CN DE GIMNASTICĂ REZERVAT JUNIOARELOR 1, 2 ŞI 3

Timp de trei zile, în perioada 26-28 octombrie, în Sala Sporturilor din Deva, vor avea loc Campionatele Naţionale Individuale de gimnastică rezervate junioarelor 1, 2 şi 3, la startul competiţiei fiind prezente peste 80 de sportive de la 19 cluburi. Printre acestea se vor număra şi gimnastele constănţene Corina Găianu, Georgiana Juravle, Carmen Glăvan, Ana-Maria Paşa, Kathlen Coman, Ioana Radu, Crina Aionesei, Mădălina Enache, Alina Avramiuc, Ştefania Cărăuleanu şi Teea Milea (antrenori Daniela şi Remus Nicolai, Florin Uzum, Olimpia Popa, Camelia Voinea şi Clemenţa Garabet) - de la CS Farul, Raluca Brutaru, Mălina Milea, Iulia Milea, Aida Budac, Ioana Coman şi Bianca Matei (antrenor Mirela Szemerjai) - de la CSS 1.

TECĂU VA FACE PERECHE CU MIRNÎI

Clasat pe locul 8 în clasamentul ATP de dublu, constănţeanul Horia Tecău a anunţat, vineri, numele partenerului cu care va juca anul viitor, după ce va încheia colaborarea de trei sezoane cu suedezul Robert Lindstedt. Astfel, sportivul în vârstă de 27 de ani va face pereche cu belarusul Max Mirnîi. „Înainte de a schimba un partener te gândeşti la toate posibilităţile, te sfătuieşti cu cine poţi. Eu am vorbit cu prietenii mei, cu Andrei Pavel şi Gabriel Trifu, dar şi cu ceilalţi români din circuit. Eu sunt cam cel mai tînăr la dublu, ceilalţi din top sunt cu opt-nouă ani mai mari, şi am vrut să iau cea mai bună decizie. Max Mirnîi este cea mai bună alegere în acest moment. Îl ştiu de când aveam 14 ani şi eram la Academia Bolletieri. Am foarte multe de învăţat de la el”, a spus Tecău. În vârstă de 35 de ani, Mirnîi se află în acest moment pe locul 3 în clasamentul mondial, dar a fost şi lider în urmă cu doi ani. Belarusul are în palmares patru titluri de Grand Slam, două la US Open şi două la Roland Garros, dar şi alte patru finale.

CINCI CONSTĂNŢENI LA SELECŢIA NAŢIONALĂ UNDER 13

Sâmbătă, la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti, va debuta Selecţia Naţională rezervată micilor tenismeni under 13 ani, care reprezintă unul dintre criteriile de departajare ale sportivilor participanţi la turneele de obiectiv ale Federaţiei Române de Tenis pentru categoria de vârstă de 14 ani pentru anul viitor. La startul întrecerii vor fi prezenţi cinci sportivi constănţeni, Edris Fetisleam (CS Ştiinţa, antrenor Dorin Ochiuleţ), Adrian Boitan (Tenis Club Idu Mamaia, antrenor Damian Petcu), CS Ştefan Paloşi (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu) şi Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu), la băieţi, şi Ramona Eva Chivu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu).

LIGA CAMPIONILOR LA HANDBAL FEMININ

Sâmbătă, în etapa a 3-a a Grupei A a Ligii Campionilor la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea va evolua în deplasare, de la ora 16.00 (în direct la Digi Sport 1), cu Randers HK (Danemarca). Tot sâmbătă, dar de la ora 17.30 (în direct la Digi Sport 1), U. Jolidon Cluj va întâlni pe teren propriu pe HC Prodravka Vegeta (Croaţia).

