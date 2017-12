UN NOU AMICAL PENTRU HCM

Handbal Club Municipal Constanţa dispută sâmbătă ultima partidă de verificare din cantonamentul pe care îl efectuează în Slovenia. Campioana României va întâlni pe Maribor Branik, formaţie care a încheiat ultima stagiune din prima ligă slovenă pe locul 4. Constănţenii vor rămâne la Catez până pe 12 august, urmând ca în perioada 14-17 august să se deplaseze în Macedonia, unde vor participa la a 41-a ediţie a turneului internaţional de la Struga. În primele meciuri amicale de la reluarea pregătirilor, HCM a obţinut numai victorii: 25-24 cu RK Sevnica, 26-23 cu Celje Pivovarna Lasko şi 30-19 cu MRK Krko.

DOI JUCĂTORI DE LA HCM, LA CM DE HANDBAL JUNIORI

Naţionala de handbal masculin a României participă, în perioada 10-23 august, în Ungaria, la Campionatul Mondial de juniori Under 19. Tricolorii fac parte din Grupa B şi vor întâlni Qatarul, Suedia, Slovenia, Tunisia şi Coreea de Sud. Primele patru clasate se vor califica în optimile de finală. Din lotul României, pregătit de antrenorul constănţean Lucian Râşniţă, fac parte şi doi jucători de la campioana HCM Constanţa, transferaţi pe litoral chiar în această vară. Este vorba despre portarul Alexandru Bucătaru şi centrul Ramon Şomlea. De asemenea, interul stânga Dan Racoţea este în discuţii cu gruparea constănţeană pentru un eventual transfer.

TREI CONSTĂNŢENI LA CM DE ATLETISM

În perioada 10-18 august, la Moscova (Rusia), va avea loc a 18-a ediţie a Campionatele Mondiale de atletism rezervate seniorilor. Din delegaţia României, care numără 18 sportivi, fac parte şi trei atleţi constănţeni de la CS Farul: Anca Heltne (antrenor Gabriel Bădescu) - în proba de aruncarea greutăţii, Adrian Vasile (antrenor Gabriela Voiculescu) - la săritura în lungime şi Andreea Ogrăzeanu (antrenor Cristina Manea) - la 100 m şi 200 m.

CSU NEPTUN, DEBUT CU VICTORIE ÎN JOCURILE AMICALE

Echipa de handbal feminin CSU Neptun Constanţa a câştigat, vineri seară, scor 28-25 (11-12), prima partidă de verificare de la reluarea pregătirilor, susţinută, în deplasare, cu formaţia Danubius Galaţi. Deşi în efectiv redus, din lotul pregătit de Ion Crăciun şi Florin Cazan făcând parte doar 11 jucătoare, CSU Neptun s-a impus la capătul unei partide echilibrate. „A fost un meci cu multe ratări, normal pentru această perioadă, în care am încercat să ne verificăm apărarea. Am încercat mai multe sisteme în compartimentul defensiv, iar în atac am jucat pe faza a doua şi pe contraatac”, a spus antrenorul secund al echipei constănţene, Florin Cazan. Pentru CSU Neptun au marcat: Toma 6 goluri, Enescu şi Vasiliu - câte 4 g, Mărginean şi Zlavog - câte 3 g, Ionescu, Arfir, Sheiko şi Orşivschi - câte 2 g. Sâmbătă, tot la Galaţi, de la ora 10.00, Danubius şi CSU Neptun vor disputa o nouă partidă amicală.

CE DE HANDBAL FEMININ TINERET

Naţionala de handbal feminin tineret a învins, vineri, reprezentativa similară a Suediei cu 30-24 (16-10), în primul meci pentru clasarea pe locurile 5-8, urmând să joace pentru poziţiile 5-6 la Campionatul European din Danemarca. Pentru România au înscris Perianu şi Stoica - câte 7 goluri, Pricopi 6 g, Tănăsie şi Tiron - câte 3g, Safta 2, Popa şi Zamfirescu - câte 1g. Trei echipe vor obţine calificarea automată la Campionatul Mondial de tineret de anul viitor - Danemarca, în calitate de deţinătoare a titlului, plus cele mai bine clasate două echipe la turneul final continental, în afara echipei nordice.

CÎRSTEA, ÎN SFERTURI LA TORONTO

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 27 WTA, a învins-o, cu 6-3, 6-4, pe Jelena Jankovic (Serbia, cap de serie nr. 15 şi locul 14 WTA) şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului din categoria Premier 5 de la Toronto, dotat cu premii în valoare totală de 2,37 milioane de dolari. În sferturi, Cîrstea va evolua împotriva jucătoarei cehe Petra Kvitova, locul 7 WTA şi cap de serie nr. 6. Pentru calificarea în sferturi la Rogers Cup, Cîrstea va primi 225 de puncte WTA şi un cec în valoare de 49.040 de dolari. În turul precedent, Cîrstea a trecut de daneza Caroline Wozniacki, locul 10 WTA.

