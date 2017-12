Un meci de a fi sau a nu fi pentru tricolori

Naționala de fotbal a României este pregătită să dea piept cu reprezentativa Poloniei, în partida programată vineri, de la ora 21.45 (în direct la TVR 1), pe Arena Națională din București, în actualele preliminarii ale Campionatului Mondial de fotbal din 2018. „Va fi un meci de a fi sau a nu fi, la fel ca următorul și așa mai departe. Bineînțeles că este mereu mai bine să fii decât să nu fii. Am lucrat de-a lungul timpului cu mulți jucători polonezi și am un mare respect față de mentalitatea lor, față de caracterul lor fantastic. Acum sunt mulți jucători de clasă care evoluează la cluburi foarte mari din lume. Dezvoltarea care a început acum 50 de ani se vede acum în fotbalul polonez, iar Polonia poate fi un exemplu pentru România pentru a reveni la un nivel înalt. Ei au muncit mult și timp îndelungat pentru asta, rezultatele nu au venit peste noapte. Adam Nawalka este un antrenor extraordinar, am un mare respect pentru munca lui, pentru ce a făcut până acum la naționala Poloniei. El este unul dintre antrenorii de care se leagă succesul fotbalului polonez”, a spus Daum. Tehnicianul german a decis să renunțe la șase jucători din lotul lărgit: Steliano Filip, Valentin Cojocaru, Bogdan Țîru, Dragoș Nedelcu, Gheorghe Grozav și Dorin Rotariu.

„Ne așteaptă un meci foarte important. Ne dorim să facem un joc bun și la sfârșitul celor 90 de minute să fim fericiți. Într-adevăr, se simte o oarecare presiune și nu ne mai permitem să pierdem puncte acasă. Ne dorim să fim într-o formă bună și să reușim să câștigăm. Sunt sigur că ei vor intra pe teren cu gândul de a câștiga meciul. Va fi dificil, dar sperăm să ne ridicăm la cel mai înalt nivel și să le facem față cu brio”, a declarat căpitanul Dragoș Grigore, care a adăugat că România nu trebuie să fie atentă doar la atacantul Robert Lewandowski, ci la întreaga echipă a Poloniei: „Cred că nu mai are rost să îl prezint pe Lewandowski. Știe toată lumea că este un jucător important, însă eu mă pregătesc pentru întreaga echipă a Poloniei, pentru că grupul lor este unul valoros. Mă bucură revenirea lui Vlad Chiricheș la echipa națională. Dacă vom face cuplu în linia defensivă, sper să jucăm bine și să demonstrăm că avem valoare. Urmează al patrulea meci în care voi fi căpitan. Încă de la începutul campaniei de calificare am încercat să fiu același jucător și să dau încredere celorlalți coechipieri”.

Echipele probabile - România (selecționer Christoph Daum): Tătăruşanu – Benzar, Chiricheş, Dr. Grigore, Latovlevici - Hoban, R. Marin - Chipciu, Stanciu, B. Stancu - Fl. Andone; Polonia (selecționer Adam Nawalka): Fabianski - Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk - Krychowiak, Linetty - Blaszczykowski, Zielinski, Grosicki - Lewandowski. Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).

Tot vineri, în Grupa E, vor avea loc meciurile Armenia - Muntenegru (ora 19.00, Digisport 2) și Danemarca - Kazahstan (ora 21.45, Digisport 1). Clasament: 1. Muntenegru 7p (7-1), 2. Polonia 7p (7-5), 3. ROMÂNIA 5p (6-1), 4. Danemarca 3p (3-4), 5. Kazakstan 2p (2-7), 6. Armenia 0p (1-8).

