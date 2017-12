FC FARUL, MECI DE PREZENTARE CU DUNĂREA GALAŢI

După ce a încercat să o aducă la Constanţa pe campioana României, Steaua Bucureşti, pentru o partidă de verificare, FC Farul Constanţa va susţine un meci amical mâine după-amiază, de la ora 16.00, pe stadionul „Farul”, în compania unei alte formaţii din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, Dunărea Galaţi. „Ne vom prezenta lotul cu această ocazie şi vom face ultimul test înaintea debutului campionatului”, a spus preşedintele FC Farul, Neculai Tănasă.

SCHALKE ‘04 NEGOCIAZĂ TRANSFERUL LUI TORJE

Gruparea Schalke ‘04 Gelsenkirchen a demarat negocierile pentru transferul mijlocaşului formaţiei Udinese, Gabriel Torje, conducerile celor două cluburi întâlnindu-se miercuri seara, la Monaco, pentru a discuta detaliile tranzacţiei, informează site-ul tuttomercatoweb.com. Schalke ‘04 este a doua grupare din Bundesliga interesată de achiziţionarea mijlocaşului român, după SV Hamburg. Site-ul citat notează că gruparea germană încearcă prin acest transfer să suplinească absenţa internaţionalului maghiar Adam Szalai, accidentat la încheietura mâiinii drepte în meciul de marţi cu PAOK Salonic, din play-off-ul Ligii Campionilor. Mijlocaşul Gabriel Torje, aflat sub contract cu Udinese, nu intră în planurile antrenorului Francesco Guidolin pentru noul sezon. Transferat de la Dinamo în 2011, fotbalistul a revenit la Udinese în această vară, după ce în sezonul trecut a fost împrumutat la Granada, unde a marcat trei goluri în 34 de meciuri.

SZALAI AR PUTEA JUCA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

Atacantul Adam Szalai, unul dintre cei mai în formă internaţionali maghiari, a suferit un edem osos şi nu o fractură de os scafoid în meciul cu PAOK Salonic, astfel că el ar putea fi pe teren la întâlnirea România - Ungaria, a anunţat, ieri, clubul jucătorului, Schalke ‘04 Gelsenkirchen. Szalai s-a accidentat în timpul partidei disputate marţi seară, cu PAOK Salonic, în manşa retur a play-off-ul Ligii Campionilor. El a înscris două goluri în meciul câştigat de echipa sa cu scorul de 3-2, rezultat în urma căruia Schalke ‘04 s-a calificat în grupele Ligii Campionilor, după 1-1 în tur, pe teren propriu. Szalai a mai marcat şi în Bundesliga două goluri, jumătate dintre reuşitele formaţiei sale în campionat. Controlul medical la care a fost suspus jucătorul după revenirea din Grecia a relevat faptul că nu este necesară o intervenţie chirurgicală, cum se credea iniţial. „Sunt fericit că nu am nimic grav. Vreau cu adevărat să joc”, a spus fotbalistul, după aflarea diagnosticului. În vârstă de 25 de ani, Szalai este convocat de selecţionerul Sandor Egervari pentru meciul pe care naţionala Ungariei îl va disputa pe 6 septembrie, la Bucureşti, cu România, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2014, din Brazilia.

ATENA CANDIDEAZĂ LA ORGANIZAREA EURO 2020

Guvernul grec şi-a exprimat sprijinul faţă de federaţia de fotbal, care intenţionează să prezinte candidatura Atenei pentru a fi unul dintre cele 13 oraşe-gazdă ale EURO 2020. „În această perioadă dificilă din punct de vedere financiar pentru ţara noastră, trebuie să respectăm fiecare euro plătit de contribuabil, dar, ţinând seama de multiplele venituri pe care un asemenea eveniment le-ar aduce ţării, credem că această propunere este bună”, a declarat ministrul Sportului şi Culturii, Panos Panagiotopolos. Naţiunile ce doresc să găzduiască meciuri la EURO 2020, competiţie care va avea loc pentru prima oară în 13 oraşe din 13 ţări diferite, îşi pot depune candidaturile până la 12 septembrie.

FC BARCELONA A CÂŞTIGAT SUPERCUPA SPANIEI

Campioana FC Barcelona a terminat la egalitate miercuri noapte, pe teren propriu, scor 0-0, partida cu deţinătoarea Cupei, Atletico Madrid, din manşa a doua a Supercupei Spaniei, catalanii întrând în posesia trofeului. Filipe Luis (Atletico) a fost eliminat în min. 81, iar Messi (FC Barcelona) a ratat un penalty, în min. 89. În meciul tur, cele două echipe au remizat, scor 1-1. În urmă cu o săptămână, Atletico a deschis scorul prin David Villa, în min. 12, Barcelona reuşind egalarea prin Neymar, în min. 66. Acesta este primul trofeu pentru antrenorul Gerardo „Tata” Martino, care a preluat conducerea tehnică a echipei FC Barcelona la finalul lunii iulie. Totodată, echipa din Barcelona a câştigat pentru a 11-a oară Supercupa Spaniei. Anul trecut, Suercupa a revenit formaţiei Real Madrid.

ETO’O A SEMNAT CU CHELSEA LONDRA

Atacantul camerunez al echipei Anji Mahacikala, Samuel Eto’o, a semnat, ieri, un contract pe un sezon cu formaţia Chelsea Londra, a anunţat clubul englez pe site-ul oficial. „Sunt foarte fericit că sunt aici şi vreau să joc cât mai curând posibil. Nu a fost decizie dificilă, am văzut calităţile echipei şi am fost foarte mulţumit de colaborarea cu Jose Mourinho la Internazionale Milano. În momentul în care s-a ivit oportunitatea, am profitat de ea”, a spus Eto’o. Conform presei, internaţionalul camerunez în vârstă de 32 de ani va primi un salariu anual de opt milioane de euro, cu zece milioane de euro mai puţin decât avea la gruparea rusă. Eto’o a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Real Madrid, Leganes, Espanyol Barcelona, Real Mallorca, FC Barcelona şi Internazionale Milano. Jose Mourinho l-a mai antrenat pe Eto’o la Internazionale Milano, reuşind, în 2010, tripla campionat - Cupa Italiei - Liga Campionilor.

