FC VASLUI A MARCAT GOLUL 350 ÎN LIGA 1

FC Vaslui a marcat golul 350 în Liga 1 la fotbal prin fundaşul Pavel Celeban în partida câştigată, sâmbătă, pe teren propriu, cu 4-1, în faţa formaţiei Dinamo Bucureşti, în etapa a 32-a, informează site-ul oficial al FRF. Ultima oară când formaţia dinamovistă pierduse în campionat la o diferenţă de trei goluri fusese pe 21 mai 2011, tot cu 1-4, în deplasare, cu FC Timişoara. Steaua Bucureşti, învinsă de Viitorul Constanţa cu 5-2, nu mai primise cinci goluri pe teren propriu de meciul cu AS Bacău, scor 1-5, disputat pe 17 august 1996. Formaţia constănţeană a primit golul 50 în Liga 1 de la Stefan Nikolic. La meciul său cu nr. 100 în Liga 1, atacantul Marian Constantinescu (Ceahlăul Piatra Neamţ) a reuşit golul 10. Jucătorii Dedu (U. Cluj) şi Onicaş (Viitorul Constanţa) s-au aflat la meciul 50 în Liga 1, în timp ce fotbaliştii Radu şi Roman (ambii Dinamo Bucureşti), Drăghia (Rapid Bucureşti) şi Kovacs (U. Cluj) au debutat în prima divizie. Atacantul Eric de Oliveira (Gaz Metan Mediaş) a marcat golul 30 în Liga 1, iar B. Apostu (U. Cluj) pe cel de-al 20-lea. Jucătorii Bambara (Concordia Chiajna), Ciolacu (Rapid Bucureşti), Larie şi Nikolov (ambii Viitorul Constanţa) au reuşit primele goluri în Liga 1. După Cadu (CFR Cluj), Florin Costea (CS Turnu Severin) a devenit al doilea jucător din acest sezon care a ratat două lovituri de la 11m. Arbitrul asistent Dragoş Iliescu s-a aflat la meciul 150 în Liga 1.

VIITORUL, IAŞI, CHIAJNA ŞI CEAHLĂUL VOR SĂ RĂMÂNĂ ÎN LOCUL CELOR FĂRĂ LICENŢĂ

Reprezentanţii cluburilor Viitorul Constanţa, CSMS Iaşi, Concordia Chiajna şi Ceahlăul Piatra Neamţ au solicitat, ieri, conducerii Federaţiei Române de Fotbal să se găsească o modalitate pentru a rămâne în Liga 1 pe locurile cluburilor care nu au primit licenţa. Gheorghe Hagi (Viitorul Constanţa), Florin Prunea (CSMS Iaşi), Ion Butoi (Concordia Chiajna) şi Vicenţiu Iorgulescu (Ceahlăul Piatra Neamţ) au discutat, marţi dimineaţă, cu preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, după care s-au întâlnit cu oficiali ai Federaţiei Române de Fotbal. „Hagi, Prunea şi restul au plecat la federaţie împreună cu Vali Alexandru şi directorul de competiţii de la LPF. Din punct de vedere regulamentar, Hagi şi restul au dreptate. Pentru că Adunarea Generală a aprobat ca ediţia 2013-2014 a Ligii I să aibă 18 echipe. Când s-a luat decizia în Comitetul Executiv să nu se mai înlocuiască echipele (n.r. - cele care nu au primit licenţa) atunci trebuia să se vină cu o soluţie. Scrie iar DNA pe noi dacă hotărârea Adunării Generale este pentru 18 echipe şi noi facem 12. Nu ştiu forma. Eu ştiu că trebuie să rămână 18 echipe. Eu sunt pentru a se respecta hotărârile Adunării Generale. Cum a putut Comitetul Executiv să rezolve problema Ligii a II-a şi să nu ţină cont de caietul de licenţiere poate şi la prima ligă să facă la fel, dar cluburile să nu joace în cupele europene. Este la fel, problema este ca FRF să vrea să ajute Liga 1. Bineînţeles că se poate şi ar fi şi legal. Fiecare e subiectiv, dar eu văd lucrurile în mare, U Cluj şi Rapid ar trebui să rămână în Liga 1 şi nu joacă în cupele europene“, a declarat Dragomir.

RAŢ A SEMNAT UN CONTRACT PE TREI SEZOANE CU WEST HAM UNITED

Fundaşul Răzvan Raţ a semnat un contract pe trei sezoane cu West Ham United, după ce a efectuat vizita medicală, a anunţat Daily Mail. În vârstă de 32 de ani, Raţ a evoluat în ultimele nouă sezoane la Şahtior Doneţk, contractul său expirând în iunie. West Ham United, echipă antrenată de Sam Allardyce, a ocupat locul 10 în sezonul care tocmai s-a încheiat în Anglia.

