TECĂU ŞI UNGUR AU PRIMIT LOCURI LA JO

Tenismenul Adrian Ungur a primit din partea Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF) un loc pe tabloul principal de simplu la turneul de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra, el urmând să participe şi la dublu, alături de constănţeanul Horia Tecău. ITF a dat, ieri, publicităţii componenţa tablourilor turneului de tenis de la Londra, pe care se vor afla doi români şi patru românce. Ungur nu avea un loc în ierarhia ATP - baza selecţiei pentru JO - care să-i asigure prezenţa la Londra. Însă federaţia internaţională poate acorda unor jucători dreptul de a evolua la JO. Aceeaşi situaţie s-a repetat în cazul echipei României de dublu masculin. Tecău ratase clasarea directă, dar a primit locul în competiţia olimpică din partea ITF. Pe tabloul feminin de simplu vor fi prezente Monica Niculescu, Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Irina-Camelia Begu, calificate conform poziţiei în clasamentul WTA. La dublu, România va fi reprezentată de perechile Begu / Niculescu şi Cîrstea / Halep. Este foarte probabil ca Horia Tecău să facă pereche cu una dintre cele patru românce la dublu mixt, dar tabloul va fi stabilit ulterior, cuplurile urmând a fi formate din jucători prezenţi deja pe celelalte tablouri. Meciurile de tenis se vor desfăşura pe aceleaşi terenuri pe care se joacă acum turneul de la Wimbledon, la All England Club. Câte 64 de jucători se vor afla pe tablourile de simplu şi câte 32 de perechi pe cele de dublu, la JO. La dublu mixt, vor fi 16 perechi pe tablou. ITF anunţă că turneul de tenis de la JO va fi cel mai puternic de la reintroducerea acestui sport în familia olimpică, toţi jucătorii de top urmând a fi prezenţi.

HALEP, ÎNVINSĂ LA ALL ENGLAND CLUB

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, locul 42 WTA, a pierdut, ieri, în primul tur la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Halep a cedat în runda inaugurală, cu 6-3, 1-6, 2-6, în faţa jucătoarei Anabel Medina-Garrigues (Spania), locul 28 WTA şi cap de serie nr. 26, după o oră şi 56 de minute de joc. Pentru participarea la Wimbledon, Halep va primi un cec în valoare de 14.500 de lire sterline. Sorana Cîrstea a rămas singura reprezentantă a României pe tabloul de simplu la Wimbledon.

BEGU, CADANŢU ŞI GALLOVITS-HALL, ELIMINATE LA WIMBLEDON

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu, locul 64 WTA, a fost eliminată, ieri, în primul tur la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Begu a pierdut, în primul tur, cu 6-7 (3/7), 4-6, partida cu Romina Oprandi (Italia), locul 87 WTA, după o oră şi 36 de minute de joc. Şi Alexandra Cadanţu, locul 84 WTA, a ratat, luni seară, calificarea în turul al doilea la Wimbledon. Cadanţu a cedat, în runda inaugurală, cu scorul de 6-3, 6-1, după 55 de minute de joc, de Maria Kirilenko (Rusia), cap de serie nr. 17 şi poziţia 19 în ierarhia mondială. Edina Gallovits-Hall, locul 107 WTA, a fost eliminată şi ea, luni seară, la Wimbledon. Gallovits-Hall a fost învinsă, în primul tur, cu 4-6, 6-4, 10-8, după aproximativ trei ore de joc, de Silvia Soler-Espinosa (Spania), poziţia 67 în ierarhia mondială. Pentru participarea la Wimbledon, Begu, Cadanţu şi Gallovits-Hall vor primi câte un cec în valoare de 14.500 de lire sterline.

UNGUR A PIERDUT LA WIMBLEDON

Tenismenul Adrian Ungur, locul 81 ATP, singurul român prezent pe tabloul masculin de simplu la Wimbledon, a fost eliminat, ieri, în primul tur, cu 7-6 (4), 6-1, 6-2, de slovacul Lukas Lacko, locul 60 ATP, după un meci care a durat aproape o oră şi 45 de minute de joc. Ungur s-a aflat la prima participare pe tabloul principal la Wimbledon şi la a doua la un turneu de Grand Slam, după ce a evolutat, de curând, la Roland Garros, unde a fost eliminat în turul secund. Pentru evoluţia sa la Londra, Ungur va primi un cec în valoare de 14.500 de lire sterline.

HĂNESCU, ÎN OPTIMI LA MILANO

Tenismanul român Victor Hănescu s-a calificat în optimile de finală ale turneului challenger de la Milano, dotat cu premii totale de 30.000 de euro, după ce l-a învins în manşa inaugurală pe francezul Gregoire Burquier, în trei seturi, cu 7-5, 6-7 (1), 6-2. În optimi, Hănescu, desemnat cap de serie nr. 8, îl va întâlni astăzi pe Marek Michalicka (Cehia). Hănescu şi-a asigurat un cec în valoare de 530 de euro şi şase puncte ATP. Hănescu evoluează la Milano şi la dublu, alături de austriacul Nikolaus Moser. În primul tur, Hănescu şi Moser s-au impus, cu 6-3, 6-4, în faţa italienilor Stefano Ianni / Matteo Volante.

