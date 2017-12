TECĂU, ÎN TURUL AL DOILEA LA DUBLU, LA WIMBLEDON

Perechea formată din tenismanul constănţean Florin Mergea şi Max Mirnîi (Belarus), cap de serie nr. 7, s-a calificat, aseară, în turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Tecău şi Mirnîi au trecut, cu 4-6, 7-5, 6-3, 6-4, de cuplul Dominik Meffert / Philipp Oswald (Germania / Austria), după două ore şi zece minute. În turul secund, Tecău şi Mirnîi vor întâlni dublul australian Samuel Groth / Chris Guccione.

HALEP, ELIMINATĂ ÎN TURUL SECUND LA DUBLU, LA WIMBLEDON

Perechea Raluca Olaru / Olga Savciuk (România / Ucraina) a învins, ieri, cu 6-2, 6-4, cuplul Timea Babos / Mandy Minella (Ungaria / Luxemburg), în primul tur al probei de dublu de la Wimbledon, al treilea turneu Grand Slam al anului. În faza următoare, Olaru şi Savciuk vor juca împotriva echipei învingătoare din meciul Shuko Aoyama / Chanelle Scheepers (Japonia / Africa de Sud) - Anastasia Pavliucenkova / Lucie Safarova (Rusia / Cehia), cap de serie nr. 9. Calificarea în turul secund este recompensată cu un cec în valoare de 12.000 de lire sterline (14.000 de euro) de echipă. În schimb, celelalte românce au fost eliminate la dublu în primul tur. Constănţeanca Simona Halep şi Anna Tatishvili (Georgia) s-au impus, cu 6-2, în primul set al confruntării cu perechea Stephanie Foretz Gacon (Franţa) / Eva Hrdinova (Cehia), însă au pierdut următoarele două seturi, cu 3-6, 3-6. Monica Niculescu şi Dominika Cibulkova (Slovacia) au fost învinse de cuplul Anna-Lena Groenefeld (Germania) / Kveta Peschke (Cehia), favorite nr. 7, cu 6-4, 7-5, iar Irina Cammelia Begu şi Janette Husarova (Slovacia) au cedat, cu 3-6, 4-6, în duelul cu Julia Goerges (Germania) / Barbora Zahlavova Strycova (Cehia), cap se serie nr. 16. Învinsele vor primi un cec în valoare totală de 7.750 de lire sterline (aproximativ 9.000 de euro). Aseară, după închiderea ediţiei, Sorana Cîrstea (locul 23 WTA şi cap de serie nr. 22) a înfruntat-o, în turul al doilea la simplu feminin, pe italianca Camila Giorgi (93 WTA). Astăzi, Halep o va întâlni pe Na Li (China, locul 6 WTA şi cap de serie nr. 6), iar Alexandra Cadanţu pe japoneza Kimiko Date-Krumm (84 WTA), veterana circuitului profesionist la vârsta de 42 de ani.

ŞAPTE MEDALII NAŢIONALE PENTRU MICII ATLEŢI CONSTĂNŢENI

La finalul săptămânii trecute, pe stadionul „Iolanda Balaş Soter” din Bucureşti, a avut loc etapa finala Campionatului Naţional de copii 1, 2 şi 3, micii atleţi constănţeni reuşind să urce de şapte ori pe podium. Cele mai strălucitoare medalii au fost aduse de ştafeta 4x100 m de la Axiopolis Cernavodă, formată din Aron Bălan, Eduard Rusu, Marius Ghiţă şi Florin Silion, antrenaţi de Dan Băietu, şi de Darian Balagiu (LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa, antrenor Gabriel Zaharia) - la lungime copii 2, care au cucerit titlul naţional. La 300 m garduri copii 1, Andra Uşurelu (LPS „Nicolae Rotaru”, antrenor Carmen Botea), a obţinut medalia de argint, în timp ce Stere Şiangă (CS Farul, antrenor Evelina Lisenco) - la 300 m garduri copii 1, Andra Uşurelu - la 80 m garduri copii 1, Teodora Bălan (CS Farul, antrenor Evelina Lisenco) - la triatlon copii 2 şi Alexia Maria Dumitru (LPS „Nicolae Rotaru”, antrenor Carmen Botea) - la triatlon 300 au urcat pe ultima treaptă a podiumului.

