PE TERENUL ITC, EOLICA BAIA ÎNFRUNTĂ LIDERUL

Astăzi, de la ora 14.00, va avea loc etapa a 11-a din Liga a III-a la fotbal. Iată partidele programate în Seria a 2-a: CSM Focşani - CSM Rm. Sărat; Eolica Baia - Viitorul Axintele (se joacă la Constanţa, pe terenul ITC din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”); Dunărea Călăraşi - Gloria Buzău; Juventus Bucureşti - Metaloglobus Bucureşti; ACS Titu - Rapid Feteşti; Victoria Chirnogi - Rapid II Bucureşti. Clasament: 1. Axintele 25p (golaveraj 26-5); 2. Rm. Sărat 20p (19-12); 3. Rapid II 17p/9j (21-11); ... 9. Baia 10p/9j (14-18).

ÎNCĂ UN DERBY PENTRU TOMIS NORD

La sfârşitul acestei săptămâni, pe terenul bazei sportive “Friends” din Constanţa (Bd. Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian) are loc etapa a 11-a contând pentru Cupa “Friends” la minifotbal, competiţie inclusă în Campionatul Naţional de minifotbal. Cel mai atractiv joc al acestei etape va avea loc luni şi va opune două dintre candidatele la podiumul competiţiei, Tomis Nord şi Dorally Mall. Programul complet al etapei - sâmbătă: Juventus - Flamengo Boys (15.00); Easy - Detectors (16.00); Macul Roşu - Tomis Juniors (17.00); Poarta 6 - Crazy Team (18.00); Cariocas - Expert Media Team (19.00); duminică: Cetăţenii - Excelsior (12.00); FBT & Valea Dacilor - Black Sea (13.00); Palas - CFR (14.00); Store - Blue Team (15.00); Club Auto Tomis - Km 4-5 (16.00); Triumf - Arsenal Inel II (17.00); Tiki Taka - Soveja (ora 18.00); Auto Garage - Victoria Cumpăna (19.00); luni: Tomis Nord - Dorally Mall (18.00).

LOTUL BELGIEI PENTRU AMICALUL CU ROMÂNIA

Selecţionerul echipei Belgiei, Marc Wilmots, a convocat 23 de jucători pentru amicalul cu România, programat miercuri, 14 noiembrie, de la ora 21.00, pe Naţional Arena din Bucureşti, ocazie cu care va testa câţiva fotbalişti în compartimentul defensiv, însă din lot nu vor lipsi vedete ca Witsel, Kompany, Fellaini şi Hazard. Laurens de Bock, în vârstă de 20 de ani, fundaşul formaţiei Lokeren a fost convocat în premieră şi va evolua pe flancul stâng al apărării, post pentru care Wilmots nu are un titular indiscutabil, el folosindu-l până în prezent pe fundaşul central Vertonghen. Totodată, portarul Simon Mignolet, 24 de ani, ar putea juca în locul lui Courtois, cel care a apărat în ultimele partide. Van Buyten, rezervă în ultima perioadă, se va număra printre titulari în centrul defensivei. Lombaerts (Zenit Sankt Petersburg), Chadli (Twente Enschede) şi Dembele (Tottenham), accidentaţi, nu au fost convocaţi pentru amicalul de pe Arena Naţională, dar nu vor lipsi vedetele Kompany, Vermaelen, Witsel, Fellaini şi Hazard. Belgia a revenit în Top 20 în clasamentul FIFA pentru prima dată din 2004 şi ocupă primul loc, împreună cu Croaţia, în Grupa A a preliminariilor CM din 2014. Jucătorii convocaţi pentru amicalul cu România sunt următorii - portari: Courtois (Atletico Madrid), Mignolet (Sunderland), J. Gillet (AC Torino); fundaşi: Alderweireld (Ajax Amsterdam), Ciman (Standard Liege), De Bock (Lokeren), G. Gillet (Anderlecht Bruxelles), Kompany (Manchester City), Van Buyten (Bayern Munchen), Vermaelen (Arsenal Londra), Jan Vertonghen (Tottenham); mijlocaşi: Defour (FC Porto), Fellaini (Everton), Simons (Nuremberg), Witsel (Zenit Sankt Petersburg); atacanţi: Benteke (Aston Villa), De Bruyne (Werder Bremen), De Camargo (Borussia Moenchengladbach), Hazard (Chelsea), Lukaku (West Bromwich Albion), Mertens (PSV Eindhoven), Mirallas (Everton), Vossen (RC Genk).

