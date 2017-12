MARICA ŞI GIGEL BUCUR, CONVOCAŢI DE PIŢURCĂ

Selecţionerul Victor Piţurcă a anunţat vineri, prin intermediul site-ului oficial al FRF, lotul de jucători pentru dubla cu Ungaria (6 septembrie) şi Turcia (10 septembrie), ambelele meciuri urmând să se dispute la Bucureşti, pe „Arena Naţională“, de la ora 21.00. Piţurcă nu se va baza pe Adrian Mutu, dar i-a convocat pe atacanţii Gigel Bucur şi Ciprian Marica, cei doi nefiind pe „lista de principiu” anunţată de selecţioner în urmă cu aproximativ zece zile. Începând de sâmbătă şi până luni, la Centrul Tehnic Naţional al FRF de la Mogoşoaia, sunt aşteptaţi următorii jucători - portari: Tătăruşanu (Steaua Bucureşti), Lobonţ (AS Roma) şi S. Lung jr. (Astra Giurgiu); fundaşi: Măţel şi V. Găman (ambii de la Astra), Luchin (Dinamo Bucureşti), Papp (Chievo), D. Goian (Asteras Tripolis), Dr. Grigore (Dinamo), Chiricheş (Tottenham Hotspur), Raţ (West Ham United) şi Latovlevici (Steaua); mijlocaşi: Bourceanu, Pintilii, Adi Popa şi Cr. Tănase (toţi de la Steaua), Hoban (Petrolul Ploieşti), Torje (Udinese), Al. Maxim (VfB Stuttgart); atacanţi: M. Alexe (Sassuolo), Gigel Bucur (Kuban Krasnodar), B. Stancu (Genlerbirligi) şi Marica (fără echipă).

RIBERY, CEL MAI BUN FOTBALIST AL SEZONULUI 2012-2013 ÎN EUROPA

Mijlocaşul echipei Bayern München, Franck Ribery, a fost ales cel mai bun jucător al sezonului 2012-2013 în Europa, în urma votării care a avut loc joi seară, la Monte Carlo, după tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor. Ribery i-a devansat pe argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) şi pe portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid). „A fost un an extraordinar pentru noi, cei de la Bayern. Aşteptam trofeul Ligii Campionilor de ceva timp. Pe „Wembley“, atmosfera a fost fantastică şi Bayern merita trofeul de mult timp”, a declarat Franck Ribery, care a fost unul dintre artizanii triplei istorice realizate de Bayern în sezonul trecut: Liga Campionilor - campionatul Germaniei - Cupa Germaniei. Ribery a fost ales cel mai bun fotbalist după ce jurnalişti din fiecare ţară a cărei federaţie este afiliată la UEFA au votat cu ajutorul unui sistem electronic. Dintre cei 53 de jurnalişti, 36 au votat pentru Ribery, 14 pentru Messi şi trei pentru Ronaldo. În 2012, cel mai bun fotbalist din Europa a fost ales Andres Iniesta (FC Barcelona).

MATRI A SEMNAT CONTRACTUL CU AC MILAN

Internaţionalul italian Alessandro Matri a semnat, vineri, un contract cu AC Milan, la care a mai fost legitimat în perioada 1996-2007, mai întâi la nivel de juniori, iar apoi la echipa mare, a anunţat gruparea milaneză. „AC Milan anunţă achiziţionarea lui Alessandro Matri de la Juventus”, se arată pe site-ul clubului italian. „Au trecut zece ani şi am acum multă experienţă. Este minunat să mă întorc unde am jucat când eram copil. Ştiu multe persoane de aici şi am mai colaborat cu antrenorul. Am discutat cu Allegri şi depinde de mine să obţin un loc în primul 11, însă eu sunt pregătit să joc. Au fost interesate şi alte cluburi de mine, dar în momentul în care mi-a făcut o ofertă AC Milan, tot ce mi-am dorit a fost să vin aici”, a declarat Matri. Achiziţionat de Juventus Torino în 2011, Matri nu a reuşit să se impună în echipa lui Antonio Conte, care l-a transferat în această vară pe atacantul Carlos Tevez. Cluburile nu au precizat valoarea transferului, dar, potrivit presei italiene, ar fi vorba de aproximativ 11 milioane de euro.

