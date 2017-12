NAŢIONALA ROMÂNIEI DE FUTSAL, PE LOCUL 6 ÎN EUROPA

Echipa naţională de futsal a României ocupă locul 6 în clasamentul întocmit periodic de UEFA, după Spania, Italia, Rusia, Portugalia şi Ucraina. Ierarhia FIFA plasează naţionala pregătită de Sito Rivera pe poziţia a 12-a în lume, cu cinci locuri mai sus decât la finalul anului 2011. În clasamentul mondial, România este precedată de Spania, Brazilia, Italia, Rusia, Portugalia, Argentina, Iran, Ucraina, Paraguay, Japonia şi Thailanda.

BARZAGLI AR PUTEA RATA EURO 2012

Fundaşul central Davide Astori s-a alăturat ieri după-amiază naţionalei Italiei aflată în cantonamentul de la Cracovia, pentru eventualitatea înlocuirii lui Andrea Barzagli, accidentat. Selecţionerul Cesare Prandelli va aştepta până vineri pentru a lua o decizie. Federaţia italiană a solicitat ca Astori să fie pregătit încă de luni pentru a-l înlocui pe Barzagli, care a suferit o ruptură la pulpa stângă. Italia începe EURO 2012 duminică, în compania Spaniei, la Gdansk, de la ora 19.00.

ELEFANTUL CITTA PREZICE VICTORIA POLONIEI ÎN FAŢA GRECIEI

Elefantul Citta, de la Grădina Zoologică din Cracovia, a prezis victoria Poloniei în faţa Greciei, în meciul de deschidere de la Campionatul European de fotbal din Polonia şi Ucraina. Citta a mâncat pepenele de lângă drapelul polonez, elefantul mai având de ales între un pepene de lângă litera X (pentru remiză) şi unul de lângă drapelul grec. Elefantul a fost ales pentru a prezice rezultatele după modelul caracatiţei Paul la CM din 2010 şi a fost în competiţie pentru această titulatură cu un măgar şi un papagal. Născut în India, Citta a fost capturat la vârsta de un an de un circ din Germania, unde a petrecut 20 de ani, fiind apoi transferat în Austria şi Spania. La Cracovia a ajuns în 2006. Tot în Polonia, dar la Grădina Zoologică din Wroclaw, s-au ales alţi doi prezicători: doi cocoşi botezaţi Gerwazy şi Protazy. În Ucraina, un porc va prezice rezultatele la meciurile de la EURO 2012.

ECHIPELE ITALIEI ŞI OLANDEI AU VIZITAT LAGĂRUL DE LA AUSCHWITZ

Echipele Italiei şi Olandei, care participă la EURO 2012, au adus ieri un omagiu victimelor Holocaustului, vizitând fostul lagăr nazist Auschwitz-Birkenau din Polonia. Italienii, sosiţi cu un autocar pe care scria “Riempiamo l\'Europa d\'azzuro” (Europa va deveni albastră), au trecut pe sub celebrul semn nazist “Arbeit Macht Frei” (Munca te eliberează), care se afla la intrarea principală în lagăr. Jucătorii au vizitat camerele de gazare și crematoriile şi au depus o coroană de flori. După italieni, au urmat jucătorii olandezi, care au vizitat aceleaşi instalaţii. Vineri, lagărul a fost vizitat de o delegaţie a federaţiei germane.

FRANŢA, SUEDIA ŞI ANGLIA, ULTIMELE NAŢIONALE SOSITE ÎN UCRAINA ŞI POLONIA

Echipele naţionale de fotbal ale Franţei, Suediei şi Angliei au sosit, ieri, în Ucraina şi Polonia, pentru EURO 2012, fiind ultimele trei reprezentative care au făcut deplasarea. Delegaţia Franţei a ajuns la Doneţk şi a fost întâmpinată de oficialităţile oraşului, printre care şi primarul Aleksander Lukiancenko. Jucătorii francezi au dat autografe pe mingiile a trei copii îmbrăcaţi în ţinută tradiţională. Imediat după aterizare, francezii s-au suit în autocar şi au plecat spre baza de pregătire a clubului Şahtior Doneţk. Suedia a ajuns în Ucraina pe o ploaie torenţială şi s-a cazat la hotelul Kozin, la 25 km de Kiev. Suedia şi Franţa sunt singurele formaţii participante la turneul final, în afară de Ucraina, care şi-au stabilit baza de pregătire în fosta ţară sovietică. Delegaţia naţionalei Angliei a ajuns ieri după-amiază la Cracovia, acolo unde va sta pe perioada turneului final. Franţa, Suedia şi Anglia fac parte din Grupa D la EURO 2012, alături de Ucraina.

