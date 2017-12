DUCKADAM ŞI-A RAS MUSTAŢA DUPĂ 34 DE ANI

Preşedintele de imagine al FC Steaua Bucureşti, Helmuth Duckadam, şi-a ras mustaţa după 34 de ani, marţi, la Cheile Grădiştei, unde foştii componenţi ai grupării “roş-albastre” sărbătoresc 27 de ani de la câştigarea CCE, ca urmare a titlului obţinut de către jucătorii antrenaţi de Laurenţiu Reghecampf. Duckadam a promis că va renunţa la mustaţă în cazul în care Steaua va câştiga titlul de campioană. El a fost ras de către soţia sa, Alexandra, în pauza unui meci de minifotbal între foşti componenţi ai Stelei şi o selecţionată a artiştilor, câştigat cu scorul de 5-2 de cei din urmă. După ce i-a ras mustaţa lui Duckadam, Alexandra a primit cartonaşul roşu pentru acest gest. Din fosta echipă a Stelei au participat Lucian Bălan, Emeric Ienei, Duckadam, Adrian Bumbescu, Mihail Majearu, Tudorel Stoica, Daniel Gherasim, Anghel Iordănescu, Ilie Bărbulescu şi Constantin Pistol. În echipa Stelei au evoluat şi doi dintre băieţii fostului selecţioner Anghel Iordănescu. În timpul meciului, un grup de suporteri a aprins torţe pe un deal din apropierea bazei unde s-a disputat partida. Aceştia au scandat “E 7 mai, e sărbătoare, Steaua e cea mai mare”, “Sevilla, Sevilla”, dar şi “vă vom iubi mereu”. Anterior acestui meci, a fost organizat un patrulater la care au participat o echipă a fanilor Stelei, “Old Boys”, o selecţionată locală, naţionala jurnaliştilor, dar şi naţionala artiştilor. Turneul a fost câştigat de selecţionata artiştilor. Meciurile au fost arbitrate de fostul arbitru Florin Chivulete, dar şi de Helmuth Duckadam.

MARIUS ALEXE A MARCAT GOLUL 30 ÎN LIGA 1

Atacantul echipei Dinamo Bucureşti, Marius Alexe, a marcat golul 30 în Liga 1, în partida câştigată, vineri, în deplasare, cu 2-1, în faţa formaţiei Gloria Bistriţa, în etapa a 29-a, a anunţat site-ul oficial al FRF. Jucătorii Golubovic (Ceahlăul Piatra Neamţ) şi Bawab (Gaz Metan Mediaş) au înscris golul 20 în prima divizie, în timp ce Breeveld (Gaz Metan Mediaş) şi Andrei Enescu (Gloria Bistriţa) au înscris primul lor gol în Liga 1. Mijlocaşul echipei CFR Cluj, Ioan Hora, a jucat meciul 150 în primul eşalon, mijlocaşul formaţiei Oţelul Galaţi, Ionuţ Neagu, a evoluat în partida 100, iar jucătorii Camora (CFR Cluj) şi Claudiu Ionescu (CSMS Iaşi) s-au aflat la a 50-a prezenţă în Liga 1. Fotbaliştii Heil, Buziuc (ambii FC Vaslui) şi Ciofu (Gloria Bistriţa) au debutat în Liga 1.

PANTILIMON VA FI TITULAR ÎN FINALA CUPEI ANGLIEI

Portarul român Costel Pantilimon a primit din partea managerului Roberto Mancini o veste excelentă! Mancini a confirmat pentru postul britanic Sky Sports că internaţionalul român va fi titular în finala Cupei Angliei din acest sezon. Managerul italian îl preferă pe Pantilimon în detrimentul lui Joe Hart, portarul naţionalei Angliei şi titularul de drept de la Manchester City. „Pantilimon merită să joace. Am decis acest lucru, iar Hart ştie că este cel mai bun portar englez al momentului. El a câştigat însă Cupa Angliei şi Premier League, iar prezenţa lui Pantilimon în poartă ar trebui să-l bucure”, a spus Mancini. Manchester City va întâlni pe Wigan Athletic în finala Cupei Angliei, sâmbătă, de la ora 19.15.

