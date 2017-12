PĂDUREANU ANUNŢĂ CĂ GLORIA BISTRIŢA VA INTRA ÎN INSOLVENŢĂ

Preşedintele clubului Gloria Bistriţa, Jean Pădureanu, a declarat, ieri, că intrarea în insolvenţă este singura soluţie pentru salvarea grupării ardelene şi că el va rămâne doar preşedinte onorific, conducerea urmând să fie preluată de Alexandru Hatfaludi. „Înclinăm să mergem către insolvenţă. Aşa spun juriştii clubului şi alţii din afară că insolvenţa este singura soluţie momentan. Rostul insolvenţei este să ne asigure o protecţie a Tribunalului în faţa creditorilor. Am luat hotărârea de intrare în insolvenţă, dar o vom pune în aplicare în cel mult o săptămână. Dacă această soluţie duce spre salvarea clubului nu poate decât să mă mulţumească. Dacă ne redresăm financiar, vom scăpa şi de retrogradare”, a declarat Pădureanu. Preşedintele bistriţean, care suferă de diabet, are probleme cu spondiloza care îi dă dureri de musculatură, la încheieturi şi de cap. Jean Pădureanu a menţionat că nu a fost fixată data când va fi organizată Adunarea Generală a clubului Gloria Bistriţa.

TAMAŞ VREA SĂ RĂMÂNĂ LA WBA

Fundaşul Gabriel Tamaş, în vârstă de 29 de ani, a declarat, ieri, presei engleze, că doreşte să-şi prelungească înţelegerea cu West Bromwich Albion, care expiră în vara anului 2014. Potrivit expressandstar.com, Tamaş a avut evoluţii bune ca înlocuitor al lui Jonas Olsson, accidentat, impresionând şi în ultimul meci disputat de WBA, duminică, scor 1-1, cu Queens Park Rangers, în Cupa Angliei. „Sunt bucuros că fac parte din echipă şi sper să că voi rămâne tot sezonul. Sunt mulţumit de forma în care mă aflu. Mă simt foarte bine şi cred că joc bine. Sunt foarte fericit pentru că sunt titular. Mai am un an de contract în afara acestui sezon. Îmi place aici, îmi place clubul şi sper să pot ajunge la un acord să continui”, a declarat Tamaş, care evoluează la West Bromwich Albion din ianuarie 2010.

UEFA A DESCHIS PROCEDURI DISCIPLINARE ÎMPOTRIVA CLUBURILOR LAZIO ŞI TOTTENHAM

Uniunea Europeană de Fotbal a deschis, ieri, proceduri disciplinare împotriva cluburilor Lazio şi Tottenham Hotspur, după partida directă din grupele UEFA Europa League, disputată pe 22 noiembrie 2012, la Roma, informează site-ul oficial al UEFA. Gruparea italiană Lazio Roma este anchetată pentru presupuse scandări rasiste ale fanilor şi pentru că suporterii au folosit petarde şi fumigene.Clubul englez Tottenham Hotspur este anchetat pentru incidentele create de fani la întâlnirea de la Roma. Partida Lazio Roma - Tottenham Hotspur, scor 0-0, s-a disputat în Grupa J a UEL. Ambele formaţii au obţinut calificarea în 16-imile de finală ale competiţiei.

MOURINHO A RĂSPUNS CRITICILOR FANILOR

Antrenorul Jose Mourinho a declarat, după victoria formaţiei Real Madrid, scor 4-3 (Benzema 2, Khedira 35, Cristiano Ronaldo 67, 70 / Xabi Prieto 9-pen., 40 şi 76), cu Real Sociedad, din etapa a 18-a a campionatului spaniol, că înţelege şi acceptă fluierăturile şi huiduielile publicului de la Santiago Bernabeu. „Dacă mă fluieră pentru rezultatele slabe, accept. Nu trebuie să fiu un erou tot timpul. Cred că publicul de pe Santiago Bernabeu m-a fluierat pentru că am decis să-l las pe Casillas rezervă şi pentru că în campionat nu avem rezultatele dorite. Şi mi se pare normal să mă fluiere pentru că randamentul meu nu este bun”, a declarat Mourinho. Înainte de meci, fluierăturile şi huiduielile au acoperut aplauzele atunci când numele antrenorului madrilen a fost pronunţat de către crainicul stadionului Santiago Bernabeu.