MIRCEA LUCESCU, SUPĂRAT PE PIATOV ŞI PE ARBITRU

Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, miercuri seară, după înfrângerea suferită de echipa sa Şahtior Donţek, printr-o gol primit la ultima fază a meciului cu Chelsea Londra din Liga Campionilor, scor 3-2 (F. Torres 6, Oscar 40, Moses 90+4 / Willian 9, 47) pentru echipa engleză, că arbitrul nu ar fi trebuit să prelungească atât de mult partida şi că vinovat pentru eşec este portarul Piatov. „Am dominat tot meciul, am avut multe oportunităţi de a marca şi eu cred că am jucat mai bine decât Chelsea. Păcat că în ultimul minut, în timp ce noi căutam să înscriem golul trei am lăsat spaţii în apărare şi am făcut o mare greşeală. Cred că arbitrul a greşit pentru că a spus că a prelungit meciul cu trei minute, nu cu trei minute şi jumătate. Nu era penalty, era numai un corner şi putea să nu-l mai lase să-l execute şi să fluiere finalul meciului”, a declarat Mircea Lucescu, la conferinţa de presă oragnizată după partida de la Londra. Tehnicianul român îi reproşează portarului Andrii Piatov faptul că nu a respectat indicaţiile pe care i le-a dat înainte de meci, când i-a spus că la cornerele executate de formaţia engleză trebuie să stea pe linia careului de şase metri şi nu pe linia porţii.

DI MATTEO RECUNOAŞTE CĂ A CÂŞTIGAT CU NOROC

Tehnicianul echipei Chelsea Londra, Roberto Di Matteo, a recunoscut, miercuri seară, că formaţia sa a câştigat cu noroc meciul cu Şahtior Doneţk din Liga Campionilor, dar consideră că succesul a fost pe deplin meritat. „Cred că, ţinând cont de minutul în care am marcat, se poate spune că a fost un element de noroc acolo. Dar când câştigi în faţa unei echipe atât de bune ca aceasta, meriţi victoria. Am făcut multe lucruri bune, i-am spus sub presiune pe adversari, mai ales în prima repriză, când am înscris de două ori prin Fernando Torres şi Oscar. Am marcat aceste goluri datorită puternicii presiuni pe care am pus-o pe portarul advers. Aveam nevoie de această victorie şi avem nevoie în continuare de rezultate bune în ultimele două meciuri”, a declarat Di Matteo Formaţia ucraineană Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu şi cu fundaşul Răzvan Raţ integralist, a fost învinsă, miercuri seară, în deplasare, cu 3-2 (F. Torres 6, Oscar 40, Moses 90+4 / Willian 9, 47), de deţinătoarea trofeului, Chelsea Londra, în etapa a 4-a a Grupei E a Ligii Campionilor.

ANTRENORUL LUI CELTIC GLASGOW, MÂNDRU DE JUCĂTORII SĂI

Antrenorul echipei scoţiene Celtic Glasgow, Neil Lennon, a declarat că este foarte mândru de jucătorii săi, după partida câştigată cu scorul de 2-1 în faţa formaţiei FC Barcelona, în Liga Campionilor la fotbal. „Este, fără îndoială, seara în care mă simt cel mai mândru de jucătorii mei, au realizat un efort monumental. Îmi doream, normal, să facă o figură frumoasă, dar mi-au depăşit aşteptările, învingând cea mai bună echipă din lume”, a spus tehnicianul nord-irlandez. La rândul său, antrenorul catalanilor, Tito Vilanova, a afirmat: „Ştiam că Celtic ne poate face să suferim, pe contre şi din fazele fixe. Tocmai de aceea am decis să evităm la maximum cornerele. Ei au avut două şi au ştiut să le execute. Merită felicitările mele, pentru că au ştiut să joace cu armele lor. În ceea ce ne priveşte, satisfacţia pe care o am este aceea că am încercat până la capăt. Am avut ocazii suficiente pentru a câştiga, dar aşa este fotbalul”.