PESTE 750.000 DE CERERI DE BILETE ÎN GERMANIA PENTRU FINALA UCL

Peste 750.000 de cereri de bilete au fost înregistrate pentru finala Ligii Campionilor din 25 mai, de pe Wembley, dintre cele două echipe din Bundesliga, Bayern Munchen şi Borussia Dortmund. Duminică, Borussia Dortmund a primit 502.567 de cereri de bilete, iar Bayern Muchen circa 250.000. Şansa de primi preţiosul bilet este foarte mică, deoarece doar aproximativ 25.000 de tichete vor fi atribuite celor două cluburi pe stadionul “Wembley”. Preţurile biletelor pentru finala UCL sunt cuprinse între 72 şi 396 de euro, iar numărul a fost limitat la două pentru o persoană. Bayern Munchen nu a deschis tragerea la sorţi decât pentru membrii cluburilor sale de suporteri. „Din cauza numărului mare de cereri nu putem face ca tragerea la sorţi să fie deschisă tuturor”, a declarat un purtător de cuvânt al clubului Bayern Munchen. Este pentru prima oară când două echipe germane se califică în finala Ligii Campionilor, Bayern Munchen fiind ultima formaţie din Germania care a câştigat trofeul, în 2001.

WEIDENFELLER ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BORUSSIA DORTMUND

Portarul Roman Weidenfeller şi-a prelungit contractul cu Borussia Dortmund pentru încă două sezoane, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2016. „Sunt mândru că fac parte din această echipă plină de caractere. Borussia Dortmund reprezintă un amestec perfect între jucătorii tineri şi cei cu experienţă”, a declarat Weidenfeller. „Suntem fericiţi că Weidenfeller a acceptat prelungirea contractului. Este un portar excepţional. Este capabil de prestaţii bune şi a contribuit la succesul din ultimii ani ai echipei”, a spus Michel Zorc, directorul sportiv al grupării din Dortmund. În vârstă de 32 de ani, Weidenfeller a fost achiziţionat de Borussia Dortmund în 2002 de la FC Kaiserslautern. Weidenfeller a jucat 282 de meciuri pentru Dortmund în campionat şi a câştigat titlul de campion în 2011 şi 2012. Borussia Dortmund este calificată în finala Ligii Campionilor unde va întâlni, pe 25 mai, pe stadionul “Wembley” din Londra, formaţia Bayern Munchen.

PROBLEMA LUI PEPE SE NUMEŞTE VARANE

Antrenorul formaţiei Real Madrid, Jose Mourinho, a declarat că problema fundaşului central Pepe se numeşte Raphael Varane, răspunzând astfel afirmaţiilor jucătorului care i-a luat apărarea portarului Iker Casillas. „Este foarte simplu de analizat ceea ce i se întâmplă lui Pepe. Problema sa are un nume şi acesta este Raphael Varane”, a spus Mourinho, într-o conferinţă de presă. „Nu ai nevoie de prea multă inteligenţă pentru a înţelege că discutăm de frustrare. Nu este uşor pentru un bărbat de 31 de ani, cu anumită experienţă, să fie întrecut de un tânăr de 19 ani. Şi este un tânăr fantastic, care a avut curajul să-i ia locul. Începând din acel moment, viaţa lui Pepe s-a schimbat”, a spus Mourinho. În acest sezon, francezul Varane a avut evoluţii foarte bune, reuşind să-l înlocuiască în poziţia de fundaş central pe portughezul Pepe, care a solicitat mai mult respect din partea antrenorului faţă de Casillas, care nu a mai jucat de la începutul lunii aprilie. Mourinho şi-a reafirmat, marţi, preferinţa pentru Diego Lopez, transferat în perioada de iarnă, pentru a asigura “interimatul” în timpul accidentării lui Casillas.