TORJE RĂMÂNE LA GRANADA ŞI ÎN SEZONUL VIITOR

Mijlocaşul Gabriel Torje va continua la Granada şi în sezonul viitor, a declarat Cristea Opria, agentul internaţionalului român site-ului tuttomercatoweb.com. „Acum sunt în Italia, mâine voi merge în Spania pentru a mă întâlni cu oficialii clubului Granada. După ce se termină acest sezon, Torje va semna un nou contract”, a afirmat Opria. În vârstă de 23 de ani, Torje a fost achiziţionat de Udinese de la Dinamo, în septembrie 2011. Un an mai târziu, Torje a fost împrumutat de Udinese la Granada. Cele două echipe sunt finanţate de omul de afaceri italian Gianpaolo Pozzo.

CHIPCIU A FOST OPERAT

FC Steaua Bucureşti a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că mijlocaşul Alexandru Chipciu, accidentat în partida câştigată cu Dinamo Bucureşti, scor 2-0, a fost operat de către o echipă condusa de doctorul Ioan Codorean. Fractura de tibie dreaptă (pilon posterior) a fost stabilizată cu ajutorul unei plăci cu şuruburi, iar intervenţia reuşită va fi urmată de o perioadă de imobilizare. Conform steauafc.com, reabilitarea propriu-zisă, care a fost estimată la patru luni şi jumătate, va începe imediat după ce se va renunţa la aparatul gipsat.

GENOA, INTERESATĂ DE ACHIZIŢIONAREA FUNDAŞULUI IVO PINTO

Fundaşul dreapta portughez al echipei CFR Cluj, Ivo Pinto, se află în atenţia clubului italian Genoa, care a reuşit în actualul sezon salvarea de la retrogradare, a anunţat, ieri, site-ul tuttomercatoweb.com. În vârstă de 23 de ani, Ivo Pinto a fost achiziţionat de CFR Cluj în 2012 de la formaţia FC Porto, după ce anterior mai jucase sub formă de împrumut la echipele Gil Vicente, Vitoria Setubal, Covilha şi Uniao Leiria. Genoa a încheiat actualul sezon din Serie A pe locul 17, primul neretrogradabil.

PREŞEDINTELE BRAZILIEI A INAUGURAT STADIONUL DIN RECIFE

Preşedintele Braziliei, Dilma Rousseff, a inaugurat stadionul “Pernambuco” din Recife, una dintre cele şase arene care va găzdui meciuri la Cupa Confederaţiilor la fotbal de luna viitoare. „Trebuie să demonstrăm că ţara este pregătită, ca suntem capabili să construim stadioane şi că ne vom onora angajamentele luate în faţa FIFA. Sunt sigură că vom prezenta un fotbal de calitate”, a declarat Rousseff. Stadionul “Pernambuco”, care are o capacitate de 46.000 de locuri, a fost construit special pentru Cupa Confederaţiilor din acest an şi pentru Cupa Mondială din 2014. Ridicarea arenei a costat aproximativ 200 de milioane de euro. Un prim meci-test a fost organizat luni între două echipe formate din muncitori care au participat la construcţia stadionului. Un al doilea test este programat miercuri, când va avea loc un meci amical între echipa locală Clube Nautico Capibaribe şi formaţia portugheză Sporting Lisabona.

BALE CONTINUĂ LA TOTTENHAM

Gareth Bale, jucător aflat în fruntea listei de achiziţii a celor mai importante cluburi europene, va rămâne la Tottenham Hotspur, anunţă presa engleză. Internaţionalul galez urmează să semneze un nou contract şi va avea un salariu de 130.000 de mii de lire pe săptămână. Noul salariu al lui Bale este dublu faţă de cel încasat de următorul cel mai bine plătit jucător al grupării londoneze! Clauza de reziliere, în valoare de 50 de milioane de lire, va fi activă doar din vara anului următor, astfel că Bale va rămâne pe White Hart Lane pentru cel puţin încă un sezon, indiferent de ofertele care vor veni pe numele său. După sezonul viitor, conform unor surse apropiate clubului din Londra, jucătorul galez va fi transferat la Real Madrid, în virtutea parteneriatului semnat între cele două cluburi după vânzarea de anul trecut în Spania a lui Luka Modric. Bale se află la Tottenham din 2007, perioadă în care a jucat 203 partide şi a marcat 55 de goluri.

