilor urmând să fie stabilită prin tragere la sorţi.

ÎNFRÂNGERE PENTRU LUPII BUCUREŞTI LA DEBUTUL ÎN AMLIN CHALLENGE CUP

Echipa Lupii Bucureşti a fost învinsă, cu 13-12 (10-12), de formaţia engleză Newcastle Falcons, în primul meci din Amlin Challenge Cup, disputat sâmbătă, pe Stadionul Naţional „Arcul de Triumf“ din Bucureşti. Pentru Lupii Bucureşti a punctat Calafeteanu, doar din lovituri de pedeapsă, în timp ce pentru învingători au înscris Powell (eseu), Hodgson (o l.p. şi o transformare) şi Catterick (o l.p.). Au evoluat pentru formaţia noastră: Fercu - Lemnaru, Dascălu (66 Gal), Kinikinilau, Hihetah - Calafeteanu (57 Vlaicu), Surugiu - Burcea (75 Bucurescu), Lucaci (42 Ad. Ion), Ianuş - Popîrlan, Van Heerden - Tamba (60 Bădălicescu), Căpăţînă (57 Turaşvili), Pristaviţă (50 Ţăruş). Bucharest Wolves va juca următorul meci la 19 octombrie, cu italienii de la Cammi Rugby Calvisano, tot la Bucureşti.

DANIEL GHIŢĂ, ÎNVINS ÎN FINALA GLORY SERIES

Daniel Ghiţă, supranumit „Samuraiul Sălbatic”, s-a numărat printre vedetele galei desfăşurate sâmbătă seară în Sears Centre Arena din Chicago, finala circuitului Glory World Series la categoria grea (Glory 11 Chicago). În semifinala piramidei de patru, românul a reuşit un meci de excepţie împotriva brazilianului Anderson Braddock Silva, făcut KO după numai un minut şi 56 de secunde, cu o lovitură de picior la ficat. Totuşi, aşteptata finală cu turcul Gokhan Saki nu s-a mai disputat, acesta fiind învins clar de olandezul Rico Verhoeven în cealaltă semifinală! În ultimul act al piramidei, Ghiţă a pierdut la puncte în faţa lui Verhoeven, după un meci fenomenal. Olandezul şi-a adjudecat şi marele premiu, în valoare de 250.000 de dolari.

CARUANA, NOUL LIDER ÎN TURNEUL REGILOR LA ŞAH

Italianul Fabiano Caruana este noul lider în clasamentul provizoriu al Turneului Regilor la şah, cu 3 puncte acumulate după 5 runde, în competiţia care are loc la Academia de Studii Economice din Bucureşti. La jumătatea turneului, Caruana este urmat de marele maestru român Liviu-Dieter Nisipeanu şi de fostul campion mondial Ruslan Ponomariov (Ucraina), cu câte 2 puncte fiecare. Pe locurile 4 şi 5 sunt chinezul Wang Hao şi Teimur Radjabov (Azerbaidjan), cu câte 1,5 puncte. În runda cu numărul 5, Caruana l-a învins în 30 de mutări pe Radjabov, iar Ponomariov a remizat cu Wang după 47 de mutări. Nisipeanu a avut zi liberă. Competiţia se desfăşoară după sistemul fiecare cu fiecare, tur-retur.

