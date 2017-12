Un docher de la RoTrac, în greva foamei

Salariul mic, condiţiile de muncă grele, lipsa echipamentelor de protecţie şi nerespectarea drepturilor stabilite în contractul colectiv de muncă l-au determinat pe unul dintre docherii angajaţi ai operatorului portuar „RoTrac” SA să intre în greva foamei. Bărbatul, în vîrstă de 54 de ani, a spus că apogeul acestei situaţii a fost atins de neacordarea tichetelor de masă, de neplata orelor lucrate suplimentare, fapt pentru care de ieri dimineaţă, începînd cu ora 9.30, acesta s-a postat în curtea instituţiei, lîngă propria maşină, cu o pancartă pe care a scris „greva foamei”. Dan Nicolcioiu a povestit că are o experienţă de peste 34 de ani, perioadă în care s-a prezentat la program şi a muncit în aer liber, indiferent dacă afară era ger, caniculă sau ploaie. „Am lucrat fără să comentez. Nu mi-am luat concedii medicale decît dacă eram foarte bolnav. Nu am lipsit niciodată de la serviciu, nu am provocat conflicte, nimic. Am tot încercat să schimb ceva şi să contribui la rezolvarea acestor probleme pe cale amiabilă şi cînd eram lider de sindicat şi acum, însă nu s-a putut. Astfel, m-am hotărît să intru în greva foamei pînă cînd cineva de la Inspectoratul Teritorial de Muncă va veni să verifice documentele societăţii”, a declarat Nicolcioiu. Acesta nu înţelege de ce s-au efectuat operaţiuni în carnetul său de muncă, fără o bază legală. „Am constatat că în carnetul de muncă figurează mai multe întreruperi ale contractului de muncă, deşi eu sînt angajat pe perioadă nedeterminată şi nici nu mi s-a adus la cunoştinţă că aş fi trecut în concediu fără plată. Mai mult, pentru zilele respective eu am fişe că am lucrat normal, adică 12 ore pe zi. Nu este normal ce se petrece aici. Muncesc lunar circa 240 de ore în condiţii foarte grele de lucru, cu echipamente învechite pentru că anul trecut cînd ar fi trebuit să primim echipamentul de iarnă nu ni s-a dat, iar la data chenzinei încasez o sumă între 500 şi 750 de lei, în funcţie de manevre, iar în cartea de muncă am 660 lei”, a adăugat grevistul. El a precizat că deşi a încercat de mai multe ori să comunice cu directorul societăţii, acesta ori a rămas indiferent, ori i-a adus jigniri. „Şi azi (n.r. – ieri) cînd a venit şi m-a văzut aici a început să ţipe, mi-a aruncat pancarta, m-a îmbrîncit, însă nicio clipă nu a încercat să asculte ce am de spus şi să caute o soluţie pentru aceste probleme”, a spus grevistul.

Susţinere din partea sindicatului

Docherul a spus că şi ceilalţi colegi ai săi, în special cei care fac munca brută în cadrul societăţii, sînt nemulţumiţi de condiţiile de lucru. Acest lucru a fost confirmat de unii dintre salariaţii „RoTrac” SA, aflaţi în funcţii de docheri, tractorişti, stivuitorişti. „Tot ceea ce spune Dan Nicolcioiu este adevărat. În plus, mulţi dintre ceilalţi muncitori s-ar solidariza cu el pentru că nemulţumirea este unanimă, însă nu au curaj. Este un chin să venim la muncă, însă nu avem încotro pentru că avem familii acasă”, a spus vicepreşedintele Sindicatului RoTrac, Iliuţă Jitaru, şi el coleg de suferinţă cu docherul grevist. În plus, sindicalistul a precizat că Nicolcioiu este unul dintre puţinii salariaţi care ar putea fi catalogaţi drept model în cadrul societăţii. La rîndul său, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) filiala Constanţa, Petre Costel, a declarat că situaţia trebuia rezolvată pe cale amiabilă. „Legea sindicatelor spune că orice nerespectare a prevederilor contractului colectiv de muncă de către patronat poate fi acţionată în judecată de sindicat. Docherul trebuia să aştepte ca sindicatul din cadrul societăţii să acţioneze în judecată conducerea instituţiei şi nu să declanşeze el greva foamei. Ştiu că acolo sînt ceva probleme şi nu puţine, însă noi ca federaţie nu putem interveni în forma de contract care s-a semnat între sindicat şi patronat. Cert este că îi vom sprijini în demersul lor”, a declarat Petre Costel. Părerea patronatului nu am putut să o relatăm în acest material, deoarece directorul societăţii „RoTrac” SA, Constantin Topalu, nu a putut fi contactat.