„Un laptop pentru fiecare elev”, un proiect disputat de parlamentari

Proiectul „One laptop per child” (OLPC - Un laptop pentru fiecare copil) se îndreaptă, cu paşi rapizi, spre o glumă mondială. Deputaţii au retrimis la Comisia de învăţămînt proiectul de lege prin care se creau premisele intrării României în programul mondial OLPC. Documentul a fost deja respins de Senat, dar a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate din Camera Deputaţilor. OLCP are ca scop vînzarea, prin intermediul guvernelor, de laptop-uri speciale, pentru dotarea elevilor din sistemul de învăţămînt preuniversitar. Iniţiativa prevede extinderea programului şi la profesori, astfel că a primit numele de “Un laptop pentru fiecare elev şi pentru fiecare cadru didactic din România”. Astfel, fiecare persoană angrenată în procesul de învăţămînt din România va avea ataşat coşului zilnic de necesităţi, cîte un laptop. Astfel, imaginea învăţămîntului românesc capătă tendinţe de film science-fiction.

Participanţii la proiect, Laboratorul MIT Media, AMD Inc., Google, News Corp., Quanta, Red Hat sau Nortel Inc. au distribuit deja peste 1.000 de unităţi din 2B1 (denumirea tehnică a laptopului), iar producţia în serie continuă. Datele tehnice (3 porturi USB 2.0, camera video 640/480, memorie flash de 512 Mb, microfon încorporat, memorie 128 Mb RAM, display TFT LCD, procesor AMD Geode GX500@1.0W + 5536, sistem de operare Linux) i-au bulversat pe deputaţii români.

Vrem producători

Problema unicului producător este unul din motivele cel mai des menţionate cînd vine vorba despre reticenţa la programul OLPC. Astfel, deputatul PRM Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele Comisiei de Învăţămînt şi Varujan Pambuccian, preşedintele Comisiei pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, şi-au dat mîna pentru a respinge acest program. Dacă s-ar fi documentat înainte de a face declaraţii în public, ar fi aflat că aparatul produs de Quanta nu este singurul cu ambiţia de a aduce lumină în casele şi spiritele săracilor. El are cel puţin doi concurenţi cu calităţi asemănătoare, astfel că există posibilitatea realizării unei licitaţii internaţionale în acest scop. Intel a realizat propriul aparat, numit Eduwise, în replică la cel al MIT Media, costul său ajungînd la 400 de dolari. Intel are deja un contract cu autorităţile mexicane. Asiatotal.net a lansat, în 2005, calculatorul iT, oferit gratuit persoanelor cu venit redus şi întreprinderilor mici. iT are la bază sistemul Windows CE şi este furnizat gratuit datorită oportunităţilor de publicitate oferite companiilor care sponsorizează fabricarea lui (este dotat cu taste speciale, care trimit utilizatorul direct la pagina de internet a fiecărui sponsor în parte).