GERMANUL DIMITRIJ OVTCHAROV ŞI SUEDEZA LI FEN, CAMPIONI EUROPENI LA TENIS DE MASĂ

Germanul Dimitrij Ovtcharov şi suedeza Li Fen au câştigat, ieri, medaliile de aur la Campionatele Europene de tenis de masă de la Schwechat (Austria). Ovtcharov l-a învins în finală, cu 4-0 (11-4, 11-7, 12-10, 11-8), pe Vladimir Samsonov (Belarus). Medaliile de bronz au fost cucerite de germanul Bastian Steger şi grecul Panagiotis Gionis. La feminin, Li Fen a trecut în ultimul act al competiţiei, cu 4-2 (9-11, 11-4, 11-5, 10-12, 11-9, 11-6), de Shan Xiaona (Germania). Medaliile de bronz au fost câştigate de Han Ying (Germania) şi Fu Yu (Portugalia). Proba de dublu masculin a fost câştigată de perechea Tan Ruiwi / Wang Zeng Yi (Croaţia / Polonia), care a învins în finală, cu 4-1 (11-6, 13-11, 8-11, 11-8, 11-8), cuplul austriac Robert Gardos / Daniel Habesohn. În proba de dublu feminin s-a impus perechea germană Petrissa Solja / Sabine Winter, care a trecut în ultimul act al competiţiei, cu 4-2 (10-12, 9-11, 11-4, 12-10, 11-9, 11-6), de un alt cuplu german, Zhanqi Barthel / Xiaona Shan.

DJOKOVIC A CÂŞTIGAT MASTERSUL DE LA SHANGHAI

Tenismanul sârb Novak Djokovic, nr. 2 mondial, a câştigat, ieri, Mastersul 1000 de la Shanghai pentru al doilea an consecutiv, după ce a trecut în finală de argentinianul Juan Martin Del Potro, scor 6-1, 3-6, 7-6 (7/3). Djokovic şi-a adjudecat astfel al 15-lea titlu de Masters 1000 din carieră. Djokovic s-a impus la un Masters 1000 pentru a doua oară în acest an, după ce a câştigat şi la Monte Carlo.

FEDERER NU VA MAI COLABORA CU ANTRENORUL PAUL ANNACONE

Tenismanul elveţian Roger Federer, care a avut un sezon 2013 nesatisfăcător, a decis să încheie colaborarea cu antrenorul Paul Annacone după aproximativ trei ani şi jumătate, a anunţat, sâmbătă seară, fostul lider mondial pe site-ul său de internet. Annacone, care l-a pregătit şi pe americanul Pete Sampras, a început colaborarea cu Roger Federer în august 2010 şi l-a ajutat pe elveţian să câştige al şaptelea titlu la Wimbledon, în 2012. Federer, care a coborât pe locul 7 în clasamentul ATP, nu şi-a asigurat încă prezenţa la Turneul Campionilor de la Londra.

RECORD MONDIAL LA 100 M BRAS

Înotătoarea lituaniană Ruta Meilutyte a stabilit un record mondial în proba de 100 metri bras în bazin scurt, cu timpul de un minut, două secunde şi 36 de sutimi, sâmbătă, în prima zi a etapei de Cupă Mondială de la Moscova. Meilutyte, în vârstă de 16 ani, a îmbunătăţit cu 34 de sutimi recordul precedent, 1:02,70, stabilit de americanca Rebecca Soni, la Manchester, pe 19 decembrie 2009.

PEDROSA A CÂŞTIGAT MARELE PREMIU AL MALAYSIEI LA MOTOGP

Pilotul spaniol Dani Pedrosa (Honda) a câştigat Marele Premiu al Malaysiei la MotoGP, disputat duminică pe circuitul de la Sepang, fiind urmat de compatrioţii săi Marc Marquez (Honda) şi Jorge Lorenzo (Yamaha). Lider în clasamentul general continuă să fie Marquez, cu 43 de puncte avans faţă de Lorenzo. La Moto2 s-a impus tot un pilot spaniol, Esteve Rabat (Kalex), urmat de compatriotul său Pol Espargaro (Kalex) şi de elveţianul Thomas Luthi (Suter). Cursa a fost scurtată de la 12 la 19 tururi, după un incident în primul tur în care au fost implicaţi cinci piloţi. Spaniolul Axel Pons a căzut primul şi a antrenat căderea altor patru piloţi, însă niciunul nu a fost rănit. Spaniolii au dominat şi la Moto3, Luis Salom (KTM) fiind urmat de compatriotul său Alex Rins (KTM) şi de portughezul Miguel Oliveira (Mahindra).