SUPERLIGA DE RUGBY SE REIA PE 13 IULIE

Biroul Federal al Federaţiei Române de Rugby a decis ca SuperLiga CEC Bank să se reia pe 13 iulie, dată de la care se vor aplica noile reguli de legare a grămezii ordonate. Perioada de transferuri se va încheia pe 10 iulie, la ora 17.00. Etapa a 11-a programează următoarele meciuri: Steaua Bucureşti - Ştiinţa Baia Mare, RCJ Farul Constanţa - RCM UV Timişoara şi CSM Bucureşti - „U“ Cluj. Dinamo Bucureşti stă. În clasament, pe primul loc se află Steaua Bucureşti, cu 32 de puncte (9 jocuri), urmată de Ştiinţa Baia Mare 31p (8j), RCM Timişoara 30p (8j), RCJ Farul Constanţa 25p (9j), Dinamo Bucureşti 9p (9j), CSM Bucureşti 8p (8j) şi „U“ Cluj 5p (9j).

ROMÂNIA A URCAT UN LOC ÎN CLASAMENTUL IRB

Naţionala României a urcat un loc în clasamentul mondial dat publicităţii de International Rugby Board, „Stejarii” ocupând în această săptămână a 17-a poziţie, cu 66,18 puncte. Pe primul loc se menţine campioana mondială en titre, Noua Zeelandă, cu 90,08p, urmată de Africa de Sud (87,03p) şi de Australia (86,87p). România mai este devansată de Anglia, Franţa, Ţara Galilor, Samoa, Irlanda, Scoţia, Argentina, Tonga, Italia, Fiji, Japonia, Canada şi Georgia.

MEDALII PENTRU ROMÂNI LA CE DE LUPTE PENTRU CADEŢI

Tinerii sportivi români au cucerit până acum două medalii de argint şi două de bronz la Campionatele Europene de lupte pentru cadeţi, care au loc în localitatea muntenegreană Bar. Kriszta Incze a luat argintul la categoria 60 kg, după ce a fost învinsă în finală de unguroaica Ramona Galambos. George Mariea a cucerit şi el medalia de argint la 69 kg, stilul greco-romane, pierzând finala cu turcul Serkan Akkoyun. Medalii de bronz au obţinut Georgiana Burduf, la 46 kg, şi Suzanna Şeicariu, la 49 kg.

JURATONI VA DEBUTA ÎN AUGUST LA PROFESIONIŞTI

Pugilistul Bogdan Juratoni, vicecampion european la Minsk, luna aceasta, va debuta în boxul profesionist pe 10 august, într-un eveniment organizat de AIBA Pro Boxing (APB) în Brazilia. El va boxa într-un meci cu caracter demonstrativ împotriva brazilianului Esquiva Florentino Falcao, vicecampion olimpic în 2012 şi medaliat cu bronz la Mondialele din 2011, la aceeaşi ediţie ca Juratoni. După acest meci, boxerul în vârstă de 23 de ani va decide cu ce echipă va semna şi în ce competiţie va evolua în viitor, APB sau World Series of Boxing (ambele sunt girate de AIBA).

130 DE SPORTIVI LA STARTUL TURULUI CICLIST AL ROMÂNIEI

130 de sportivi din 13 ţări vor participa la ediţia cu numărul 50 a Turului Ciclist al României, care se va desfăşura în perioada 30 iunie - 6 iulie, pe un traseu care va însuma 1.033 km cu diferenţe de altitudine de 2.000 m. Competiţia, care va străbate 33 de judeţe, va începe la Marghita (judeţul Bihor) şi se va încheia la Bucureşti. Programul etapelor este următorul - 30 iunie: Marghita - contratimp echipe; 1 iulie: Marghita - Carei - Satu Mare - Baia Mare; 2 iulie: Reghin - Odorhei - Miercurea Ciuc; 3 iulie: Bicaz - Tg. Neamţ - Botoşani; 4 iulie: Botoşani - Vaslui; 5 iulie: Vaslui - Tecuci - Galaţi; 6 iulie: Buzău - Urziceni - Bucureşti. La startul întrecerii s-au înscris 18 echipe, lotul României urmând să fie compus din şapte ciclişti. Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Eduard Novak, medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice de la Londra, va concura pentru Tuşnad Cycling Team. La conferinţa de prezentare a ediţiei a 50-a a Turului României, Eduard Novak şi secretarul general Vasile Selejan s-au acuzat reciproc. Novak a afirmat că speră ca oamenii cu idei vechi să îşi dea demisia, iar Selejan l-a învinuit pe Novak de deturnare de fonduri.

