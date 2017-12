SIMONA HALEP, LA CEA MAI BUNĂ CLASARE ÎN IERARHIA WTA

Tenismena constănţeană Simona Halep a urcat un loc şi se află pe poziţia 22 WTA, cu 1.885 de puncte, cea mai bună clasare din carieră. În plus, sportiva în vârstă de 21 de ani este şi cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România în această ierarhie. Sorana Cîrstea a urcat şi ea o poziţie, pe 32, cu 1.560p, în timp ce Monica Niculescu se menţine pe locul 47, cu 1.225p. În Top 100 se mai află Irina-Camelia Begu, care a urcat un loc, pe 73, cu 876p, şi Alexandra Cadanţu, care a coborât şapte locuri, pe 77, cu 848p. La dublu, Niculescu a urcat două poziţii şi se află pe locul 48, cu 1.720p, în timp ce Begu a ajuns pe locul 62, în coborâre şapte locuri, cu 1.410p, iar Raluca Olaru a alunecat o poziţie, pe 82, cu 1.086p. Primele trei locuri în clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) 11.705p; 2. Maria Şarapova (Rusia) 9.235p; 3. Victoria Azarenka (Belarus) 8.825p.

VICTOR HĂNESCU OCUPĂ LOCUL 54 ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul Victor Hănescu a coborât două locuri în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, pe 54, cu 839 de puncte, fiind cel mai bine clasat jucător român. Adrian Ungur se menţine pe locul 94, cu 587p, în timp ce Marius Copil a coborât un loc, pe 137, cu 412p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău se menţine pe locul 16, cu 3.710p, iar Florin Mergea a urcat trei poziţii, pe 65, cu 1.106p, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sa. Pe primele trei locuri ale ierarhiei ATP de simplu se situează următorii jucători: 1. Novak Djokovici (Serbia) 12.310p; 2. Andy Murray (Marea Britanie) 9.360p; 3. David Ferrer (Spania) 7.120p.

ALEXANDRA CADANŢU S-A CALIFICAT ÎN TURUL 2 LA BAKU

Jucătoarea Alexandra Cadanţu, cap de serie numărul 4 şi locul 77 WTA, s-a calificat, ieri, în turul 2 al turneului de la Baku (Azerbaidjan), dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Românca a învins-o în runda inaugurală, cu 2-6, 6-0, 6-3, după două ore de joc, pe Michaella Krajicek (Olanda), poziţia 435 în ierarhia mondială. În turul 2, Cadanţu o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Kamilla Farhad (Azerbaidjan), beneficiară a unui wild-card, şi Mandy Minella (Luxemburg), locul 100 WTA. Pentru calificarea în turul 2 la Baku, Cadanţu va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 3.200 de dolari.

ROMÂNIA TINERET, LOCUL 7 LA CE DE BASCHET MASCULIN

Naţionala de baschet masculin tineret a României s-a clasat pe locul 7 la Campionatul European (Divizia B), găzduit de Piteşti, după ce a învins reprezentativa Olandei, scor 71-62 (26-29), dar a ratat calificarea în primul eşalon valoric al continentului. Marcatorii echipei României au fost Olah 16 puncte, Stoicoviciu 15, Movileanu 11, Damian 10, Păun 9, Petica 6, Bărăgău 2, Rotariu 2, în timp ce pentru Olanda s-au remarcat Vos 13 şi Hope 12 puncte. Anterior, tricolorii mici au încheiat grupa A pe locul 4, cu 7 puncte, având un bilanţ de două victorii (78-62 cu Slovacia şi 72-69 cu Luxemburg) şi trei înfrângeri (62-92 cu Polonia, 43-99 cu Marea Britanie şi 53-65 cu Ungaria). În sferturile de finală, vineri, România a fost învinsă de Belgia, scor 72-68 (36-28), iar în primul meci pentru locurile 5-8 a cedat în faţa Portugaliei, cu 59-80 (32-36). La startul CE de tineret (Divizia B) s-au aflat 12 echipe, primele trei clasate promovând în primul eşalon valoric al continentului.

TURUL FRANŢEI DIN ACEST AN, PRINTRE CELE MAI RAPIDE DIN ISTORIE

Ediţia centenară a Turului Franţei, încheiată duminică, la Paris, cu victoria britanicului Chris Froome (Sky), este a cincea cea mai rapidă din istoria „Marii Bucle“. În actuala ediţie a Turului Franţei, plutonul a avut o medie de 40,542 de kilometri la oră, în timp ce în 2012, atunci când Sky a câştigat competiţia cu Bradley Wiggins, media a fost de 39,883 de kilometri la oră. Recordul de viteză într-un Tur al Franţei s-a înregistrat în 2005, atunci când media a fost de 41,654 de kilometri la oră, ediţie câştigată de americanul Lance Armstrong, căruia ulterior i-au fost anulate toate cele şapte succese din „Marea Buclă“ după ce s-a dovedit că s-a dopat.

ECHIPA SKY A CÂŞTIGAT PESTE 500.000 DE EURO ÎN TURUL FRANŢEI

Echipa britanică de ciclism Sky a câştigat 525.690 de euro în Turul Franţei, dintre care 450.000 de euro reprezintă suma primită în urma victoriei lui Chris Froome. Sky a câştigat în Turul Franţei din 2012, atunci când a cucerit competiţia cu Bradley Wiggins, peste 800.000 de euro. Clasamentul premiilor încasate de echipele din Turul Franţei la ediţia din 2013 este următorul: 1. Sky 525.690 euro; 2. Movistar 344.980 euro; 3. Saxo 205.780 euro.

