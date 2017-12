Un economist în fruntea Ministerului Sănătății?

Economistul Vlad Voiculescu, directorul de Cabinet al ministrului Finanțelor, cu o experiență de 14 ani de muncă la Viena, inițiatorul rețelei citostaticelor care aducea gratuit medicamente pentru bolnavii din România, este propunerea premierului Dacian Cioloș pentru Ministerul Sănătății. Este a patra schimbare de ministru în Guvernul Cioloș. Prima înlocuire a fost la Ministerul Muncii, unde Ana Costea a fost schimbată cu Dragoș Pîslaru. Ulterior, și Aura Răducu, ministrul Fondurilor Europene, a fost înlocuită la solicitarea premierului Dacian Cioloș. În locul ei a fost numit Cristian Ghinea. Penultimul plecat din Guvern este ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu. El a fost succedat de Corina Șuteu. În fine, ultimul plecat este Patriciu Achimaş-Cadariu de la Ministerul Sănătății. În locul acestuia va fi numit Vlad Voiculescu. El a lucrat în ultimul an în calitate de director de Cabinet al ministrului de Finanțe, Anca Dragu. Înainte de asta, el a locuit 14 ani la Viena, unde a obținut licența și masterul la Universitatea de Economie și Business (Vienna University of Economics and Business Administration), având în prezent peste 10 ani de experiență în domeniul financiar. Singura legătură a lui Voiculescu cu domeniul sănătății este că a fost implicat în rețeaua de citostatice, prin care voluntarii transportau gratuit în România medicamente esențiale în tratarea cancerului, care nu se găseau în spitalele și farmaciile românești. Proiectul a fost dezvăluit în cadrul unei investigații HotNews, care a stat la baza documentarului „Rețeaua”, produs de HBO.

Citește și:

Vlad Voiculescu, noul ministru al Sănătății!