ŞARAPOVA, ELIMINATĂ DE NR. 131 MONDIAL

Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova, cap de serie nr. 3, a fost eliminată, aseară, în turul al doilea la Wimbledon, de portugheza Michelle Larcher de Brito, nr. 131 mondial, în două seturi, scor 6-3, 6-4. Finalistă la Roland Garros în urmă cu 20 de zile, Şarapova era una din principalele favorite la Wimbledon, după americanca Serena Williams. Michelle Larcher de Brito, jucătoare venită din calificări, o va întâlni în turul al treilea pe Karin Knapp (Italia), care a eliminat-o pe Lucie Safarova (Cehia), scor 4-6, 6-4, 6-4.

FEDERER, OBLIGAT SĂ-ŞI SCHIMBE ÎNCĂLŢĂMINTEA

Organizatorii turneului de la Wimbledon i-au transmis tenismanului elveţian Roger Federer că nu mai are voie să poarte la meciuri încălţăminte cu talpă de culoare portocalie, deoarece încalcă codul de ţinuta albă, obligatoriu la competiţia găzduită de All England Club, informează BBC. Federer, de şapte ori câştigător la Wimbledon, a purtat pantofi sport cu talpă portocalie la partida disputată, luni, în primul tur, împotriva lui Victor Hănescu, pe care elveţianul a câştigat-o cu 6-3, 6-2, 6-0. „Incluzând şi perioada de încălzire, jucătorii de la Wimbledon trebuie să fie îmbărcaţi aproape în totalitate în alb”, precizează regulamentul turneului. Un purtătorul de cuvânt al All England Club a declarat pentru BBC că şi altor jucători li s-a atras atenţia cu privire la echipamentul lor. Cu toate acestea, deţinătoarea trofeului în proba feminină, jucătoarea americană Serena Williams, nu a fost avertizată cu privire la pantofii sport cu ornamente portocalii pe care i-a purtat la primul său meci. Pentru a evita asemenea probleme, regulamentul turneului prevede ca producătorii de echipament sportiv să trimită organizatorilor designul ţinutelor jucătorilor înainte de începerea competiţiei. Însă această măsură nu este valabilă în cazul încălţămintei.

DARCIS A DECLARAT FORFAIT LA WIMBLEDON

Jucătorul belgian de tenis Steve Darcis, care l-a eliminat, luni, pe Rafael Nadal, în runda inaugurală la Wimbledon, a declarat forfait pentru turul al doilea, din cauza unei accidentări la umărul drept, au anunţat organizatorii. Darcis, nr. 135 mondial, s-a accidentat după ce a căzut în meciul cu Nadal, câştigat cu scorul de 7-6, 7-6, 6-4. După un ultim test susţinut ieri dimineaţă, Darcis a renunţat să-l întâlnească pe polonezul Lukasz Kubot, care a obţinut astfel calificarea în turul al treilea.

AZARENKA NU A MAI JUCAT ÎN TURUL SECUND LA WIMBLEDON

Jucătoarea bielorusă de tenis Victoria Azarenka, accidentată la genunchiul drept, a declarat forfait pentru turul al doilea la Wimbledon, au anunţat, ieri, organizatorii. Nr. 2 mondial, Azarenka s-a accidentat, luni, în primul tur, după ce a alunecat la începutul setului al doilea în meciul cu portugheza Maria Joao Koehler. Cap de serie nr. 2 la Wimbledon, Azarenka a primit îngrijiri pe parcursul mai multor minute, dar a câştigat meciul cu sportiva portugheză, scor 6-1, 6-2. Învingătoare la Openul Australiei în luna ianuarie, Azarenka ar fi trebuit să o întâlnească, ieri, la Wimbledon, pe italianca Flavia Pennetta, în primul meci de pe terenul central. Pennetta a acces în turul al treilea, unde o va întâlni pe Alize Cornet (Franţa).

GLENN RIVERS ESTE NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI LA CLIPPERS

Tehnicianul Glenn Rivers, care a pregătit echipa Boston Celtics în ultimii ani, este noul antrenor al formaţiei Los Angeles Clippers, au anunţat cele două grupări din NBA. Rivers, care îi succede lui Vinny Del Negro, va ocupa şi funcţia de vicepreşedinte al departamentului sportiv de la Clippers. Cele două echipe nu au precizat detaliile tranzacţiei, dar presa americană scrie că ar fi vorba de o înţelegere de 21 de milioane de dolari, contractul antrenorului fiind valabil trei ani. Acordul mai prevede că LA Clippers cedează echipei Boston Celtics un prim tur al draft-ului, bursa anuală a tinerilor jucători, în 2015. Glenn „Doc” Rivers, în vârstă de 51 de ani, campion al NBA în 2008, ca antrenor la Celtics, a jucat pentru Clippers în sezonul 1991-1992.