REAL MADRID VREA 25 DE MILIOANE DE EURO PENTRU HIGUAIN

Clubul spaniol Real Madrid a fixat la 25 de milioane de euro preţul pentru atacantul argentinian Gonzalo Higuain, dorit de mai multe cluburi, inclusiv de Juventus Torino, virtual campioană a Italiei. Argentinianul a ajuns la Real în vara lui 2006, pentru 12 milioane de euro, de la River Plate. Antonio Conte, antrenorul lui Juve, a cerut transferuri de top pentru sezonul viitor, mai ales pentru Liga Campionilor, iar în caz contrar nu este exclusă plecarea tehnicianului la PSG. Galatasaray este un alt club interesat de Higuain, chiar şi sub formă de împrumut. Argentinianul cunoaşte fotbalul turc, fie şi pentru faptul că fratele său Federico a evoluat sub tricoul lui Beşiktaş în sezonul 2007-2008.

HENRY ESTE CEL MAI BINE PLĂTIT FOTBALIST DIN SUA

Atacantul francez Thierry Henry, de la New York Red Bulls, a rămas cel mai bine plătit fotbalist din liga americană (Major League Soccer, MLS) pentru al doilea sezon consecutiv, înaintea irlandezului Robbie Keane (Los Angeles Galaxy). Henry are cele mai mari venituri, deşi salariul său de bază a scăzut de la 5 milioane de dolari la 3,75 milioane în acest sezon, dar cu bonusuri şi alte prime câştigă 4,35 milioane dolari, faţă de 5,6 milioane în urmă cu un sezon. Al doilea clasat este Robbie Keane, care are un salariu de bază mai mare, 4 milioane dolari, faţă de 2,9 milioane în sezonul trecut, în timp ce totalul veniturilor se ridică la 4,33 milioane dolari (3,14 milioane în urmă cu un sezon). Salariul lui Keane a crescut şi datorită faptului că a contribuit la câştigarea ultimelor două titluri de către Los Angeles Galaxy. Locul 3 în topul salarial îi revine mijlocaşului australian Tim Cahill (3,5 milioane dolari salariu de bază; 3,62 milioane în total) de la Red Bulls, în timp ce americanul Landon Donovan de la Galaxy este al patrulea, cu 2,5 milioane dolari. Top 5 este completat de atacantul italian Marco Di Vaio (Montreal) cu salariu de bază de un milion dolari şi venituri totale de 1,9 milioane dolari.

AS MONACO ARE PROBLEME CU PROMOVAREA ÎN LIGUE 1

AS Monaco, aproape de promovare în Ligue 1, va declanşa o acţiune în justiţie pentru a contesta decizia Ligii franceze şi a Federaţiei franceze de fotbal de a impune plata sumei de 200 milioane dolari clubului monegasc pentru a putea evolua în prima ligă din Franţa. Conform forurilor fotbalului francez, Monaco trebuie să-şi mute sediul în Franţa până în iunie 2014 şi să pună capăt avantajelor fiscale de care beneficiau jucătorii în Principatul Monaco. Prin mutarea sediului în Franţa, jucătorii echipei vor plăti impozite şi taxe ca şi fotbaliştii celorlalte echipe franceze. Preşedinte al clubului monegasc din anul 2011, magnatul rus Dmitri Ribolovlev a anunţat că această solicitare este inacceptabilă şi că va apela la tribunal pentru o reglare juridică a litigiului. Datorită lipsei impozitelor pentru jucătorii străini, Monaco a oferit salarii mai mari şi a atras mai uşor vedete. Echipa antrenată de Claudio Ranieri este ca şi promovată în prima ligă, după doi ani petrecuţi în Ligue 2. Într-un comunicat, clubul AS Monaco reaminteşte că este afiliat la federaţia franceză din 1919 şi în această perioadă „a format numeroşi internaţionali francezi şi a reprezentat cu mândrie fotbalul francez în lume”.

