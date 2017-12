ACADEMIA HAGI, ÎN FINALA MICĂ A MEMORIALULUI “GHEORGHE OLA”

Echipa de juniori a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” va înfrunta, astăzi, de la ora 9.30, la Tărlungeni (judeţul Braşov), pe CFR Cluj, în finala mică a turneului final al Memorialului “Gheorghe Ola”, competiţie rezervată copiilor născuţi după 1 ianuarie 2003. Juniorii Academiei Hagi, pregătiţi de Ionuţ Mihu (director coordonator Constantin Mareş) au obţinut calificarea după ce au învins, ieri, în ultimul meci din Grupa B, pe Kinder Tg. Mureş, scor 4-3. Golurile constănţenilor au fost reuşite de Răzvan Tănasă (3) şi George Dragomir. Finala mare se va disputa de la ora 11.00, între Şcoala de Fotbal “Gheorghe Popescu” şi Sportul Studenţesc Bucureşti.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Rezultatele înregistrate ieri de echipele româneşti în Cupele Europene la volei - LIGA CAMPIONILOR, etapa a 6-a, masculin, Grupa E: CVM Tomis Constanţa - Dinamo Moscova 0:3 (18:25, 22:25, 18:25); Grupa G: Bre Banca Lannutti Cuneo (Italia) - Remat Zalău 3:1 (29:31, 25:20, 25:12, 25:18). CUPA CEV, sferturi de finală, manşa retur, feminin: Ştiinţa Bacău - SES Calais (Franţa) 1:3 (25:16, 21:25, 26:28, 23:25) - (în tur: 0:3). CUPA CHALLENGE, 16-imi de finală, manşa retur, masculin: Vojvodina NS Seme Novi Sad (Serbia) - Unirea Dej 3:1 (19:25, 25:19, 25:22, 25:21) - (în tur: 3:2).

ANA PASCU, REALEASĂ VICEPREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI INTERNAŢIONALE DE SCRIMĂ

Preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, Ana Pascu, a fost realeasă în funcţia de vicepreşedinte al Federaţiei Internaţionale de Scrimă (FIE), pe care o ocupă neîntrerupt din 2004, cu prilejul congresului găzduit la Moscova. Au fost 40 de candidaţi care au concurat pentru 15 locuri în Comitetul Executiv, iar Ana Pascu a trecut cu brio peste două tururi de scrutin, pentru alegerea în Comitetul Executiv şi apoi la alegerea celor trei vicepreşedinţi. Dubla medaliată cu bronz olimpic are o lungă activitate în cadrul FIE, începând cu 1984, în Comisia de regulamente, din 1988 în Comisia de arbitraj, din 2000 în Comitetul Executiv, iar în 2004 a fost aleasă vicepreşedinte.

SUSPENDAREA IRINEI DELEANU, REDUSĂ CU UN AN DE CĂTRE FIG

Federaţia Internaţională de Gimnastică (FIG) a redus cu un an suspendarea Irinei Deleanu, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, adică până pe 31 decembrie 2015. Tribunalul de Apel al FIG a respins apelul înaintat de Deleanu, după decizia de suspendare din 22 iunie, dar a fost de acord să reducă perioada de suspendare din Comisia Tehnică pentru gimnastică ritmică a Uniunii Europene de Gimnastică (UEG), care va dura acum până pe 31 decembrie 2015, în loc de 31 decembrie 2016, cât fusese pedeapsa iniţială. Deleanu a fost sancţionată în virtutea articolului 3 din Codul de Disciplină al FIG, în urma plângerii înaintate de Federaţia Cipriotă de Gimnastică în data de 18 martie, după remarcile făcute de preşedinta FRGR la postul de televiziune Antena 1 pe 24 ianuarie. Deleanu a făcut ”acuzaţii serioase la adresa FIG şi a pus sub semnul întrebării abilităţile gimnastei cipriote Chrystalleni Trikomiti, sugerând că ar fi primit un tratament preferenţial, conform FIG. Comentariile făceau referire la un concurs-test desfăşurat la Londra, în perioada 15-18 ianuarie 2012, care a contat drept criteriu de calificare la Jocurile Olimpice de la Londra. Irina Deleanu mai are o cale de atac, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), în termen de 21 de zile de la data notificării din partea Tribunalului de Apel al FIG.