CRISTINA FOIŞOR PARTICIPĂ LA CM DE ŞAH

Marea maestră Cristina Foişor va participa în perioada 9 noiembrie - 3 decembrie la Campionatul Mondial individual feminin de şah, ediţia 2012, care se va desfăşura la Hanti-Mansisk (Rusia) şi va reuni cele mai bune 64 de jucătoare din lumea întreagă. La turneul din Rusia este prezentă şi actuala campioană mondială, chinezoaica Hou Yifan. Ea a câştigat titlul suprem în noiembrie 2011, la Tirana, unde a învins-o pe Humpy Koneru (India) cu scorul final de 5,5-2,5.

ADRIAN STOICA A PIERDUT ALEGERILE PENTRU PREŞEDINŢIA FIG

Preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică şi al Comisiei Tehnice Masculine din cadrul Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (FIG), Adrian Stoica, a pierdut, vineri, alegerile pentru funcţia de preşedinte al forului internaţional, în cadrul Congresului Executiv de la Cancun (Mexic). Adrian Stoica a candidat alături de preşedintele în exerciţiu Bruno Grandi şi de rusul Vasili Titov. Adrian Stoica a obţinut doar 14 voturi, clasându-se pe locul 3 în opţiunile votanţilor, în timp ce Titov a primit 24 (locul 2), iar Bruno Grandi cele mai multe, 68, cu care a şi câştigat preşedinţia FIG pe următorii patru ani. În vârstă de 78 de ani, italianul Bruno Grandi a condus şi înainte forul internaţional, începând cu anul 1996, fără a avea contracandidaţi la alegerile programate o dată la patru ani. Congresul FIG este cel de-al 79-lea şi are loc la Cancun, în perioada 25-27 octombrie. În cadrul acestuia sunt programate alegeri pentru funcţiile de preşedinte, membri ai Comitetelor Executive şi ale Comisiilor Tehnice din cadrul FIG. La Congresul de la Cancun participă reprezentanţi ai 116 federaţii naţionale. România mai are un singur candidat la alegeri, Maria Fumea, ca membru în Comitetul pentru Gimnastică Aerobică.

CSM SATU MARE A DEBUTAT CU ÎNFRÂNGERE ÎN FIBA EUROCUP

Vicecampioana României la baschet feminin, CSM Satu Mare, a fost învinsă pe teren propriu de formaţia franceză BLMA, din Montpellier, scor 67-77 (32-41), în meciul de debut al grupei A din Eurocup, a doua competiţie valorică europeană. Cele mai bune marcatoare pentru CSM în meciul de joi au fost Whittington 14 puncte, Pârău şi Kovacevici câte 12, Szlimak şi Freeman câte 10. CSM Satu Mare va juca în următoarea partidă cu SISU Gentofte (Danemarca), în deplasare, pe 31 octombrie. Competiţia se derulează cu 30 de echipe, împărţite în opt grupe, primele două clasate urmând să se califice în optimile de finală.

TURNEUL CAMPIOANELOR LA TENIS

Jucătoarea rusă Maria Şarapova, nr. 2 mondial, a învins-o, vineri, cu 6-0, 6-3, după o oră şi cinci minute, pe australianca Samantha Stosur, a noua favorită, în Grupa Albă de la Turneul Campioanelor de tenis de la Istanbul. Şarapova, care a trecut deja de italianca Sara Errani şi poloneza Agnieszka Radwanska, va juca în semifinale cu învingătoarea meciului dintre nr. 1 mondial, Victoria Azarenka şi chinezoaica Na Li, disputat vineri seară, după închiderea ediţiei. Jucătoarea rusă poate deveni nr. 1 mondial, dacă Azarenka pierde cu Na Li şi câştigă turneul duminică. În cealaltă semifinală se vor întâlni, tot sâmbătă, americanca Serena Williams şi Agnieszka Radwanska, care a învins-o, vineri seară, cu 6-7 (8/10), 7-5, 6-4, pe Sara Errani.

