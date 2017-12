Un copil de şase ani se luptă pentru primul său pas

Sunt mulţi, prea mulţi oameni care suferă fie trupeşte, fie sufleteşte. Astea sunt lucruri pe care le ştim, dar atâta vreme cât nu ne facem timp să ne aplecăm asupra problemelor lor, nu vom conştientiza niciodată cât de dureroase le sunt suferinţele. Nu putem simţi niciun fior dacă nu ne oprim pe stradă atunci când un bătrân cade pentru că nu se mai poate ţine pe picioare sau atunci când un om în toată firea are o criză de epilepsie. Ei au nevoie de sprijinul şi de reacţia noastră. Uneori, însă, multora dintre noi nu le pasă. Sunt prea grăbiţi spre nicăieri. Scuipă în sân, se roagă să nu li se întâmple lor aşa ceva şi merg mai departe. Mai sunt însă şi oameni care vor să ajute.

DE LA UN VĂRSAT DE VÂNT Cazul unui copil de şase ani care suferă de tetrapareză spastică i-a atras atenţia primarului din Murfatlar, Valentin Saghiu. Drama prin care trece Denis Cadâr l-a determinat pe edil să ceară acordul colegilor consilieri pentru a cumpăra un scaun cu rotile. Zis şi făcut. Căruciorul a fost cumpărat, iar săptămâna trecută copilul a primit primul său scaun cu rotile. Problemele lui Denis au apărut înainte să se nască. Mama sa a avut vărsat de vânt în timpul sarcinii. Născut prematur, copilul, subdezvoltat (a avut doar 1,7 kg), a fost ţinut doar 24 de ore la incubator de către medici, după cum povesteşte bunica sa, Leila Curmemet. „După 24 de ore a fost scos şi au început convulsiile. Am aflat că are nişte goluri pe creier. Aşa ne-au spus medicii“, a povestit bunica. Ulterior copilul a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică şi, indiferent de tratamentele şi terapiile pe care le-a urmat, starea sa nu s-a îmbunătăţit. A zăcut întins în pat. Totul până acum jumătate de an, când părinţii l-au dus la Buşteni, la un logoped de care au auzit că ar avea rezultate bune în tratarea copiilor cu astfel de afecţiuni. Speranţele nu au fost deşarte pentru că masajele făcute l-au ajutat să-şi ţină capul, să stea în fund şi să facă măcar câţiva paşi, chiar dacă ajutat. Mai mult, la şase ani, Denis a început să rostească primele sale cuvinte.

AJUTOR NESPERAT Prin urmare, scaunul cu rotile pe care l-a primit din partea administraţiei locale din Murfatlar este de un real ajutor, pentru că, după multă vreme, el va putea să se plimbe prin parc alături de mama şi bunica sa. „Ajutăm cât putem, îl sprijinim atât cât ne este la îndemână. Vrem să vedem şi astfel de copii că au parte de o copilărie aproape normală“, a declarat primarul Valentin Saghiu. Sună îngrozitor să ştii că un copil este condamnat să se deplaseze cu ajutorul unui scaun cu rotile. Şi mai îngrozitor este însă să afli că la doar şase ani copilul se comportă ca unul de un an. Nu mai sună atât de groaznic dacă te gândeşti că acel copil până la cinci ani şi jumătate a fost ţintuit la pat, nu-şi putea ţine capul şi nu putea sta nici în şezut, nici în picioare, nici măcar ajutat, iar de jumătate de an a început să facă toate aceste lucruri la fel ca un bebeluş. Bucuria părinţilor şi a apropiaţilor a fost enormă când au văzut că există şanse ca Denis să se poată recupera. „Este un copil ambiţios şi sperăm ca ambiţia asta să şi-o canalizeze spre recuperare. Vom încerca orice ne este la îndemână pentru că vrem să-l vedem că merge“, a mai spus bunica lui Denis.

HIPOTERAPIE O variantă la îndemână, care îi stă la dispoziţie, de astăzi, lui Denis este hipoterapia. Cazul său a intrat în atenţia dr. Anca Bîlbă, care cu ajutorul cabalinelor face minuni în cazuri ce par pierdute. Nu numai că îi va acorda toată atenţia micuţului care acum învaţă să facă primii paşi, dar, având în vedere situaţia financiară precară a familiei lui Denis, va lucra gratuit cu el la primele 10 şedinţe. „Orice terapie dă rezultate. La chimioterapie însă se lucrează muşchii pe rând, pe când la hipoterapie se lucrează toţi muşchii în acelaşi timp, iar progresele sunt mai mari şi mai rapide în multe dintre cazuri. Mai mult decât atât, dragostea dezvoltată de cei mici pentru animale îi motivează să lucreze şi să îşi dorească să facă progrese mari cât mai repede. Depinde însă de copil şi de gravitatea bolii de care suferă. În cazul lui Denis, mai ales dacă a început deja să facă primii paşi, cu siguranţă vom avea rezultate bune“, ne-a spus dr Anca Bîlbă.