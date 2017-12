ROMÂNIA U18 A REMIZAT CU FINLANDA

Ieri, la Mogoşoaia, naţionalele de fotbal juniori under 18 ale României şi Finlandei au disputat o nouă partidă de verificare. Dacă marţi victoria revenea României, scor 2-0, în meciul de ieri cele două formaţii au încheiat la egalitate, scor 1-1 (I. Şerban 78 / Jokinen 55). Pentru România au evoluat şi trei jucători constănţeni: Mihai Bălaşa, de la Viitorul Constanţa, care a şi purtat banderola de căpitan, precum şi Ferdi Ghenciu şi Robert Băjan, ambii de la FC Farul Constanţa.

SELECŢIONATA PRAHOVA MUNTENIA, ÎNVINSĂ LA DEBUTUL ÎN CUPA REGIUNILOR

Selecţionata Prahova Muntenia a fost învinsă, cu 3-0 (1-0), de selecţionata Regiunii de sud-est (Bulgaria), miercuri, la Sevlievo, în primul meci din grupa a 2-a a competiţiei de fotbal rezervate amatorilor Cupa Regiunilor, organizată de UEFA. Antrenorul Decu Crîngaşu a aliniat echipa: Sebastian Stănulescu - Daniel Petre, Vasile Micu, Alexandru Costache, George Nincă - Marian Stanciu (63 Răzvan Catană), Decebal Nae - Mihai Ene, Andrei Ciobanu, Gheorghe Bărăgan - George Bridinel (63Adrian Puiuleţ). În alt meci din Grupa a 2-a, Geneve (Elveţia) şi Rijeka (Croaţia) au terminat nedecis, 1-1. Astăzi, de la ora 15.30, selecţionata Prahova Muntenia va întâlni pe Rijeka, tot la Sevlievo. Doar prima clasată în grupă se va califica la turneul final al competiţiei.

MOURINHO, MULŢUMIT DE APĂRARE

Antrenorul echipei Real Madrid, Jose Mourinho, a declarat, miercuri seară, după victoria din meciul cu Galatasaray Istanbul, scor 3-0 (Cristiano Ronaldo 9, Benzema 29, Higuain 73), din manşa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, că formaţia sa a jucat mai bine în apărare decât în atac, informează site-ul oficial al UEFA. „Am fost profesionişti, am respectat adversarul. Ştiam că am o echipă fantastică şi atacanţi de valoare, dar astăzi am jucat perfect în apărare. Din punctul meu de vedere am jucat mai bine în apărare decât în atac. Este foarte greu să joci fotbal la Istanbul, ştiu că vor lupta până la final pentru calificare. Va trebui să fim la fel de serioşi. Este unicul mod în care ne putem califica. Am vorbit cu Drogba şi Sneijder la sfârşitul meciului. În afara celor 90 de minute din teren, ei fac parte din familia mea”, a declarat Mourinho. De cealaltă parte, antrenorul echipei Galatasaray Istanbul, Fatih Terim, a spus că jucătorii săi au dat tot ceea ce au avut mai bun şi a precizat că este foarte greu de jucat în faţa campioanei Spaniei. „După cât am muncit şi după toate antrenamentele nu ne aşteptam să primim gol atât de repede. În astfel de partide este important să reduci numărul greşelilor. Real Madrid a dominat şi pot accepta acest lucru. Returul de la Istanbul va fi foarte greu. Real Madrid este foarte aproape de semifinale. Nu este uşor să joci cu Real când ai de recuperat trei goluri, dar vom da tot ce avem mai bun”, a spus Terim.

REZULTAT ACCEPTABIL LA MALAGA

Antrenorul echipei Borussia Dortmund, Jurgen Klopp, a declarat, miercuri seară, după remiza din meciul cu Malaga, scor 0-0, din manşa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, că formaţia sa a avut ocaziile mai mari, dar a precizat că rezultatul este acceptabil, informează site-ul oficial al UEFA. „Nu am fructificat ocaziile pe care ni le-am creat şi de aceea nu am câştigat. În finalul meciului ne-am pierdut din determinare şi Malaga a crescut în joc. Am făcut o partidă bună în faţa unui adversar dificil. Am avut ocaziile mai mari, dar 0-0 este un rezultat acceptabil. În retur ştim ce avem de făcut şi vrem să câştigăm”, a spus Klopp. Antrenorul echipei Malaga, Manuel Pellegrini, a spus, miercuri seară, după remiza din meciul cu Borussia Dortmund, scor 0-0, că ambele formaţii au jucat bine şi a precizat că încă nu este nimic decis în privinţa calificării. „Publicul a plecat satisfăcut de la stadion. Borussia este o echipă bună. Să nu uităm că în această ediţie a Ligii Campionilor, Dortmund a marcat patru goluri la Amsterdam, două la Doneţk şi a înscris şi în meciurile de la Madrid şi Manchester. Calificarea este încă deschisă. Vrem să facem o partidă mare la Dortmund. Borussia este o echipă tânără, cu jucători dinamici şi foarte tehnici”, a declarat Pellegrini.

