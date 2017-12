ALEXANDER GIMA, ÎNVINS ÎN FINALĂ LA TERME PTUJ OPEN

Calificat în finala turneului Terme Ptuj Open, găzduit de oraşul sloven Ptuj, competiţie de categoria a 3-a rezervată juniorilor sub 12 ani, Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu) a jucat, sâmbătă, împotriva sârbului Bodin Zarkovic. Constănţeanul nu a repetat evoluţiile bune şi a cedat în ultimul act, cu 1-6, 1-6. Într-un alt turneu important, Mercedes Jugend Cup, competiţie de categoria 1 rezervată jucătorilor sub 14 ani şi găzduită de localitatea germană Renningen, Andrada Surdeanu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Lucian Surdeanu) s-a oprit, în semifinale, constănţeanca fiind învinsă de Gyulnara Nazarova (Ucraina), cu 6-2, 6-2.

ROMÂNIA, LOCUL 4 LA CM DE HANDBAL JUNIOARE

Echipa naţională de handbal junioare s-a clasat pe locul 4 la Campionatul Mondial din Muntenegru, fiind învinsă, ieri, în finala mică, de reprezentativa Norvegiei, scor 36-30 (17-13). În Grupa B a competiţiei, România a învins Congo, cu 39-14 (18-3), Kazahstan, cu 41-22 (24-12) şi Muntenegru, cu 25-22 (9-14), cedând în faţa Rusiei, cu 27-37 (18-17). În sferturile de finală, România a eliminat Ungaria, scor 33-28 (17-13), iar sâmbătă, în semifinale, a pierdut cu Danemarca, scor 28-39 (15-19). La ultima participare la CM de junioare, în 2006, România a cucerit medalia de bronz, liderul generaţiei de atunci fiind Cristina Neagu, care a împlinit, ieri, 24 de ani.

NAŢIONALA DE VOLEI MASCULIN, DOUĂ VICTORII CU UNGARIA

Naţionala de volei masculin a României a învins reprezentativa similară a Ungariei în ambele meciuri amicale jucate la sfârşitul săptămânii trecute, la Şimleu Silvaniei şi Zalău. Cu un nou antrenor principal pe banca tehnică, polonezul Mariusz Sordyl, care conduce şi campioana Remat Zalău, voleibaliştii tricolori s-au impus în ambele confruntări cu Ungaria. În prima partidă, jucată vineri, la Şimleu Silvaniei, România a câştigat cu 3:0 (27:25, 25:16, 25:18), iar în cea de-a doua s-a impus, la Zalău, sâmbătă, cu 4:1 (21:25, 25:19, 25:20, 25:19, 15:7), antrenorii celor două echipe căzând de acord să joace cinci seturi, indiferent de rezultat. România şi Ungaria vor mai susţine două partide de verificare, la sfârşitul acestei săptămâni, în ţara Ungaria. Tricolorii se pregătesc pentru turneele preliminare ale Campionatului European din 2013, primul fiind programat în Grecia, în perioada 6-8 septembrie, în care România va juca împotriva ţării gazdă, a Finlandei şi a Muntenegrului.

PERECHEA MERGEA / IANNI, ÎNVINGĂTOARE LA SEGOVIA

Perechea Florin Mergea / Stefano Ianni (România / Italia), cap de serie nr. 1, a câştigat, sâmbătă, proba de dublu din cadrul turneului de la Segovia (Spania), dotat cu premii în valoare de 42.500 de euro. Mergea şi Ianni au învins în finală, cu 6-2, 6-3, cuplul ruso-austriac Konstantin Kravciuk / Nikolaus Moser. Mergea şi Ianni au obţinut pentru această performanţă 90 de puncte ATP şi un cec de 2.650 de euro.

MARIUS COPIL, ELIMINAT ÎN CALIFICĂRI LA US OPEN

Jucătorul de tenis Marius Copil a ratat accederea pe tabloul principal de simplu de la US Open, ultimul Grand Slam al anului, fiind învins de taiwanezul Jimmy Wang în turul al treilea al calificărilor. Copil a pierdut meciul cu Wang, cu 6-4, 1-6, 6-7 (3/7). Pe tabloul principal de simplu masculin de la US Open se află un singur tenisman român, Adrian Ungur.

