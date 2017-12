Un jurnalist pakistanez a primit trofeul Golden Pen of Freedom 2009

Najam Sethi, redactor-şef al publicaţiilor pakistaneze ”Friday Times” şi ”Daily Times”, a primit distincţia Golden Pen of Freedom 2009, premiul anual pentru libertatea presei decernat de World Association of Newspapers (WAN). Sethi, ale cărui ziare militează pentru ideile liberale într-o ţară deseori afectată de extremismul religios, a fost premiat pentru eforturile remarcabile de apărare şi promovare a presei libere în circumstanţe dificile şi sub ameninţări personale constante. ”Extremiştii au apelat întotdeauna la represiune pentru a-şi reduce la tăcere criticii şi asta este exact ce se întîmplă şi acum. Aceasta este o luptă pe care presa şi ţara nu îşi permit să o piardă”, a spus Sethi.

Ca urmare a politicilor editoriale ale titlurilor pe care le editează, care condamnă autocraţia şi fundamentalismul religios, Sethi a avut relaţii încordate, ani de zile, atît cu autorităţile pakistaneze, cît şi cu grupările religioase. El a primit ameninţări cu moartea din partea talibanilor şi a altor grupuri radicale musulmane şi a fost trimis la închisoare şi bătut pentru ofense aduse guvernului. ”Toţi jurnaliştii sînt conştienţi de pericolele incitării extremiştilor, care se opun violent publicării de materiale contrare modului în care văd ei lumea”, au remarcat membrii boardului WAN, care s-au întîlnit la Beirut pentru a decerna premiul. Locuinţa şi birourile lui Sethi sînt păzite în permanenţă, iar talibanii au ameninţat că-l vor asasina în cazul în care nu-şi schimbă politica editorială. El a mai primit ameninţări cu moartea din partea grupărilor musulmane radicale, după ce a publicat benzi desenate în care era prezentat Umme Hassaan, director al unei şcoli radicale pentru femei, în care acestea sînt formate pentru a adera la jihad şi a îmbrăţişa martiriul. Sethi a fost trimis la închisoare pe 8 mai 1999, pentru activităţi antinaţionale, după ce a participat la un documentar BBC în care a făcut declaraţii negative referitoare la premierul de atunci, Nawaz Sharif şi la corupţia din cadrul guvernului pakistanez. El a fost eliberat după şase săptămîni, acuzaţiile formulate împotriva lui fiind retrase, lucru care s-a întîmplat în urma presiunilor internaţionale exercitate asupra guvernului lui Sharif. Sethi scrie de mult timp despre corupţia la nivelul cel mai înalt al guvernului pakistanez.

WAN, asociaţia internaţională a industriei ziarelor, acordă premiul Golden Pen of Freedom anual, începînd din 1961. Dintre cîştigătorii anteriori ai trofeului fac parte argentinianul Jacobo Timerman (1980), sud-africanul Anthony Heard (1986), chinezul Dai Qing (1992), vietnamezul Doan Viet Hoat (1998), Geoffrey Nyarota din Zimbabwe (2002) şi iranianul Akbar Ganji (2006). În 2007 şi 2008, premiul a revenit unor jurnalişti chinezi, Shi Tao, respectiv Li Changqing. WAN susţine şi promovează libertatea presei, a jurnaliştilor şi interesele de afaceri ale ziarelor în întreaga lume. Reprezentînd 18.000 de ziare, între membrii WAN se numără 77 de asociaţii naţionale a ziarelor, companii din industria presei şi directori de publicaţii din 102 ţări, 12 agenţii de ştiri şi 11 grupuri de presă regionale şi internaţionale.