SCHUERRLE VA EVOLUA LA CHELSEA

Zvonurile conform cărora Andre Schuerrle va evolua în sezonul următor în tricoul câştigătoarei Champions League din 2012 s-au adeverit. Preşedintele lui Bayer Leverkusen, echipa la care evoluează atacantul german, a confirmat mutarea. „Andre Schuerrle a semnat probabil cu Chelsea. Am avut o ofertă concretă, o sumă care ne-a pus pe gânduri, însă oricum banii nu sunt de ajuns. Va trebui să găsim un jucător care să-l înlocuiască pe Andre”, a declarat Wolfgang Holzhauser pentru cotidianul german Kicker. Se pare că, pe lângă suma oferită, care nu a fost făcută publică, Chelsea a fost de acord să-l cedeze la Leverkusen pe atacantul belgian Kevin de Bruyne, împrumutat sezonul acesta la Werder Bremen. Schuerrle are 22 de ani şi a evoluat de 22 de ori pentru naţionala Germaniei, marcând şapte goluri.

GERRARD S-A OPERAT LA UMĂR ŞI RATEAZĂ FINALUL DE SEZON

Căpitanul formaţiei Liverpool şi al naţionalei Angliei, Steven Gerrard, va fi supus unei intervenţii chirurgicale la umărul stâng şi va rata finalul de sezon, a anunţat clubul englez. Jucătorul în vârstă de 33 de ani va lipsi şi de la meciurile Angliei cu Irlanda, de pe stadionul “Wembley”, pe 29 mai, şi cu Brazilia, pe 2 iunie. „Steven Gerrard va fi supus unei operaţii în această săptămână din cauza unei probleme la un umăr. Accidentarea s-a agravat în ultimele săptămâni şi necesită o operaţie. Gerrard va lipsi la ultimele două meciuri ale sezonului, dar va fi apt pentru pregătirea estivală”, a anunţat Liverpool într-un comunicat.

UN IMPRESAR A DEPUS PLÂNGERE ÎMPOTRIVA FAIR-PLAY-ULUI FINANCIAR IMPUS DE UEFA

Un agent de jucători, belgianul Daniel Striani, a depus o plângere la Comisia Europeană împotriva UEFA şi a principiului acesteia de fair-play financiar, a anunţat avocatul impresarului, Jean-Louis Dupont, într-un comunicat remis agenţiei France Presse. Potrivit avocatului, fair-play-ul financiar creează restricţii în privinţa investiţiilor, diminuează numărul transferurilor şi valoarea acestora şi diminuează valoarea câştigurilor agenţilor de jucători. Agentul de jucători Daniel Striani a explicat, marţi, pentru cotidianul Le Soir, că deşi “scopul fair-play-ului financiar este fără îndoială lăudabil, efectele sunt nefaste”. Fair-play-ul financiar promovat de preşedintele UEFA, Michel Platini, impune obligaţia unui echilibru financiar în cazul cluburilor care vor să participe în Liga Campionilor şi în Liga Europa. Aceste cluburi nu pot cheltui mai mult decât câştigă. “Cu alte cuvinte, această regulă interzice proprietarului unei grupări să investească din banii săi în propriul său club pentru ca acesta să crească”, a explicat Jean-Louis Dupont, justificând astfel apelul la Comisia Europeană. UEFA a reacţionat amintind că “Parlamentul European, Comisia Europeană, cluburile, ligile şi Uniunea jucătorilor au susţinut total fair-play-ul financiar”. „UEFA este de părere că fair-play-ul financiar este pe deplin în conformitate cu legislaţia europeană”, se menţionează într-un comunicat al forului.

