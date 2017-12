Un german de 70 de ani vrea să ajungă în China via Constanţa

A pleca într-o călătorie în jurul lumii la pas pare un lucru imposibil de dus la bun sfîrşit. Considerată un act de curaj de unii, o idee nebunească de alţii, orice călătorie de mii de kilometri înseamnă un vis pe care puţini oameni îl pot transforma în realitate. O viaţă ca o epopee, după cum ar spune Willy German, un neamţ de 70 de ani care vrea să reuşească performanţa de a lega Europa de Asia şi restul lumii printr-o călătorie pe jos, alături de bătrîna sa bicicletă, transformată într-o casă ambulantă. După ce a plecat din oraşul natal Saarbrucken, Germania, cu gîndul de a ajunge în China, Willy a străbătut Austria, Slovenia, Ungaria şi Serbia, iar în urmă cu două luni, a intrat pe teritoriul României. Peste 4.000 de km în care a prins zăpada, ploaia şi canicula, a fost vedeta ştirilor de televiziune şi a luptat cu propriile limite psihice, fizice şi psihice, însă aceasta este doar prima etapă din planul neamţului de a cuceri lumea. Willy German a căpătat din tinereţe pasiunea pentru călătorii şi nu puţine sînt vacanţele petrecute în ţări din cele patru colţuri ale lumii. Speriat de hoţii şi drumurile pe care le-ar putea găsi în partea de est a Europei, bătrînul german a văzut că situaţia este cu totul alta. \"România este o ţară foarte frumoasă, oamenii sînt foarte săritori şi mă refer aici atît la primari, poliţişti sau oameni simpli care m-au ajutat, iar în tot acest timp, nu am avut niciun fel de probleme. Am fost plăcut impresionat de ce am văzut pînă acum\", povesteşte bătrînul neamţ. De cînd a intrat cu bicicleta sa fără pedale în România, pe care o împinge de zor şi despre care spune că nu are nimic special în construcţie, Willy a înnoptat în cortul său, în casele oamenilor sau, pur şi simplu, prin tufişuri. \"Este foarte greu să mergi pe o asemenea căldură, nu mă aşteptam să fie temperaturi foarte ridicate în România Pentru a putea rezista la drum, am băut multe lichide, dar am fost conştient de la început asupra riscurilor acestei călătorii inedite\", spune Willy German.

În tranzit prin Dobrogea

Ciciclistul septuagenar povesteşte că a reuşit să creeze senzaţie prin toate punctele de trecere a frontierei, vameşii fiind uluiţi că bătrînul s-a încumetat să plece la un drum atît de dificil. \"Am 70 de ani, dar mă simt ca la 17. Vîrsta nu mă împiedică să îmi realizez visul de ajunge în această ţară minunată\", povesteşte neamţul. Primul contact cu pămîntul dobrogean a fost mai mult decît interesant, temerarul biciclist fiind plăcut impresionat de oraşul Tulcea. \"Săptămînă trecută am ajuns la Brăila şi Măcin, apoi la Tulcea, un oraş foarte frumos pe malul Dunării, unde am fost primit cu multă căldură de primar. Aseară (n.r. – duminică) am înnoptat la Tariverde şi sper să ajung cît mai repede la Constanţa. O să vizitez tot ce pot şi o să merg să văd marea\", ne povesteşte rîzînd bătrînul. Chiar şi aşa, Willy mai are mult de mers pînă în China, Vietnam, Laos şi Cambodgia. Dacă va fi sănătos, ar vrea să ajungă pe pămînt african, în Maroc, sau cine ştie, poate în America de Sud. Deocamdată studiază varianta de traseu după ce va ieşi din Bulgaria şi va ajunge la Istanbul, în Turcia. \"Pot să merg prin Turcia, Georgia, Azerbaidjan, însă mai am nevoie de viza în Turkmenistan. Dacă nu o să rezolv această problemă, mă gîndesc la o variantă prin Turcia, Siria, Iran şi de acolo către China\", ne mai spune Willy. Are încredere în rezistenţa bătrînei biciclete şi în dorinţa sa de a-şi îndeplini visul. Nu are timp de pierdut, aşa că îl lăsăm să îşi continue drumul. Promite că imediat ce va ajunge la Constanţa, ne va vizita redacţia pentru a intra în posesia ziarului care îi duce povestea mai departe.