CLUBUL HEART OF MIDLOTHIAN CERE AJUTORUL FANILOR

Clubul scoţian Heart of Midlothian, aflat sub ameninţarea lichidării judiciare, şi-a prevenit suporterii că gruparea şi-ar putea trăi ultimele zile şi a făcut un apel disperat la sprijinul fanilor. Heart of Midlothian are datorii de 450.000 de lire sterline (563.000 de euro) la fisc şi este în curs de a negocia un plan de reeşalonare. Conducerea grupării a făcut apel la suporteri să vină în număr cât mai mare la următoarele meciuri de pe teren propriu. Potrivit unui comunicat al clubului, “fără suţinerea suporterilor, există un risc real ca Heart of Midlothian Football Club să joace ultimul său meci în 17 noiembrie, cu St. Mirren”. „Nu este un bluf, nu dorim să fim alarmişti, este doar simpla realitate. Fără ajutorul vostru, clubul ar putea să-şi trăiască ultimele ore”, se mai arată în apelul celor de la Heart. După 12 etape, echipa este pe locul 9, din 12 formaţii, la opt puncte de liderul campionatului scoţian, Celtic Glasgow. Heart of Midlothian ar putea avea soarta formaţiei Glasgow Rangers, retrogradată în liga a patra în vară, din cauza problemelor financiare.

FABREGAS VA DEVENI TATĂ PENTRU PRIMA OARĂ

Fotbalistul formaţiei FC Barcelona, Cesc Fabregas, va deveni tată pentru prima oară în primăvara anului 2013, partenera sa de viaţă, Daniela Semaan, fiind însărcinată, a anunţat presa spaniolă. Conform sursei citate, Cesc şi Daniela, care formează un cuplu din 2011, vor avea o fetiţă. Daniela, de origine libaneză, are 36 de ani, cu 12 mai mulţi decât Fabregas şi mai are doi copii, de 9 şi 11 ani, din căsnicia cu omul de afaceri Elie Taktouk.

GUIZA VA JUCA ÎN MALAYSIA!

Internaţionalul spaniol Daniel Guiza (32 de ani, 21 de selecţii, 6 goluri) a fost împrumutat până la 30 august 2013 grupării malaysiene Johor FA. Atacantul, campion al Europei cu Spania în 2008, nu a jucat niciun minut în acest sezon pentru formaţia sa, Getafe. După ce a jucat în Turcia, din 2008 până în 2011, la Fenerbahce Istanbul, el va evoluat la Johor FA, echipă aflată pe locul 9 în campionatul din Malaysia. Tranzacţia cuprinde şi o opţiune de cumpărare.

AL WASL VA FI ANTRENATĂ DE GUY LACOMBE

Echipa Al Wasl din Emiratele Arabe Unite, antrenată până în vara acestui an de fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona, l-a numit pe banca tehnică pe Guy Lacombe. Francezul îi urmează compatriotului său Bruno Metsu, care la sfârşitul lui octombrie şi-a reziliat din motive de sănătate contractul cu Al Wasl, la trei luni după ce l-a înlocuit pe Maradona. Lacombe, 57 de ani, fost atacant al echipelor Nantes, Lens, Toulouse şi Lille, campion olimpic în 1984, a mai pregătit echipele Toulouse, Guingamp, Sochaux, PSG, Rennes şi Monaco.

CU MESSI CĂPITAN, ARGENTINA A URCAT PE LOCUL 3 ÎN IERARHIA FIFA

Leo Messi (25 de ani) este indispensabil atât la echipa de club, cât şi la reprezentativa naţională. O spun nu doar evoluţiile sale de pe teren, ci şi statisticile furnizate constant de FIFA şi UEFA. În clasamentul FIFA pe luna octombrie, Argentina a urcat până pe locul 3, după victoriile cu Uruguay (3-0) şi Chile (2-1). În ambele meciuri, Messi a fost titular şi totodată căpitan al ”pumelor”, privilegiu de care se bucură din septembrie 2011. La acea vreme, Argentina era doar a 10-a forţă fotbalistică din lume. Un singur meci a pierdut Argentina în 2012, contra Braziliei, scor 2-1. Totuşi, în luna iunie, Messi a făcut ravagii împotriva ”Selecao”, pe care a învins-o aproape de unul singur (4-3). În acest an, naţionala pregătită de Alejandro Sabella a mai trecut de Elveţia (3-1) şi de Germania (3-1), singurele echipe europene pe care le-a înfruntat.

JUVENTUS VREA UN IVORIAN DE LA NORDSJAELLAND

Adversar al Juventusului în Liga Campionilor cu echipa sa daneză, Nordsjaelland, Jores Okore (20 de ani) a intrat în vizorul grupării torineze, care ar vrea să-l transfere din iarnă. Conform cotidianului Corriere dello Sport, Okore ar putea ajunge în Serie A în timpul perioadei de mercato din ianuarie 2013, atunci când Juventus se va despărţi, foarte probabil, de Lucio. Ivorian la origini, fundaşul central de 1,93 m înălţime s-a aflat în lotul Danemarcei la EURO 2012.