MARCELO A REVENIT LA ANTRENAMENTE

Fundaşul brazilian al echipei Real Madrid, Marcelo, s-a antrenat din nou alături de coechipierii săi, luni, după aproape trei luni de absenţă cauzată de o fractură la piciorul drept. „Principala noutate de la antrenament a fost revenirea lui Marcelo, care s-a antrenat alături de coechipieri“, a anunţat Real Madrid pe site-ul oficial. Marcelo, în vârstă de 24 de ani, s-a accidentat la un antrenament cu naţionala Braziliei la mijlocul lunii octombrie şi a avut nevoie de o intervenţie chirurgicală.

ANDRE AYEW, EXCLUS DIN NAŢIONALA GHANEI

Jucătorul echipei Olympique Marseille, Andre Ayew, care nu s-a prezentat la naţionala Ghanei luni, a fost exclus din lotul pentru Cupa Africii pe Naţiuni, din perioada 19 ianuarie - 10 februarie, a anunţat selecţionerul Kwesi Appiah. „Am decis să-l exclud pe mijlocaşul Andre Ayew din lotul pentru CAN-2013. Deoarece Andre nu a fost în stare să se alăture echipei luni pentru a fi consultat de medicii noştri, am decis să lucrez doar cu jucătorii prezenţi”, a declarat Kwesi Appiah. Săptămâna trecută, Andre Ayew s-a accidentat şi a lipsit la meciul din 32-imile Cupei Franţei, câştigat, duminică, în faţa echipei Guingamp, scor 2-1, după prelungiri. Appiah a precizat că a primit un mail de la Olympique Marseille în care era informat că Ayew are probleme la ischiogambieri, dar că are acceptul clubului de a merge la naţionala Ghanei. CAN-2013 se desfăşoară în Africa de Sud, iar Ghana este în Grupa B, alături de Mali, Niger şi Republica Democrată Congo.

PERISIC VA JUCA LA WOLFSBURG

Clubul VfL Wolfsburg a anunţat că l-a transferat pe internaţionalul croat Ivan Perisic pentru trei sezoane şi jumătate. Perisic, în vârstă de 23 de ani, cu 18 selecţii, era legitimat la campioana Borussia Dortmund. Conform presei germane, tranzacţia s-ar ridica la circa şapte milioane de euro.

KEANE CONTINUĂ LA LOS ANGELES

Atacantul irlandez al echipei Los Angeles Galaxy, Robbie Keane, a anunţat că şi-a prelungit pentru încă două sezoane contractul cu formaţia americană, informează Sky Sports. „Am semnat un nou contract pe două sezoane”, a declarat Robbie Keane, în vârstă de 32 de ani. El evoluează la LA Galaxy din august 2011, iar în acest sezon a marcat 22 de goluri pentru formaţia americană.

JESIC VA PREGĂTI PE ŢSKA SOFIA

Antrenorul sârb Miodrag Jesic va prelua conducerea tehnică a echipei ŢSKA Sofia, a anunţat Georgi Iliev, membru în conducerea clubului bulgar. „Am ajuns la un acord cu Miodrag Jesic“, a declarat Iliev. Jesic îl înlocuieşte pe bulgarul Stoycho Mladenov (55 de ani), demis la 4 ianuarie. În vârstă de 54 de ani, Jesic a mai ocupat funcţia de antrenor la ŢSKA Sofia între 2004 şi 2006. El a antrenat recent echipe din Libia, China sau Iran. El a fost angajat în acest sezon la echipa saudită Najran.