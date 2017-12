ALEGERI LA AJ VOLEI CONSTANŢA

Ca urmare a neîndeplinirii normei de prezenţă statutară, 2/3 din totalul membrilor asociaţiei, Adunarea Generală Ordinară de Alegeri a Asociaţiei Judeţene de Volei Constanţa a fost reprogramată pentru data de 13 mai 2013, orele 18.00, la Sala Sporturilor din Constanţa. Până la data de 13 mai 2013, inclusiv, toţi membrii asociaţiei au obligaţia de a achita cotizaţia aferentă anului 2012, în valoare de 45 lei. Neplata acestei cotizaţii conduce la suspendarea dreptului de vot şi implicit dezafilierea structurii sportive din Asociaţia Judeţeană de Volei Constanţa.

BODNARIUK A PIERDUT FINALA DE LA BUCUREŞTI

Jucătorul constănţean de tenis Alexandru Bodnariuk (CS Ştiinţa, antrenor Daniel Dragu) a fost învins în finala turneului din cadrul Circuitului Naţional al Federaţiei Române de Tenis rezervat junioarelor sub 14 ani, care a avut loc la Bucureşti. Bodnariuk a cedat în faţa lui Eugen Durnescu (Daimon SC), cu 3-6, 2-6.

DUMINICĂ, RUGBY PE STADIONUL “CLEOPATRA”

Duminică, pe stadionul de rugby “Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv Badea Cîrţan vor avea loc mai multe partide din Campionatul Naţional al juniorilor. Iată programul meciurilor - under 16, ora 9.00: CS Tomitanii Constanţa (antrneor Cristian Cojocaru) - CSR Callatis Mangalia (antrenor Aurel Murguleţ); turneu mini rugby, ora 10.00; under 16, ora 11.00: CS Tomitanii - CS Cleopatra (antrenor Marian Nache); under 17, ora 13.00: CFR “Gh. Duca” (antrenor Nicolae Mocanu) - Steaua Bucureşti; under 18, ora 14.15: LPS Constanţa (antrenori Dumitru Bucur şi Virgil Năstase) - CNAV Bucureşti.

NAŢIONALA DE HOCHEI A ÎNVINS ESTONIA

Selecţionata de hochei pe gheaţă a României a reuşit prima victorie în Grupa B a Campionatului Mondial, Divizia I, de la Doneţk, 6-3 (2-1, 2-2, 2-0) cu Estonia, după eşecuri categorice cu Ucraina şi Polonia. Golurile tricolorilor în meciul de ieri au fost reuşite de Csanad Virag 3, Tihamer Becze, Attila Goga şi Zsombor Molnar. În primele două partide, România fusese învinsă de Ucraina cu 8-1 şi de Polonia cu 6-1. Astăzi, de la ora 16.30, România va întâlni altă formaţie baltică, Lituania.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Real Madrid este prima echipă calificată în Final Four-ul Euroligii de baschet masculin, după ce s-a impus clar şi în meciul al treilea al seriei cu Maccabi Tel Aviv. Spaniolii au luat conducerea încă din startul partidei, dar israelienii s-au menţinut aproape, reuşind chiar să conducă în debutul celui de-al treilea sfert cu 42-38. Dar din acel moment Real a luat jocul pe cont propriu şi s-a impus clar, câştigând sfertul de finală în numărul minim de meciuri. La Atena, gazdele au câştigat meciul al treilea după o nouă partidă foarte disputată, decisă în ultimele două minute de joc, când grecii au revenit de la 59-63 la 65-63! Campioana Spaniei este foarte aprope de eliminare, fiind obligată să câştige meciul al patrulea al seriei programat în această seară, tot la Atena. Rezultate de marţi: Maccabi Tel Aviv - Real Madrid 57-69 (0-3 la general) şi Panathinaikos Atena - FC Barcelona 65-63 (2-1 la general). Astăzi se joacă meciul al patrulea al seriei dintre Panathinaikos şi FC Barcelona. Aseară s-au jucat partidele: Anadolu Efes Istanbul - Olympiacos Pireu (0-2 la general) şi Caja Laboral - CSKA Moscova (0-2 la general).

USAIN BOLT PARTICIPĂ LA PRIMA ANIVERSARE A JO 2012

Usain Bolt va reveni la Londra, pe 26 şi 27 iulie, pentru a participa la reuniunea de atletism care va marca prima aniversare a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012. „Nu am participat la reuniunea de la Londra din 2009, dar mereu a fost un mare succes, iar cu sprijinul din partea jamaicanilor era ca şi cum alergam pe teren propriu”, a declarat campionul olimpic pentru site-ul organizatorilor. La reuniunea de la Londra ar urma să participe şi campionii olimpic britanici Jessica Ennis (heptatlon) şi Mo Farah (5.000 şi 10.000 m).

MĂSURI SPORITE DE SECURITATE LA SOCI, DE LA 1 IUNIE

Măsurile de securitate vor fi sporite la Soci, oraş din sudul Rusiei care va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă din 2014, a anunţat Ministerul de Interne din Rusia, la o zi după atentatele de la Boston, subliniind că aceste măsuri erau oricum prevăzute. În plus, „29 de instalaţii olimpice care necesită un regim de securitate sporită au fost plasate sub control”, potrivit aceleiaşi surse. Ministrul rus al Sportului, Vitali Mutko, a declarat mai devreme în cursul zilei de marţi că exploziile ucigaşe produse în timpul maratonului de la Boston sunt un „avertisment serios” pentru Rusia, care organizează mai multe manifestaţii sportive internaţionale în următorii doi ani. „Desigur, sporim măsurile de securitate. Ne preocupă mult această problemă şi îi vom acorda multă atenţie. Securitatea celor care vor veni la Soci este o sarcină prioritară a statului”, a precizat Mutko. Rusia organizează în iulie Universiada de vară, la Kazan, după care urmează Campionatele Mondiale de atletism, la Moscova, înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci din 2014 şi Marelui Premiu de Formula 1 în noiembrie 2014.