PAPA FRANCISC AR VREA SĂ ASISTE LA MECIUL AS ROMA - LAZIO ROMA

Papa Francisc ar vrea să asiste la derby-ul dintre echipele AS Roma şi Lazio Roma, din etapa a 31-a a campionatului Italiei, programată luni, 8 aprilie, de la ora 21.45, pe Stadio “Olimpico” a scris, ieri, site-ul lalaziosiamonoi.it. Conform sursei citate, Papa Francisc le-a mărturisit apropiaţilor că i-ar plăcea sa asiste la derbiul din Serie A. Papa Francisc, primul de origine sud-americană, este suporter al echipei San Lorenzo. El a primit în 2008 o plachetă memorială din partea oficialilor clubului San Lorenzo la centenarul grupării argentiniene. De curând, Papa Francisc s-a fotografiat cu fanionul formaţiei San Lorenzo. Papa Francisc continuă tradiţia pontifilor-suporteri, după ce predecesorul său, Benedict XVI, era suporter al echipei germane Bayern Munchen.

YAYA TOURE ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU MANCHESTER CITY

Internaţionalul ivorian Yaya Toure şi-a prelungit cu patru ani, până în 2017, contractul cu gruparea Manchester City, a anunţat campioana Angliei. „Aici vreau să fiu”, a declarat Toure, care evoluează la Manchester City din 2010. „Când am venit la City în fiecare noapte visam că voi câştiga ceva. Acum trebuie să fim cea mai bună echipă în toate competiţiile în care suntem implicaţi. Nu voi uita niciodată cum am fost tratat aici de fani, de cei de la club şi de proprietari şi nimic nu mi-ar face mai mare plăcere decât să îmi închei cariera la Manchester City. Vreau să câştig în continuare trofee şi să facem istorie în continuare. Acesta este un club incredibil, cu fani care susţin echipa până la final, indiferent de situaţie”, a mai spus Yaya Toure.

PERMISUL LUI SAMIR NASRI, SUSPENDAT ŞASE LUNI

Mijlocaşul francez al echipei Manchester City, Sami Nasri, a fost sancţionat cu suspendarea permisului de conducere pentru şase luni, deoarece a depăşit limita legală de viteză a anunţat, ieri, publicaţia Manchester Evening News. Internaţionalul francez a negat săvârşirea celor trei infracţiuni de care a fost acuzat, dar apoi şi-a recunoscut vina deoarece nu a putut indica identitatea persoanei care se afla la volanul maşinii sale în 2011. Samir Nasri este al doilea jucător de la Manchester City sancţionat în această săptămână pentru depăşirea limitei legale de viteză, după atacantul argentinian Carlos Tevez.

MICHEL BASTOS VREA SĂ RĂMÂNĂ LA GELSENKIRCHEN

Mijlocaşul brazilian al echipei Schalke ’04 Gelsenkirchen, Michel Bastos, a declarat pentru Sport Bild că doreşte să rămână la echipa germană şi din vara anului 2014, după ce îi va expira împrumutul de la Olympique Lyon. „Ideal ar fi ca Schalke să mă cumpere definitiv. Îmi doresc să muncesc pe termen lung la acest club. Familia mea va veni cât de curând în Germania şi ne vom muta în noua casă de la Dusseldorf. Cariera aş vrea să mi-o închei în Brazilia”, a spus Bastos. În cazul în care clubul german va activa opţiunea de cumpărare definitivă, va trebui să plătească 4,5 milioane de euro grupării din Lyon. Michel Bastos, în vârstă de 29 de ani, a jucat în cariera sa la echipele Figueirense, OSC Lille şi Olympique Lyon, fiind selecţionat pentru CM 2010. Mijlocaşul brazilian a înscris deja trei goluri în Bundesliga, între care o dublă la Mainz la mijlocul lunii februarie, şi a marcat împotriva echipei turce Galatasaray Istanbul, în optimile de finală ale Ligii Campionilor, pe 12 martie.

TREI ARBITRI LIBANEZI, AUDIAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU UN POSIBIL MECI TRUCAT

Un arbitru de centru şi doi arbitri asistenţi, toţi libanezi, au fost audiaţi de către oficialii anticorupţie din Singapore în legătură cu posibila trucare a unui meci din Cupa Confederaţiei Asiatice de Fotbal (AFC). Cei trei arbitri sunt Ali Sabbagh, Ali Eid şi Abdallah Taleb, care au fost înlocuiţi pentru ca meciul de miercuri, dintre Tampines Rovers (Singapore) şi East Bengal (India), să se poată desfăşura în bune condiţii. Sabbagh, 33 de ani, este arbitru FIFA şi a condus câteva meciuri în preliminariile Cupei Mondiale din 2014. Singapore a mai fost menţionat în scandalul meciurilor de fotbal trucate, iar la sfârşitul lunii februarie FIFA a suspendat 74 de oficiali şi jucători din Italia şi Coreea de Sud, implicaţi într-un scandal de corupţie, care avea legătură cu acest stat asiatic. Sancţiunile au fost extinse la nivel global pentru 70 de persoane, incluzând aici 11 suspendări pe viaţă din fotbal, în urma unei serii de cazuri judecate de autorităţile fotbalistice din Italia.