FOTBALIŞTII DE LA DINAMO AU REFUZAT SĂ JOACE

Partida amicală dintre Dinamo Bucureşti şi Real Balompedica Linense (Liga a III-a din Spania), programată ieri, la Marbella Sport Center, ultima pentru “câinii roşii” în cantonamentul de pregătire din Spania a fost anulată, deoarece jucătorii lui Dinamo au refuzat să intre pe teren, din cauza restanţelor salariale. Antrenorul Cornel Ţălnar a programat ieri două şedinţe de pregătire. Lotul dinamovist revine în această seară în ţară.

DANIEL NICULAE RĂMÂNE LA KUBAN KRASNODAR

Atacantul român Daniel Niculae nu va pleca de la echipa rusă Kuban Krasnodar, chiar dacă în prima parte a campionatului a jucat doar în şase meciuri din 19 etape disputate şi a marcat un singur gol. „Noul antrenor, Leonid Kuciuk, e foarte mulţumit de atacantul român şi din acest motiv va rămâne în echipă”, a declarat directorul sportiv al lui Kuban, Serghei Doroncenko. Niculae (30 ani) a marcat două goluri pentru Kuban în meciurile amicale din această perioadă (ambele cu Neftci Baku, scor 3-0). Gigel Bucur, celălalt atacant român de la Kuban, este în mare formă, având patru goluri marcate în perioada de pregătire: două cu Cerno More Varna (scor 3-0), unul cu Pahtakos Taşkent (1-0) şi unul cu formaţia sârbă Jagodina (1-1). Kuban ocupă locul 4 în Rusia, cu 32 de puncte.

MUTU A SUFERIT O ACCIDENTARE LA GAMBĂ

Adrian Mutu, atacantul echipei AC Ajaccio, va fi indiponibil minimum trei săptămâni după ce a suferit o ruptură la gambă, informează site-ul corsematin.com. Mutu s-a accidentat în timpul antrenamentului de luni după-amiază. În urma acestei accidentări, Mutu va rata următoarele trei partide de campionat cu Brest, OSC Lille şi Bastia. Antrenorul echipei AC Ajaccio, Albert Emon, a declarat că Mutu nu trebuie tratat ca un star la echipa corsicană, ci un jucător de mare valoare, informează rmcsport.fr. „Nu trebuie să-l considerăm pe Mutu ca un star la AC Ajaccio. Trebuie să-l considerăm ca un jucător de mare valoare. El va avea contribuţia pe care a avut-o la toate echipele. El vine la antrenamente şi are aceeaşi implicare ca toată lume. Are calităţi şi defecte ca toată lumea, iar la Ajaccio nu există un jucător-vedetă”, a spus Emon despre Mutu, care a marcat şapte goluri pentru Ajaccio în campionatul Franţei.

MARIUS PENA A ÎNSCRIS PENTRU FK BAKU

Atacantul Marius Pena, transferat în această iarnă de la Oţelul Galaţi la gruparea azeră FK Baku, a înscris, ieri, în deplasare, primul gol al partidei câştigate cu 4-0 (1-0), împotriva formaţiei Turan Tovuz, într-un meci contând pentru etapa a 19-a a campionatului din Azerbaidjan. Marius Pena, care a fost folosit timp de 65 de minute, a deschis scorul în min. 43. Celelalte goluri au fost marcate de Mammadov (min. 62), Sojici (min. 68) şi Novruzov (min. 85). Cu trei etape înaintea finalului sezonului regulat, FK Baku a urcat pe locul 8, cu 23 de puncte, la un punct de Khazar Lankaran, echipă care ocupă o poziţie ce asigură calificarea în play-off-ul pentru cupele europene.

ADRIAN MITITELU, PUS SUB ACUZARE DE DIICOT

Finanţatorul Clubului Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, a fost citat, ieri, la Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), pentru a i se aduce la cunoştinţă că s-a început urmărirea penală împotriva sa, pentru evaziune fiscală în legătură cu vânzarea unui teren, au declarat surse judiciare. Mititelu a fost pus sub urmărire într-un dosar în care este cercetat pentru evaziune fiscală, iar alături de acesta mai sunt cercetate nişte rude ale acestuia, respectiv “nişte nepoţi” şi totul vizează modul de tranzacţionare al unui teren. La ieşirea din sediul DIICOT, Mititelu a spus că în spatele acestui caz ar fi şeful Federaţiei Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu şi un procuror din Iaşi. Mititelu a susţinut că nu a făcut nicio tranzacţie frauduloasă.