DARIDA, DE LA VIKTORIA PLZEN LA FREIBURG

Mijlocaşul Vladimir Darida a fost transferat, ieri, de la Viktoria Plzen la formaţia Freiburg, a anunţat site-ul oficial al grupării germane. Internaţionalul ceh în vârstă de 23 de ani a semnat un contract pe cinci ani. Darida a evoluat, miercuri seară, în ultimul meci pentru Plzen, la Maribor, partidă care a consfinţit calificarea campioanei Cehiei în grupele Ligii Campionilor, după 3-1 - în tur şi 1-0 - în retur. Freiburg ocupă locul 14 în Bundesliga, participă în UEFA Europa League, iar marţi a remizat, scor 1-1, cu Bayern München.

PODOLSKI VA LIPSI ZECE SĂPTĂMÂNI

Managerul clubului englez Arsenal Londra, Arsene Wenger, a declarat că germanul Lukas Podolski, va fi indisponibil între opt şi zece săptămâni din cauza unei accidentări la coapsă. Podolski a devenit indisponibil în meciul disputat marţi seară, cu Fenerbahce Istanbul, din returul play-off-ului Ligii Campionilor, scor 2-0 pentru Arsenal. Astfel, Podolski va rata şi meciurile Germaniei de la începutul lunii septembrie, contând pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2014, împotriva Austriei şi Insulelor Feroe.

FLAMINI A REVENIT LA ARSENAL

Fotbalistul francez Mathieu Flamini, care a jucat în ultimele cinci sezoane la AC Milan, a semnat un contract cu gruparea Arsenal Londra, pentru care a mai evoluat în perioada 2004-2008, a anunţat clubul englez, ieri, pe site-ul oficial. „Francezul în vârstă de 29 de ani, care a evoluat în 153 de meciuri pentru Arsenal, în perioada 2004-2008, revine la club după cinci ani în Serie A”, se arată pe site-ul grupării londoneze. „Suntem foarte bucuroşi că Mathieu a fost de acord să ni se alăture din nou. Este un jucător de o reală calitate, foarte muncitor şi cu o mentalitate foarte bună. Mathieu este un mijlocaş puternic, dar poate să joace şi în apărare. Este o achiziţie foarte bună pentru echipa noastră”, a declarat tehnicianul Arsene Wenger. Potrivit „The Independent“, Flamini a semnat un contract pe trei ani, conform căruia va avea un salariu săptămânal de 50.000 de lire sterline.

ARGENTINIANUL LAMELA, OFICIAL LA TOTTENHAM

AS Roma a oficializat transferul tânărului său atacant argentinian Erik Lamela la Tottenham Hotspur. „AS Roma anunţă că a semnat un acord cu Tottenham pentru vânzarea drepturilor jucătorului Erik Lamela pentru o sumă egală cu 30 milioane euro”, se arată în comunicatul clubului italian. Acordul include bonusuri care pot ajunge până la 5 milioane euro, în funcţie de rezultatele sportive ale jucătorului, a precizat echipa la care este legitimat şi portarul român Bogdan Lobonţ. Astfel, achiziţionându-l pe Lamela, Tottenham îi poate permite lui Gareth Bale să plece la Real Madrid.

BALE, CONVOCAT LA NAŢIONALA ŢĂRII GALILOR

Gareth Bale a fost inclus în lotul Ţării Galilor pentru meciurile de luna viitoare cu Macedonia şi Serbia, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2014, din Brazilia, în condiţiile tot mai numeroaselor speculaţii despre plecarea fotbalistului de la Tottenham Hotspur la Real Madrid. Conform presei britanice şi spaniole, mijlocaşul este pe punctul de a deveni cel mai scump transfer din istoria fotbalului, urmând să semneze cu vicecampioana Spaniei. Bale nu a jucat pentru Spurs în acest sezon, iar în weekend a fost văzut în Spania. El s-a accidentat la un picior, în luna iulie, şi nu a jucat în amicalul din această lună al Ţării Galilor contra Irlandei. Ţara Galilor va întâlni Macedonia (6 septembrie), la Skopje, şi Serbia (10 septembrie), la Cardiff. Galezii nu au nicio şansă de calificare la CM de anul viitor, fiind pe locul 4 în Grupa A, la 13 puncte de liderul Belgia.

FIFA A EXTINS LA NIVEL MONDIAL SUSPENDAREA PE VIAŢĂ A ARBITRILOR ARSENIAN ŞI AVAGIAN

FIFA a anunţat, ieri, că a decis să extindă la nivel mondial suspendarea pe viaţă a celor doi arbitri armeni care au încercat să manipuleze rezultatul unui meci din primul tur preliminar al UEFA Europa League, în luna iulie. Centralul Andranik Arsenian şi asistentul Hovhannes Avagian au fost suspendaţi pe viaţă la 22 august, de Comisia de Control şi Disciplină a UEFA. Cei doi au recunoscut în faţa oficialilor federaţiei armene că au încercat să trucheze rezultatul meciului retur dintre Inter Turku şi Vikingur, scor 0-1, la 11 iulie. Partida respectivă a făcut obiectul pariurilor suspecte.