SURPRIZĂ ÎN TURNEUL CELOR 4 NAŢIUNI LA RUGBY

Sâmbătă s-a disptuat etapa a doua a Turneului celor 4 Naţiuni la rugby care se desfăşoară în emisfera sudică şi la care din acest an participă şi reprezentativa Argentinei. “Pumele” argentiniene au demonstrat şi cu această ocazie că formează una dintre cele mai puternice formaţii din lume şi au încheiat la egalitate, scor 16-16, meciul cu dubla campioană mondială Africa de Sud. În cealaltă întâlnire, campioana mondială en titre, Noua Zeelandă, a câştigat la pas confruntarea cu Australia, scor 22-0. Clasament: 1. Noua Zeelandă 8p, 2. Africa de Sud 6p, 3. Argentina 2p, 4. Australia 0p. Etapa următoare programează, pe 8 septembrie, meciurile Noua Zeelandă - Argentina şi Australia - Africa de Sud.

KVITOVA S-A IMPUS LA NEW HAVEN

Jucătoarea cehă Petra Kvitova, cap de serie nr. 2, a câştigat turneul WTA de la New Haven, învingând-o în finală, sâmbătă, pe sportiva rusă Maria Kirilenko, a şaptea favorită, scor 7-6 (11/9), 7-5. „Este incredibil. am participat la trei turnee consecutiv şi am câştigat două. Am avut meciuri bune şi sunt încrezătoare pe teren. Sper că situaţia va fi la fel şi la US Open”, a declarat Kvitova. Turneul din Connecticut a fost ultimul înainte de US Open, al patrulea turneu de Grand Slam al anului, care începe astăzi, la New York. În 2011, Kvitova a fost învinsă în primul tur la US Open, de Alexandra Dulgheru, care se afla atunci pe locul 48 WTA. Kvitova ocupa în acel moment a şasea poziţie în ierarhia mondială. Tenismanul american John Isner, nr. 10 mondial, a câştigat, sâmbătă, pentru a doua oară consecutiv turneul de la Winston-Salem. Isner, al treilea favorit al competiţiei, l-a învins în finală, cu 3-6, 6-4, 7-6 (11/9), pe cehul Tomas Berdych, cap de serie nr. 2.

LOEB A CÂŞTIGAT PENTRU A NOUA OARĂ RALIUL GERMANIEI

Francezul Sebastien Loeb (Citroen DS3) a câştigat Raliul Germaniei, a noua etapă a Campionatului Mondial (WRC), ieri, la Trier, devansându-i pe finlandezii Jari-Matti Latvala (Ford Fiesta) şi Mikko Hirvonen (Citroen DS3). Acest succes este al 74-lea din cariera lui Loeb şi al nouălea obţinut de francez la Raliul Germaniei, după cele din perioada 2002-2010. Următoarea etapă a WRC este programată pe 16 septembrie, în Ţara Galilor.

CAROLINA KLUFT ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA

Atleta suedeză Carolina Kluft, campioană olimpică şi triplă campioană mondială la heptatlon, şi-a anunţat, sâmbătă seară, retragerea din activitatea sportivă. Kluft, în vârstă de 29 de ani, a făcut acest anunţ la postul public SVT, după o probă de 400 de metri garduri de la campionatele Suediei, pe care a terminat-o epuizată. „Corpul meu este obosit şi sunt tristă că acesta este finalul“, a spus ea. Kluft şi-a pierdut mult din motivaţie după ce a fost nevoită să renunţe la un ultim obiectiv, Jocurile Olimpice de la Londra, din cauza unei accidentări la coapsă. Singura heptatlonistă care a câştigat trei titluri mondiale (2003, 2005, 2007), ea a fost medaliată cu aur la JO de la Atena, din 2004, şi a fost campioană mondială la pentatlon în 2003, în sală.

LANCE ARMSTRONG NU ARE REMUŞCĂRI

Americanul Lance Armstrong, radiat pe viaţă din ciclism, vineri, de către Agenţia Americană Antidoping (USADA), a declarat că va fi foarte bine şi că nu are nevoie să îi plângă cineva de milă, informează USA Today. „Nu este nevoie să plângă cineva pentru mine, voi fi foarte bine”, a afirmat Armstrong. „Pentru mine nu mai contează atât de mult competiţia. Este vorba mai mult despre a rămâne în formă şi a veni să mă bucur de unul din cele mai frumoase locuri din lume, într-o zi frumoasă şi pe un traseu foarte dificil”, a mai spus Amstrong, care a participat, sâmbătă, la o cursă VTT de amatori la Aspen (Colorado), clasându-se pe locul al doilea, a evitat să discute mai mult despre viitorul său, limitându-se să spună, după o scurtă conversaţie cu jurnaliştii: „OK, acum merg să mănânc un cheesburger”. Armstrong a primit interdicţie pe viaţă şi a fost deposedat de toate rezultatele sportive obţinute din 1998 până în prezent, între care şi şapte victorii în Turul Franţei, a anunţat, vineri, Agenţia Americană Antidoping (USADA).