KEVIN-PRINCE BOATENG VA JUCA LA SCHALKE ‘04

Mijlocaşul ghanez al formaţiei AC Milan, Kevin-Prince Boateng, revine în Germania şi va evolua la Schalke ’04 Gelsenkirchen, adversara Stelei din Grupa E a Ligii Campionilor. Jucătorul se află în Germania, unde va efectua vizita medicală, iar apoi va semna contractul cu Schalke ‘04. În vârstă de 26 de ani, Kevin-Prince Boateng juca la AC Milan din 2010.

REAL MADRID A CUCERIT TROFEUL „TERESA HERRERA”

Echipa spaniolă Real Madrid şi-a adjudecat fără emoţii Trofeul „Teresa Herrera”, ajuns la ediţia a 68-a, după ce a învins, cu 4-0, formaţia locală Deportivo La Coruna. Golurile partidei de pe „Estadio Riazor” au fost marcate de Kaka (min. 6 şi 86), Morata (min. 12) şi Casemiro (min. 16). Real Madrid a câştigat trofeul pentru a noua oară. La gazde a jucat timp de 75 de minute şi mijlocaşul argentinian Juan Culio (fost la CFR Cluj).

LG, SPONSOR LA BAYER LEVERKUSEN

Clubul german Bayer Leverkusen a anunţat că a semnat un contract cu grupul electronic sud-coreean LG Electronics, care va deveni noul sponsor de pe tricoul său în următorii trei ani, până în iunie 2016. Valoarea contractului nu a fost dezvăluită, dar a fost estimată la 5 milioane de euro pe an. În contract este stipulat şi că noul venit la Leverkusen, Heung Min Son, va deveni ambasador de brand pentru LG Electronics.

ALŢI TREI JUCĂTORI DE LA ANJI AU AJUNS LA DINAMO MOSCOVA

Echipa Dinamo Moscova, antrenată de românul Dan Petrescu, a transferat încă trei jucători de la Anji Mahacikala, la două săptămâni după ce formaţia din capitala Rusiei s-a întărit cu alţi trei fotbalişti ai grupării din Daghestan. Portarul rus Vladimir Gabulov, extrema rusă Aleksei Ionov şi fundaşul congolez Christopher Samba au semnat cu Dinamo Moscova, formaţie la care primul ei dintre ei a mai evoluat. La mijlocul lunii august, echipa lui Petrescu a transferat de la Anji trei internaţionali ruşi: mijlocaşii Igor Denisov şi Iuri Jirkov şi atacantul Aleksandr Kokorin. În această vară, Anji Mahacikala a decis să-şi reducă drastic bugetul şi să-şi vândă toate vedetele, printre care şi camerunezul Samuel Eto’o.

DIAMANTI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BOLOGNA

Atacantul italian Alessandro Diamanti şi-a prelungit contractul cu echipa italiană Bologna pentru încă un sezon, până în 2017-2018, anunţul fiind făcut de gruparea din Serie A pe propriul site. Selecţionat pentru EURO 2012, precum şi la Cupa Confederaţiilor din acest an, atacantul în vârstă de 30 de ani a fost în centrul unor discuţii în „mercato“ de vară, dar a decis să rămână la Bologna, pentru a fi sigur că va juca îndeajuns de mult pentru a se păstra în atenţia echipei naţionale. Diamanti a înscris 16 goluri în Serie A în ultimele două sezoane, fiind şi căpitanul echipei. Diamanti a mai evoluat la Livorno, West Ham United şi Brescia.