POLOIŞTII COSMIN RADU ŞI ANDREI IOSEP, CAMPIONI AI SUA

Poloiştii Cosmin Radu şi Andrei Iosep au câştigat campionatul în SUA, cu echipa New York Athletic Club, care s-a impus duminică seară în finala US Open, 11-10 cu Stanford. Cei doi poloişti români au decis să se alăture echipei americane pentru US Open, Cosmin Radu refuzând participarea cu echipa naţională la CM de la Barcelona, în timp ce Andrei Iosep nu a fost convocat de seleţionerul Vlad Hagiu. Iosep a pregătit naţionala Marii Britanii în ultimele săptămâni, la începutul acestei luni participând şi la un turneu amical, la Oradea, alături de România.

RUSIA A CÂŞTIGAT TURNEUL DE POLO JUNIORI DE LA IZVORANI

Selecţionata Rusiei a câştigat turneul internaţional de polo pentru juniori U-17 găzduit de Complexul Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani, după ce a învins cu scorul de 9-4 (4-0, 2-1, 1-1, 2-2) echipa României, duminică, în ultimul meci. Tricolorii, antrenaţi de Viorel Rus, câştigaseră primele două partide ale turneului, 12-4 cu Slovacia şi 12-8 cu Turcia, astfel că s-au clasat pe locul al doilea în urma acestui eşec. Pe locul al treilea a terminat Slovacia, care a dispus de Turcia cu 14-13.

MARC MARQUEZ A CÂŞTIGAT MP AL SUA LA MOTOGP

Pilotul spaniol al echipei Honda, Marc Marquez, a câştigat Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii la MotoGP, disputat duminică pe circuitul de la Laguna Seca. Marquez, liderul clasamentului general, i-a devansat pe germanul Stefan Bradl (Honda) şi pe italianul Valentino Rossi (Yamaha). Principalii rivali la titlu ai lui Marquez (20 de ani), spaniolii Dani Pedrosa (Honda) şi Jorge Lorenzo (Yamaha), au încheiat pe locurile 5 şi 6. Bradl, care a devenit la Laguna Seca primul german din istorie care a pleacă din pole-position la clasa regină, a reuşit cel mai bun rezultat din carieră. În clasamentul general, conduce Marquez, cu 163 de puncte, urmat de Pedrosa 147p şi Lorenzo 137p.

RUSIA A CÂŞTIGAT LIGA MONDIALĂ LA VOLEI MASCULIN

Echipa naţională de volei masculin a Rusiei, campioană olimpică anul trecut, la Londra, a câştigat Liga Mondială 2013, după ce a învins cu 3:0 (25:23, 25:19, 25:19) Brazilia, în finala disputată duminică la Mar del Plata (Argentina). Rusia a reuşit să câştige Liga Mondială pentru a patra oară. În finala mică, Italia a câştigat cu 3:2 (21:25, 25:21, 25:20, 21:25, 15:7) în faţa Bulgariei. Clasamentul final al Ligii Mondiale 2013 este următorul: 1. Rusia; 2. Brazilia; 3. Italia; 4. Bulgaria; 5. Canada; 6. Argentina; 7. Germania; 8. Serbia; 9. Iran; 10. Franţa; 11. Polonia; 12. SUA; 13. Cuba; 14. Olanda; 15. Coreea de Sud; 16. Finlanda; 17. Portugalia; 18. Japonia.

LA 14 ANI, A CÂŞTIGAT UN TURNEU DE GOLF PROFESIONIST!

Un thailandez în vârstă de 14 ani a devenit cel mai tânăr câştigător al unui turneu de golf profesionist, impunându-se duminică în Openul de la Hua Hin, competiţie organizată de Asociaţia Statelor din Asia de Sud-est (ASEAN). Pachara Khongwatmai s-a învoit de la şcoală săptămâna trecută pentru a participa la turneu! Înaintea lui Pachara, cel mai tânăr câştigător al unui turneu profesionist era japonezul Ryo Ishikawa, care s-a impus la o competiţie din Japonia, în 2007, la vârsta de 15 ani şi opt luni. La feminin, recordul de precocitate îi aparţine neo-zeelandezei Lydia Ko. Ea a înregistrat primul său succes la vârsta de 14 ani şi 248 de zile, în 2012, la un Open din Australia. Pachara este primul amator care câştigă o etapă din cadrul circuitului PGA ASEAN, care include 12 turnee.

KENYA L-A OMAGIAT PE CHRIS FROOME

Presa kenyană l-a omagiat ieri pe britanicul Chris Froome, câştigătorul ediţiei centenare a Turului Franţei, dar regretă că sportivul a ales să arboreze pe podium steagul Marii Britanii şi nu pe cel al Kenyei, ţara în care s-a născut. „De ce l-am lăsat să plece? Acum toată gloria revine Marii Britanii. Cu toate acestea, felicitări Froome. Ne bucurăm pentru tine”, a scris „Daily Nation“. Sub titlul „Turul Franţei, regele Froome”, publicaţia citată a pus pe prima pagină o poză cu Froome celebrând victoria. David Kinjah, în vârstă de 43 de ani, primul antrenor al lui Froome în Kenya, a ieşit duminică pe străzile din Nairobi, alături de alţi ciclişti, pentru a celebra victoria britanicului. „Putem sărbători o victorie kenyană, deşi succesul este atribuit Marii Britanii”, a declarat Kinjah. Chris Froome, născut pe 20 mai 1985, la Nairobi (Kenya), a purtat tricoul galben timp de 14 zile la Turul Franţei, competiţie la care a participat pentru a treia oară, după ce în 2012 a fost al doilea, iar în 2008 a fost pe locul 81. El a preluat tricoul galben în etapa a opta şi a câştigat în total trei etape. Froome este al doilea britanic care câştigă Turul Franţei, după Bradley Wiggins anul trecut, deşi în 2006 a reprezentat Kenya la Jocurile Commonwealth-ului.