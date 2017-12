START ÎN RALIUL DELTEI 2013

Raliul Deltei 2013 porneşte astăzi la drum, la ora 20.00, în Piaţa Civică din Tulcea, fiind programat startul festiv. Delta Rally 2013 este o etapă complet nouă pentru piloţii din Campionatul Naţional de Raliuri Dunlop, prima etapă pe macadam din actualul sezon al CN de raliuri. Cele 44 de echipaje care vor lua startul în Delta Rally 2013 vor efectua astăzi, de la ora 19.30, în centrul oraşului Tulcea, city demo (parada echipajelor). Vineri (de la ora 12.00) şi sâmbătă (de la ora 10.00) vor avea loc cele două etape ale Raliului Deltei. Festivitatea de premiere se va desfăşura sâmbătă seară, de la ora 19.30, pe Faleza din Tulcea.

GRAV ACCIDENT RUTIER PENTRU VOLEIBALISTA CONSTĂNŢEANĂ IULIANA NUCU

Voleibalista constănţeană Iuliana Nucu a suferit un accident de circulaţie, fiind lovită de o maşină la sfârşitul săptămânii trecute, pe când era în vacanţă la Horezu. Sportiva clubului Dinamo Bucureşti este internată într-un spital din Bucureşti, a fost operată la gambă şi viaţa nu îi este pusă în pericol. Nu are leziuni la organele interne, dar se pare că accidentarea la gambă, ruptură de muşchi, este destul de serioasă. Născută la Constanţa, pe 4 octombrie 1980, Iuliana Nucu are 1,86 m înălţime şi joacă pe postul de centru. În Italia a jucat la echipele Asystel Novara (2003-2006), Sassuolo Volley (2006-2009), Urbino Volley (2009-2010) şi Norda Foppapedretti Bergamo (2010-2012), după ce anterior evoluase la CS Farul Constanţa (1996-1999) şi la CSU Metal Galaţi (1999-2003). În sezonul recent încheiat, Nucu a jucat pentru Icos Crema, până la finalul turului, când echipa s-a retras din campionat, apoi a revenit în România şi a evoluat în retur pentru Dinamo Bucureşti. Conform presei italiene, ea tocmai semnase un contract pe un an cu Agil Novara, formaţie nou promovată în primul eşalon.

TECĂU ŞI MIRNÎI, ÎN TURUL SECUND LA DUBLU LA ROLAND GARROS

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi Max Mirnîi (Belarus), cap de serie nr. 5, s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Roland Garros, după ce a trecut, ieri, în primul tur, cu 6-0, 7-6 (7/3), de francezii Adrian Mannarino şi Benoit Paire. În turul secund, Tecău şi Mirnîi vor juca împotriva învingătorilor din meciul Nicholas Mahut / Michael Llodra (Franţa) vs. Mateusz Kowalczyk / Lukas Rosol (Polonia / Cehia). Tot ieri, perechea Victor Hănescu / Gilles Muller (România / Luxemburg) a fost învinsă, cu 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, de cuplul Ivan Dodig / Marcelo Melo (Croaţia / Brazilia), cap de serie nr. 12, în primul tur. Perechea Florin Mergea / Philipp Marx (România / Germania) este calificată şi ea în turul al doilea, în care care vor întâlni cuplul învingător din partida Colin Fleming / Jonathan Marray (Marea Britanie), cap de serie nr. 10 - Feliciano Lopez / Andre Sa (Spania / Brazilia). În primul tur, Mergea şi Marx au învins, marţi seară, cu 6-3, 7-6 (7/4), cuplul francez Gael Monfils / Josselin Ouanna.

CUPA “GHEORGHE BACULA”, EDIŢIA A II-A

Astăzi, de la ora 10.00, la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria Montessori” din Constanţa (fosta Şcoală Specială nr. 2), se va desfăşura a doua ediţie a Cupei “Gheorghe Bacula”, competiţie organizată în memoria fostului profesor de educaţie fizică şi sport şi om de fotbal Gheorghe Bacula. În cadrul Cupei “Gheorghe Bacula” vor avea loc întreceri de fotbal, tenis de masă, atletism şi parcurs aplicativ.

SORANA CÎRSTEA, ÎN TURUL AL TREILEA LA ROLAND GARROS

Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 30 WTA şi cap de serie nr. 26, s-a calificat, aseară, în turul al treilea al turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o, cu 6-1, 6-4, pe sportiva suedeză Johanna Larsson, locul 66 WTA, în 61 de minute de joc. În faza următoare, Cîrstea o va întâlni pe Serena Williams, nr. 1 WTA, care a dispus, în primul tur, cu 6-1, 6-2, de Caroline Garcia (Franţa, locul 114 WTA). Cîrstea şi Williams s-au mai întâlnit o dată, anul trecut, la Stanford, jucătoarea din SUA câştigând cu 6-1, 6-2. La dublu, perechea Monica Niculescu / Vania King (România / SUA) s-a calificat, ieri, în turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, după ce a trecut cu 2-6, 7-5, 6-2 de cuplul Eva Birnerova / Stefanie Voegele (Cehia / Elveţia). În turul secund, Niculescu şi King le vor întâlni pe învingătoarele partidei Mona Barthel / Liga Dekmeijere (Germania / Letonia) vs. Ashleigh Barty / Casey Dellacqua (Australia, cap de serie nr. 14).