REAL MADRID ŞI JUVENTUS NEGOCIAZĂ UN SCHIMB HIGUAIN - LICHSTEINER

Juventus Torino a început negocierile pentru transferul atacantului argentinian Gonzalo Higuain de la Real Madrid, în tranzacţie urmând să fie inclus şi fundaşul elveţian al grupării torineze, Stephan Lichsteiner, jucător apreciat de viitorului antrenor al echipei spaniole, Carlo Ancelotti. Real solicită 25 de milioane de euro în schimbul lui Higuain, iar oficialii lui Juve speră să reducă valoarea acestei operaţiuni prin includerea în tranzacţie a lui Lichsteiner. Dacă sosirea lui Ancelotti la Real se va confirma, apărătorul elveţian va fi unul dintre jucătorii solicitaţi de tehnicianul italian, care a dorit să-l aducă şi anul trecut, la Paris Saint-Germain. Lichsteiner este văzut ca o soluţie pentru întărirea defensivei lui Real, compartimentul cu cele mai mari probleme în acest sezon pentru gruparea de pe “Santiago Bernabeu”.

MAZZARRI AR PUTEA FI NOUL ANTRENOR AL LUI PSG

Italianul Walter Mazzarri, care s-a despărţit duminică de Napoli, după ultima etapă din Serie A, ar putea s-o antreneze din viitorul sezon pe Paris Saint-Germain, recenta câştigătoare a titlului de campioană a Franţei. Este aproape sigur că actualul antrenor al lui PSG, Carlo Ancelotti, va pleca la finalul sezonului, ceea ce face ca presa să speculeze în legătură cu venirea unor tehnicieni pe banca formaţiei pariziene. Venit la Napoli în 2009, tehnicianul de 51 de ani a readus echipa din sudul Italiei în rândul celor mai valoroase din Peninsulă. Dacă ar semna cu PSG, Mazzarri l-ar regăsi aici pe fostul său jucător Ezequiel Lavezzi. În plus, venirea sa ar constitui pentru PSG un atu în cursa pentru aducerea lui Edinson Cavani, golgheterul lui Napoli şi al Serie A. Alt nume invocat de presă pentru înlocuirea lui Ancelotti este spaniolul Luis Enrique. Acesta are o experienţă restrânsă ca antrenor: după trei ani la cârma echipei secunde a Barcelonei, în sezonul trecut el a dezamăgit la AS Roma, după care nu a mai pregătit nicio formaţie.

ROBERTO CARLOS VA ANTRENA ECHIPA TURCĂ SIVASSPOR

Fostul fotbalist brazilian Roberto Carlos va antrena echipa turcă Sivasspor, el urmând să semneze un contract pe trei sezoane, a anunţat presa din Turcia. În vârstă de 40 de ani, Roberto Carlos a făcut parte până acum din staff-ul tehnic al olandezului Guus Hiddink la Anji Mahacikala. Sivasspor a terminat pe locul 12 în sezonul reent încheiat al campionatului Turciei.

FRANK DE BOER ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU AJAX

Antrenorul Frank de Boer şi-a prelungit contractul cu Ajax Amsterdam pentru încă trei sezoane, informează site-ul oficial al grupării olandeze. Managerul olandez în vârstă de 43 de ani, care a venit la Ajax în 2010, va rămâne la club până pe 30 iunie 2017. Cu Frank de Boer la conducere, Ajax a câştigat ultimele trei ediţii ale campionatului Olandei.

CLICHY RĂMÂNE LA MANCHESTER CITY

Fundaşul lateral francez Gael Clichy a semnat un nou contract pe patru ani cu clubul Manchester City. Clichy, în vârstă de 27 de ani, s-a transferat la City în 2011, de la Arsenal, şi a disputat 74 de meciuri. Noul său contract este valabil până în 2017. „Când văd calitatea jucătorilor din jurul meu şi proiectul care prinde contur, atunci simt că mă aflu în locul potrivit”, a declarat internaţionalul francez.

BROOKLYN BECKHAM A SEMNAT CU QUEENS PARK RANGERS

Brooklyn Beckham, fiul cel mare al fostului fotbalist David Beckham, a semnat un contract cu formaţia Queens Park Rangers, a anunţat The Sun. În vârstă de 14 ani, Brooklyn Beckham a jucat şi la Los Angeles Galaxy, când David Beckham evolua la formaţia din MLS. David Beckham, în vârstă de 38 de ani, s-a retras din fotbal săptămâna trecută, după 20 de ani de carieră. David Beckham este primul englez care a câştigat titlul în patru ţări diferite, în Anglia - cu Manchester United, în Spania - cu Real Madrid, în SUA - cu LA Galaxy şi în Franţa - cu Paris Saint-Germain.