ZECE JUCĂTORI UCRAINENI AU TOXIINFECŢIE ALIMENTARĂ

Selecţionerul Ucrainei, Oleg Blohin, a invocat o “toxiinfecţie alimentară” în cazul a zece dintre jucătorii săi pentru a explica înfrângerea înregistrată marţi seară, în meciulul amical cu Turcia, scor 0-2, disputat în Germania. „Am avut mari probleme cu Turcia, deoarece zece jucători au fost victimele unei intoxicaţii alimentare, ceea ce ne-a obligat să schimbăm componenţa echipei înainte de start”, a declarat Blohin. „Nu ştim ce a provocat această intoxicaţie, deoarece jucătorii afectaţi au mâncat lucruri diferite. Noi ştim un singur lucru: jucătorii noştri au fost intoxicaţi aici în Germania. Dar există şi o parte bună. Acest lucru a permis şi altor jucători să joace”, a declarat Blohin. În contextul în care Ucraina va juca luni primul meci la EURO 2012, la Kiev, cu Suedia, Blohin a apreciat că principala sa grijă este “însănătoşirea cât mai rapidă a jucătorilor”.

WILMOTS, SELECŢIONER AL BELGIEI PÂNĂ ÎN 2014

Marc Wilmots, care l-a înlocuit pe Georges Leekens, va fi selecţionerul Belgiei în următorii doi ani, până la CM 2014, a anunţat Federaţia Belgiană de Fotbal. Wilmots asigura interimatul de o lună, după plecarea lui Leekens la FC Bruges. El a fost confirmat în funcţie în ciuda remizei cu Muntenegru (2-2) şi a înfrângerii cu Anglia, 0-1, din ultimele două meciuri amicale.

OFERTĂ DE LA INTER PENTRU THOMAS MULLER

Atacantul echipei Bayern Munchen Thomas Muller, convocat în naţionala Germaniei pentru EURO 2012, a declarat, ieri, într-un interviu acordat magazinului Bild, că a primit o ofertă de transfer din partea clubului italian Internazionale Milano. „Nu pot să nu recunosc că mă gândesc la oferta celor de la Inter Milano. În principiu, toată lumea ştie că sunt onorat să joc la Bayern, iar acesta este clubul meu de suflet. Ideea de schimbare nu are un caracter urgent. Acum ma concentrez la meciurile de la Euro 2012”, a spus Muller, care mai are contract cu Bayern Munchen până în 2015. În vârstă de 22 de ani, Thomas Muller este un produs al clubului Bayern Munchen.

PANDEV, LA NAPOLI

Preşedintele clubului SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, a declarat, ieri, că l-a achiziţionat definitiv pe atacantul macedonean Goran Pandev, care în sezonul trecut a jucat sub formă de împrumut de la formaţia Internazionale Milano, informează site-ul tuttomercatoweb.com. „L-am achiziţionat definitv pe Pandev şi am depus contractul. Am plătit 7,5 milioane de euro pentru el, iar jucătorul a semnat un contract pe trei sezoane cu drept de prelungire pentru încă unul. Suntem fericiţi şi la fel este şi jucătorul. Pandev poate ajuta foarte mult Napoli, aşa cum a făcut-o şi în sezonul trecut. A acceptat o scădere salarială pentru a putea juca la Napoli”, a spus De Laurentiis. În vârstă de 28 de ani, Pandev a jucat în cariera sa la formaţiile Belasica, Internazionale Milano, Spezia, Ancona şi Lazio Roma. În sezonul trecut a evoluat în 30 de meciuri pentru Napoli şi a marcat şase goluri.