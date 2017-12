LIGA 1 LA FOTBAL

Rezultatele partidelor din etapa a 31-a a Ligii 1 la fotbal - vineri: Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti 0-2 (Boubacar 13-autogol, Cr. Tănase 70); sâmbătă: Gaz Metan Mediaş - Oţelul Galaţi 1-2 (Vitinho 47 / Benga 49, Vancea 59), Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Vaslui 0-2 (Temwanjera 62, Antal 75); duminică: Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti 1-1 (Ghionea 47/ Grozav 44), CS Turnu Severin - Pandurii Tg. Jiu 1-3 (Fl.Costea 62 / Anton 33, 36-pen., Ibeh 49). Aseară, după închiderea ediţiei, s-a disputat meciul Astra Giurgiu - Rapid Bucureşti. Astăzi sunt programate următoarele jocuri: U. Cluj - CSMS Iaşi (ora 19.00, Digi Sport 1), FC Braşov - CFR Cluj (ora 19.30, Dolce Sport 1), FC Viitorul Constanţa - Gloria Bistriţa (ora 21.30, Digi Sport 1).

LIGA A II-A LA FOTBAL

Rezultatele meciurile din etapa a 26-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria 1: FC Farul Constanţa - Chindia Tîrgovişte 4-1, FC Botoşani - Săgeata Năvodari 4-0, Delta Tulcea - Sportul Studenţesc Bucureşti 6-0, Rapid CFR Suceava - CF Brăila 0-1, Dunărea Galaţi - CSM Unirea Slobozia 2-0, Dinamo II Bucureşti - ACS Buftea 0-1. CS Otopeni a stat. Clasament: 1. FC Botoşani 47p (golaveraj: 41-16), 2. SĂGEATA NĂVODARI 40p (39-26), 3. Delta Tulcea 39p (40-18), 4. CS Otopeni 38p (32-21), 5. CF Brăila 36p (34-29), 6. Unirea Slobozia 25p (31-35), 7. Dunărea Galaţi 25p (21-27), 8. ACS Buftea 25p (27-36), 9. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (24-48), 10. FC FARUL CONSTANŢA 22p (30-38), 11. Rapid CFR Suceava 21p (24-30), 12. Chindia Tîrgovişte 20p (28-36), 13. Dinamo II Bucureşti 19p (26-37). Seria a II-a: CS Mioveni - FC Argeş Piteşti 0-2, Corona Braşov - Luceafărul Oradea 0-0; duminică, ora 18.00: FC Olt - Damila Măciuca 1-1; azi, ora 18.00: ACS Poli Timişoara - FCM Tg. Mureş. FC Maramureş, UTA şi FC Bihor au stat. Meciul Unirea Alba Iulia - CSM Rm. Vîlcea a fost omologat cu 3-0, la “masa verde”, în favoarea oaspeţilor. Clasament: 1. Corona Braşov 41p (33-17), 2. ACS Poli Timişoara 40p (golaveraj: 34-16), 3. Damila Măciuca 38p, 4. UTA 36p.

FC BARCELONA ESTE VIRTUAL CAMPIOANĂ A SPANIEI

Formaţia FC Barcelona şi-a asigurat câştigarea campionatului Spaniei pentru a 22-a oară în istoria clubului, în urma remizei dintre Espanyol Barcelona şi Real Madrid, scor 1-1 (Stuani 23 - Higuain 58), într-un joc din etapa a 35-a. FC Barcelona, cu un avans de şapte puncte în clasament, nu mai poate fi ajunsă de Real Madrid, care mai are doar două meciuri de disputat (a jucat în devans partida contând pentru etapa a 36-a). FC Barcelona a jucat aseară, în deplasare, cu Atletico Madrid.

FC PORTO A ÎNVINS BENFICA ÎN DERBY-UL CAMPIONATULUI PORTUGHEZ

Formaţia FC Porto a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (Maxi Pereira 25-autogol, Kelvin 90+2 - Lima 19) echipa Benfica Lisabona, în penultima etapă a campionatului Portugaliei, şi conduce în clasament cu un punct avans. FC Porto are 75 de puncte, iar Benfica 74, în timp ce Pacos Ferreira este pe locul trei, cu 54 de puncte. În ultima etapă, duminica viitoare, FC Porto va evolua pe terenul lui Pacos de Ferreira, în timp ce Benfica va juca acasă cu Moreirense. De remarcat că Benfica a pierdut un avans consistent în clasament în ultimele două etape, când a remizat acasă cu Estoril (locul 5), scor 1-1, şi a pierdut la Porto!

WIGAN A CÂŞTIGAT CUPA ANGLIEI

Formaţia Wigan, aflată pe poziţie retrogradabilă în Premier League, a câştigat Cupa Angliei, învingând sâmbătă, în finala disputată pe stadionul Wembley, scor 1-0, echipa Manchester City, la care portarul Costel Pantilimon a fost rezervă. Unicul gol al partidei a fost înscris de Ben Watson, în minutul 90+1. A fost primul trofeu din istoria clubului Wigan, care înaintea ultimelor două etape ale campionatului se află la trei puncte de ultima poziţie care asigură supravieţuirea! Manchester City a terminat meciul în 10, Zabaleta fiind eliminat în minutul 84. Pantilimon nu a fost folosit în această partidă de antrenorul Roberto Mancini, spre surprinderea presei engleze. Mancini şi-a explicat, înainte de începerea jocului, alegerea în privinţa portarului: „Am decis să îl folosesc pe Joe Hart pentru că îl voiam pe el la acest meci. Asta nu schimbă nimic. Ştim că Pantilimon este un portar bun, dar pentru finală am decis să nu îl folosesc. Va fi dezamăgit”.

AS MONACO REVINE ÎN PRIMA LIGĂ FRANCEZĂ

Formaţia AS Monaco şi-a asigurat promovarea în prima ligă franceză, după victoria de sâmbătă din meciul disputat cu Nîmes, scor 1-0, în etapa a 36-a din Ligue 2. AS Monaco, retrogradată din Ligue 1 în 2011, s-a impus datorită golului marcat în minutul 90+4 de senegalezul Ibrahima Toure. Pentru AS Monaco urmează acum şi „o luptă de culise”, deoarece pe 21 martie Consiliul de Administraţie al ligii franceze (LFP) a decis să oblige toate echipele din campionatul profesionist să aibă sediul în Franţa, începând din iunie 2014. Măsura vizează direct clubul din Principatul Monaco, fiscalitatea avantajoasă de acolo fiind considerată inechitabilă de către numeroşi conducători ai grupărilor franceze.

PAUL SCHOLES SE RETRAGE DIN ACTIVITATE

Mijlocaşul Paul Scholes, jucător emblematic al echipei Manchester United, a anunţat că se va retrage din activitate la finalul acestui sezon. „De data asta mă retrag definitiv”, a precizat Scholes (38 de ani), care a mai anunţat în 2011 că se retrage, dar a revenit pe teren după şase luni. Acest anunţ intervine la trei zile după retragerea lui Alex Ferguson, antrenor la Manchester United din 1986. Scholes a evoluat întreaga carieră la Manchester United, echipă cu care a câştigat din 1993 11 titluri de campion al Angliei, de două ori Liga Campionilor şi de trei ori Cupa Angliei.