FOSTUL FOTBALIST BRUNO GRIGORE A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ LA 62 DE ANI

Bruno Ion Grigore, fostul fundaş al echipei Sportul Studenţesc Bucureşti, a încetat din viaţă, ieri, la vârsta de 62 de ani, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. „Miercuri, după o grea suferinţă, aflându-se în apropiere de Bologna, fostul fotbalist Bruno Ion Grigore a trecut în nefiinţă”, se menţionează pe site-ul citat. Născut la 23 ianuarie 1951, la Cîmpina, Grigore a început fotbalul la Metalul Tîrgovişte, fiind ulterior remarcat de tehnicianul Gheorghe Ola şi transferat la Sportul Studenţesc, în 1973. Fotbalistul a evoluat nouă sezoane la Sportul Studenţesc, perioadă în care a format un cuplu de fundaş central cu Paul Cazan. În această perioadă Bruno Grigore a câştigat Cupa Balcanică şi a fost selecţionat în echipa naţională a României de cinci ori. În prima divizie a evoluat în 217 partide şi a înscris un gol, ultima oară îmbrăcând tricoul formaţiei Politehnica Iaşi, în sezonul 1982-83.

PROBLEME PENTRU UN INTERNAŢIONAL FRANCEZ

Numele unui fotbalist din echipa Franţei este citat într-o anchetă privind solicitarea de servicii unei prostituate minore, au anunţat surse judiciare, citând o informaţie a postului de radio RTL. Numele a apărut după verificarea telefonului mobil al unei minore, reţinută pentru furt din magazine, ceea ce a justificat deschiderea unei anchete preliminare pentru solicitarea de servicii de prostituţie. În acest stadiu al anchetei, jucătorul nu a fost pus sub acuzare, investigaţiile fiind abia la început.

IBRAHIMOVIC, APĂRAT DE ANCELOTTI

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti, a declarat că nu a înţeles eliminarea atacantului Zlatan Ibrahimovic, din meciul cu Valencia, scor 2-1, din optimile de finală ale Ligii Campionilor. „Nu am înţeles eliminarea. El a faultat în acelaşi timp cu un alt jucător. A fost dur, dar a fost un fault de fotbal. Nu am înţeles”, a declarat Ancelotti. În ultimele secunde ale meciului, Ibrahimovici a fost eliminat după un duel cu Guardado. Ancelotti a explicat că a vorbit cu arbitrul italian Paolo Tagliavento, la finalul meciului. „I-am spus doar că nu am înţeles acest cartonaş roşu. El nu mi-a răspuns nimic, ca de obicei”, a precizat Ancelotti. Şi Leonardo, directorul sportiv al PSG a contestat eliminarea suedezului: „Atunci când este vorba de Ibra, este roşu automat. Sper că vizionarea imaginilor va permite să arate că este un fault care nu merita roşu”.

OPT SUPORTERI FRANCEZI, REŢINUŢI LA VALENCIA

Opt suporteri ai echipei Paris Saint-Germain au fost reţinuţi, marţi, la Valencia, la meciul din Liga Campionilor câştigat de parizieni, scor 2-1, a anunţat poliţia franceză. Conform PSG, circa 400 de suporteri au făcut deplasarea la Valencia. Alţi 100 de fani, care au făcut deplasarea pe cont propriu, au fost aşteptaţi în oraşul spaniol, conform unei estimări a poliţiei.

ARBITRUL WEBB, “SALVAT” DE ZECE FANI AI BORUSSIEI

Zece suporteri ai echipei Borussia Dortmund care doreau să plece din Munchen la Doneţk, pentru a urmări partida cu Şahtior, din optimile de finală ale Ligii Campionilor, s-au dat jos din avion pentru ca acesta să poată decola, iar arbitrul Howard Webb să ajungă în Ucraina. Webb făcuse o escală în Munchen pentru a lua avionul spre Doneţk, însă ca urmare a ninsorii abundente acesta nu a putut decola, din cauza zăpezii şi gheţii depuse pe aeronavă. Operatorii companiei aeriene Lufthansa, care asigura zborul spre Doneţk, au solicitat ca zece pasageri ai avionului să se dea jos. Cei zece voluntari au primit în schimb câte 400 de euro, o noapte de cazare în Munchen, dar şi promisiunea că vor ajunge aseară, la Doneţk, pentru a vedea meciul. În cele din urmă, zece suporteri ai echipei Borussia Dortmund s-au dat jos din avion, în aplauzele celorlalţi pasageri. Fostul arbitru englez Graham Poll a confirmat că Webb a avut probleme cu zborul, însă acesta a ajuns în cele din urmă în siguranţă în Ucraina, chiar dacă după o întârziere de trei ore.