CM DE SCRIMĂ

Sportivele Bianca Pascu şi Mihaela Bulică au fost eliminate, vineri, în primele două tururi ale probei de sabie din cadrul Campionatelor Mondiale de scrimă de la Budapesta. Pe tabloul de 64, Bulică a fost învinsă de sportiva americană Dagmara Wozniak, cu 15-10. Bianca Pascu a trecut în primul tur de Julieta Toledo (Mexic), cu 15-12, însă a fost eliminată în 16-imi de Galina Pundik (Ucraina), cu 15-13.

MECIUL BUTE - PASCAL AR PUTEA AVEA LOC ÎN IANUARIE

Partida dintre Lucian Bute şi Jean Pascal, care iniţial trebuia să se dispute pe 25 mai, dar a fost amânată din cauza accidentării pugilistului român, va avea loc, cel mai probabil, pe 25 ianuarie în „Bell Centre” din Montreal, a declarat managerul boxerului canadian, Yvon Michel. Pentru reprogramarea partidei au fost avansate două date, 7 decembrie 2013 şi 25 ianuarie 2014, însă arena din Montreal este ocupată în decembrie cu meciurile echipei de hochei profesionist Montreal Canadiens. Pascal (27-2-1, 16 KO) nu a mai luptat de pe 14 decembrie 2012, când l-a învins pe Aleksy Kuziemski, într-un meci de zece runde, iar până la partida cu Bute ar acumula 13 luni de inactivitate competiţională. Bute (31-1, 24 KO) a pierdut în mai 2012 centura IBF la supermijlocie şi a mai luptat într-un singur meci, cu rusul Denis Gracev în noiembrie, astfel că până la partida cu Pascal vor trece 14 luni. Bute a fost operat, pe 9 mai, la braţul stâng, meciul cu pugilistul canadian Jean Pascal, programat pe 25 mai, fiind astfel amânat.

MURRAY, ELIMINAT ÎN OPTIMI LA MONTREAL

Tenismanul britanic Andy Murray, locul 2 ATP, a fost eliminat în optimile de finală ale turneului Masters 1000 de la Montreal, de Ernests Gulbis (Letonia, locul 38 WTA), cu scorul de 6-4, 6-3. Anterior, Murray mai jucase de cinci ori cu Gulbis şi câştigase de fiecare dată. Acesta a fost prima competiţie la care a participat sportivul britanic după ce a câştigat, în urmă cu o lună, turneul de la Wimbledon. Gulbis va evolua în faza următoare împotriva lui Milos Raonic (Canada, locul 13 ATP), care l-a eliminat pe Juan Martin del Potro (Argentina, locul 7 ATP). Sârbul Novak Djokovic, locul 1 ATP, şi Rafael Nadal, locul 4 ATP, au obţinut şi ei calificarea în sferturile de finală. Liderul mondial a trecut în trei seturi, cu 2-6, 6-4, 6-4, de Denis Istomin (Uzbekistan, locul 66 ATP), iar Nadal l-a învins, cu 7-6 (7/5), 3-6, 6-4, pe Jerzy Janowicz (Polonia, locul 18 ATP).

RECORD MONDIAL LA 100 M MIXT ÎN BAZIN SCURT

Înotătoarea ungară Katinka Hosszu a stabilit joi seară, la Eindhoven, un record mondial în proba de 100 m mixt în bazin scurt, cu timpul de 57 de secunde şi 50 de sutimi. Recordul mondial precedent îi aparţinea tot sportivei din Ungaria, cu 57 de secunde şi 73 de sutimi, şi fusese stabilit în sesiunea de joi dimineaţă de la Eindhoven. Katinka Hosszu stabilise, miercuri, un record mondial şi în proba de 200 m mixt în bazin scurt, cu timpul de două minute, patru secunde şi 39 de sutimi.

RUTIERUL JENS VOIGT VA CONCURA ŞI ÎN 2014

Rutierul german Jens Voigt, care va împlini luna viitoare 42 de ani, a anunţat vineri, pe Twitter, că va concura şi în 2014. „Încă nu mă retrag! Voi concura cu bucurie tot sezonul viitor, la Antipozi, în Europa, în Asia şi în America. Voi avea tot anul viitor pentru a spune treptat „la revedere“ şi pentru a mă gândi la retragere, la finalul sezonului”, a declarat rutierul echipei RadioShack. Voigt, născut pe 17 septembrie 1971, a devenit rutier profesionist în 1997.