FOSTA JUCĂTOARE DE TENIS MARGARET OSBORNE DUPONT A DECEDAT

Fosta jucătoare de tenis Margaret Osborne duPont, care între anii 1940 şi 1950 a câştigat 37 de titluri de Grand Slam, a decedat la vârsta de 94 de ani, a anunţat Federaţia Americană de Tenis. Osborne duPont a câştigat 37 de titluri de Grand Slam în probele de simplu, dublu şi dublu mixt. Ea se află pe locul patru într-un clasament al titlurilor de Grand Slam, după Margaret Smith Court, Martina Navratilova şi Billie Jean King. „Margaret duPont a fost un gigant al tenisului şi a avut o mare influenţă uriaşă asupra carierei mele”, a declarat fosta jucătoare Billie Jean King. Margaret Osborne duPont a cucerit şase titluri de Grand Slam la simplu, Wimbledon - 1947, Roland Garros - 1946 şi 1949 şi US Open - 1948, 1949 şi 1950.

TSONGA VA FI ANTRENAT ÎN 2013 DE ROGER RASHEED

Numărul 1 în tenisul francez, Jo-Wilfried Tsonga, va fi antrenat în 2013 de australianul Roger Rasheed, cel care l-a pregătit şi pe Gael Monfils, a anunţat, vineri, L’Equipe.fr. Tsonga, nr. 7 mondial, nu mai avea antrenor de la finalul colaborării, în aprilie 2011, cu Eric Winogradsky, colaboratorul său din 2004. Rasheed l-a antrenat şi pe Lleyton Hewitt, fost număr 1 mondial, între iunie 2003 şi ianuarie 2007, şi pe Monfils, din 2008 până în 2011. Tsonga ocupă în prezent locul 8 în clasamentul ATP.

EDIŢIILE 1999-2005 ALE TURULUI FRANŢEI, FĂRĂ CÂŞTIGĂTOR

Uniunea Internaţională de Ciclism (UCI) a decis, vineri, ca ediţiile Turului Franţei din perioada 1999-2005 să rămână fără învingător, după anularea rezultatelor rutierului american Lance Armstrong. „Comitetul Director a decis să nu acorde victoriile altor rutieri sau să modifice clasamentele competiţiilor vizate”, a precizat UCI. De asemenea, UCI a decis ca Lance Armstrong să dea înapoi toate primele de curse după anularea rezultatelor sale începând cu 1 august 1998.

ŞI BOBBY JULICH RECUNOAŞTE CĂ S-A DOPAT

Fostul rutier american Bobby Julich a recunoscut că s-a dopat în perioada 1996-1998 şi a părăsit postul de la echipa Sky, unde era antrenor specializat în proba de contratimp. Julich, în vârstă de 40 de ani, şi-a recunoscut vina în contextul scandalului provocat de dezvăluirile privind sistemul de dopaj organizat în jurul lui Lance Armstrong, suspendat pe viaţă din ciclism. În acea perioadă, sub culorile echipelor Motorola şi Cofidis, americanul a ocupat locul 9 în Turul Spaniei, înainte de a câştiga Route du Sud şi Criterium International. El s-a clasat apoi al treilea în Turul Franţei 1998, celebru şi pentru cazul Festina. În schimb, Julich nu a acuzat ultima sa echipă, CSC, a lui Bjarne Riis, pentru care a evoluat din 2004 până în 2008. Julich a asigurat că rezultatele sale din această perioadă (victorie la Paris-Nice şi medalie de argint la contratimpul olimpic din 2004) au fost obţinute pe merit.

MEDALIE OLIMPICĂ FURATĂ, RETURNATĂ CU AJUTORUL REŢELELOR DE SOCIALIZARE

O jucătoare de hochei pe iarbă, care a scris pe o reţea de socializare că nu este de acord cu pedepsele, a avut surpriza de a-şi găsi medalia olimpică de bronz, trimisă prin poştă de un anonim la federaţia engleză, a anunţat, vineri, poliţia locală. „Nu sunt în favoarea pedepselor. Dacă aţi luat o medalie de bronz care nu vă aparţine, vă rog s-o înapoiaţi pe cale anonimă federaţiei de hochei”, a scris pe Twitter Hannah Macleod. Hocheista şi canotorul Alex Partridge au rămas fără medaliile de bronz într-un club de noaptea, miercuri, la o petrecere după o recepţie la palatul Buckingham, unde regina Elizabeth II i-a primit pe medaliaţii olimpici britanici la Jocurile Olimpice de la Londra. În schimb, medalia lui Alex Partridge nu a fost găsită.