MARIUS IONESCU, PE LOCUL 12 LA MANCHESTER, DUPĂ KIPSIRO, KIPSANG ŞI GEBRSELASSIE

Maratonistul român Marius Ionescu, alias “Piciu”, s-a clasat, marţi, pe locul 12 la Manchester “Bupa 10 k”, una dintre cele mai prestigioase serii de alergări pe distanţa de 10 km, după medaliaţii mondiali şi olimpici Moses Kipsiro, Wilson Kipsang şi Haile Gebrselassie. “Piciu” a realizat un timp de 29 de minute şi 59 de secunde, în timp ce primii trei clasaţi au fost ugandezul Moses Kipsiro (27 de minute şi 52 de secunde), kenyanul Wilson Kipsang Kiprotich (27 de minute şi 53 de secunde) şi etiopianul Haile Gebrselassie (28 de minute).

PLAY-OFF ÎN NBA

Pacers a reuşit să egaleze pentru a doua oară în finala Conferinţei Estice a NBA, după ce a câştigat partida a patra a seriei cu Heat: Indiana Pacers - Miami Heat 99-92 (2-2 la general). Pacers a condus clar ostilităţile în meciul de marţi seara, Heat punând în pericol victoria gazdelor abia pe final, dar eliminare lui James (şase greşeli personale) cu 56 secunde înaintea finalului a pus capăt speranţelor campioanei de a câştiga meciul. Partida a cincea a seriei se joacă în această noapte în Florida.

CLUBUL SACRAMENTO KINGS ESTE DE VÂNZARE

Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a aprobat vânzarea echipei Sacramento Kings unui grup deţinut de omul de afaceri americano-indian Vivek Ranadive. În unanimitate, Consiliul guvernatorilor din NBA a autorizat familia Maloof, proprietara francizei californiene din 1999, să opereze această vânzare, pentru o sumă estimată la 347 milioane dolari. O nouă sală de 18.500 de locuri urmează a fi construită la Sacramento, o parte din bani provenind din fonduri publice. Candidatura lui Vivek Ranadive, fondator al grupului de real-time computing TIBCO, a fost preferată celei a directorului general Microsoft, Steve Ballmer, care intenţiona să mute clubul la Seattle, aflat fără echipă în NBA de la mutarea echipei sale la Oklahoma City, în 2007. Celebra SuperSonics, campioană în 1979, a activat în NBA din 1967 până în 2008, de atunci numindu-se Oklahoma City Thunder.

NIKE PUNE CAPĂT PARTENERIATULUI CU FUNDAŢIA LIVESTRONG

Fabricantul de echipament sportiv Nike a pus capăt parteneriatului cu fundaţia de luptă împotriva cancerului Livestrong, a anunţat organismul fondat de Lance Armstrong, fostul septuplu câştigător al Turului ciclist al Franţei, ulterior declasat pentru dopaj. Nike a afirmat, la rândul său, că va înceta progresiv producţia colecţiei Livestrong, care cuprinde încălţăminte, haine şi accesorii, până la finalul anului. „Vom continua să susţinem fundaţia Livestrong prin finanţarea directă a acţiunilor care duc la îmbunătăţirea rezultatelor în lupta cu cancerul”, se mai arată într-un comunicat al concernului american, fără a menţiona însă amploarea sau forma finanţării. Nike a rupt toate legăturile cu Armstrong în octombrie 2012, după ce fostul rutier american a fost constrâns să mărturisească că s-a dopat în faţa probelor prezentate de Agenţia Americană Antidopaj (USADA). Armstrong a fondat Livestrong în 1997, după ce a învins un cancer testicular, care se extinsese şi la creier şi alte părţi din corp. De la înfiinţarea sa, fundaţia a strâns peste 550 milioane dolari şi a ajutat 2,5 milioane bolnavi.

JOCURILE MICILOR STATE EUROPENE, ÎN LUXEMBURG

Ediţia a 15-a a Jocurilor Micilor State ale Europei (JPEE), care reuneşte nouă delegaţii venite din ţările populate cu mai puţin de un milion de locuitori, au început la Luxembourg sub deviza: „Nu din cauză că eşti mic nu poţi face precum cei mari!” Islanda, Andorra, Cipru, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino şi Muntenegru sunt ţările ai căror sportivi, încă din 1985, o dată la doi ani, iau parte la Jocurile “lor” Olimpice, o competiţie concepută special pentru ele. „Chiar sunt ca JO, dar mai mici şi mai relaxate”, a subliniat coordonatorul luxemburghez al evenimentului, Roby Reiland. În fapt, respectivele ţări figurează cu greu în palmaresul olimpic: în istoria Jocurilor Olimpice toate cele nouă ţări au obţinut în total doar opt medalii! În programul JPEE figurează 11 discipline, la care sunt înscrişi 857 de sportivi: baschet, volei, volei pe plajă, tenis de masă, nataţie, judo, tir, atletism, gimnastică, tenis şi ciclism.

CIO A REŢINUT LUPTELE PE “LISTA SCURTĂ” PENTRU SPORTURILE DIN PROGRAMUL JO ÎNCEPÂND DIN 2020

Comisia Executivă a Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) a reţinut, ieri, luptele, baseball/softball şi squash-ul pe “lista scurtă” a sporturilor candidate pentru introducerea în programul Jocurilor Olimpice de vară începând din 2020, a anunţat purtătorul de cuvânt al comitetului, Mark Adams. AFP notează că aceste trei sporturi vor fi propuse sesiunii CIO de la Buenos Aires din 8 septembrie, care va alege un singur sport pentru programul olimpic începând din 2020. Pentru a permite renovarea programului olimpic, comisia executivă a decis, în februarie, spre surpriza generală, să scoată luptele de la JO, începând din 2020. Apărătorii acestui sport au fost nevoiţi să depună candidatura pentru reintroducerea în program, celelalte sporturi candidate fiind: squash, baseball/softball, escaladă, karate, wushu, wakeboarding (un sport nautic) şi roller sports.