BERDYCH A PIERDUT ÎN PRIMUL TUR LA WIMBLEDON

Tenismanul ceh Tomas Berdych, cap de serie nr. 6, a fost eliminat, luni seară, în primul tur la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, informează AFP. Berdych a fost învins, cu 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 7-6 (7/4), de letonul Ernests Gulbis. Pe tabloul masculin s-au mai înregistrat încă trei surprize: Alejandro Falla (Columbia) - John Isner (SUA, nr. 11) 6-4, 6-7 (7/9), 3-6, 7-6 (9/7), 7-5, Viktor Troicki (Serbia) - Marcel Granollers (Spania, nr. 24) 7-5, 7-6 (7/5), 3-6, 2-6, 8-6 şi Denis Istomin (Uzbekistan) - Andreas Seppi (Italia, nr. 23) 6-7 (2/7), 6-4, 3-6, 6-3, 8-6 în timp ce de pe tabloul feminin au fost eliminate patru favorite: Camila Giorgi (Italia) - Flavia Pennetta (Italia, nr. 16) 6-4, 6-3, Kim Clijsters (Belgia) - Jelena Jankovic (Serbia, nr. 18) 6-2, 6-4, Jamie Hampton (SUA) - Daniela Hantuchova (Slovacia, nr. 27) 6-4, 7-6 (7/1) şi Stephanie Foretz-Gacon (Franţa) - Monica Niculescu (România, nr. 29) 6-4, 3-6, 6-3.

MIAMI HEAT A SĂRBĂTORIT TITLUL DE CAMPIOANĂ

Jucătorii echipei Miami Heat au sărbătorit printr-o paradă pe străzile oraşului în faţa a zeci de mii de suporteri titlul de campioni ai ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA). LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh şi coechipierii lor, precum şi membrii familiilor acestora, au defilat într-un autocar descoperit şi supraetajat prezentând trofeul Larry O’Brien, care recompensează campioana NBA. După paradă, echipa a mers la arena din Miami unde au fost prezenţi peste 15.000 de spectatori. „Este cea mai frumoasă senzaţie pe care o trăiesc. Visul meu de a cuceri trofeul a devenit realitate”, a declarat LeBron James, desemnat cel mai bun jucător al finalei NBA, în care Miami Heat a învins formaţia Oklahoma City Thunder.

COE ŞI BUBKA, INCLUŞI ÎN HALL OF FAME

Englezul Sebastian Coe şi ucraineanul Serghei Bubka se numără printre cele 24 de foşti mari atleţi care inaugurează panteonul gloriilor acestui sport, Hall of Fame, a anunţat Federaţia Internaţională de Atletism (IAAF). Decizia de includere în Hall of Fame a lui Coe şi Bubka, ambii vicepreşedinţi ai IAAF, a fost anunţată luni. Coe este şi conducătorul Comitetului de organizare a JO de la Londra, din vara acestui an. Printre celelalte foste glorii ale atletismului mondial incluse anterior în panteonul gloriilor se numără americanii Jesse Owens şi Carl Lewis, cehul Emil Zatopek, cubanezul Alberto Juantorena, finlandezul Paavo Nurmi şi etiopianul Bikila Abebe.

JEANNIE LONGO NU VA PARTICIPA LA JO DE LA LONDRA

Franţa a stabilit lotul de ciclişti cu care va participa la Jocurile Olimpice de la Londra, iar printre cei reţinuţi de directorul tehnic Isabelle Gautheron nu se numără şi Jeannie Longo. În vârstă de 53 de ani, legendara sportivă nu a obţinut rezultate notabile în acest sezon. Ea nu a participat la curse pe plan internaţional, iar la Campionatele Franţei pe şosea a ocupat locul 5 la contratimp şi locul 12 la fond. Jeannie Longo a participat la şapte ediţii ale Jocurilor Olimpice, cucerind patru medalii, dintre care una de aur şi două de argint.

GOLOTA RISCĂ DEPORTAREA DIN SUA

Fostul boxer polonez de categorie grea Andrew Golota ar putea fi deportat din Statele Unite ale Americii în ţara sa natală. Cazul fostului pugilist, acum în vârstă de 44 de ani, se judecă în prezent, iar o decizie este aşteptată pentru luna septembrie, după cum a declarat soţia sa, Mariola Golota, în The Chicago Tribune. Golota a fost challenger la titlul mondial al greilor în trei rânduri, în 2000, în faţa lui Mike Tyson şi de două ori în faţa lui Riddick Bowe, în 1996, iar de fiecare dată a fost descalificat pentru lovituri sub centură. Golota a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Seul, din 1988. El a boxat ultima oară în octombrie 2009, când a pierdut prin KO tehnic în repriza a cincea în faţa compatriotului său Tomasz Adamek.