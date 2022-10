Un medicament împotriva maladiei Alzheimer a furnizat rezultate pozitive

Un medicament experimental împotriva maladiei Alzheimer, dezvoltat de Eisai Co Ltd şi Biogen, a încetinit declinul cognitiv şi al funcţiilor motrice în cadrul unui studiu amplu desfăşurat pe un număr mare de pacienţi aflaţi în primele stadii ale bolii, au anunţat marţi cele două companii, care ar putea să obţină astfel o victorie rară într-un domeniu de cercetare dominat de eşecurile medicamentelor create până în prezent împotriva acestei maladii neurodegenerative, informează Reuters.



Mai mulţi producători de medicamente au încercat până acum - şi au eşuat - să găsească un tratament eficient împotriva Alzheimer, o maladie degenerativă a creierului, care afectează aproximativ 55 de milioane de persoane la nivel mondial. O astfel de reuşită ar reprezenta un stimul major pentru studiile similare care sunt realizate în această perioadă de grupurile farmaceutice Roche şi Eli Lilly.



Vorbind despre rezultatele medicamentului Eisai-Biogen, care au fost anunţate marţi seară, Ronald Petersen, directorul Centrului de cercetări medicale împotriva maladiei Alzheimer din cadrul Mayo Clinic din Rochester, Minnesota, a declarat: "Nu este vorba despre un efect uriaş, dar este totuşi un efect pozitiv".



Noul medicament, denumit Lecanemab, a încetinit progresia bolii cu 27% în comparaţie cu un placebo, întrunind astfel principalul obiectiv al studiului şi oferind, potenţial, o rază de speranţă pacienţilor şi familiilor lor, care aşteaptă cu disperare găsirea unui tratament eficient.



Cursa pentru a încetini dezvoltarea maladiei Alzheimer s-a intensificat în ultimii ani, în contextul în care specialiştii în sănătate se aşteaptă ca numărul americanilor diagnosticaţi cu această boală să se dubleze şi să ajungă la 13 milioane până în 2050, potrivit Alzheimer's Association.



La nivel global, acest număr ar putea să ajungă la 139 de milioane până în 2050 în absenţa unui tratament eficient, au anunţat reprezentanţii asociaţiei Alzheimer's Disease International.



Compania Eisai, liderul acestui program - realizat în parteneriat de 50%-50% cu Biogen - pentru dezvoltarea Lecanemab, va solicita de la FDA o autorizaţie de comercializare printr-o procedură accelerată, iar o decizie în această speţă este aşteptată la începutul lunii ianuarie 2023.



Producătorii doresc ca Lecanemab să primească o autorizaţie completă de comercializare în Statele Unite, Europa şi Japonia până la sfârşitul anului 2023, a anunţat CEO-ul Eisai, Haruo Naito, în faţa reporterilor din Tokyo.



Compania Eisai a anunţat că rezultatele studiului realizat pe 1.800 de pacienţi au dovedit o teorie mai veche, potrivit căreia eliminarea unor depozite de proteine, denumite beta-amiloide, din creierele oamenilor aflaţi în primele stadii ale bolii Alzheimer poate să amâne dezvoltarea acestei maladii cu efecte devastatoare.



Datele obţinute reprezintă "o victorie fără echivoc" pentru pacienţii cu Alzheimer, a declarat Evan Seigerman, analist la cabinetul BMO, în timp ce Michael Yee, analist la cabinetul Jefferies, a spus că noul medicament sugerează o nouă franciză medicală ce are potenţialul unei cifre de afaceri de mai multe milioane de dolari.