ANTRENORUL LUI WLADIMIR KLITSCHKO A DECEDAT

Unul dintre cei mai mari antrenori din boxul profesionist, Emanuel Steward, care îl pregătea pe ucraineanul Wladimir Klitschko, a decedat joi, la vârsta de 68 de ani, într-un spital din Chicago. Steward i-a pregătit de-a lungul carierei sale şi pe campionii mondiali Lennox Lewis şi Thomas Hearns, fiind inclus în Hall of Fame-ul boxului profesionist. El a suferit recent o intervenţie chirurgicală majoră din cauza unor probleme medicale. Apropiaţii săi anunţaseră că a fost înlocuit pentru următoarea partidă a lui Wladimir Klitschko, din luna noiembrie, cu Jonathan Banks, partenerul de antrenament al ucraineanului.

A RENUNŢAT LA ATLETISM ÎN FAVOAREA BOBULUI

Atleta americană Lolo Jones, specialistă a probelor de 60 şi 100 m garduri, ar putea participa la Cupa Mondială de bob dublu, ca împingător, după ce a fost selecţionată în echipa SUA. Ea face parte dintr-o grupă de şase împingători, care vor concura pentru trei locuri. Jones, în vârstă de 30 de ani, a devenit celebră la JO de la Beijing 2008, când părea că a câştigat cursa de 100 mg înainte de atinge ultimul gard şi a terminat a şaptea. Ea este şi dublă campioană mondială la 60 mg şi a ocupat locul 4 la JO de la Londra. Compatrioata sa Tiana Madison, medaliată cu aur la JO 2012 la ştafeta 4x100 m, a fost de asemenea reţinută ca împingător de federaţia americană de bob şi skeleton, după selecţiile de pe pista de la Lake Placid.

SCHIORUL AUSTRIAC BJORN SIEBER A MURIT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER

Bjorn Sieber, în vârstă de 23 de ani, speranţă a schiului austriac, a murit, vineri, într-un accident rutier, a anunţat poliţia din regiunea Vorarlberg. Sieber urma să participe la slalomul uriaş de la Solden, care lansează, duminică, sezonul de Cupă Mondială la schi alpin. Automobilul în care se aflau Bjorn şi fratele său a căzut într-o prăpastie de la peste 70 de metri, după ce a părăsit carosabilul pentru a încerca să evite un automobil venit din sens invers. Potrivit poliţiei, cei doi nu aveau centura de siguranţă. Fratele schiorului a fost grav rănit, iar poliţia nu a stabilit cine era la volan. Bjorn Sieber făcea parte din echipa Austriei din 2006. El a disputat 18 etape de Cupa Mondială, cel mai bun loc ocupat fiind 7, în februarie 2011.

RUGBYST SUSPENDAT DEOARECE ŞI-A LOVIT INTENŢIONAT UN ADVERSAR

Rugbystul Andy Hazell (Gloucester) a fost suspendat de către ERC pentru o perioadă de 14 săptămâni, deoarece a lovit intenţionat un adversar în meciul cu francezii de la Mont de Marsan, atât cu pumnul, cât şi cu piciorul, în AMLIN Challenge Cup. ERC s-a declarat împotriva unor astfel de gesturi şi l-a suspendat iniţial 16 săptâmâni pe rugbystul britanic, care l-a lovit pe adversarul său, Sebastien Ormaechea, de la Mont de Marsan. Apoi juriul a ţinut cont de faptul că Hazell a pledat vinovat şi a luat în considerare atitudinea sa de după aflarea sancţiunii, astfel că perioada pe care o va petrece în afara terenului de rugby i-a fost redusă la 14 săptămâni.