DROGBA ARE PROBLEME CU TRANSFERUL LA GALATA

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a acordat o licenţă temporară pentru ca formaţia Galatasaray Istanbul să-l poată folosi pe atacantul ivorian Didier Drogba, al cărui transfer la gruparea turcă a fost contestat de fostul său club, Shanghai Shenhua. „Aprobarea de la FIFA a sosit marţi. Nu este nicio problemă, Drogba va putea juca vineri pentru Galatasaray”, a declarat o sursă din cadrul Federaţiei Turce de Fotbal. Clubul din Istanbul a anunţat, pe site-ul oficial, că a fost informat de federaţie că licenţa temporară pentru Didier Drogba este gata. Atacantul ivorian, în vârstă de 34 de ani, a semnat la finalul lunii ianuarie un contract pe un an şi jumătate cu Galatasaray. Salariul ivorianului este de zece milioane de euro pentru 18 luni, plus un bonus de 15.000 de euro pentru fiecare meci jucat. Totuşi, înţelegerea dintre Galata şi Drogba a fost contestată de fostul său club, Shanghai Shenhua, cu care jucătorul semnase în iunie 2012 un contract pe doi ani şi jumătate. Transferul a fost făcut fără nicio plată compensatorie către Shanghai Shenhua, cele două părţi considerând că înţelegerea dintre Drogba şi clubul chinez s-a încheiat deoarece ivorianul nu îşi primise salariul timp de trei luni. Drogba doreşte să-şi revitalizeze cariera în Europa pentru a reveni la un nivel înalt înaintea CM din 2014, ce va avea loc în Brazilia.

GALATASARAY SE DESPARTE AMIABIL DE CEHUL MILAN BAROS

Gruparea Galatasaray Istanbul şi cehul Milan Baros au reziliat pe cale amiabilă contractul pe care atacantul în vârstă de 31 de ani îl avea cu echipa turcă, a anunţat, ieri, agentul jucătorului. „Cele două părţi au ajuns la cea mai bună soluţie în situaţia actuală”, a declarat agentul Pavel Paska. Potrivit presei pragheze, revenirea la clubul formator, Banik Ostrava, în Cehia, sau un acord cu un club rus sau din Qatar, figurează printre opţiunile lui Milan Baros, care a venit la Galata în 2008 şi a fost în primul sezon golgheterul campionatului Turciei. Cel mai bun marcator la EURO 2004, câştigător al Ligii Campionilor cu Liverpool, în 2005, Milan Baros, care are 93 de selecţii în naţionala Cehiei, a mai jucat la Aston Villa şi Portsmouth, în Anglia şi la Olympique Lyon, în Franţa.

ROBERT LEWANDOWSKI, SUSPENDAT TREI ETAPE ÎN BUNDESLIGA

Atacantul polonez al echipei Borussia Dortmund, Robert Lewandowski, a fost suspendat, ieri, pentru trei etape în Bundesliga, după ce a fost eliminat în partida pierdută cu Hamburger SV, scor 1-4, din etapa a 21-a. Robert Lewandowski, lider în clasamentul golgheterilor din campionatul german alături de Stefan Kiessling (Bayer Leverkusen) şi Mario Mandzukic (Bayern Munchen), a primit direct cartonaşul roşu pentru o intrare violentă asupra unui adversar. Clubul Borussia Dortmund a anunţat că suspendarea este prea mare şi va face recurs.

FERNANDO ALONSO A PRIMIT UN TRICOU AL ECHIPEI ATALANTA BERGAMO

Fernando Alonso, pilotul spaniol al echipei de Formula 1 Ferrari, mare pasionat de fotbal, a primit, ieri, un tricou personalizat al echipei Atalanta Bergamo, informează Corriere dello Sport. Alonso a primit tricoul cu numărul 3, număr pe care îl va avea pe monopost în acest sezon de Formula 1, şi pe care era scris Fernando. Tricoul i-a fost înmânat pilotului spaniol de Stefano Percassi, fiul preşedintelui clubului Atalanta Bergamo, Antonio Percassi.