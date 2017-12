Un elev din Medgidia povestește suferința din „Colectiv“ într-o piesă hip-hop

Un tânăr de 17 ani, din Medgidia, a compus o piesă în memoria victimelor groaznicului incendiu din clubul „Colectiv“. Acesta a pus în versurile unei piese hip-hop suferința pe care familiile victimelor o trăiesc odată de câteva zile. ”Mă doare inima, nu-ntreba de ce plâng, cum să trăiești ca părinte cu copilul doar în gând? Atât de mulți copii n-or să-și revină prea curând. Nu am fost acolo, dar nu m-am putut abține, după câte-am auzit, mă bucur că mai am zile! Copii ca mine, ca tine s-au dus, nu acasă la părinți, s-au dus acolo sus!”, cântă tânărul. Poți asculta întreaga piesă despre tragedia de vineri, 30 octombrie, din clubul „Colectiv“, accesând link-ul #Colectiv.