PRESTATYN TOWN FC A CÂŞTIGAT CUPA ŢĂRII GALILOR

Echipa Prestatyn Town FC a câştigat Cupa Ţării Galilor, după ce a învins, la Wrexham, cu 3-1, după prelungiri, formaţia Bangor City. Golurile învingătorilor au fost marcate de Price (min. 3 şi 109) şi Stephens (min. 104), în timp ce pentru învinşi a înscris Simm (min. 59). Acesta este primul trofeu din istoria clubului Prestatyn Town FC.

POGBA, SUSPENDAT TREI ETAPE ÎN CAMPIONATUL ITALIEI

Comisia de Disciplină a Ligii Italiene de Fotbal l-a suspendat pentru trei etape pe mijlocaşul francez al echipei Juventus Torino, Paul Pogba, după ce l-a scuipat pe fundaşul formaţiei US Palermo, Salvatore Aronica. Gestul lui Pogba a fost sesizat de unul dintre asistenţi, iar arbitrul de centru l-a eliminat pe internaţionalul francez. Paul Pogba nu va mai evolua în acest sezon, deoarece în Serie A au mai rămas doar trei etape de jucat. Juventus Torino a învins, duminică, pe teren propriu, cu 1-0, pe US Palermo şi a cucerit al 29-lea titlu de campioană din istorie şi al doilea consecutiv.

A JUCAT CÂTEVA MINUTE FĂRĂ SĂ ÎŞI DEA SEAMA CĂ AVEA O FRACTURĂ LA PICIOR

Căpitanul echipei suedeze BK Hacken, Mohammed Ali Khan, a jucat, luni, în partida cu Brommapojkarna, scor 1-0, timp de câteva minute după o accidentare fără să îşi dea seama că avea o fractură la picior, informează cotidianul L’Equipe. „M-am accidentat în minutul 44. M-a durut piciorul rău la un fault, dar credeam că a fost doar o lovitură”, a declarat Khan. Fotbalistul a rămas pe teren, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic, dar după pauză a înţeles că problema era mai gravă. „Nu mai puteam să îmi controlez corect piciorul, ceea ce nu era normal. În cele din urmă nu am mai rezistat”, a explicat el. În minutul 54, Khan a cerut să primească îngrijiri, iar imediat a fost înlocuit. „Doctorul mi-a atins piciorul şi a spus: Este rupt”, a mai spus Mohammed Ali Khan. În urma investigaţiilor, s-a constatat că jucătorul a suferit o fractură de peroneu. Khan va fi indisponibil aproximativ două luni, din cauza acestei accidentări.

MAI MULŢI JUNIORI AU AJUNS LA SPITAL DUPĂ O INTERVENŢIE ÎN FORŢĂ A POLIŢIEI, LA UN MECI DIN TURCIA

Mai mulţi juniori au fost spitalizaţi pentru scurt timp după o intervenţie în forţă a poliţiei, care a folosit gaze lacrimogene la finalul unui meci disputat într-un oraş din vestul Turciei. Potrivit posturilor de televiziune CNN-Turk şi NTV, forţele de ordine au intrat pe teren la câteva minute după finalul unui meci de juniori under 14 între echipele Kutahya şi Ikitelli, folosind gaze lacrimogene pentru a pune capăt incidentelor între jucători. Cel puţin şase fotbalişti au fost spitalizaţi ca urmare a acestei intervenţii a poliţiştilor. Intervenţia brutală a forţelor de ordine a provocat o reacţie dură a presei, care a criticat, marţi, folosirea excesivă a gazelor lacrimogene de către poliţie pentru operaţiunile de menţinere a ordinii. Pe 1 mai, la Istanbul, poliţia turcă a fost criticată de asociaţiile de apărare a drepturilor omului şi de presă deoarece a folosit numeroase grenade lacrimogene pentru a-i împiedica pe manifestanţi să ajungă în piaţa Taksim. O tânără în vârstă de 17 ani a fost rănită grav, apropiaţii ei afirmând că a fost lovită de o grenadă lacrimogenă.