GAZ METAN MEDIAŞ ŞI-A AFLAT ADVERSARELE DIN OPTIMILE FIBA EUROCHALLENGE LA BASCHET MASCULIN

Echipa de baschet masculin Gaz Metan Mediaş va juca în optimile de finală ale FIBA Eurochallenge în grupă cu formaţiile Pinar Karsiyaka (Turcia), BK Ventspils (Letonia) şi Joensuun Kataja (Finlanda), meciurile urmând a debuta pe 15 ianuarie 2013. Gaz Metan Mediaş a disputat, marţi seară, ultimul meci din grupele preliminare ale FIBA Eurochallenge şi, chiar dacă a pierdut în deplasarea de la Khimik, scor 66-89, va evolua în optimi, calificându-se de pe locul secund. Potrivit regulamentului, echipa de pe locul 2 din Grupa D, adică Gaz Metan Mediaş, va avea adversare în grupa din optimi câştigătoarelor Grupelor A şi C, adică Pinar Karsiyaka (Turcia) şi BK Ventspils (Letonia), respectiv echipa de pe locul secund în Grupa B, Joensuun Kataja (Finlanda). Finlandezii au jucat cu campioana CSU Ploieşti în Grupa B, învingând în ambele confruntări. Programul meciurilor formaţiei ardelene în optimi este următorul: cu Pinar Karsiyaka (în deplasare, 15 ianuarie), cu Joensuun Kataja (acasă, 21 ianuarie), cu BK Ventspils (în deplasare, 29 ianuarie), cu Pinar Karsiyaka (acasă, 12 februarie), cu Joensuun Kataja (în deplasare, 19 februarie) şi cu BK Ventspils (acasă, 26 februarie). Primele două clasate se vor califica în sferturi, care se vor derula sub formă de play-off, în sistemul “cel mai bun din trei meciuri”. Vor urma semifinalele şi finalele în cadrul Turneului Final Four. Turneul final al ediţiei precedente a avut loc la Debrecen (Ungaria), câştigătoarea fiind Beşiktaş Istanbul.

PITEŞTIUL ŞI TIMIŞOARA, ELIMINATE DIN FIBA EUROCHALLENGE

Echipa de baschet masculin BCM U. Piteşti a fost învinsă, în deplasare, de formaţia belgiană Mons-Hainaut, scor 92-63, în ultimul meci din grupa E a FIBA Eurochallenge. Tot în deplasare a pierdut şi BC Timişoara, în faţa echipei maghiare Szolnoki Olaj, scor 77-71, în ultima etapă din Grupa F. Piteştenii şi timişorenii au încheiat participarea în competiţie cu o victorie şi cinci înfrângeri, pe ultimul loc în grupă, ratând calificarea în optimile de finală. În aceeaşi situaţie se află şi campioana CSU Ploieşti, în timp ce singura performeră a României este Gaz Metan Mediaş, care s-a calificat în optimi de pe locul secund al grupei D.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Astăzi sunt programate nouă partide din ultima etapă a grupelor Euroligii de baschet masculin, în Grupele A, B şi D, cele trei partide din Grupa C urmând să se joace vineri. În continuare sunt disponibile trei locuri pentru faza următoare a Euroligii, două din echipele calificate urmând să se decidă astăzi, în Grupele A şi D. Programul din această seară - Grupa A: Fenerbahce Istanbul - Mapooro Cantu, BC Khimki - Panathinaikos Atena, Real Madrid - Olimpija Ljbljana; Grupa B: Maccabi Tel Aviv - Alba Berlin, Unicaja Malaga - Elan Chalon, Montepaschi Siena - Asseco Prokom; Grupa D: FC Bareclona - CSKA Moscova, Beşiktaş Istanbul - Lietuvos Rytas, Brose Baskets Bamberg - Partizan Belgrad.

AUSTRIA AR PUTEA AVEA UN MARE PREMIU DE FORMULA 1, ÎN 2013

Proprietara scuderiei Red Bull, societatea cu acelaşi nume, reflectează la ideea unui Mare Premiu al Austriei în iulie 2013, pe circuitul Red Bull Ring (fost A1-Ring) a cărei proprietară este. „Noi am informat FIA că Red Bull Ring (n.r. - noul nume al A1-Ring de la Spielberg, din apropiere de Graz) este disponibil şi că este omologat pentru F1”, a spus Helmut Marko, consilierul special pentru F1 al lui Dietrich Mateschitz, co-fondatorul lui Red Bull. De câteva luni, Bernie Ecclestone caută un al 20-lea Mare Premiu care să-l adauge în calendarul său 2013, după amânarea pentru 2014 a MP de la New Jersey, în apropiere de New York, iniţial prevăzut în iunie 2013. Săptămâna trecută la Istanbul, Consiliul Mondial al FIA a validat un calendar care rezervă o dată, 21 iulie 2013, unui Mare Premiu ce se va disputa în Europa. Austria a organizat deja de 26 de ori o cursă de F1. În 1964 pe aerodromul militar din Zeltweg, apoi între 1970 şi 1987 la Osterreichring, construit pentru F1, şi în sfârşit între 1997 şi 2003 pe A1-Ring.

CICLISTUL MICHAEL ROGERS A PLECAT DE LA SKY LA SAXO BANK

Australianul Michael Rogers, care a plecat de la echipa ciclistă Sky, a luat această decizie fără nicio legătură cu dopajul, angajându-se la echipa daneză Saxo Bank, a apreciat formaţia britanică. Sky a afirmat că plecarea australianului, piesă de bază a echipei în cursele pe etape din 2012, nu avea nicio legătură cu operaţiunea de curăţire iniţiată ca urmare a dezvăluirilor din scandalul Armstrong. Echipa lui Bradley Wiggins a reamintit că Rogers a lucrat în 2005 şi 2006 cu preparatorul fizic Michele Ferrari, un personaj central în sistemul de dopaj al lui Armstrong, fiind numit de către Levi Leipheimer ca participant la stagiul la altitudine din 2005, alături de alţi clienţi ai lui Ferrari.